奧斯卡風向球！美國演員工會獎電影類入圍名單：《媽的多重宇宙》、《伊尼舍林的女妖》各入圍5項追平紀錄
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本屆演員工會獎最風光的電影，當屬《媽的多重宇宙》以及《伊尼舍林的女妖》，兩部片子皆入圍最佳整體演出，從目前聲量來看，基本上入圍奧斯卡最佳影片也十拿九穩。但是，為什麼會稱美國演員工會獎是奧斯卡重要的風向指標，要先了解美國演員工會的組成與歷史紀錄。
奧斯卡極為重要的風向指標「美國演員工會獎」（Screen Actors Guild Awards，SAG Awards） 在今（13）日公布第29屆入圍名單。
綜覽此屆電影類別入圍名單，由關家永（Dan Kwan）、丹尼爾舒奈特（Daniel Scheinert）執導的《媽的多重宇宙》以及馬丁麥多納（Martin McDonagh）執導的《伊尼舍林的女妖》，各入圍5項大獎，成為提名階段的領跑者。值得一提的是，《媽的多重宇宙》、《伊尼舍林的女妖》也追平了《莎翁情史》、《芝加哥》、《誘．惑》的單一電影於美國演員工會獎的最多提名紀錄。
為什麼稱美國演員工會獎是奧斯卡重要的風向指標，要先了解美國演員工會的組成。
《關鍵評論網》〈原來奧斯卡那麼好預測（下）：要猜小金人得主？看專業的工會獎下注最準〉文章中指出，演員工會獎是由「演員工會暨美國電視和廣播藝人聯合會」（SAG-AFTRA）主辦，工會成員約16萬人，擴及演員、歌手、配音員等領域。演員工會獎每年隨機從整體16萬會員中，各選取2100位任命為當屆具投票資格的評審。
可以理解美國演員工會獎的組成皆是相關專業影視人員，而奧斯卡也是由這群所謂的「業界人士」投票選出（奧斯卡會員數突破9000人，除了演員之外還有其餘的影人，例如導演、製片），媒體、影評多數被排除在外。
因此，演員工會獎的這些評審，也有部分人選擁有奧斯卡的投票資格，這群人在演員工會將票投出去，在奧斯卡評比時，也有機會投給同樣的候選人，所以美國演員工會獎的得主之於奧斯卡，有相當程度的參考價值。
從過往20幾年的歷史數據來看，除了《水底情深》 、《幸福綠皮書》、《游牧人生》，其餘奧斯卡最佳影片的得主，都曾經入圍過「最佳整體演出」；換句話說，只要入圍美國演員工會的整體演出，基本上就是拿到奧斯卡最佳影片的入場券；過往沒入圍演員工會的最佳整體演出的片子，基本上不可能拿下奧斯卡最佳影片。
此外，以男女主角為例，在演員工會獎拿下帝后的演員，最終全數入圍奧斯卡，且多數都如願在奧斯卡笑到最後。
綜覽過往近10年左右的大數據，在美國演員工會拿獎卻沒獲得奧斯卡男女主角的演員，分別僅有2009年的梅莉史翠普 （Meryl Streep）、2012年的薇拉戴維絲（Viola Davis）、2019年的葛倫克蘿絲 （Glenn Close） 、2017年的丹佐華盛頓（Denzel Washington）和2021年的查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman）、薇拉戴維絲（Viola Davis）。
因此奧斯卡的風向球，以及現階段奧斯卡獎項的領跑者，看各大工會獎就會有相當準確度，除了演員工會之外，還有導演工會、製片人工會等等。
至於本屆演員工會獎最風光的電影，當屬《媽的多重宇宙》以及《伊尼舍林的女妖》，兩部片子皆入圍最佳整體演出，從目前聲量來看，基本上入圍奧斯卡最佳影片也十拿九穩，至於《媽的多重宇宙》在女配角類別提名了潔米李寇提斯（Jamie Lee Curtis）、史蒂芬妮許（Stephanie Hsu）兩位；《伊尼舍林的女妖》則在男配角類別提名了布蘭登葛利森（Brendan Gleeson）、貝瑞科漢（Barry Keoghan）兩位，兩部片子在男女配角上互別苗頭。
而在其餘提名名單中，不意外的幾名目前大熱門，包含《伊尼舍林的女妖》柯林法洛（Colin Farrell）、《塔爾》凱特布蘭琪皆獲得提名，而令人印象深刻的提名，則是亞當山德勒（Adam Sandler）憑藉Netflix的《必勝球探》獲得最佳男主角提名，成為另類亮點。
最後，這份名單也有一定程度的遺珠，例如蜜雪兒威廉絲（Michelle Williams）在《法貝爾曼》中的演出就遭到忽視；而雷恩強森（Rian Johnson）的《鋒迴路轉：抽絲剝繭》、瑪莉亞雪德（Maria Schrader）的《她有話要說》、魯本奧斯倫（Ruben Östlund）的《瘋狂富作用》皆未被提名。
第29屆美國演員工會獎電影類入圍名單
最佳整體演出
- 《巴比倫》
- 《伊尼舍林的女妖》
- 《媽的多重宇宙》
- 《法貝爾曼》
- 《女人悄悄話》
最佳男主角
- 奧斯丁巴特勒（Austin Butler），《貓王艾維斯》
- 柯林法洛（Colin Farrell），《伊尼舍林的女妖》
- 布蘭登費雪（Branden Fraser），《我的鯨魚老爸》
- 比爾奈伊（Bill Nighy），《Living》
- 亞當山德勒（Adam Sandler），《必勝球探》
最佳女主角
- 凱特布蘭琪，《塔爾》
- 薇拉戴維斯（Viola Davis），《女王》
- 安娜德阿瑪斯（Ana de Armas），《金髮夢露》
- 丹妮爾戴德維勒（Danielle Deadwyler），《提爾：純真之死》
- 楊紫瓊，《媽的多重宇宙》
最佳男配角
- 保羅提諾（Paul Dano），《法貝爾曼》
- 布蘭登葛利森（Brendan Gleeson），《伊尼舍林的女妖》
- 貝瑞科漢（Barry Keoghan），《伊尼舍林的女妖》
- 關繼威，《媽的多重宇宙》
- 艾迪瑞德曼（Eddie Redmayne），《死亡天使》
最佳女配角
- 安妮拉貝瑟（Angela Bassett），《黑豹2：瓦甘達萬歲》
- 周洪，《我的鯨魚老爸》
- 凱莉康登（Kerry Condon），《伊尼舍林的女妖》
- 潔米李寇提斯（Jamie Lee Curtis），《媽的多重宇宙》
- 史蒂芬妮許（Stephanie Hsu），《媽的多重宇宙》
最佳整體動作演出
- 《阿凡達：水之道》
- 《蝙蝠俠》
- 《黑豹2：瓦干達萬歲》
- 《捍衛戰士：獨行俠》
- 《女王》
延伸閱讀
- 從榮格的共時性談電影《媽的多重宇宙》：什麼樣的人生才叫「有意義」？
- 【影評】《伊尼舍林的女妖》：執意與世人拚個你死我活，豈不是把一整年都活成了愚人節？
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核稿編輯：翁世航
國泰世華銀行《請支援理財》全新集數，分享成為有殼族的小秘訣？專家教你買到理想好房！
我們想讓你知道的是
今年以來，全球籠罩在「疫情、通膨、戰爭」三大陰霾中、各國除了努力控制疫情，也紛紛祭出各項措施抗通膨，整個社會彌漫在通膨和升息的拉鋸戰中，在高通膨時代下，是否為買房的好時機？
由國泰世華銀行打造的金融理財節目《請支援理財》，日前推出最新一集「買房那些事」並於官方YouTube和Podcast上播出。由知名財經主播葉芷娟擔任主持人，邀請Ting & Sam地產秘密客、國泰世華銀行專家陳文豪，教大家如何善用工具、看準時機，聰明買房。
國際升息對買房一族的影響
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來賓Sam認為，對於長期持有的自住客來說，利率在20年、30年間一定會有升有降，短期的利率波動並不會造成太大影響。
買房先衡量自己的能力，從蛋白區中找「蛋黃」
買房到底是不是不可能的任務？其實只要有一筆錢當作頭期款，每個月有穩定收入可以支付貸款，基本上就已具備買房的條件。對於小資族來說，只要從屋型、地段、總價去篩選出「負擔得起的物件」，每個人都有機會成為有殼族。而在地段的選擇上一般人容易出現迷思：「既然要買房，就一定要買在市中心蛋黃區」，這樣的想法導致無法存到足夠的錢，買房計畫一延再延。其實每個區域都有自己的蛋黃區，在預算有限的情況下，還是可以找到蛋白甚至蛋殼中的蛋黃，未來房價也比較有保值跟增值的力道。
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自備款＋房貸＋裝潢費，回推買房準備金
有了自備款、房貸後如何評估自己能負擔的房屋總價？來賓地產秘密客建議房貸支出可抓在薪水的二分之一到三分之一之間，假設自備款是300萬，房子總價大概落在900萬到1000萬之間。同時需估算裝潢費佔比，以避免發生捉襟見肘的狀況。
培養2到3家主力銀行，爭取較佳房貸條件
如何拿到更好的房貸利率條件？銀行在承作貸款時，最重要的考量就是「償債能力」，此外每間銀行提供的利率優惠都不太相同，民眾可以透過以下三種途徑，爭取更好的利率條件：
一、薪轉戶
每個月有固定轉入交易紀錄，是銀行認識你的第一步。自營者雖然沒有固定薪水的紀錄，但與上下游廠商、客戶間的資金往來也是讓銀行有多認識你的機會。
二、信用卡發卡銀行或投資往來銀行
銀行對於你的信用紀錄、資產狀況、消費紀錄非常瞭解，更容易核貸成功或是拿到優惠利率。
三、建商、房仲配合的銀行
在購買預售屋時，可以考慮從建設公司或仲介業者配合的銀行下手，利率條件、貸款成數有機會有更好的條件。
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