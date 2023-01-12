憤青戒掉一天5杯手搖飲，陳宥希：台灣原味康普茶是釀給土地的家書

文：陳淑玲

2022年未來大人物發表會上，跟隨著年度主題「Shop Up! 不囉唆大勢代」主題，所有2022年未來大人物一起舉杯乾杯，喝下的不是酒精，而是帶著微酸微甜氣泡滋味的「茶香檳」。

茶香檳是什麼？隨著健康觀念意識抬頭，「康普茶」（Kombucha）這個又新穎又陌生的名詞逐漸在飲品市場裡抬頭，這個已在歐美廣為流行一波的新興茶品，在台灣有位大女孩陳宥希（大白）倚著對土地探訪過後取得的紅茶、台灣水果，親手釀造出了屬於台灣滋味的康普茶，大白幫自己的康普茶取名「茶香檳」，帶點微氣泡與果香，她希望以這原滋味健康飲品，滋養台灣人的飲品天地。

Photo Credit - 茗茗茶香檳 帶了明朗清新氣質的大白，很難想像過去曾是帶頭抗爭的激進份子。

憤青遇到溫柔康普茶戒掉手搖飲

時序要回到2020年前，原本從事社造、社運工作的大白，為了台灣這塊土地，狂熱地出現在各種環境議題、土地正義、污染抗爭場合中，自嘲自己是狂熱份子，愛鑽研愛追根究底的她，在一次的釀梅酒失手狀態下，只以糖與蜂蜜意外釀出帶點微氣泡滋味。

那細密微氣泡的「發酵」竟是如此迷人！

自此大白墜入與發酵飲品的世界中，遇見了已經風靡歐美的康普茶（Kombucha），得知有這樣飲品後，戒掉了一天5杯手搖飲的習慣。大白展開狂熱學習的世界，他找來世界各地的書籍、網路資料從頭學起，把康普茶歷史、科學、內容裡裡外外分析過一遍後，買到品質優良的加州菌種，再將社造工作時期認識的台灣好茶、好水果聚集，稱自己簡直是科學實驗精神的她釀出一款屬於在地滋味的台灣康普茶，大白以「茗茗」為品牌，將之稱為「茶香檳」。

Photo Credit - 茗茗茶香檳 將各種天然食材依照程序慢慢發酵，用緩慢時間靜下心等待釀滋味。

康普茶究竟是什麼呢？大白簡單解釋，這是由茶、糖和紅茶菌母(SCOBY)一起發酵而成的飲品，裡頭含有酵母菌、乳酸菌和醋酸菌共生出的特殊活菌群，天然發酵引出帶有微氣泡口感，是一種健康飲品。

而大白釀造的茶香檳堅持，只以100%無添加天然食材、僅用台灣有機認證的宜蘭手採紅茶、糖與獨家菌母。而在慢慢等待第一段發酵後，風味只在第二道發酵時加入，同樣也只用品質保證的台灣各地當季有機水果如草莓、檸檬、馬告、魚腥草、玫瑰…等。大白手做的茶香檳每一款都經過21道以上的工序，每一罐茶香檳均要經過2-3週等待才能完成。同時還要每日照顧有機優質菌母，以不冷藏菌母的方式維持菌母優質活力與菌種平衡。大白說：「在還沒有發酵工作室的草創時期，有段日子甚至將酵母放在臥室一起睡覺，為了酵母，阻斷所有一切污染與灰塵、甚至香水化妝品等氣味都要阻隔。」

Photo Credit - 茗茗茶香檳 可愛的大白用心呵護酵母，甚至還會跟酵母對話，呵護備至。

獻給家鄉的家書，從一罐台灣的茶香檳開始

大白表示：「康普茶因為採以天然發酵，豐富益生菌與維生素群，且低糖、低咖啡因，不但能幫助消化、提高代謝，同時也有能放鬆好睡等好處。」

自南投竹山長大，成長過程中卻流轉在台灣的南部、中部、北部，對土地的情感一步步從做社造田野調查時慢慢累積，由原本激進派的抗爭正義之心，在遇到康普茶後慢了下來。大白發現，過往的經歷一點一滴定位了台灣土地在她心中的樣貌，她走訪各處過往熟悉的農田、果園，將這些台灣各角落的精華釀入自己的康普茶中，長出來的「茗茗茶香檳」成了自己獻給台灣土地的一封最甜蜜的家書，風土滋味、物產豐饒，都化作了細細氣泡與微酸微甜氣韻，發酵於其中。

Photo Credit - 茗茗茶香檳 用台灣風土釀出屬於台灣的康普茶，是大白寫給故鄉的甜蜜家書。

瞭解更多：茗茗茶香檳

責任編輯：陳淑玲

核稿編輯：藍蔚迎