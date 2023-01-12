蘇花公路大清水隧道坍方交通中斷：預估15日搶通，交通部啟動鐵路、輪船等替代疏運措施
我們想讓你知道的是
公路總局養護組長李順成表示，這路段的地質屬於大理岩，上面有很多溶洞，因為雨水侵蝕會產生裂隙，由於近期發生地震加上昨天晚上降雨的時雨量超過60毫米，因此裂縫擴大，最後導致崩塌。
（中央社）台9線蘇花公路大清水隧道南口昨（11）日深夜發生坍方，道路雙向中斷，預估15日搶通。行政院長蘇貞昌今（12）日請交通部務必在安全前提下全力搶通，也指示啟動鐵路及輪船等替代疏運措施，並請交通部做好安全監測，預防二次坍方。
行政院發言人羅秉成今日在行政院會會後記者會轉述蘇貞昌裁示指出，昨日深夜蘇花公路台9線大清水隧道坍方，道路阻斷，壓毀明隧道，公路總局回報現場有持續落石，預估1月15日搶通。
蘇貞昌說，春節前夕發生花東重要交通幹道嚴重坍方事件，請交通部務必在安全前提下全力搶通，請內政部調度警力疏導因應，交通部提供最新道路資訊，讓用路人提前改道。交通部從陸運海運加強接駁，加開火車區間車班次，啟動台北輪快輪投入疏運。
蘇貞昌同時要求，農委會提前因應各項蔬果疏運，提供農民替代方案以供調配。這次坍方範圍很廣，後續請交通部做好安全監測，預防二次坍方，造成危險，請政委吳澤成協助督導。
另外，蘇貞昌也透過臉書表示，台9線大清水隧道南端，因大面積坍塌造成道路阻斷，政府已經啟動鐵路及輪船等替代疏運措施，公路總局在第一時間就成立前進指揮所，目前正在全力搶修中，預計於1月15日下午5時可恢復通車。
台鐵局於今日發佈新聞稿，表示因應蘇花公路大清水隧道口坍方，自今日下午起啓動加開宜蘭至花蓮區間快車來回共6班次；1月13日（五）起至15日（日）止，每日加開宜蘭至花蓮區間快車12班次；預計共加開42列區間快車，沿途均停靠宜蘭、羅東、蘇澳新、南澳、和平、新城、花蓮等站，詳細時刻可至該局官網或APP「台鐵e訂通」查詢。
台鐵表示，另原周末時段開行之28列次加班車均正常開行，並視旅客搭乘情況，適度開放立位或增停車站以疏運旅客。
台鐵今天起也啓動蔬果北運機制，已於花蓮站備妥平車編組，並積極與吉安鄉農會聯繫，將以（火車）馱運蔬果卡車方式，協助東部地區果菜漁產北運。
航港局也於今日發佈新聞稿，表示已緊急協調合富快輪於今日晚上7時於花蓮港開航至蘇澳港，並持續往返花蓮港及蘇澳港間，另已緊急調度台北快輪儘速返航台灣搭配凱旋8號，於明日安排投入緊急疏運。
航港局葉協隆局長表示，合富快輪運能小客車40輛、載客442人，預計今日晚上7時由花蓮港17號碼頭開航至蘇澳港，航行時間預計3小時，蘇澳港預計凌晨12時返航花蓮港，雙向間有需求之民眾可至現場排隊領取號碼牌，明日台北快輪運能小客車250輛、凱旋8號載客330人將投入緊急疏運。
初判原因為地震加上降雨，土石連同混凝土增加清理難度
（中央社）蘇花公路台9線159.3公里處大清水隧道南口昨日深夜坍方、道路阻斷，巨大石塊掉落壓毀約25公尺長明隧道，交通部公路總局啟動南北雙向日夜搶修，預計15日下午5時搶通。
公路總局第四養護工程處發布新聞稿表示，研判前期地震鬆動加降雨影響，明隧道上邊坡破碎岩塊從上方30公尺以上高處崩落，衝擊動量已超過明隧道耐受度，壓損混凝土明隧道約17公尺及鋼構明隧道約8公尺，初估坍方量約1200立方公尺，最大塊石約3公尺高；坍方路寬8.5公尺，坍方堆疊高度5公尺。
四工處南澳工務段長陳鶴仁接受媒體採訪表示，土石連同混凝土增加清理難度，且受限路面狹窄，作業空間有限，而昨天晚間至今雨勢不斷，現場持續落石都影響搶通，正陸續調派機具支援。
四工處說，依東部陸路運輸中斷標準作業程序（SOP）啟動鐵路疏運，視運量加開宜花區間車，並啓動蔬果北運機制；另海運部分已聯繫交通部航港局，目前規劃準備中。
《中央社》報導，公路總局養護組長李順成表示，這路段的地質屬於大理岩，上面有很多溶洞，因為雨水侵蝕會產生裂隙，由於近期發生地震加上昨天晚上降雨的時雨量超過60毫米，因此裂縫擴大，最後導致崩塌。
李順成表示，根據統計，平日走蘇花公路的運量單向為3000輛次，假日部分則約有6000到7000輛次，連假期間會更多，因此若無法在15日搶通，恐會衝擊春節疏運。
新聞來源
- 蘇貞昌指示全力搶通大清水隧道 同時啟動替代疏運（中央社）
- 蘇花公路大清水隧道坍方交通中斷 初估15日搶通（中央社）
- 蘇花公路大清水隧道坍方 初判主因為地震加下雨（中央社）
- 蘇花公路坍方道路阻斷-航港局緊急調度船舶支援疏運（航港局新聞稿）
- 臺鐵局因應蘇花公路大清水隧道口坍方，預計加開宜蘭-花蓮區間快車42列次疏運旅客（台鐵局新聞稿）
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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我家毛孩有過敏怎麼辦？用這招讓毛孩擺脫過敏！
我們想讓你知道的是
許多毛爸媽可能都有個會過敏的毛孩子，但帶寶貝去做過敏源測試，費用不低且準確性可能也無法百分之百保證。其實你也可以利用法米納的水解蛋白飼料，幫你找出造成過敏的食物來源喔！
貓狗為何會過敏
過敏是生物體對某種物質產生的不正常反應，由身體的免疫系統產生抗體來抵抗外來物，過程中釋放組織胺等物質以導致過敏反應。而過敏的原因有可能是對動物性蛋白或植物性蛋白的食材過敏，也可能是對環境中的粉塵、花粉、塵蟎、菸味、清潔劑過敏。
食物過敏可能會引起皮膚搔癢而導致皮膚紅腫發炎、掉毛甚至造成傷口感染，或是腸胃道不適產生上吐下瀉、軟便等表徵。許多飼主會認為只有罕見的食材才會引起過敏，但實際上，普通且常見的食材會造成過敏的機率遠大於罕見食材，從美國獸醫師協會(AVMA)公布的數據來看，85%犬貓過敏原是動物性蛋白質，剩下的15%過敏原才是其他食材，像是飼料原料常見的牛肉、雞肉、羊肉及魚肉造成犬貓的過敏機率比穀類還大。
毛孩有過敏怎麼辦？吃極低敏飼料就可改善過敏？
為了改善食物引起犬貓的不良反應，市售飼料大致可分為單一動物性蛋白飼料、特殊肉源飼料及水解蛋白飼料。若已知寵物的過敏原為何，可以選擇單一動物性及特殊肉源飼料的配方；若還不確定過敏原為何，則可以選擇水解蛋白飼料進行『食物排除試驗法』，來排除是否為食物過敏或確定過敏原。
水解蛋白飼料的原理是將大分子蛋白經水解處理分解成小分子蛋白，大分子蛋白進入到體內時，容易被免疫系統誤認為是過敏原而攻擊，造成過敏反應。水解過的蛋白因分子較小，較不容易刺激免疫系統，而不會造成動物過敏，屬於完全無過敏原之配方。
如何利用水解蛋白飼料進行『食物排除試驗法』？
因過敏的原因眾多，最常見的就是食物過敏，若要較準確的知道過敏原，則可以使用完全無過敏原配方的水解蛋白飼料進行。原則上在做食物排除試驗時，僅能吃“水解蛋白飼料”及水，且要持續使用至少兩個月，期間必須嚴格控管確認沒有吃到其他食物、零食、罐頭等。如果8週後症狀有改善，用疑似會過敏的肉源做測試，症狀復發了，即代表對此肉源過敏，若想再測試第二、三種肉源，就必須再吃水解蛋白飼料8周後，進行反覆測試；症狀如果沒有復發，就表示可能不是食物引起的症狀，而食物中的營養或魚油含量豐富都可能使皮膚症狀改善。
法米納有什麼不一樣
法米納的極低敏水解蛋白配方，是選用低分子量(85%<3000道爾吞) 的優質水解魚肉蛋白及米澱粉，成分非常單純且魚油含量相當高，可以快速幫助緩解皮膚症狀。對於獸醫師與飼主而言，越快見效就會更願意配合療程或食物排除試驗；對於非食物過敏者而言，因法米納Omega3含量高，此配方亦可以幫助減緩發炎症狀，作為異位性皮膚炎患者的皮膚保健配方！
坊間水解蛋白飼料可能會有適口性較差、有些犬貓會出現滲透性下痢的疑慮，而法米納是使用北海深海的鯡魚肉，因較其他水解蛋白飼料有較高的魚油含量，所以適口性也相對較高。另因法米納水解蛋白配方成份非常好消化且魚油豐富，所以一些腸胃不好、腸胃較敏感、甚至是IBD(發炎性腸道疾病)的病患，也是有機會可以改善。
過敏問題長期困擾毛爸媽及毛孩子們，其實只要選擇極低敏飼料，低分子水蛋白又兼顧營養保健，再透過『食物排除試驗法』有效找出毛孩子過敏源，可省下進行過敏原檢測時的昂貴費用，及早了解毛孩最合適的飲食方式，讓毛孩吃的健康且快樂，也讓毛爸媽對於毛孩們的飲食更放心唷！
本文章內容由「法米納」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。