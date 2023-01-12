一場泰國緝毒行動，意外起獲緬甸軍政府領導人成年子女資產
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《路透社》報導，53歲的吞敏拉（Tun Min Latt）和3名泰國人遭控陰謀販運毒品和洗錢，去年9月在曼谷被捕，當局在行動中起獲敏昂萊（Min Aung Hlaing）女兒和兒子名下地契和銀行存摺。社運團體緬甸正義（Justice for Myanmar）發言人表示，上述發現也意味著敏昂萊家族把財產藏在泰國，敦促泰國政府採取「緊急行動，禁止非法的緬甸軍政府及其成員與泰國銀行往來和取得房地產，並且將他們從緬甸人民竊取的資產予以凍結，藉以避免讓泰國變成緬甸戰犯避風港」。
（中央社）根據官方紀錄和兩名熟知此事消息人士指出，泰國執法官員去年對遭控毒品販運和洗錢的緬甸大亨位在曼谷的公寓展開突襲搜索時，起獲緬甸軍政府領導人敏昂萊成年子女名下財產。
《路透社》報導，53歲的吞敏拉（Tun Min Latt）和3名泰國人遭控陰謀販運毒品和洗錢，去年9月在曼谷被捕，當局在行動中起獲敏昂萊（Min Aung Hlaing）女兒和兒子名下地契和銀行存摺。
知悉此事的3名消息人士去年曾告訴《路透社》，敏昂萊的親信吞敏拉有酒店、能源、採礦等產業的利益關聯，並且替軍方採購物資。敏昂萊2021年2月從民選政府手中奪權，公開照片可以看到兩人2019年曾在一項軍備展覽會同框。
吞敏拉目前遭到審前羈押，記者無法與他的律師取得聯繫。
據知悉此事的兩名消息人士指出，當局不會針對起獲的那些財產對敏昂萊兩名子女採取法律行動。泰國當局認為他們與針對吞敏拉進行的調查無關。
美國、加拿大都已對敏昂萊和他的兒女昂瞥宋（Aung Pyae Sone）、欽提瑞賽蒙（Khin Thiri Thet Mon）實施制裁。昂瞥宋、欽提瑞賽蒙都沒有回應《路透社》置評請求。美國認為，兩人的事業「直接受益於他們父親的權勢和邪惡影響力」。
相關文件曝光足以凸顯吞敏拉和敏昂萊家族關係密切。
社運團體緬甸正義（Justice for Myanmar）發言人表示，上述發現也意味著敏昂萊家族把財產藏在泰國，敦促泰國政府採取「緊急行動，禁止非法的緬甸軍政府及其成員與泰國銀行往來和取得房地產，並且將他們從緬甸人民竊取的資產予以凍結，藉以避免讓泰國變成緬甸戰犯避風港」。
泰國總理府發言人阿努查（Anucha Burapachaisri）拒絕評論此事，要《路透社》向執法機構查詢。但是有關機構沒有回應置評請求。
警方表示，去年9月對曼谷拉瑪九百麗公寓（Belle Grand Rama 9）突襲搜索，扣押價值896萬美元的豪華汽車、手錶、名牌包等資產，以及23萬9091美元現金。
去年9月17日登載扣押資產的正式紀錄顯示，當局還起獲好幾份地契和一份登記在昂瞥宋名下2017年購置同棟大廈4房公寓的契約，以及欽提瑞賽蒙在泰國匯商銀行（Siam Commercial Bank）開設帳戶的數本存摺。
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：楊士範
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揭開數字「16」的奧秘：平衡成就完美，以絕佳狀態站穩世界舞台！
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16是造就完美平衡的數字，16根羽毛創造出一顆完美的羽球，16年堅持成就了麟洋配的完美平衡。金門酒廠選在麟洋奪金一週年推出紀念酒款，揭開數字16蘊藏的更多奧秘。
你可曾想過「16」是個兼具完美與平衡的數字？
在數學領域，當m與n互為相異整數，16是唯一能讓m與n互為彼此平方的整數，比如說4²=2⁴，4的平方恰好與2的四次方展現完美對稱；而且2²=2x2，由此可知2的平方數可達到絕對對稱。
在運動領域，目前標準羽毛球均由16根羽毛組成，究其原因，16為2的四次方，無論相對於羽球的中心點或中軸線展開，皆能滿足中心對稱或中線對稱的要求。
16根天然羽毛，又遠比8根或32根更能維持羽球的平衡與對稱。8根羽毛間隔太鬆、重量過輕、空氣阻力過小且無法形成足夠的自轉力道，32根羽毛間隔太密、重量過重、空氣阻力過大且不適合飛行；因此16根羽毛的完美平衡，成了現今國際的羽球標準。
由於16根羽毛創造出的間隙相當剛好，重量和體積大小也適合標準羽球拍面，形成的阻力及自轉性皆適宜，對場上飛行時的羽球相當重要。高速飛行時，能讓羽球自轉的重心保持穩定；慢速飛行時，選手若需要技巧性地讓羽球翻滾，也能因中線對稱使技術發揮得更加穩定。
李洋16年堅持，麟洋配讓台灣被看見
16年前，也是台灣羽球國手李洋第一次拿起球拍的起點。
2021年，東奧羽球男雙「麟洋配」勇奪奧運史上首面羽球金牌，「金門之光」李洋與王齊麟共同為台灣寫下羽球里程碑，這般榮耀著實得來不易。
李洋從故鄉金門縣金寧鄉出發，十年蟄伏，歷經負傷中斷、自我懷疑卻從未放棄。永不放棄的堅持，一如李洋16年前拿起球拍的瞬間；2016年他在越南首度拿下國際賽冠軍，2019年起以麟洋配之姿一路過關斬將，最後登上奧運最高殿堂。
球不落地，絕不放棄。經歷磨練與低潮的爐火淬煉，金門之子李洋在羽球生涯中領悟「堅持很難，放棄只要一瞬間」，浴火重生的鳳凰自灰燼中振翅飛起，一路飛越歷史中遭烽火波及的金門及後期的轉型開創，讓台灣被世界看見；如同金門酒廠70年來的經久彌新，始終秉持釀酒初心，以金門高粱酒揚名世界。
麟洋一戰成名，紀念酒款聞「酩」世界
羽球因16根羽毛成就完美平衡，李洋因16年磨礪而鍛鍊成金。
金門酒廠選在麟洋奪金一週年，以16這個特別的數字推出「李洋16」紀念酒。16面切割面玻璃瓶身、1.6公升瓶裝、16根金色鳳羽環繞其上，再特選16年儲陳窖藏老酒；從瓶身設計到酒基選用皆呼應數字16，更添加雙倍食用金箔，與金羽內外呼應出璀璨的完美臻品。
外包裝禮盒採開盒式設計，呈現出金酒的大器風範，極具收藏價值。每一瓶李洋16紀念酒皆擁有專屬編號及李洋簽名小卡，並附贈兩只水晶鬱金香杯，搭配專屬LED燈座。當燈光照射多面瓶身，金箔於酒液中旋轉擺動，金黃光彩的絢麗奪目，有如鳳凰般貴氣非凡。
與此同時，金酒也挑戰極致玻璃工藝，以羽毛球造型設計出相當吸睛的「麟洋LIVE YOUNG」紀念酒。16面切角錐形酒瓶設計，忠實還原了16根羽毛組成的羽球造型，是金酒向李洋、王齊麟兩位金牌英雄的絕佳默契致敬，也是金酒不斷挑戰自我的展現。
「麟洋LIVE YOUNG」紀念酒瓶身鑲有金色閃電造型的「LY」字樣，從瓶蓋一氣呵成貫穿至瓶底，直線俐落的潮流風格，象徵麟洋配以迅雷不及掩耳的速度，攀升至世界排名並成為金牌搭擋；也如同金門酒廠位於資源有限的小島，卻能屢獲世界烈酒大獎，聞「酩」世界。
「LY」不只是「LING & YANG」，也是永久保存麟洋配奪金感動的「LIVE YOUNG」，兩位球員的絕佳默契讓羽球雙打的完美平衡得以展現，台灣羽球於體壇最高殿堂奪金的興奮與激動，令這款酒獨具珍藏價值！
中式白酒標竿，傳承古法釀製的完美平衡
金酒傳承古法釀製，採用「固態發酵」，能使釀製的酒質風味和口感更為豐富，儲放於不銹鋼桶或陶罈內。
金門高粱酒的酒質晶瑩透亮，口感協調平衡、清香純正，金酒自2016年首度參加國際賽事，屢獲國際大獎殊榮，品質深受肯定。2022年適逢金門酒廠建廠70週年，於美國舊金山烈酒競賽中更奪得8項金牌肯定，連續7年獲得國際賽大獎的肯定，獲獎作品橫跨多個年份、酒度，徹底彰顯國際一流酒廠的豐富性與完整性。
對李洋來說，16是拿下台灣史上第一個奧運羽球金牌的數字；對金酒來說，16蘊含著釀酒古法技術的2次發酵、2次蒸餾，如同2²=2x2，2的平方數能達到絕對對稱的完美情況。金門酒廠持續建構中式白酒消費新文化，建廠70週年之際，以「70如金、經久彌新」的品牌主張，堅持遵循古法釀製的平衡才能成就完美，繼續以絕佳狀態站穩世界舞台！