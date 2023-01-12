前美國副國安顧問博明：台灣在地協力者散布北京認知戰，荒謬內容「像臭豆腐一樣臭」

前美國副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）今（12）日在政大演講，指出北京的認知戰已在台灣取得一些成功，他在台灣新聞媒體和私人談話中聽到「美國把台灣當棋子，準備把台灣烏克蘭化」、「台灣加強防禦的能力是挑釁」等言論，和北京的宣傳有點像，但若真正思考這些言論，荒唐的邏輯不攻自破，「荒謬的氣味，就像台北夜市的臭豆腐一樣臭」。

博明為美國前新聞記者及美國海軍陸戰隊軍官，曾赴台灣學習中文，於川普執政期間主張對中國採取強硬立場，與美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）同在2021年被中國制裁。博明現為美國智庫「保衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）中國項目主席，應亞太堅韌研究基金會邀請訪台，今在政治大學「社科30x指南政策論壇─驚濤駭浪中的自由：台灣準備好了嗎？」活動以華語發表演說，並與前參謀總長李喜明與談。

透過假訊息和媒體，中共宣傳戰已在台灣取得成功

博明指出，中共是政治鬥爭的高手，所採用的技巧「老辣而熟練」；中共會耐心而系統地培養台灣和美國的商業領袖、學者和媒體人，誘使他們以符合北京的方式影響當地的民選代表和公民。北京會對這些有影響力的人物，隨時進行獎勵與懲罰，根據他們的表現，提供或封斷商業機會和官方通道。

博明說，中共還會利用新技術破壞民主，特別是網路社群媒體；他進一步指出，中共散佈假訊息往往先隱藏消息來源，再透過推特和短影片散播假訊息，並利用網路機器人、網紅、和不透明的演算法擴大影響，也會誇大歪曲一些消息、削弱社會信任。博明說，這些技巧使中國政府更能夠掌控敘事，使某些人物甚至民主制度看起來「低效無能」，反而「將專制主義打扮得十分誘人」。

博明警告，北京已經投入數十億美元發展「統戰工作」與「認知作戰」，而中共的技巧在台灣「已經取得一些成功」：

「我在台灣見識新聞出版物，並從私人談話聽到一些言論，與北京的宣傳有點像，比如『美國把台灣當棋子、準備把台灣烏克蘭化』，還有『普亭入侵烏克蘭是對北約長期存在的一種刻意理解的回應』，根據這種邏輯，台灣加強防禦侵略的能力是挑釁的，當你面對這樣的言論，正當的去思考的時候，這樣的邏輯不攻自破。」

博明指出，如果這樣的言論出現在韓國，像是「如果韓國放棄國防，也許朝鮮會饒了我們」；又或者在以色列提倡與伊朗保持友好關係，這些都是不可想像的。博明說，這類的說法無論在台灣、韓國、以色列都一樣荒謬、站不住腳，「很難想像這些論點對台灣會有什麼幫助，但很容易看出他們能幫助北京達到其目的」，他也說，「一旦你對北京的認知戰有所警覺，這些荒謬的氣味就會像台北夜市的臭豆腐一樣臭。」

習近平不魯莽，開戰主要是「對戰爭代價的誤判」

李喜明在對談環節詢問博明，中國對台灣抱持著「一個中國」的幻想，讓台灣人只有統一或開戰兩條路可走，如果解放軍決意開戰，台灣有什麼方法去威嚇？

博明指出，習近平不是一個魯莽的賭徒，開戰主要是「北京對戰爭代價的誤判」，博明說，戰爭的主要原因是樂觀，這反映不只在威權主義，也在民主國家裡，領導人認為戰爭能達到外交達不到的目的，就很容易誤判戰爭。

博明說，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）以為烏克蘭戰爭幾天就能贏，但現在戰爭已經打了快一年，是歐洲二戰以來最糟糕的戰爭；博明強調，「如果沒有一再明確的告知北京他們的誤判，就無法威嚇中國。」

中國增長的野心不僅限於台灣，美日歐挺台意願升高

如果台海發生危機，美國保衛台灣的決心多大？博明表示，美國對中國的態度過去五六年改變非常多，這是民主、共和兩黨少數共同支持的事情；美國眾議院這週剛通過一個對中委員會，投票時有上百個民主黨人支持，顯示美國對於台灣的支持正在增長。

博明說，台灣不只是一個好的民主國家，在戰略上也非常重要，他說如果你看中國軍事教條、解放軍手冊，很多都提到北京兼併台灣下一步會透過禁運、封鎖讓日本經濟停擺，日本最近也越來越意識到「中國增長的野心不會僅限於台灣」，日本副相麻生太郎日前就表示，對台攻擊戰火將波及日本，若開戰將加入保護台灣的行列；博明說，最近許多來台的歐洲訪團也有這類的觀點，保護台灣的意願和決心，在很多地方都在成長，都是支持台灣的。

李喜明問及，博明曾任白宮官員與國家安全副顧問，美國印太司令部（USINDOPACOM）或美國政府是否有軍事介入台海戰爭的方案，博明則回應「是的，也不只一個方案」，但他指出不能再說太多細節，但準備工作已經持續了一段時間。

李喜明則表示，美國軍方預測中國攻台的「2027窗口」必須嚴正以待，但任何軍事行動都與中國能力有關，等中國已有全面入侵台灣的能力，會以脅迫的方式逼台灣投降。

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核稿編輯：翁世航