奧斯卡風向球！美國演員工會獎電影類入圍名單：《媽的多重宇宙》、《伊尼舍林的女妖》各入圍5項追平紀錄

奧斯卡極為重要的風向指標「美國演員工會獎」（Screen Actors Guild Awards，SAG Awards） 在今（13）日公布第29屆入圍名單。

綜覽此屆電影類別入圍名單，由關家永（Dan Kwan）、丹尼爾舒奈特（Daniel Scheinert）執導的《媽的多重宇宙》以及馬丁麥多納（Martin McDonagh）執導的《伊尼舍林的女妖》，各入圍5項大獎，成為提名階段的領跑者。值得一提的是，《媽的多重宇宙》、《伊尼舍林的女妖》也追平了《莎翁情史》、《芝加哥》、《誘．惑》的單一電影於美國演員工會獎的最多提名紀錄。

為什麼稱美國演員工會獎是奧斯卡重要的風向指標，要先了解美國演員工會的組成。

《關鍵評論網》〈原來奧斯卡那麼好預測（下）：要猜小金人得主？看專業的工會獎下注最準〉文章中指出，演員工會獎是由「演員工會暨美國電視和廣播藝人聯合會」（SAG-AFTRA）主辦，工會成員約16萬人，擴及演員、歌手、配音員等領域。演員工會獎每年隨機從整體16萬會員中，各選取2100位任命為當屆具投票資格的評審。

可以理解美國演員工會獎的組成皆是相關專業影視人員，而奧斯卡也是由這群所謂的「業界人士」投票選出（奧斯卡會員數突破9000人，除了演員之外還有其餘的影人，例如導演、製片），媒體、影評多數被排除在外。

因此，演員工會獎的這些評審，也有部分人選擁有奧斯卡的投票資格，這群人在演員工會將票投出去，在奧斯卡評比時，也有機會投給同樣的候選人，所以美國演員工會獎的得主之於奧斯卡，有相當程度的參考價值。

從過往20幾年的歷史數據來看，除了《水底情深》 、《幸福綠皮書》、《游牧人生》，其餘奧斯卡最佳影片的得主，都曾經入圍過「最佳整體演出」；換句話說，只要入圍美國演員工會的整體演出，基本上就是拿到奧斯卡最佳影片的入場券；過往沒入圍演員工會的最佳整體演出的片子，基本上不可能拿下奧斯卡最佳影片。

此外，以男女主角為例，在演員工會獎拿下帝后的演員，最終全數入圍奧斯卡，且多數都如願在奧斯卡笑到最後。

綜覽過往近10年左右的大數據，在美國演員工會拿獎卻沒獲得奧斯卡男女主角的演員，分別僅有2009年的梅莉史翠普 （Meryl Streep）、2012年的薇拉戴維絲（Viola Davis）、2019年的葛倫克蘿絲 （Glenn Close） 、2017年的丹佐華盛頓（Denzel Washington）和2021年的查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman）、薇拉戴維絲（Viola Davis）。

因此奧斯卡的風向球，以及現階段奧斯卡獎項的領跑者，看各大工會獎就會有相當準確度，除了演員工會之外，還有導演工會、製片人工會等等。

Photo Credit: GettyImages 《樂動心旋律》劇組拿下去年美國演員工會獎整體演出，最終也順利拿下奧斯卡最佳影片。

至於本屆演員工會獎最風光的電影，當屬《媽的多重宇宙》以及《伊尼舍林的女妖》，兩部片子皆入圍最佳整體演出，從目前聲量來看，基本上入圍奧斯卡最佳影片也十拿九穩，至於《媽的多重宇宙》在女配角類別提名了潔米李寇提斯（Jamie Lee Curtis）、史蒂芬妮許（Stephanie Hsu）兩位；《伊尼舍林的女妖》則在男配角類別提名了布蘭登葛利森（Brendan Gleeson）、貝瑞科漢（Barry Keoghan）兩位，兩部片子在男女配角上互別苗頭。

而在其餘提名名單中，不意外的幾名目前大熱門，包含《伊尼舍林的女妖》柯林法洛（Colin Farrell）、《塔爾》凱特布蘭琪皆獲得提名，而令人印象深刻的提名，則是亞當山德勒（Adam Sandler）憑藉Netflix的《必勝球探》獲得最佳男主角提名，成為另類亮點。

最後，這份名單也有一定程度的遺珠，例如蜜雪兒威廉絲（Michelle Williams）在《法貝爾曼》中的演出就遭到忽視；而雷恩強森（Rian Johnson）的《鋒迴路轉：抽絲剝繭》、瑪莉亞雪德（Maria Schrader）的《她有話要說》、魯本奧斯倫（Ruben Östlund）的《瘋狂富作用》皆未被提名。

第29屆美國演員工會獎電影類入圍名單

最佳整體演出

《巴比倫》

《伊尼舍林的女妖》

《媽的多重宇宙》

《法貝爾曼》

《女人悄悄話》

最佳男主角

奧斯丁巴特勒（Austin Butler），《貓王艾維斯》

柯林法洛（Colin Farrell），《伊尼舍林的女妖》

布蘭登費雪（Branden Fraser），《我的鯨魚老爸》

比爾奈伊（Bill Nighy），《Living》

亞當山德勒（Adam Sandler），《必勝球探》

最佳女主角

凱特布蘭琪，《塔爾》

薇拉戴維斯（Viola Davis），《女王》

安娜德阿瑪斯（Ana de Armas），《金髮夢露》

丹妮爾戴德維勒（Danielle Deadwyler），《提爾：純真之死》

楊紫瓊，《媽的多重宇宙》

最佳男配角

保羅提諾（Paul Dano），《法貝爾曼》

布蘭登葛利森（Brendan Gleeson），《伊尼舍林的女妖》

貝瑞科漢（Barry Keoghan），《伊尼舍林的女妖》

關繼威，《媽的多重宇宙》

艾迪瑞德曼（Eddie Redmayne），《死亡天使》

最佳女配角

安妮拉貝瑟（Angela Bassett），《黑豹2：瓦甘達萬歲》

周洪，《我的鯨魚老爸》

凱莉康登（Kerry Condon），《伊尼舍林的女妖》

潔米李寇提斯（Jamie Lee Curtis），《媽的多重宇宙》

史蒂芬妮許（Stephanie Hsu），《媽的多重宇宙》

最佳整體動作演出

《阿凡達：水之道》

《蝙蝠俠》

《黑豹2：瓦干達萬歲》

《捍衛戰士：獨行俠》

《女王》

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核稿編輯：翁世航