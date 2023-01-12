2023/01/12,
政治

行政院通過「經濟果實共享方案」：全民普發現金6000元，符合條件外籍人士也能領

行政院通過「經濟果實共享方案」：全民普發現金6000元，符合條件外籍人士也能領
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

全民普發6000元現金的「經濟果實共享方案」今定案。由於超徵稅收較預估多出450億，民眾關心會不會再「現金加碼」以及領有居留證的「外籍人士能否領取」等問題。另外，由於「實徵大於預算」的稅收要等到7月份審計部審定才能核定經費，在那之前就已發放的6000元經費要從何而來，會不會反而「全民舉債」？

行政院會於今（12）日正式通過《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》草案，內容含全民普發6000元現金的「經濟果實共享方案」。總經費3800億元，實施期間為自公布日期起至2025年12月31日止。

超徵稅收多出450億，普發現金會加碼嗎？

去（2022）年超徵稅收共4950億，不但為史上最大超徵，還較去年11月時估算出來的超徵稅收4500億，多出450億。民眾關心多出來的稅收將會如何應用、是否會加碼在普發現金上。

財政部代理部長阮清華回應：多出來的金額，將依法轉到中央特種基金，包括金融業特別準備金、健康福利捐、長照基金等。所以普發現金不會加碼、其他的振興措施也一樣。

行政院政務委員兼發言人羅秉成也補充：中間差額依所得稅法、營業稅法規定，一定比例要撥入中央特種基金，該帳戶要專款專用，不能挪出做其他使用。中央可運用的還是3800億，不會因為實際數字較多而有變化。

普發現金6000元是否納入外籍人士？

行政院政發言人羅秉成答覆：原則上比照五倍券辦理，符合一定條件的外籍人士可以發放6000元。

據《因應嚴重特殊傳染性肺炎振興五倍券發放辦法》第4條，第3至第9款，這次能領取普發現金6000元的外籍人士資格如下：

  • 取得臺灣地區居留許可之無戶籍國民。
  • 取得臺灣地區依親居留、長期居留許可之大陸地區人民。
  • 外國人為國內現有戶籍國民之配偶，取得居留許可者。
  • 香港或澳門居民為臺灣地區人民之配偶，取得居留許可者。
  • 前二款外國人、香港或澳門居民離婚或配偶死亡，其居留許可未廢止者。
  • 第三款至第七款之人取得定居許可，尚未設戶籍者。
  • 取得我國永久居留許可之外國人。

普發現金進度如何？國發會：非常有信心

國發會主委龔明鑫回應：不論是直接入帳戶還是ATM領取，系統都需要修改，透過郵局臨櫃領取也要準備工作，但都在積極準備中。我們非常有信心，一旦立法院通過預算，就可以在最短的時間發放。

行政院言人羅秉成也補充：相關部會（財政部、數位發展部、內政部等）已在做介面連結、軟體設計的協調工作。之前疫情紓困方案的現金發放是直接匯款到特定個人帳戶，但那畢竟是少部分人。而這次的發放規模是全國，在技術上，基於過去的經驗和基礎要擴大到能完成任務需要一點時間。不過樂觀評估，準備期大約1個月左右。

普發現金的經費來源？

財政部阮清華代理部長回應：目前經費夠。問題出在實徵數大於預算數的部分要等到7月份審計部才能審定，會有一個時間差，所以這次條例裡規定，所需經費來源得以移用以前的歲計賸餘，或舉借債務支應。舉借債務支應只是融通性質，等到7月份確定可以使用經費就夠了，經費夠了以後假定有舉債的話，就可以馬上回充。所以不會增加負債、不會增加大家的負擔。

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核稿編輯：翁世航


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