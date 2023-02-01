新內閣拜會立院各黨團聚焦普發6000元，國民黨再提發1萬，陳建仁：均分反而造成不公

政院長陳建仁今（1）日率新內閣團隊成員拜會立法院的朝野黨團，他受訪時表示，攸關發現金的特別條例草案及其預算案，希望在最短時間落實，雖然不同黨團有不同意見，行政部門會持續與各黨團溝通，希望大家能支持，讓它盡早通過。

而各黨團也針對新內閣提出期許，包括「苦民所苦」，交通改善，以及不要像前院長蘇貞昌那麼強勢、過度「大內宣」等；國民黨立委則當場要求普發現金方案應該改為直接發1萬元，不過陳建仁則表示，把所有經費均分，反而會造成不公，所以政府除了發6000元，也會把1400億元預算拿來照顧弱勢與農漁民。

國民黨團再提「普發1萬」

陳建仁拜會國民黨團時表示，今天特別到立法院聽取在野黨團意見，也希望未來行政院提出的法案，尤其是「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」與預算案能夠獲得國民黨團支持，並順利三讀通過。

賴士葆直接提出，原本蔡政府預計超徵4500億元，所以原本預料普發6000元，後來卻超徵4950億元，加上400億元的預備財源，等於一人可以多4000元，賴士葆喊話陳建仁乾脆普發1萬元，「溫暖內閣，給全民溫暖，證明你跟蘇貞昌不一樣。」賴士葆說，如果陳建仁答應，國民黨團馬上簽字，可以立刻就二讀、三讀。

國民黨團書記長謝衣鳯則表示，雖然朝野黨團隊對於普發現金有共識，但政院提出的3800億元特別條例預算中，卻有1400億元是空白授權，尤其今年中央政府總預算是2.7兆元，去年12月底又通過2100元的前瞻特別預算，今年共增加5500億元，「有辦法消化這預算嗎？」希望政院儘速擱置爭議，先處理有共識的部分。

陳建仁則回應國民黨團訴求，他表示，疫情期間，台灣經濟成長相對其他國家來的好，所以才有歲計盈餘可以分享給人民，但不是每個社會階層受到的影響都一樣，好比偏鄉、中小企業影響大，需要多多照顧，若把所有經費均分，反而會造成不公，所以政府除了發6000元，也會把1400億元預算拿來照顧弱勢與農漁民。

民眾黨團

民眾黨團總召邱臣遠表示，看過去蘇內閣跟立法院互動，呼籲新內閣除了宣傳政策外，要本於事實不要一昧大內宣，還有行政權的傲慢，對於在野黨不尊重，應要耐心溝通，不要常常包裹式、碾壓式的方式推動政策；他也說，新任內閣沒有蜜月期，身為在野黨一定會強力監督，希望能在議場上好好過招。

賴香伶表示，過去政黨間有不愉快的經驗，因為前院長蘇貞昌高傲強勢，甚至會點名罵立委，如果陳院長「溫暖堅韌」，希望帶領的團隊對國會能夠尊重、就事論事，盼為國家長遠打造府會關係與國內好政治的風氣。

民眾黨5位立委也提出包括普發現金與超徵稅收使用議題、物價上漲、少子化、低薪、居住正義、資通訊安全、綠能、基層公務員薪俸調整等問題。

陳建仁表示，聽到民眾黨關注對年輕人的照顧，他非常感動也覺得責無旁貸，要解決年輕人的問題是多元的，包括居住正義、房地合一稅改革、平均地權條例、房租津貼等，他自己兩個女兒也常跟他反應這些。過去幾年基本工資皆陸續調升，也希望產業升級，年輕人薪資有望提升。另外這次疫後特別條例，針對中小企業缺工，也會有就業補貼計畫，讓失業者回到職場；居住正義會推動社會住宅、房租津貼，讓年輕人住得起、買得起；結婚、育兒津貼也會再加強。

另外勞保年金改革議題，影響1000多萬名以上的勞工，陳建仁說明，特別條例中也有部分經費挹注到勞保基金，去年勞保虧損較高，主要是因為疫情關係，國際股市下降，會繼續讓勞保永續發展、制度更健全。

時代力量黨團：交通安全改善和環保

時代力量立委邱顯智、副陳椒華及王婉諭共同接待陳建仁和新內閣團隊，並且致贈邱顯智的書《我袂放你一個人》與「苦民所苦」卷軸，期許新內閣要能苦民所苦憂民所憂。除內政相關問題，立委陳椒華也表示，抗中保台，時代力量很重視，民進黨也是一直喊，但民進黨現任主席已經從抗中保台變成和平保台，雖然口號有改，但一中資入侵等等問題，希望陳建仁能重視，推動相關防堵政策。

時代力量黨團立委聚焦少子化、生育率世界最低、低薪、高房價、通膨、貧富差距擴大等民生相關議題，還有台灣嚴重的交通問題，以及關注氣候變遷與環保。

對此，陳建仁回應，對交通安全議題，他也覺得重要，現在有專案會議，會責成吳澤成政委定期督導，他也會定期聽取簡報，陳建仁也表示，絕不能成為世界上交通最不安全的國家，在國際上形象是很不好的。

至於抗中保台議題，陳建仁說，大家都希望能堅持台灣的民主自由、法治人權跟人道支援，台灣跟全世界理念相同國家，都分享同樣的普世價值，因而未來一定要強化台灣的國防跟民防，努力捍衛台灣這個美麗自由民主的國家，如果沒辦法捍衛台灣使台灣更堅強，那自由民主在亞洲的發展，可能會受到很大的影響。

民進黨團聚焦發現金條例

陳建仁今天也在民進黨團成員的迎接下進入立法院，在閉門會議之後，立法院黨團總召柯建銘在臉書發文表示，民進黨給予陳建仁團隊最溫暖且熱烈的歡迎，未來正式開議之後，首要處理的，當然是攸關普發現金的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」及預算；至於其他新內閣的政策與施政方針，黨團也會尊重行政院，在過往即相當順暢的行政立法協調機制上，給予最大的支持。

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核稿編輯：翁世航