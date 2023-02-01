電信詐欺質變為暴力虐待，法務部修法加強打擊「打詐、掃黑、掃毒」三大類犯罪

法務部今（1）日舉行記者會，宣布針對「打詐」、「掃黑」、「掃毒」等三大犯罪類型將強化打擊力道，法務部檢察司表示，現在詐欺犯罪有質變為「暴力犯罪」的趨勢，不只是騙錢，更導致被害人被囚禁、虐待甚至死亡的事件發生，因此除了將積極強力執法，也要推動相關法制修正，嚴懲犯罪者。

詐欺與剝奪行動自由結合犯，最重可處10年

法務部檢察司表示，現在詐欺犯罪有質變也有量變，質變上最明顯的就是不只是詐欺騙取錢財，而是飲變成為「暴力犯罪」，囚禁、虐待被害人，手段殘暴，甚至導致死亡的事件就發生在日前知名的台版柬埔寨案例上；因應這種新興的詐欺犯罪模式，增訂詐欺罪與「剝奪行動自由罪」的結合犯規定，加重刑責，最重可處10年有期徒刑。

另外檢察司也表示，一般的「剝奪行動自由」可能只是把被害人關在某處，但現在可以在犯罪行為中看到，不僅囚禁被害人，還予以虐待和暴力等，這已經不是一般的犯罪了；因此假如在剝奪行動自由的過程造成死亡、重傷害等，也會加重刑責，最重可以論處無期徒刑。

招募人員到國外加入組織犯罪，最重可處7年

在現行法當中，假如招募人員加入國內的組織犯罪，是犯法的，但是招募人員到國外加入犯罪組織，目前並沒有相關法律可以規範。法務部檢察司表示，因應柬埔寨求職詐騙集團，在台灣就有很多窗口負責誘騙招募人員加入，未來也都將有相關刑罰來打擊此類犯罪行為。

修法規劃上，將針對招攬國人至國外從事電信詐欺、性剝削、勞力剝削，甚至摘除器官，增訂處罰規定，最重可處7年有期徒刑，增訂「意圖使他人出中華民國領域外實行犯罪而犯招募他人加入犯罪組織罪」，將未遂犯之處罰擴及招募他人加入犯罪組織行為。

另外也將擴大具公務員身分犯招募他人加入或資助犯罪組織之行為，加重處罰。以及增訂招募他人加入犯罪組織及資助犯罪組織沒收犯罪組織財產之規定，擴大沒收範圍。

遏止詐欺洗錢，「無正當理由」提供帳戶將成犯罪

過去人頭帳戶的犯罪案當中獲得「不起訴」的很多，因為在審判過程中，被告通常會主張自己「沒有主觀犯意」，只是無辜的提供了帳戶，就被當成人頭帳戶；法務部表示，這久了也導致檢察官就會選擇不起訴，因應現在詐欺犯罪手法變動快速，並擴及洗錢犯罪，為更有效遏止詐欺、洗錢等犯罪，法務部2021年即開始研議《洗錢防制法》修正草案。

接下來將從《洗錢防制法》著手，不問犯意，而是「沒有正當理由」就提供或是搜集帳戶的話，致影響金流者，將獨立成為洗錢犯罪的類型。另外也將針對「收帳簿集團」、「收簿手」增訂刑事處罰規定，以彌補現行法的漏洞。

另外也將修正洗錢罪的法定刑度，針對犯罪所得達新台幣1億元以上者加重處罰；以及針對現在新興的虛擬貨幣交易，增訂利用虛擬資產或第三方支付工具為洗錢犯罪之刑事處罰，以全面防堵新興洗錢犯罪手法。

判決前就可銷燬毒品

法務部也提出「掃毒」的相關措施，並統計出去年1到10月查獲毒品8528.7公斤，較前年同期增加了5411.4公斤（增加了173.6％），截斷毒品供給下，也讓初次施用毒品的比例降低，去年1到10月初犯施用毒品人數為6592人，佔整體施用比例為17.5%，已經從2017年起就持續下降，未來將持續縮短新興毒品列管的時長，擴大毒品列管的範圍。

另外持有第三級、第四級的新星毒品，犯罪定義將由20克降為5克，擴大4倍入刑範圍；也將提高製造、販賣和運輸毒品的刑度和罰金。針對懷孕、未成年人販毒的行為，也將加重懲罰。

另外針對緝毒過程中查扣的毒品，現行法之下必須在判決確定後才能銷毀，這也造成查扣的大量毒品存放成本過高，法務部也提出修法，未來將在判決確定前，對於容易發生危險、有損失毀損之虞，不變保管或是保管費用過高的毒品在取樣後就先行銷毀。

另外在農曆春節期間發生「毒駕」撞死了執勤員警的事件，未來將提出刑法修正草案，「毒駕」比照「酒駕」處理，只要尿液經檢驗為陽性，或是雖然陰性但是有其他不能安全駕駛的行為，都將入刑，彰顯「毒駕零容忍」的決心。

法務部長蔡清祥今天也表示，總統和行政院長都提出對於「打擊詐欺」和「掃蕩毒品」的重視，法務部也也希望法規都能與時俱進，在與專家學者和檢察機關進行討論，並且搜集各方意見之後，將依相關作業程序，盡快將相關修法送到行政院審查。

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核稿編輯：翁世航