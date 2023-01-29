《是狼型人就不要逼自己早睡早起》：獅型人是天生的領導者，狼型人則是時型界的夜貓子

文：奧莉維亞．阿雷佐洛

獅型人

簡單來說，獅型人跟我一樣，都是天生的領導者，正面、積極、目標導向。我們全力追求卓越、勤勉謹慎，所以常是高成就人士。作為伴侶，我們情緒穩定、忠心耿耿，為所愛的人做得超多。對朋友與家庭，我們投入幾個重要的關係中，且常被認定帶來好的影響。

行為表現：你起得很早，喜歡以固定的活動來開啟一天，有可能是上健身房、做瑜伽，或跑步。你的生產力高峰在一天的前半，所以你喜歡先解決一天中最有挑戰的工作。也就是說，接近傍晚時，你通常已經腦力耗盡了，這時就會放下工作，給自己充充電——參加社交活動、運動，或就只是曬曬太陽。到了晚上，你的精力到達最低點，只想輕輕鬆鬆吃頓晚餐，然後早早上床，這樣明早才能精神煥發的起床。

工作上：有策略、重分析，且高瞻遠矚。

玩樂時：注重健康，避免冒險，喜歡規律的生活。

關係中：性情穩定，且忠誠專一。

社交生活：你重質不重量，喜歡三五好友親密小聚，不喜歡人多的聚會。

強項：自然散發出積極正面的領導者光芒，這是你最好的一面。

最難的事：活在當下，不要太追求完美，你總是預先設想，有時候害苦了自己。

最佳職業：可以盡情發揮領導力的工作，如CEO、董事、經理人、總裁、製作人、企業主。

健康問題：焦慮。

著名的獅型人：維珍集團創辦人理查．布蘭森（Richard Branson）、美國電視脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）、蘋果CEO提姆．庫克（Tim Cook）、美國版Vogue雜誌總編輯安娜．溫圖（Anna Wintour）。

熊型人

理智、冷靜、謙虛、可靠——假如你是熊型人，別人可以放心依賴你，無論日夜，你都使命必達。你喜歡團隊合作，是團隊中努力的一員，而且不管工作還是玩樂，你在團隊中最能積極發揮。身為伴侶，你慷慨大方，往往先考慮伴侶而不是自己，對家庭與朋友也大抵如此。

行為表現：早上7點左右，你準備起床了，然後馬上喝杯咖啡提神去腦霧。過一個小時左右，可能再來一杯，再準備開工。一天之中，你隨時要稍微休息一下，到下午3點，你很準時的沒電了，如果又加上睡眠不足，情況就會更糟。到了晚上，你已經精疲力竭，然而可能同時腦筋轉個不停，很難關機。

工作上：有團隊精神、勤勉、謙虛，從不瞧不起人。

玩樂時：有彈性且放鬆。

關係中：可依賴，好相處。

社交生活：親切友善，很會關心人和逗別人開心。

強項：值得信賴且勤奮認真的天性，代表你在專業上或個人生活上，都會使命必達。

最難的事：先考慮自己的需求——你常常忙於取悅他人，完全忘了自己，以至於很難休息放鬆。

最佳職業：任何可以善用你可靠、喜歡在工作與生活之間保持平衡的天性的職業，例如看護、護理人員、老師，或需要這些特質的辦公室職務。雖然你並不熱衷當領袖，卻經常自然而然成為領袖，因為你就是這麼努力、盡責，又勤奮的人。

健康問題：疲憊與憂鬱。

著名的熊型人：美國前總統歐巴馬、英國作家JK羅琳、《哈芬登郵報》共同創辦人雅莉安娜．哈芬登（Arianna Huffington）。

狼型人

如果你是狼型人，那你就是時型界的夜貓子。狼型人有兩面，可以是愛交際、愛玩樂以及精力充沛的，但也很容易因為睡不夠而壓力大，變得很焦慮。

工作的時候，如果內容是自己很有熱情的，你就會充滿創意，閃閃發光；但只要遇到無聊的內容，你很容易分心，會拖拖拉拉。對於家庭，就算要蠟燭兩頭燒，你每天還是會擠盡最後一點精力。在社交上，你交際圈頗廣，不過一旦進入一段親密關係，就會退出社交圈，把時間幾乎都用來與伴侶相處。

行為表現：如果有選擇，你早上會8到9點才起床，以一杯雙倍濃縮咖啡展開序幕。不過，如果需要更早起床，你會希望以咖啡聚會或早餐會議開始新的一天。

過了懶洋洋的早晨後，你的創意開始迸發，而且你會發現，時間愈晚你愈能進入心流狀態。如果你正在做的工作是你全心投入的，心流狀態會一直持續到晚上，有沒有人陪伴都一樣；但如果覺得工作一整天也夠了，你也會樂於晚上出去找點樂子，畢竟這時你精神都來了。話說回來，假如你有睡眠不足的困擾，可能就沒這麼大興致，寧可窩在沙發上追劇。

在三種時型當中，你上床的時間最晚，可能快要凌晨才關燈睡覺。但你根本不太在乎，生命就是要活得精彩，不是嗎？

工作上：充滿創意，不流俗套。

玩樂時：即時行樂、大膽、好奇，喜歡探索新的地方、新的人、新的體驗。

關係中：愛玩愛鬧，無拘無束。

社交生活：你希望每個人都玩得盡興，通常是最後離開派對的那個人。

強項：努力過每一天，但如果有睡眠不足的困擾，你就沒有辦法盡情揮灑了。

最難的事：早上累得半死，愈晚精力愈旺盛。

最佳職業：需要創意的工作，例如創業家、作家、歌手、舞者、藝術家、設計師、發明家。

健康問題：失眠、躁鬱症。

著名的狼型人：饒舌歌手菲董（Pharrell Williams）及傑斯（Jay-Z）、SpaceX創辦人伊隆．馬斯克（Elon Musk），還有貓王（Elvis Presley）。

時型問與答

時型可以改變嗎？

我最常被問到的時型問題之一是：「我可以改變自己的時型嗎？」對此我的答案是：「可以。」時型是由你的內在因子（基因）和外在因子（環境以及睡眠殺手）共同決定，比重是一比一，雖然你無法改變自己的DNA，但只要改變行為，時型就有可能因此而改變。

另一個我常聽到的問題是：「我算出來的時型具備的一些特徵我都沒有，會不會不是我的時型啊？」不要懷疑，這確實有可能發生。首先，你可能是混合時型（下面詳述）；再來，我們在某段時期通常只會展現頂多80％所屬時型的真實本色，如果壓力大或失眠的話，會展現的時型本色就更少。

每一種時型人的占比？

這問題很難回答，不過從探討現代人睡眠習慣的近期研究看來，我認為狼型可能是最普遍的時型。原先，時型理論認為有50％的人是熊型人，25％的人是狼型人，以及25％的人是獅型人。然而，《睡眠研究期刊》（Journal of Sleep Research）曾刊登一份2020年的研究報告，指出51％的人有明顯的臨床睡眠問題，而這正是狼型人的特徵。

時型概念怎麼來？又是何時形成的？

時型在主流媒體中算是相當新的概念，但在睡眠心理學領域，已有幾十年的歷史了。瑞典的研究人員在1970年代最先點燃對時型概念的興趣，先是奧斯卡．厄奎斯特（Oscar Öquist）教授提出「個人每日規律觀察紀錄」（Charting Individual Daily Rhythms），然後詹姆士．霍恩（James A. Horne）和奧洛夫．奧斯貝里（Olov Östberg）提出「日夜作息習慣量表」（Morningness–Eveningness questionnaire, MEQ），這個量表至今仍在臨床實務中使用，也是本章小測驗的基礎來源。

2017年，時型生物學達到新高峰，研究人員傑佛瑞．霍爾、麥可．羅斯巴希和麥可．楊恩獲頒諾貝爾生理醫學獎，得獎原因是對晝夜節律的重大發現，包括人體內50％的基因是受生理時鐘所調控（不僅是「睡—醒週期」而已）。

2022年，澳洲頂尖睡眠科學家奧莉維亞．阿雷佐洛在暢銷書《是狼型人就不要逼自己早睡早起：解讀睡眠時型，找到你的高效睡眠法》中介紹時型，時型研究更掀起空前的新高潮。