《是狼型人就不要逼自己早睡早起》：獅型人是天生的領導者，狼型人則是時型界的夜貓子
我們想讓你知道的是
簡單來說，獅型人跟我一樣，都是天生的領導者，正面、積極、目標導向。你起得很早，喜歡以固定的活動來開啟一天，接近傍晚時，你通常已經腦力耗盡了，這時就會放下工作，給自己充充電。著名的獅型人包含美國電視脫口秀主持人歐普拉、蘋果CEO提姆．庫克，以及美國版Vogue雜誌總編輯安娜．溫圖。
文：奧莉維亞．阿雷佐洛
獅型人
簡單來說，獅型人跟我一樣，都是天生的領導者，正面、積極、目標導向。我們全力追求卓越、勤勉謹慎，所以常是高成就人士。作為伴侶，我們情緒穩定、忠心耿耿，為所愛的人做得超多。對朋友與家庭，我們投入幾個重要的關係中，且常被認定帶來好的影響。
行為表現：你起得很早，喜歡以固定的活動來開啟一天，有可能是上健身房、做瑜伽，或跑步。你的生產力高峰在一天的前半，所以你喜歡先解決一天中最有挑戰的工作。也就是說，接近傍晚時，你通常已經腦力耗盡了，這時就會放下工作，給自己充充電——參加社交活動、運動，或就只是曬曬太陽。到了晚上，你的精力到達最低點，只想輕輕鬆鬆吃頓晚餐，然後早早上床，這樣明早才能精神煥發的起床。
- 工作上：有策略、重分析，且高瞻遠矚。
- 玩樂時：注重健康，避免冒險，喜歡規律的生活。
- 關係中：性情穩定，且忠誠專一。
- 社交生活：你重質不重量，喜歡三五好友親密小聚，不喜歡人多的聚會。
- 強項：自然散發出積極正面的領導者光芒，這是你最好的一面。
- 最難的事：活在當下，不要太追求完美，你總是預先設想，有時候害苦了自己。
- 最佳職業：可以盡情發揮領導力的工作，如CEO、董事、經理人、總裁、製作人、企業主。
- 健康問題：焦慮。
著名的獅型人：維珍集團創辦人理查．布蘭森（Richard Branson）、美國電視脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）、蘋果CEO提姆．庫克（Tim Cook）、美國版Vogue雜誌總編輯安娜．溫圖（Anna Wintour）。
熊型人
理智、冷靜、謙虛、可靠——假如你是熊型人，別人可以放心依賴你，無論日夜，你都使命必達。你喜歡團隊合作，是團隊中努力的一員，而且不管工作還是玩樂，你在團隊中最能積極發揮。身為伴侶，你慷慨大方，往往先考慮伴侶而不是自己，對家庭與朋友也大抵如此。
行為表現：早上7點左右，你準備起床了，然後馬上喝杯咖啡提神去腦霧。過一個小時左右，可能再來一杯，再準備開工。一天之中，你隨時要稍微休息一下，到下午3點，你很準時的沒電了，如果又加上睡眠不足，情況就會更糟。到了晚上，你已經精疲力竭，然而可能同時腦筋轉個不停，很難關機。
- 工作上：有團隊精神、勤勉、謙虛，從不瞧不起人。
- 玩樂時：有彈性且放鬆。
- 關係中：可依賴，好相處。
- 社交生活：親切友善，很會關心人和逗別人開心。
- 強項：值得信賴且勤奮認真的天性，代表你在專業上或個人生活上，都會使命必達。
- 最難的事：先考慮自己的需求——你常常忙於取悅他人，完全忘了自己，以至於很難休息放鬆。
- 最佳職業：任何可以善用你可靠、喜歡在工作與生活之間保持平衡的天性的職業，例如看護、護理人員、老師，或需要這些特質的辦公室職務。雖然你並不熱衷當領袖，卻經常自然而然成為領袖，因為你就是這麼努力、盡責，又勤奮的人。
- 健康問題：疲憊與憂鬱。
- 著名的熊型人：美國前總統歐巴馬、英國作家JK羅琳、《哈芬登郵報》共同創辦人雅莉安娜．哈芬登（Arianna Huffington）。
狼型人
如果你是狼型人，那你就是時型界的夜貓子。狼型人有兩面，可以是愛交際、愛玩樂以及精力充沛的，但也很容易因為睡不夠而壓力大，變得很焦慮。
工作的時候，如果內容是自己很有熱情的，你就會充滿創意，閃閃發光；但只要遇到無聊的內容，你很容易分心，會拖拖拉拉。對於家庭，就算要蠟燭兩頭燒，你每天還是會擠盡最後一點精力。在社交上，你交際圈頗廣，不過一旦進入一段親密關係，就會退出社交圈，把時間幾乎都用來與伴侶相處。
行為表現：如果有選擇，你早上會8到9點才起床，以一杯雙倍濃縮咖啡展開序幕。不過，如果需要更早起床，你會希望以咖啡聚會或早餐會議開始新的一天。
過了懶洋洋的早晨後，你的創意開始迸發，而且你會發現，時間愈晚你愈能進入心流狀態。如果你正在做的工作是你全心投入的，心流狀態會一直持續到晚上，有沒有人陪伴都一樣；但如果覺得工作一整天也夠了，你也會樂於晚上出去找點樂子，畢竟這時你精神都來了。話說回來，假如你有睡眠不足的困擾，可能就沒這麼大興致，寧可窩在沙發上追劇。
在三種時型當中，你上床的時間最晚，可能快要凌晨才關燈睡覺。但你根本不太在乎，生命就是要活得精彩，不是嗎？
- 工作上：充滿創意，不流俗套。
- 玩樂時：即時行樂、大膽、好奇，喜歡探索新的地方、新的人、新的體驗。
- 關係中：愛玩愛鬧，無拘無束。
- 社交生活：你希望每個人都玩得盡興，通常是最後離開派對的那個人。
- 強項：努力過每一天，但如果有睡眠不足的困擾，你就沒有辦法盡情揮灑了。
- 最難的事：早上累得半死，愈晚精力愈旺盛。
- 最佳職業：需要創意的工作，例如創業家、作家、歌手、舞者、藝術家、設計師、發明家。
- 健康問題：失眠、躁鬱症。
- 著名的狼型人：饒舌歌手菲董（Pharrell Williams）及傑斯（Jay-Z）、SpaceX創辦人伊隆．馬斯克（Elon Musk），還有貓王（Elvis Presley）。
時型問與答
- 時型可以改變嗎？
我最常被問到的時型問題之一是：「我可以改變自己的時型嗎？」對此我的答案是：「可以。」時型是由你的內在因子（基因）和外在因子（環境以及睡眠殺手）共同決定，比重是一比一，雖然你無法改變自己的DNA，但只要改變行為，時型就有可能因此而改變。
另一個我常聽到的問題是：「我算出來的時型具備的一些特徵我都沒有，會不會不是我的時型啊？」不要懷疑，這確實有可能發生。首先，你可能是混合時型（下面詳述）；再來，我們在某段時期通常只會展現頂多80％所屬時型的真實本色，如果壓力大或失眠的話，會展現的時型本色就更少。
- 每一種時型人的占比？
這問題很難回答，不過從探討現代人睡眠習慣的近期研究看來，我認為狼型可能是最普遍的時型。原先，時型理論認為有50％的人是熊型人，25％的人是狼型人，以及25％的人是獅型人。然而，《睡眠研究期刊》（Journal of Sleep Research）曾刊登一份2020年的研究報告，指出51％的人有明顯的臨床睡眠問題，而這正是狼型人的特徵。
- 時型概念怎麼來？又是何時形成的？
時型在主流媒體中算是相當新的概念，但在睡眠心理學領域，已有幾十年的歷史了。瑞典的研究人員在1970年代最先點燃對時型概念的興趣，先是奧斯卡．厄奎斯特（Oscar Öquist）教授提出「個人每日規律觀察紀錄」（Charting Individual Daily Rhythms），然後詹姆士．霍恩（James A. Horne）和奧洛夫．奧斯貝里（Olov Östberg）提出「日夜作息習慣量表」（Morningness–Eveningness questionnaire, MEQ），這個量表至今仍在臨床實務中使用，也是本章小測驗的基礎來源。
2017年，時型生物學達到新高峰，研究人員傑佛瑞．霍爾、麥可．羅斯巴希和麥可．楊恩獲頒諾貝爾生理醫學獎，得獎原因是對晝夜節律的重大發現，包括人體內50％的基因是受生理時鐘所調控（不僅是「睡—醒週期」而已）。
2022年，澳洲頂尖睡眠科學家奧莉維亞．阿雷佐洛在暢銷書《是狼型人就不要逼自己早睡早起：解讀睡眠時型，找到你的高效睡眠法》中介紹時型，時型研究更掀起空前的新高潮。
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新創Onramp Lab再下一城！看新產品ContactLoop聊天機器人，如何助金融業客戶業績提升2倍？
我們想讓你知道的是
談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab 究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
攤開Onramp Lab目前的解決方案版圖，Onramp Lab執行長吳鎮雄分析，目前團隊除了有以提供金融諮詢的搜尋引擎優化FinanceJar外，還有能提供從買廣告、刊登廣告等媒體採購一條龍服務的ThreeSigmaMedia，「但我們在協助企業過程中發現聯繫消費者的最後一哩路出現了斷層，」無論企業投入多少的廣告資源，若無法在黃金時間與消費者接上線，就容易錯過了可能創造產值的機會，甚至在錯誤的時間聯繫、也會影響品牌好感度。
吳鎮雄表示根據Onramp Lab內部的統計，當企業投放廣告找到消費者後，即時（realtime）聯繫與20分鐘後以及隔天聯繫所能創造的成交結果，將相差4倍到10倍之多，且消費者對與品牌的關注度與專注力也隨著時間雪崩式遞減，這讓Onramp Lab團隊試圖去思考，如何能近一步協助手中的企業客戶有效解決此一問題，因此催生出了Onramp Lab第三個解決方案：ContactLoop AI聊天機器人。
導入ContactLoop，為企業創造營收又省時省力
試想當你去參加一場聯誼獲得到心儀對象的聯繫方式時，你會怎麼做？「聯誼結束到約出來碰面，肯定會醞釀一段時間啊！」吳鎮雄笑著說。
同理，當企業透過廣告投放獲得一份潛在客戶名單，他們究竟是真的對產品有興趣，還是不小心誤按？過去企業只能照著這份名單逐一聯繫，拒絕、碰壁甚至是未果都是常態，但對於企業而言大量的人力與時間投入都是成本。如今，企業能透過Onramp Lab團隊打造的聊天機器人ContactLoop，透過AI與潛在客戶初步互動，再篩選出更精準的清單進行溝通，讓完成最後一哩交易的路變得更有效率。
吳鎮雄表示，這項服務在美國上線半年多來，就成功為金融產業企業客戶節省至少3成的客服人力，同時靠著更精準的消費者名單，衝出2倍業績成長的表現。「團隊花了大量時間了解客戶的使用場景，」如何與消費者打招呼、應該要準備哪些回應內容、避免開放式的問題不易聚焦等，當消費者被廣告吸引的那一刻起，ContactLoop就能即時的與他們聯繫，透過如同真人般一問一答的簡訊對話流程，篩選出真正含金量高的潛在消費者，協助企業最後能「一竿進洞」。
或許有所不知，由吳鎮雄領軍的Onramp Lab團隊，旗下產品皆是由在台灣的開發團隊一同協助打造，且團隊的平均年齡僅30歲，同時具備著強大的行銷DNA與產業知識背景，甚至對於銷售場景也多有著墨，相較於強調「技術」的聊天機器人，ContactLoop的產品設計上能更佳直覺與人性化，來自台灣的產品也更能解決各個市場的企業痛點。
Onramp Lab產品技術總監竇友志表示，ContactLoop不僅提供一站式服務，探索客戶需求，更隨時調整聊天機器人的參數與訓練其語言辨識模型，確保企業在使過程中能準確掌握消費者需求，更能針對問題進行AB測試、找出最佳的起手式或應答。針對美國市場區域碼眾多的特殊性，ContactLoop也能在後台依據消費者的所在地進行分類，避免用非其所在的區域碼電話聯繫，「就好像你在台北接到陌生區碼的電話也可能拒接是一樣的概念，」竇友志説。
摩拳擦掌台灣市場，瞄準保險、電商產業
如今，ContactLoop這項全新服務在美國已成功打下第一仗，「很期待接下來能帶進台灣市場，」吳鎮雄説。從他的觀察發現，諸如保險、電商、醫美這類型在台灣市場蓬勃發展，卻仍需要耗費大量人力與廣告成本進行陌生開發消費者的模式，或是高電價且資訊量大的電商零售，都是ContactLoop AI聊天機器人可以協助轉型的產業。
吳鎮雄認為Onramp Lab團隊能給予企業客戶的不只是ContactLoop而已，從協助企業找出精準消費者名單開始，整合ThreeSigmaMedia、FinanceJar等不同解決方案，以一站式的角色給予企業更完整的服務，他相信Onramp Lab能與企業客戶一同創造更好的價值。