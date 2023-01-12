蘇花公路大清水隧道坍方交通中斷：預估15日搶通，交通部啟動鐵路、輪船等替代疏運措施

（中央社）台9線蘇花公路大清水隧道南口昨（11）日深夜發生坍方，道路雙向中斷，預估15日搶通。行政院長蘇貞昌今（12）日請交通部務必在安全前提下全力搶通，也指示啟動鐵路及輪船等替代疏運措施，並請交通部做好安全監測，預防二次坍方。

行政院發言人羅秉成今日在行政院會會後記者會轉述蘇貞昌裁示指出，昨日深夜蘇花公路台9線大清水隧道坍方，道路阻斷，壓毀明隧道，公路總局回報現場有持續落石，預估1月15日搶通。

蘇貞昌說，春節前夕發生花東重要交通幹道嚴重坍方事件，請交通部務必在安全前提下全力搶通，請內政部調度警力疏導因應，交通部提供最新道路資訊，讓用路人提前改道。交通部從陸運海運加強接駁，加開火車區間車班次，啟動台北輪快輪投入疏運。

蘇貞昌同時要求，農委會提前因應各項蔬果疏運，提供農民替代方案以供調配。這次坍方範圍很廣，後續請交通部做好安全監測，預防二次坍方，造成危險，請政委吳澤成協助督導。

另外，蘇貞昌也透過臉書表示，台9線大清水隧道南端，因大面積坍塌造成道路阻斷，政府已經啟動鐵路及輪船等替代疏運措施，公路總局在第一時間就成立前進指揮所，目前正在全力搶修中，預計於1月15日下午5時可恢復通車。

台鐵局於今日發佈新聞稿，表示因應蘇花公路大清水隧道口坍方，自今日下午起啓動加開宜蘭至花蓮區間快車來回共6班次；1月13日（五）起至15日（日）止，每日加開宜蘭至花蓮區間快車12班次；預計共加開42列區間快車，沿途均停靠宜蘭、羅東、蘇澳新、南澳、和平、新城、花蓮等站，詳細時刻可至該局官網或APP「台鐵e訂通」查詢。

台鐵表示，另原周末時段開行之28列次加班車均正常開行，並視旅客搭乘情況，適度開放立位或增停車站以疏運旅客。

台鐵今天起也啓動蔬果北運機制，已於花蓮站備妥平車編組，並積極與吉安鄉農會聯繫，將以（火車）馱運蔬果卡車方式，協助東部地區果菜漁產北運。

航港局也於今日發佈新聞稿，表示已緊急協調合富快輪於今日晚上7時於花蓮港開航至蘇澳港，並持續往返花蓮港及蘇澳港間，另已緊急調度台北快輪儘速返航台灣搭配凱旋8號，於明日安排投入緊急疏運。

航港局葉協隆局長表示，合富快輪運能小客車40輛、載客442人，預計今日晚上7時由花蓮港17號碼頭開航至蘇澳港，航行時間預計3小時，蘇澳港預計凌晨12時返航花蓮港，雙向間有需求之民眾可至現場排隊領取號碼牌，明日台北快輪運能小客車250輛、凱旋8號載客330人將投入緊急疏運。

初判原因為地震加上降雨，土石連同混凝土增加清理難度

（中央社）蘇花公路台9線159.3公里處大清水隧道南口昨日深夜坍方、道路阻斷，巨大石塊掉落壓毀約25公尺長明隧道，交通部公路總局啟動南北雙向日夜搶修，預計15日下午5時搶通。

公路總局第四養護工程處發布新聞稿表示，研判前期地震鬆動加降雨影響，明隧道上邊坡破碎岩塊從上方30公尺以上高處崩落，衝擊動量已超過明隧道耐受度，壓損混凝土明隧道約17公尺及鋼構明隧道約8公尺，初估坍方量約1200立方公尺，最大塊石約3公尺高；坍方路寬8.5公尺，坍方堆疊高度5公尺。

四工處南澳工務段長陳鶴仁接受媒體採訪表示，土石連同混凝土增加清理難度，且受限路面狹窄，作業空間有限，而昨天晚間至今雨勢不斷，現場持續落石都影響搶通，正陸續調派機具支援。

四工處說，依東部陸路運輸中斷標準作業程序（SOP）啟動鐵路疏運，視運量加開宜花區間車，並啓動蔬果北運機制；另海運部分已聯繫交通部航港局，目前規劃準備中。

《中央社》報導，公路總局養護組長李順成表示，這路段的地質屬於大理岩，上面有很多溶洞，因為雨水侵蝕會產生裂隙，由於近期發生地震加上昨天晚上降雨的時雨量超過60毫米，因此裂縫擴大，最後導致崩塌。

李順成表示，根據統計，平日走蘇花公路的運量單向為3000輛次，假日部分則約有6000到7000輛次，連假期間會更多，因此若無法在15日搶通，恐會衝擊春節疏運。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航