2023/01/12,
影劇

奧斯卡風向球！美國演員工會獎電影類入圍名單：《媽的多重宇宙》、《伊尼舍林的女妖》各入圍5項追平紀錄

奧斯卡風向球！美國演員工會獎電影類入圍名單：《媽的多重宇宙》、《伊尼舍林的女妖》各入圍5項追平紀錄
Photo Credit: 双喜電影提供

我們想讓你知道的是

本屆演員工會獎最風光的電影，當屬《媽的多重宇宙》以及《伊尼舍林的女妖》，兩部片子皆入圍最佳整體演出，從目前聲量來看，基本上入圍奧斯卡最佳影片也十拿九穩。但是，為什麼會稱美國演員工會獎是奧斯卡重要的風向指標，要先了解美國演員工會的組成與歷史紀錄。

奧斯卡極為重要的風向指標「美國演員工會獎」（Screen Actors Guild Awards，SAG Awards） 在今（13）日公布第29屆入圍名單。

綜覽此屆電影類別入圍名單，由關家永（Dan Kwan）、丹尼爾舒奈特（Daniel Scheinert）執導的《媽的多重宇宙》以及馬丁麥多納（Martin McDonagh）執導的《伊尼舍林的女妖》，各入圍5項大獎，成為提名階段的領跑者。值得一提的是，《媽的多重宇宙》、《伊尼舍林的女妖》也追平了《莎翁情史》、《芝加哥》、《誘．惑》的單一電影於美國演員工會獎的最多提名紀錄。

為什麼稱美國演員工會獎是奧斯卡重要的風向指標，要先了解美國演員工會的組成。

《關鍵評論網》〈原來奧斯卡那麼好預測（下）：要猜小金人得主？看專業的工會獎下注最準〉文章中指出，演員工會獎是由「演員工會暨美國電視和廣播藝人聯合會」（SAG-AFTRA）主辦，工會成員約16萬人，擴及演員、歌手、配音員等領域。演員工會獎每年隨機從整體16萬會員中，各選取2100位任命為當屆具投票資格的評審。

可以理解美國演員工會獎的組成皆是相關專業影視人員，而奧斯卡也是由這群所謂的「業界人士」投票選出（奧斯卡會員數突破9000人，除了演員之外還有其餘的影人，例如導演、製片），媒體、影評多數被排除在外。

因此，演員工會獎的這些評審，也有部分人選擁有奧斯卡的投票資格，這群人在演員工會將票投出去，在奧斯卡評比時，也有機會投給同樣的候選人，所以美國演員工會獎的得主之於奧斯卡，有相當程度的參考價值。

從過往20幾年的歷史數據來看，除了《水底情深》 、《幸福綠皮書》、《游牧人生》，其餘奧斯卡最佳影片的得主，都曾經入圍過「最佳整體演出」；換句話說，只要入圍美國演員工會的整體演出，基本上就是拿到奧斯卡最佳影片的入場券；過往沒入圍演員工會的最佳整體演出的片子，基本上不可能拿下奧斯卡最佳影片。

此外，以男女主角為例，在演員工會獎拿下帝后的演員，最終全數入圍奧斯卡，且多數都如願在奧斯卡笑到最後。

綜覽過往近10年左右的大數據，在美國演員工會拿獎卻沒獲得奧斯卡男女主角的演員，分別僅有2009年的梅莉史翠普 （Meryl Streep）、2012年的薇拉戴維絲（Viola Davis）、2019年的葛倫克蘿絲 （Glenn Close） 、2017年的丹佐華盛頓（Denzel Washington）和2021年的查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman）、薇拉戴維絲（Viola Davis）。

因此奧斯卡的風向球，以及現階段奧斯卡獎項的領跑者，看各大工會獎就會有相當準確度，除了演員工會之外，還有導演工會、製片人工會等等。

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Photo Credit: GettyImages
《樂動心旋律》劇組拿下去年美國演員工會獎整體演出，最終也順利拿下奧斯卡最佳影片。

至於本屆演員工會獎最風光的電影，當屬《媽的多重宇宙》以及《伊尼舍林的女妖》，兩部片子皆入圍最佳整體演出，從目前聲量來看，基本上入圍奧斯卡最佳影片也十拿九穩，至於《媽的多重宇宙》在女配角類別提名了潔米李寇提斯（Jamie Lee Curtis）、史蒂芬妮許（Stephanie Hsu）兩位；《伊尼舍林的女妖》則在男配角類別提名了布蘭登葛利森（Brendan Gleeson）、貝瑞科漢（Barry Keoghan）兩位，兩部片子在男女配角上互別苗頭。

而在其餘提名名單中，不意外的幾名目前大熱門，包含《伊尼舍林的女妖》柯林法洛（Colin Farrell）、《塔爾》凱特布蘭琪皆獲得提名，而令人印象深刻的提名，則是亞當山德勒（Adam Sandler）憑藉Netflix的《必勝球探》獲得最佳男主角提名，成為另類亮點。

最後，這份名單也有一定程度的遺珠，例如蜜雪兒威廉絲（Michelle Williams）在《法貝爾曼》中的演出就遭到忽視；而雷恩強森（Rian Johnson）的《鋒迴路轉：抽絲剝繭》、瑪莉亞雪德（Maria Schrader）的《她有話要說》、魯本奧斯倫（Ruben Östlund）的《瘋狂富作用》皆未被提名。

第29屆美國演員工會獎電影類入圍名單

最佳整體演出

  • 《巴比倫》
  • 《伊尼舍林的女妖》
  • 《媽的多重宇宙》
  • 《法貝爾曼》
  • 《女人悄悄話》

最佳男主角

  • 奧斯丁巴特勒（Austin Butler），《貓王艾維斯》
  • 柯林法洛（Colin Farrell），《伊尼舍林的女妖》
  • 布蘭登費雪（Branden Fraser），《我的鯨魚老爸》
  • 比爾奈伊（Bill Nighy），《Living》
  • 亞當山德勒（Adam Sandler），《必勝球探》

最佳女主角

  • 凱特布蘭琪，《塔爾》
  • 薇拉戴維斯（Viola Davis），《女王》
  • 安娜德阿瑪斯（Ana de Armas），《金髮夢露》
  • 丹妮爾戴德維勒（Danielle Deadwyler），《提爾：純真之死》
  • 楊紫瓊，《媽的多重宇宙》

最佳男配角

  • 保羅提諾（Paul Dano），《法貝爾曼》
  • 布蘭登葛利森（Brendan Gleeson），《伊尼舍林的女妖》
  • 貝瑞科漢（Barry Keoghan），《伊尼舍林的女妖》
  • 關繼威，《媽的多重宇宙》
  • 艾迪瑞德曼（Eddie Redmayne），《死亡天使》

最佳女配角

  • 安妮拉貝瑟（Angela Bassett），《黑豹2：瓦甘達萬歲》
  • 周洪，《我的鯨魚老爸》
  • 凱莉康登（Kerry Condon），《伊尼舍林的女妖》
  • 潔米李寇提斯（Jamie Lee Curtis），《媽的多重宇宙》
  • 史蒂芬妮許（Stephanie Hsu），《媽的多重宇宙》

最佳整體動作演出

  • 《阿凡達：水之道》
  • 《蝙蝠俠》
  • 《黑豹2：瓦干達萬歲》
  • 《捍衛戰士：獨行俠》
  • 《女王》

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核稿編輯：翁世航


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