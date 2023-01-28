《為什麼我們老是搞砸想做的事》：為什麼你會陷入自我毀壞的模式裡？原因跟我們的大腦功能有關
我們想讓你知道的是
「想要減低認知失調」是人的本性，當本性啟動時，你可能沒有察覺到自己的想法或行為變了。所以最重要的就是要退出自動導航模式，才能辨識出這些在暗中搞破壞的自毀觸發因子。
文：何可晴博士
人平均每日會出現高達上萬個思維，但絕大多數是我們沒有察覺到的。最常被我們忽略的就是重複而普遍的思維，像是促使我們早起換裝、通勤的念頭。我們的行動受到習慣驅使，所以不需要時時刻刻都去仔細思考——你可以試試看用「非慣用手」刷牙的怪異感覺，就可以體會到上述這段話的意思了。
但是，還有另一種類型的自動化思考，與日常生活無關，卻是人類自毀行為的觸發因子，而且已經成了習慣，使我們不太會注意到它們（有點像刷牙穿衣服之類的念頭）。我們只會察覺到有某些行為導致了負面後果：工作完了、健康毀了、感情破裂了，夢想成空了。
自毀不會憑空出現，只是表面看來如此。你對自己、對外在環境的看法，深切關聯到你會如何陷入自我毀壞的模式裡。卡通裡的人物面臨善惡的抉擇時，肩膀上會冒出一位天使和一隻惡魔，雖然他們努力為善，卻時常還是依照耳邊惡魔說的去做。我們的負面想法不一定是惡念，而且有時非常細微，但它們的影響卻很巨大，會讓你做出違反自己最佳利益或不符合自己目標和價值的行為。
而為何這些負面想法難以偵知，原因跟我們的大腦功能有關。大腦永遠以省力、省資源為優先，以便未來真的碰到重大事件的時候，可以有餘裕來解決問題。當代的研究告訴我們，動物接觸到大量的相同刺激時，大腦內較能有效使用能量的「抑制細胞」會出面主導，使得亢奮型的細胞（它們接觸到新刺激的時候會非常活躍）的數量降低。白話文就是：舊的、重複的資訊，會用自動化的方式去處理，讓大腦把可用的資源優先用來處理新資訊。
許多國家的領袖或商業大亨都很會利用這個大腦機制，他們天天穿同樣的衣服，吃一樣的餐點，把比較無所謂的決策自動化，這樣在處理牽涉大多數人的重大決策時，才不會弄得自己出現決策倦怠。
大腦習慣採用預設的方式運作（跟著慣例走），這點在很多情況下都會發揮極大作用。但同樣這套對我們有益的機制，也會出面抑制我們心底那些不斷循環播放、對我們的自我形象、行為舉止、人際關係有損的思維。大腦會告訴我們：「拜託，這些對你有害的思維不是新的，已經出現過了」，於是我們就會忽略這些思維，讓它們繼續存在，繼續在暗中啃齧著我們。
人都會追求「認知協調」，也就是思想和行動一致，會逃避「認知失調」，也就是心裡想一套但行為上卻是另一套。當人出現負面的意念時，行為上通常也會跟進，導致我們採取違反自己最佳利益的行為。若我們心裡同時懷抱著相互牴觸的信念、想法或價值觀時，會造成內心的不適。
另外，若我們的行為違反了信念，或者外界的新資訊與我們內心固有的信念相互衝突，我們也會產生認知失調。人的心智比較喜歡驗證我們早已知道的事情，這就叫確認偏誤（confirmation bias）。
確認偏誤指的是，對某件事情產生預先設想的概念，接著用這個預設概念來對情境或人物作判斷。譬如，某人自認笨拙，跌倒時就會怪自己笨，而不是路不平。確認偏誤也有更嚴重的情況，例如你對某個政黨有特定信念，就更可能去尋找支持這個信念的資訊和群眾。你會傾向忽略跟你立場相違背的資訊，遇到反對意見時，也較有可能忽略或者是為自己立場辯駁。
我們常會避免那些造成心理上不舒服的資訊，也會去扭曲那些與我們既有認知相衝突的新資訊，讓它符合我們現有的想法和行為。研究顯示，人在經歷到認知失調帶來的心理不適感的時候，會想要盡快減低這些不自在的感受。為了降低不自在的感覺，有時候我們可能會捨棄確認偏誤，開始認真想辦法改變現有觀點，以求與外界的新資訊相符合。
但這種情況很少，因為它比較費力，而大腦最愛的就是省力（沒錯，這一點我們會不斷提到）。比較常見的則是，我們連「確認偏誤」都沒有察覺，因為它已經在大腦內自動化了。在這種情況下，就會引發自毀循環——特別是當外界的新資訊有助於我們更詳細觀察自己的行為，從而開始改善自我。
我朋友安妮是很好的例子。她喜歡抽含尼古丁的電子煙，她曉得尼古丁會上癮（說來諷刺，她本人就是研究尼古丁對青少年長期影響的臨床研究員），但總是自我安慰說抽尼古丁比吸菸健康，還可以幫助她放鬆。她每日接觸到大量的健康風險資訊，其中有些還是她自己蒐集和分析的，但她都不當一回事，因為她說研究關注的是對青少年的影像，不是像她這樣30幾歲的人。她還引述一些道聽塗說，表示很多抽的人健康都很好。
這個例子可以看見，有時我們為了消除認知失調，會訴諸自我毀壞的方式，遠離對自己有益的東西。安妮扭曲了自己的知識，好讓她可以繼續抽電子煙。
在另一方面，人有時會改變行為，來符合自己現有的信念。我有一個個案叫做安迪，他長期缺乏安全感，很怕被讚美或獎賞。有次意外被升遷，他一方面很高興，卻也覺得自己不配。雖然上司誇獎他的表現優異，他還是隱隱感到所謂「冒牌者症候群」的心態。他對自己的實力抱持著負面觀感，跟升遷的正向情境相互牴觸。
不久後，他就持續做出「符合他自己內化信念」的動作，包含上班遲到、簡報亂做、有問題也不向同事求助等。幾個月後他就被炒魷魚了。
傑克的狀況和安迪很像，內在信念和外在情境永遠是衝突的。他待在一份很沒前途的工作已經五年了。他大學畢業時成績優等，一畢業馬上找到工作，領先其他同學。但是年復一年，他漸漸覺得工作缺乏挑戰，也沒有新的刺激，但就是沒辦法振作起來應徵新職位。每次看到不錯的機會，他就會告訴自己「我經驗不多，他們絕對不會要我」或是「要是應徵失敗怎麼辦？很丟臉」。他畏懼失敗，因此踏不出舒適圈去追求更有成就感的事業。
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pCloud 新年優惠方案總整理，趁過年買 10TB 終身雲端空間備份多年檔案與照片
我們想讓你知道的是
過年長達 10 天的連假，是個好機會趁著這時候好好整理多年的照片與影片，除了原本的資料保存方式之外，也是應該好好考慮選個可靠的雲端空間來做多重備份。pCloud 這次個人終身方案的檔期剛好可以讓你 2023 年 1 月 20 日購入，整個新年期間都能慢慢整理你的照片、影片與檔案。
轉眼間又要過年，除了整理多年來的影音收藏之外，是不是也該趁著過年檔期入手便宜超值的雲端空間方案？看著日前 iCloud 曾發生嚴重的資安意外，MacRumors 討論區上有用戶在用 Windows 的 iCloud 同步 iPhone 檔案後，發生檔案意外損壞的狀況，並出現陌生人的照片與影片，這告訴我們檔案備份真的要慎選，且最好能做到多重備份才能在意外發生時有挽回的餘地。
資安意外頻傳，多重備份才讓人安心
iCloud 發生的資安問題，讓人擔憂起是否自己的照片也會出現在別人的相簿中，這件事也在MacRumors 討論區上引發討論。
資料保存上比較穩妥的方式就是多重備份，利用多種管道、異地保存自己的檔案，這樣就能確保萬一檔案損壞時，還有備援資料可以使用。就算你現在使用 iCloud、Google Drive 進行單一備份，也不能保證你的檔案不會發生意外，至少選擇 2 種備份方案才是比較安全的保管方式。
經濟與安全可以兼顧，瑞士的雲端服務 pCloud
pCloud 是來自瑞士的雲端服務廠商，2013 年創立至今已有 10 年歷史，全球有 1600 萬用戶使用其服務。它的資料位於重視資訊安全的歐盟與美國，在創立帳號時可選擇資料要存放於歐盟或是美國，相比其他無法選擇的廠商多了選擇性，而且不只是存放地點，pCloud每份資料都會分散 5 份檔案儲存於多個伺服器增加安全性。檔案還會經過 256 位元 AES 加密技術保護，傳輸時使用 TLS/SSL 強化資安。如果需要更安全的保密措施，還可以選配 Crypto 加密服務。
pCloud 也有免費帳號可以使用，註冊後就有 10GB 免費空間能夠試用，不論是要體驗介面操作或是傳輸速度都沒問題。相較於其他訂閱較為單一的雲端服務，pCloud 除了月繳、季繳、年繳之外，還會不定期推出優惠的終身買斷的方案，且費用上不會有額外的設定費或隱藏性支出。若是家庭用戶，還可以選擇家庭方案讓 5 個人一起使用更經濟。
農曆新年 -85% 超優惠終身買斷方案，錯過可能就沒了
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pCloud 農曆新年優惠方案：
500GB 個人終身方案：原價 570 美元，優惠價 139 美元。
2TB 個人終身方案：原價 1140 美元，優惠價 279 美元。
10TB 個人終身方案：原價 6000 美元，優惠價 890 美元。
趁著過年好好整理檔案，選個安全可靠的雲端空間更安心
過年長達 10 天的連假，是個好機會趁著這時候好好整理多年的照片與影片，除了原本的資料保存方式之外，也是應該好好考慮選個可靠的雲端空間來做多重備份。pCloud 這次個人終身方案的檔期剛好可以讓你 2023 年 1 月 18 日購入，整個新年期間都能慢慢整理你的照片、影片與檔案。這次方案價格十分優惠，終身買斷不會產生每個月的費用，用越久省越多，如果你需要備份的檔案大且多，可以考慮看看經濟又可靠的 pCloud。pCloud 終身制優惠方案並不是每次都有，因此有需要的朋友就盡快購入，越早使用省越多。