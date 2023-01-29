《危機時代的政治領導：俄國革命的警示》：1917年發生的種種事件，遠非馬克思那套「階級鬥爭」老話可以一語帶過

文：西恩・麥克米金（Sean McMeekin）

尾聲：共產主義的幽靈

經過五年的革命動盪與內戰，在布爾什維克消滅了反對洗劫教會的最後一股民間力量之後，俄國終於迎來近似和平的階段。多虧胡佛的救濟總會與英勇的俄國雇員不眠不休的努力，伏爾加地區於一九二二年夏天盼到了久違的豐收。前一年，蘇維埃政府悄悄讓許多民間經濟活動重新合法，包括一九二一年七月十九日開放農產品和製造業產品零售，八月開放不動產交易，十二月開放出版業，以及隔年六月開放小規模製造業。

其中一九二二年四月是個關鍵，布爾什維克重新允許人民持有硬通貨及貴金屬，無須擔心被徵收，讓貨幣順利恢復合法。等到一九二二年十一月金盧布開始流通，俄羅斯商業銀行取得營業執照時，新經濟政策的功效就算出乎眾人意料，也已經清楚可見。除了重工業、金融和外貿這些列寧稱為經濟「制高點」的項目外，共產黨統治的俄國已經走回了資本主義的老路。

上過當的俄國農民總算又可以在市場上販售餘糧。他們可能心想到底為何要走這一遭冤枉路。他們會有這種感受也是情有可原。列寧革命與俄國內戰帶來的動盪在前帝俄疆土上奪走了二千五百萬條人命，足足是俄國一九一四至一七年一次大戰期間損失的人口（一百三十至一百四十萬）的十八倍。布爾什維克的黨宣傳機器多年來痛批沙皇警察鎮壓百姓，自己成立的祕密警察單位卻比帝俄時代更遍及全國，手段更加凶殘。

就連終結君主獨裁統治，這項靠著革命和一九一八年七月殺害羅曼諾夫王族而達成的最重大的政治變革，也因為史達林藉由一九二四年的列寧葬禮創造近乎信仰的個人崇拜，而將這項突破給閹割了。（列寧的遺體經防腐處理，安放在紅場陵墓中，供萬民朝聖。）從治理與被治理、統治者與被統治者的關係來看，俄國的獨裁統治似乎只是新瓶舊酒，根本未曾消失。

儘管如此，革命還是徹底改變了俄國政治版圖，只是沒有照著發起者的期待走。俄國自由派期待立憲君主制，沙皇透過向杜馬和民意負責的內閣來施行統治，藉此重振陷入泥淖的作戰行動和據信奄奄一息的國內經濟（只是自由派本身也承認一九一七年二月首都其實沒有麵包短缺）。然而，他們的宮鬥計謀風險太高，又沒能力利用彼得格勒軍區叛變來奪權，結果導致政局動盪，大大削弱了俄國的作戰能力。

的確，頒布一號命令摧毀軍紀的不是臨時政府。不是他們讓帝俄軍隊在一九一七年眼看就要憑藉兵力軍備的絕對優勢逆轉德國，大敗南方鄂圖曼宿敵之際士氣瓦解。然而，臨時政府自由派大臣李沃夫、古契科夫和米留科夫未能攔阻任性的彼得格勒蘇維埃社會主義者頒布一號命令，仍然凸顯了他們治國能力不足。事實證明，治理幅員遼闊、族裔複雜的俄羅斯帝國比他們以為的困難百倍，而自由派的表現顯然不比沙皇和沙皇朝臣好到哪裡。事實上，就一九一七年春天和夏天俄軍在戰場上節節敗退，秋天俄國經濟全面崩盤來說，自由派的表現比沙皇和沙皇朝臣糟糕的多。

一九一七年七月，布爾什維克煽動的兵變蔓延到前線和彼得格勒之後，克倫斯基試圖化解革命社會主義與軍紀之間的矛盾，結果卻比自由派還要失敗。他的對手裡沒有人比列寧還幸運。俄國司法部好不容易才找到列寧的通敵證據，首度證明他勾結德國，克倫斯基就為了自己和俄國最有人望的將軍的宿仇，決定重振之前準備武裝推翻他的政黨，甚至放過公開號召刺殺他的托洛茨基。

柯尼洛夫事件完成了最後一塊拼圖，將一場由米留科夫等自由派泛斯拉夫主義者發動、試圖讓俄國重新力抗德國的革命，變成某位根本就是由德國扶植之人的奪權行動。而此人掌權之後的第一個大動作就是和敵人講和，要求無條件停火。

俄國革命是如此峰迴路轉，以至於從中汲取歷史教訓必須格外謹慎。一九一七年發生的種種事件，遠非馬克思主義辯證法那套充滿末世色彩的「階級鬥爭」老話可以一語帶過，而是充滿各種「要是當初」與錯失良機。沙皇政權犯下的最要命錯誤就是一九一四年決定參戰。這個決定雖然頗受俄國自由派和泛斯拉夫主義者贊同，卻讓保守的君主主義者深惡痛絕。因此，我們很難責怪尼古拉二世於大戰期間無視自由派建言，拒絕將政權交給已經證明判斷力不足的野心政治家。

現代人可能難以理解，沙皇為何寧可相信農奴出身的靈療者拉斯普丁，也不聽從杜馬領袖如羅江科等人的意見。但事實上，沙皇一九一四年要是聽從拉斯普丁而非羅江科的建議，或許就能保住王位安享天年，不會於一九一八年七月慘死布爾什維克手中。

儘管如此，即便犯下參戰這個關鍵錯誤，沙皇的命運仍然尚未底定。就算一九一七年二月國際婦女節天氣沒有驟變，彼得格勒遲早還是會發生民眾動亂，但或許不會引發連鎖反應，最後造成軍區兵變。即便兵變爆發，只要當機立斷，還是能力挽狂瀾。沙皇原本可以不必退位，卻盲目聽從艾列克謝耶夫將軍的建議，取消從前線調派部隊回京平亂，而艾列克謝耶夫會犯下如此大錯，也是因為誤信羅江科有能力處理京城的混亂局面。

即便沙皇退位，只要自由派沒有搞砸機會，克倫斯基也沒成為柯尼洛夫事件的犧牲品，沙皇或許還能以立憲君主之姿重返王位。從這些事件裡只能得出一個教訓，那就是政治人物的責任之重大，尤其在戰時；而一個被逼到絕境的國家，其領導人的判斷力絕對需要比一九一七年的沙皇、羅江科及克倫斯基優秀才行。