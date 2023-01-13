2023/01/13,
政治

大數據看選前選後熱議話題：以發文數作為指標，證明人民對公共事務仍有熱情

大數據看選前選後熱議話題：以發文數作為指標，證明人民對公共事務仍有熱情
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

九和一選舉後，中國禁運台灣食品、兵役延長、普發現金這三個議題，一週內皆超過2000則發文，影響力規模甚至超越選前的部分緋聞及候選人爭議。這顯示，選民並非全然對公共事務感到失望。

文：周子筠（皮爾森大數據中心）

2022年選舉未能點燃民眾參與公共事務的熱情，選前全國話題聚焦在候選人的爭議。多個縣市投票率低、選民不願出門投票的現象被關注。選後一改風氣，中國禁運台灣食品、兵役延長、普發現金，輪流上場。

本文統計選前選後的幾個重大事件數據，比對每次事件對社會產生的影響力。中國禁運台灣食品、兵役延長、普發現金，討論規模大，超過多數的候選人爭議話題，兵役延長的討論，甚至接近高虹安論文的爭議。

圖一_近期事件數據規模統計
Photo Credit: 皮爾森數據

發文數作為指標：選民積極回應重要的社會需求

值得注意的指標是發文數。

發文是臉書最基本的使用行為，有更多人有意願、有能力針對議題發文，才可能帶動後續的討論，並讓議題產生社會影響力。

目前，中國禁運台灣食品、兵役延長、普發現金這三個議題，一週內皆超過2000則發文。選民對近期的公共事務參與，比選前更積極，影響力規模超越部分緋聞及候選人爭議。

這顯示，選民並非全然對公共事務感到失望，當政治工作者提出的政策議題，確實能夠反映當代社會的需求，選民仍願意積極給予回應。

稅金超徵話題延燒北三都：台北、新北、台中

在三項議題中，行政院宣布普發現金6000元政策前，有發放對象、發放金額的爭議，行政院宣布普發現金後，輿論轉向關注地方政府稅收超徵議題。其中，前台北市長柯文哲與台北市議員苗博雅，討論台北市超徵稅收的議題最受關注，盧秀燕市長在被要求返還超徵稅金後，提出擴大育兒津貼的發放，也受到關注。

圖二_普發現金議題分析
Photo Credit: 皮爾森數據

政治若讓人民失望，投票率低的缺點顯而易見。還好，數據證明人民對公共事務仍有熱情，並期待帶來改變。今年仍然是個選舉年，人民正在等待政治工作者，更好的生活提案。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。