2023/01/12,
交通

【圖解】蘇花公路坍塌：坍方位置及替代道路方案

【圖解】蘇花公路坍塌：坍方位置及替代道路方案

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蘇花公路大清水隧道南端在11日夜間坍方，導致蘇花公路雙向無法通行。公路總局預估需要4個工作天，15號才有可能搶通。公路總局也啟動蘇花公路中斷標準作業流程（SOP），協調台鐵、航務局等單位加入疏通，也建議公路的提替代路線。

昨（11）日蘇花公路159K+300處，位於大清水隧道南端的明隧道發生坍方。根據公路總局報告，初判目前無人傷亡，坍方阻斷約17公尺的混凝土明隧道，與約8公尺的鋼構明隧道路段。粗估坍方下來的砂石量超過1000立方公尺，最大塊落石約有3公尺高。搶通時間預估需要4個工作天，預計在日夜施工的情形下，可能在1月15日下午5點搶通。

011223_蘇花公路清水隧道坍方

為求安全，目前已實施交通管制，管制路段北端在台9線158K（仁水隧道南口），南端在台九線165.7K（崇德管制站）。

因為坍方路段不屬於已開通的蘇花改範圍，所以已經造成蘇花公路雙向中斷。因此交通局啟動蘇花公路中斷標準作業流程（SOP），包含鐵路與海運的配合。鐵路部分，台鐵將加開宜蘭到花蓮間的區間車，也將協助將蔬果北運。海運方面，由航港局協調規劃合富快輪疏運，每船可搭乘442人40台車。

根據聯合新聞網的報導，航港局也正協調台北快輪與凱旋8號加入疏運，空運也正在協調立榮航空加入疏運。公路方面，每日上午7點到下午5點開放中橫公路，讓小客車、乙類大客車由台7甲線來往宜蘭，或台14甲線來往南投，夜間則建議行駛南迴公路。而大貨車、甲類大客車也建議改走南迴公路。

蘇花疏運與替代2

（文字：If Lin｜圖表：梁敏萱、If Lin）

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核稿編輯：楊士範


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