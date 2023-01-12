2023/01/12,
醫療

指揮中心：新增2類免疫低下族群使用預防性單株抗體，1/1-10中國入境旅客陽性率16.9％

指揮中心：新增2類免疫低下族群使用預防性單株抗體，1/1-10中國入境旅客陽性率16.9％
Photo Credit：關鍵評論網／李芯

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現行制度是現在所有輕症的確診者，經快篩陽、醫師通報之後，都會進入遠距照護諮詢，透過LINE、簡訊的方式，由醫療團隊定期關懷病患。但考量隔離天數從10天縮短為5天，且醫療管理的強度需要做適度調整，因此會調整為只有高風險的確診個案才會進行遠距照護諮詢。

中央流行疫情指揮中心今（12）日公布國內新增2萬2937例COVID-19確定病例，分別為2萬2653例本土個案及284例境外移入；另確診個案中新增48例死亡。指揮中心表示，今日新增之2萬2653例本土病例，為1萬193例男性、1萬2447例女性、13例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上

指揮中心今日召開例行記者會，醫療應變組副組長羅一鈞宣布，將擴大預防性單株抗體Evusheld的使用族群。目前國內採購了1萬劑，開放使用的對象都有經過專家會議討論，如今將再擴大2類免疫低下族群，第一類是血液腫瘤的病患，包括白血病、淋巴瘤的病患，如果有有效的重大傷病卡，就可以預防性注射單株抗體。

另一類擴大的對象是HIV（人類免疫缺乏病毒、愛滋病毒）感染者，且CD4小於200，羅一鈞表示，愛滋病發的情況下免疫力比較差，因此可以適用預防注射單株抗體。新增2項對象之後，現在的涵蓋對象已經算蠻完整的，加上這2類之後總共有6類。

目前有一些體外試驗顯示，單株抗體對新興變異株如BA.4、XBB比較沒有效，但目前本土流行的病毒株仍是有效的BA.5及BA.2.75。因此，羅一鈞提醒，血液腫瘤科與感染科醫師可以評估門診或住院的條件對象是否要使用單株抗體。

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Photo Credit：指揮中心

指揮中心發言人莊人祥表示，輕症確診者的醫療管理措施，從15日開始會做一些調整。現行制度是現在所有輕症的確診者，經快篩陽、醫師通報之後，都會進入遠距照護諮詢，透過LINE、簡訊的方式，由醫療團隊定期關懷病患。但考量隔離天數從10天縮短為5天，且醫療管理的強度需要做適度調整，因此會調整為只有高風險的確診個案才會進行遠距照護諮詢。

莊人祥說明，15日開始，65歲以上、12歲以下，或是具有重症風險因子、一般慢性病的確診個案，會進入遠距照護諮詢模式，如果沒有高風險因子個案，就是循一般的視訊診療遠距診療方式開藥跟調劑。

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Photo Credit：指揮中心

針對中國入境來台旅客採檢情形，莊人祥表示，10日從桃園機場、松山機場入境的人數有1948人次，其中檢驗陽性235人、陰性1713人，陽性率大概是12.1％。此外，從金門入境的民眾總共88人，其中13人陽性，陽性率大概是14.8％。

指揮官王必勝表示，統計1月1日到10日中國入境旅客的採檢情形，總共檢驗1萬3481人，確診數為2282個，陽性率合計是16.9％，相較禮拜一報告的19％有略降，會再觀察是否持續下降。主要驗出的變異株為BA.5，再來是BF.7，沒有驗出新的未知變異株。

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責任編輯：李芯
核稿編輯：翁世航


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