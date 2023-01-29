《危機時代的政治領導：俄國革命的警示》：1917年發生的種種事件，遠非馬克思那套「階級鬥爭」老話可以一語帶過
我們想讓你知道的是
俄國革命提供的啟示：政治領導人的責任重大，尤其在戰爭時期；而當一個國家處於存亡的臨界點之時，它必須祈禱其政治領袖能展現比一九一七年的沙皇、羅江科、克倫斯基更好的判斷力。歷史提供血淋淋的教訓，小心那些充滿魅力卻無能的領導人。
文：西恩・麥克米金（Sean McMeekin）
尾聲：共產主義的幽靈
經過五年的革命動盪與內戰，在布爾什維克消滅了反對洗劫教會的最後一股民間力量之後，俄國終於迎來近似和平的階段。多虧胡佛的救濟總會與英勇的俄國雇員不眠不休的努力，伏爾加地區於一九二二年夏天盼到了久違的豐收。前一年，蘇維埃政府悄悄讓許多民間經濟活動重新合法，包括一九二一年七月十九日開放農產品和製造業產品零售，八月開放不動產交易，十二月開放出版業，以及隔年六月開放小規模製造業。
其中一九二二年四月是個關鍵，布爾什維克重新允許人民持有硬通貨及貴金屬，無須擔心被徵收，讓貨幣順利恢復合法。等到一九二二年十一月金盧布開始流通，俄羅斯商業銀行取得營業執照時，新經濟政策的功效就算出乎眾人意料，也已經清楚可見。除了重工業、金融和外貿這些列寧稱為經濟「制高點」的項目外，共產黨統治的俄國已經走回了資本主義的老路。
上過當的俄國農民總算又可以在市場上販售餘糧。他們可能心想到底為何要走這一遭冤枉路。他們會有這種感受也是情有可原。列寧革命與俄國內戰帶來的動盪在前帝俄疆土上奪走了二千五百萬條人命，足足是俄國一九一四至一七年一次大戰期間損失的人口（一百三十至一百四十萬）的十八倍。布爾什維克的黨宣傳機器多年來痛批沙皇警察鎮壓百姓，自己成立的祕密警察單位卻比帝俄時代更遍及全國，手段更加凶殘。
就連終結君主獨裁統治，這項靠著革命和一九一八年七月殺害羅曼諾夫王族而達成的最重大的政治變革，也因為史達林藉由一九二四年的列寧葬禮創造近乎信仰的個人崇拜，而將這項突破給閹割了。（列寧的遺體經防腐處理，安放在紅場陵墓中，供萬民朝聖。）從治理與被治理、統治者與被統治者的關係來看，俄國的獨裁統治似乎只是新瓶舊酒，根本未曾消失。
儘管如此，革命還是徹底改變了俄國政治版圖，只是沒有照著發起者的期待走。俄國自由派期待立憲君主制，沙皇透過向杜馬和民意負責的內閣來施行統治，藉此重振陷入泥淖的作戰行動和據信奄奄一息的國內經濟（只是自由派本身也承認一九一七年二月首都其實沒有麵包短缺）。然而，他們的宮鬥計謀風險太高，又沒能力利用彼得格勒軍區叛變來奪權，結果導致政局動盪，大大削弱了俄國的作戰能力。
的確，頒布一號命令摧毀軍紀的不是臨時政府。不是他們讓帝俄軍隊在一九一七年眼看就要憑藉兵力軍備的絕對優勢逆轉德國，大敗南方鄂圖曼宿敵之際士氣瓦解。然而，臨時政府自由派大臣李沃夫、古契科夫和米留科夫未能攔阻任性的彼得格勒蘇維埃社會主義者頒布一號命令，仍然凸顯了他們治國能力不足。事實證明，治理幅員遼闊、族裔複雜的俄羅斯帝國比他們以為的困難百倍，而自由派的表現顯然不比沙皇和沙皇朝臣好到哪裡。事實上，就一九一七年春天和夏天俄軍在戰場上節節敗退，秋天俄國經濟全面崩盤來說，自由派的表現比沙皇和沙皇朝臣糟糕的多。
一九一七年七月，布爾什維克煽動的兵變蔓延到前線和彼得格勒之後，克倫斯基試圖化解革命社會主義與軍紀之間的矛盾，結果卻比自由派還要失敗。他的對手裡沒有人比列寧還幸運。俄國司法部好不容易才找到列寧的通敵證據，首度證明他勾結德國，克倫斯基就為了自己和俄國最有人望的將軍的宿仇，決定重振之前準備武裝推翻他的政黨，甚至放過公開號召刺殺他的托洛茨基。
柯尼洛夫事件完成了最後一塊拼圖，將一場由米留科夫等自由派泛斯拉夫主義者發動、試圖讓俄國重新力抗德國的革命，變成某位根本就是由德國扶植之人的奪權行動。而此人掌權之後的第一個大動作就是和敵人講和，要求無條件停火。
俄國革命是如此峰迴路轉，以至於從中汲取歷史教訓必須格外謹慎。一九一七年發生的種種事件，遠非馬克思主義辯證法那套充滿末世色彩的「階級鬥爭」老話可以一語帶過，而是充滿各種「要是當初」與錯失良機。沙皇政權犯下的最要命錯誤就是一九一四年決定參戰。這個決定雖然頗受俄國自由派和泛斯拉夫主義者贊同，卻讓保守的君主主義者深惡痛絕。因此，我們很難責怪尼古拉二世於大戰期間無視自由派建言，拒絕將政權交給已經證明判斷力不足的野心政治家。
現代人可能難以理解，沙皇為何寧可相信農奴出身的靈療者拉斯普丁，也不聽從杜馬領袖如羅江科等人的意見。但事實上，沙皇一九一四年要是聽從拉斯普丁而非羅江科的建議，或許就能保住王位安享天年，不會於一九一八年七月慘死布爾什維克手中。
儘管如此，即便犯下參戰這個關鍵錯誤，沙皇的命運仍然尚未底定。就算一九一七年二月國際婦女節天氣沒有驟變，彼得格勒遲早還是會發生民眾動亂，但或許不會引發連鎖反應，最後造成軍區兵變。即便兵變爆發，只要當機立斷，還是能力挽狂瀾。沙皇原本可以不必退位，卻盲目聽從艾列克謝耶夫將軍的建議，取消從前線調派部隊回京平亂，而艾列克謝耶夫會犯下如此大錯，也是因為誤信羅江科有能力處理京城的混亂局面。
即便沙皇退位，只要自由派沒有搞砸機會，克倫斯基也沒成為柯尼洛夫事件的犧牲品，沙皇或許還能以立憲君主之姿重返王位。從這些事件裡只能得出一個教訓，那就是政治人物的責任之重大，尤其在戰時；而一個被逼到絕境的國家，其領導人的判斷力絕對需要比一九一七年的沙皇、羅江科及克倫斯基優秀才行。
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民團緊盯菸防法公告前準備工作，籲完善健康風險評估與申報機制
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菸害防制法修正案雖三讀通過，然真正的挑戰才剛開始，民團表示將含淚監督，呼籲政府重視健康風險評估以及申報機制等配套措施，以維護國人健康。
逾十數年未修的菸害防制法，歷經5次立院朝野協商，總算在本月12日通過三讀，達成加熱菸載具嚴管、禁絕加味菸、圖文警示提升至50%、校園全面禁菸等重大變革，確立台灣朝禁止電子煙、嚴管加熱菸方向前進。為呼籲政府重視健康風險評估等各項配套措施之落實，確實維護國民健康，全國家長會長聯盟、台灣醫界菸害防制聯盟及董氏基金會等台灣拒菸聯盟團體也緊急在農曆年前召開記者會提醒政府，新法中，包括「類菸品」、「指定菸品」、「健康風險評估」等用字模糊不清，等於讓主管機關留有很大「空白授權」空間。法令正式公告前，務必審慎進行把關。
健康風險評估：一套評估安全容許濃度的健康科學
健康風險評估屬於一門攸關人體健康的系統性風險管理，目的在於決定如何管制醫藥品、食品、化粧品、農藥、生活及職場環境中存在之化學物質最大殘留濃度（Maximum Residue Level, MRL），亦即安全容許濃度，以建立危害人體健康之風險及效益分析（risk and benefit analysis）。健康風險評估的建立原因，通常是體系中出現了過去不曾經歷或不曾被發現的新有害物質，台灣過去較知名的健康風險評估建立經驗，包括塑化劑食品事件、含萊克多巴胺之美牛與美豬開放事件、日本福島食品等事件等。
訴諸科學證據，健康風險評估乃為國人把關的重要關鍵
健康風險評估之所以重要，在於講究科學證據，為爭議政策提供最核心的決策基礎。較著名的健康風險評估應用，是在2011年台灣發生的塑化劑食品安全事件，起因為部分食品上游原料供應商在常見的合法食品添加物「起雲劑」中，使用廉價的工業用塑化劑（非食用添加物）以撙節成本。最終，衛福部提出健康風險評估研究數據，由國內各領域專家於2011年6月21日達成初步共識，比照歐盟標準，依據科學證據針對5種常用塑化劑，定出每人、每日、每公斤體重容忍值〈TDI〉，例如DEHP容忍值為50微克、DBP容忍值為10微克等。
2020年8月28日，總統蔡英文宣布開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，即表明政策決定絕對不會以國民健康作為交換，而是以在科學證據累積充分的情況下，政府已經做好完整的國人風險評估及配套措施，確保食品安全及豬農生計不受影響的前提下所做出的決定。
美豬健康風險評估，涵蓋不同層面之敏感族群
含萊克多巴胺之美國豬肉進口爭議長達15年，主要爭議則在於國人飲食習慣與他國不同，畢竟豬肉在華人飲食料理中是相當廣泛使用的食材。以2019年為例，美國單人每年平均吃下近24公斤豬肉；台灣則為39公斤。此外，國人比外國人嗜吃內臟，尤其坐月子中的婦女等，專家因此呼籲應該針對國人飲食習慣，以及心血管疾病患者等高風險族群，進行健康風險評估。食藥署最終委託成大醫學院環境醫學研究所/環境微量毒物研究中心完成「108食用肉品暴露萊克多巴胺之健康風險評估報告」，特別針對不同年齡層民眾、敏感族群進行分析，包括小孩、幼兒、青少年、成年人、老人以及育齡與正在坐月子的婦女，進行針對豬萊克多巴胺的殘留容許量標準，方才消除各界疑慮。
必須重視在地證據 台灣人基因易感性也必須納入評估
除客觀環境因素，跨人種的易感性基因差異也是健康風險評估的重要環節，畢竟人種基因可能導致受化學成分影響程度產生差異。近期著名例子，在於國健署所提出近五成台灣人患有酒精不耐症（Alcohol Intolerance）基因缺陷。酒精不耐症是一種先天的基因缺陷，導致人體內缺乏乙醛去氫酶(Aldehyde Dehydrogenase, ALDH2)，無法正常代謝酒精轉化成的乙醛。前國健署署長王英偉在任時即指出，台灣人酒精代謝基因缺陷機率高居世界第一，飲酒將大幅提高罹患癌症的機率，重度飲酒者得到食道癌的風險甚至可高達50倍，因此呼籲台灣人飲酒習慣不應比照外國標準。
2018年政府針對新型庫賈氏症提出的「美國進口牛肉相關產品健康風險評估報告」，即考慮人種易感性基因型分佈的差異，並根據國家攝食資料庫公告之細項食物攝食量計算國人食用美國牛肉的潛在健康風險。而過去由國家衛生研究院、中研院領導之台灣肺癌遺傳流行病學研究團隊，也陸續找出數種肺癌的易感基因（predisposing gene），包括第10號染色體的 VTI1A、第6號染色體的ROS1-DCBLD1和HLA class II、第5號染色體的TERT、第3號染色體的TP63等都是易感的基因位點，都可能因為空污、菸害、職場環境提高罹癌機率。
加熱菸內含多種新化學物質，政府應召集跨領域專家協助審查
根據董氏基金會提供資料顯示，2020年沙烏地阿拉伯的學術機構研究發現，加熱菸產生的氣霧 (aerosol) 中，共含62種化學物質；其中丁二酮(diacetyl)、乙酰基丙酰基(2,3-pentanedione)、鄰苯二甲酸二辛酯(diethylhexyl phthalate )等。董氏基金會因此曾提出質疑，加熱菸還有多少化學物質未被揭露？如何擴散？需要更多證據予以驗證。
以歐盟為例，要求菸商必須於申請新興菸品產品上市前，提出詳盡的檢驗報告，方才能予以核准。訴諸科學證據需要體系的建立，畢竟連國健署署長吳昭軍都在菸防法協商現場都承認，確實國健署連其他國家怎麼進行健康風險評估都不清楚。
台灣醫界菸害防制聯盟祕書長郭斐然呼籲，因應加熱菸之特殊性質，必須建立指定菸品之健康影響評估，此外也應同步修正「菸品資料申報辦法」，增加應申報項目。郭斐然指出，依據國際的經驗及資料，加熱菸菸草柱的添加物一直成謎，尤其是添加物的相關毒性資料是否完備，政府是否已掌握這些資料並要求菸商要如實申報，同時政府是否具有查核的能力？專家也指出，新興菸品必須在研究上需要更多時間累積數據，除了參考國外研究外，台灣自己應該要對新興菸品進行健康風險評估，一旦有了風險評估，才能衡量這些菸品的危害加以把關。
林奕華呼籲：盼國健署勿忘為國民健康把關的初心
儘管國健署草案由原先電子煙、加熱菸雙禁改為後來一禁一開的版本，對雙禁陣營造成巨大打擊，但是林奕華委員依然想提醒各界：反制菸害對國民健康所造成的影響，才是這次修法的主要目標，也呼籲國健署、各黨立委，即便在修法完成後，也毋忘修法初衷，繼續為國民健康把關。她更進一步表示，無論結果如何，菸害防制還是要以教育為本，才能達到從源頭阻絕菸品對年輕世代的傷害，這也是她會持續努力的方向。
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