《我炒的是人生，不是股票！》：「我可不可以專職交易？」，如果你會這樣問，我認為你可能還不適合
我們想讓你知道的是
近年的台股新勢力代表葛瀚中才30歲，卻已經投入三分之一以上的人生鑽研股市交易！專職交易至今，生涯累積獲利更高達8位數！本書濃縮他過去10多年來操盤生涯累積的心酸、血淚斑斑的投資歷程、金融圈光怪陸離的現象、非傳統價值觀的自由思想，更講述他如何開發創造出專屬的交易策略。
文：葛瀚中（Mgk）
我可不可以專職交易？
我時常收到一些網友來信詢問：「這是我這幾個月的對帳單，請問我是否該專職交易？」
「請問要存到多少錢才能專職交易？」
每當經歷一波市場多頭後，類似的問題就會如雨後春筍般出現。看著大家滿腔熱血的樣子，我也不好意思直接潑誰冷水，所以我多半只會以「加油」兩個字帶過。
這並不代表我否定他們的操盤能力，而是我認為，如果這樣的問題還會從你口中說出，那就代表你的內心仍有所顧慮，而「有所顧慮」正是專職交易人的致命傷。所以，我認為你可能還不適合專職交易。
以我自己為例。我從學生時期就開始接觸交易，一直到研究所準備畢業，我從來就沒有要到外面找工作的打算。我之所以能那麼篤定，原因就在於交易這件事我已持之以恆地做了好幾年，它不僅給了我該有的報償，也成為我生活上的重心。而且我很清楚，每當我在研究分析時，過程中所帶給我的樂趣是任何事都無法超越的。所以交易無庸置疑就是我的畢生之志。既然如此，我又何須再找一個朝九晚五的工作呢？
再來，若我到外面工作，以現在碩士社會新鮮人平均起薪36,000元來說，若保底14個月，一年大約可以賺到50萬左右。而當時的我，若回推過去三年的交易績效，平均每個月可以靠短線交易在股市中獲利30萬， 一年的話就是360萬，足足是我去外面上班薪資的七倍多。如此懸殊的差距，我相信任誰來選，都不會選擇到外面上班吧？因此，我從來不曾向別人詢問：「我可以專職交易嗎？」因為對我來說，這個問題的答案實在太顯而易見。
能不能專職交易從來就不是誰說了算，等到時機成熟，市場自然會給你一個堅定的答案，一個讓你義無反顧辭去工作、擁抱自由的答案。
我想成為專職交易者！不，你其實只是不想上班
「周一早上八點，鬧鐘響起，陽光透過臥室裡的大片落地窗，隔著半透明的紗簾，金沙似地灑落在你的床緣。你帶著前晚在高級私人會所狂歡後的倦意醒來，拖著沉重的步伐下床，意興闌珊地走向那台你已賴以維生多年的Expresso義式濃縮咖啡機。按下啟動鍵後，伴隨著機器運轉的嗡嗡聲，你面容呆滯，似乎尚未從幾小時前那紙醉金迷的世界中回過神來。
宿醉牽引出的頭疼，不斷地衝擊著你的腦門。於是你轉身走向浴室，試圖透過晨間盥洗讓自己清醒一點。在洗手台前，鏡子裡映射出的是那個睡眼惺忪的自己，你和鏡子裡的人對視了幾秒，心想，反正我就是自己的老闆，不如今天就給自己放個假吧！」
上述情境，應該是許多人嚮往的生活樣態。不僅不用逼自己在清晨 6點鐘下床盥洗，只為了準時到公司打卡，更可以隨心所欲地決定今日的出勤與否。
所以，很多人總下意識地認為，也許「專職交易者」就是過著這樣的生活。
畢竟對一般人來說，專職交易了不起就是一個用滑鼠在買進與賣出鍵上點一點，獲利就會滾滾而來的工作罷了。不耗體力、報酬高昂、時間自由，你說天底下究竟還有什麼工作比專職交易更令人稱羨？
好了，如果看到這裡切中你心，那我必須誠實地告訴你，專職交易者的生活真的並非大家想像中那般容易與愜意。
看似不用上班，其實是無法下班
自從2020年初接受《財訊》的專訪後，隨著媒體曝光，我開始陸陸續續收到很多朋友們的來信。大多都是想請教我：如何才能成為一名在家工作的專職交易者？
我發現這些人普遍都是這樣想的：「我在外面上班要死要活也沒賺多少錢，你在家隨便點一點就能日進斗金，不如我也來炒股看看好了！」
我一直覺得，這是非常不健康的心態。我認為，無論做什麼工作，一定要擇己所愛、愛己所擇。畢竟人生苦短，我們一輩子可能有一半的時間都在工作，如果工作做得不開心，生活又怎麼會快樂？
很多人覺得炒股能賺很多錢，所以前仆後繼地想進入這個市場試試手氣。但他們不知道的是，光鮮亮麗的背後有著多少辛酸血淚。要成為一名交易員很簡單，只要有一台電腦、一只滑鼠、一條網路線、一個券商帳號，你就是交易員；但要成為一名「穩定獲利的交易員」，絕對不是上了一堂課、看了一本書就能一蹴可及的。在金融交易的世界裡，沒有短期速成，只有經年累月的積累。
我認為想要專職交易的人大概可以分為兩種：一種是真心熱愛股市的人，另一種則是單純想逃避現實的人。
真心熱愛股市的人，大多會選擇鴨子划水，利用工作之餘的休閒時間不斷精進自己的市場閱歷。也因為如此，他們深知這個市場的山有多高、水有多深， 所以在績效尚未穩定之前，從不貿然離開自己的工作崗位。
至於那些想逃避現實的人，大多對金融交易毫無經驗。他們想從事金融交易，僅僅是因為不喜歡現在的工作。這些人往往把交易這件事想得過於簡單，總覺得不就是股票？是能有多難？趕快離職一起來炒股才是王道。
交易就是一場耐力競賽，能否有持之以恆的信念，永遠來自自己是否對它真的有愛。如果僅僅為了逃避現實而加入，最終必會因為相同的原因而離開。
我也曾經被很多人說過：「你都不用上班，在家裡點一點滑鼠就有錢賺，真爽。」
我實在不懂這些人為什麼會有如此天真的想法。
其實「專職交易」和「一般上班族」，就是「自雇者」與「受雇者」的差別而已：前者為自己負責，後者為公司裡的主管或老闆負責。而所謂的「不用上班」，正確來說應該是：「不會有人盯著你上班」。
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民團緊盯菸防法公告前準備工作，籲完善健康風險評估與申報機制
我們想讓你知道的是
菸害防制法修正案雖三讀通過，然真正的挑戰才剛開始，民團表示將含淚監督，呼籲政府重視健康風險評估以及申報機制等配套措施，以維護國人健康。
逾十數年未修的菸害防制法，歷經5次立院朝野協商，總算在本月12日通過三讀，達成加熱菸載具嚴管、禁絕加味菸、圖文警示提升至50%、校園全面禁菸等重大變革，確立台灣朝禁止電子煙、嚴管加熱菸方向前進。為呼籲政府重視健康風險評估等各項配套措施之落實，確實維護國民健康，全國家長會長聯盟、台灣醫界菸害防制聯盟及董氏基金會等台灣拒菸聯盟團體也緊急在農曆年前召開記者會提醒政府，新法中，包括「類菸品」、「指定菸品」、「健康風險評估」等用字模糊不清，等於讓主管機關留有很大「空白授權」空間。法令正式公告前，務必審慎進行把關。
健康風險評估：一套評估安全容許濃度的健康科學
健康風險評估屬於一門攸關人體健康的系統性風險管理，目的在於決定如何管制醫藥品、食品、化粧品、農藥、生活及職場環境中存在之化學物質最大殘留濃度（Maximum Residue Level, MRL），亦即安全容許濃度，以建立危害人體健康之風險及效益分析（risk and benefit analysis）。健康風險評估的建立原因，通常是體系中出現了過去不曾經歷或不曾被發現的新有害物質，台灣過去較知名的健康風險評估建立經驗，包括塑化劑食品事件、含萊克多巴胺之美牛與美豬開放事件、日本福島食品等事件等。
訴諸科學證據，健康風險評估乃為國人把關的重要關鍵
健康風險評估之所以重要，在於講究科學證據，為爭議政策提供最核心的決策基礎。較著名的健康風險評估應用，是在2011年台灣發生的塑化劑食品安全事件，起因為部分食品上游原料供應商在常見的合法食品添加物「起雲劑」中，使用廉價的工業用塑化劑（非食用添加物）以撙節成本。最終，衛福部提出健康風險評估研究數據，由國內各領域專家於2011年6月21日達成初步共識，比照歐盟標準，依據科學證據針對5種常用塑化劑，定出每人、每日、每公斤體重容忍值〈TDI〉，例如DEHP容忍值為50微克、DBP容忍值為10微克等。
2020年8月28日，總統蔡英文宣布開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，即表明政策決定絕對不會以國民健康作為交換，而是以在科學證據累積充分的情況下，政府已經做好完整的國人風險評估及配套措施，確保食品安全及豬農生計不受影響的前提下所做出的決定。
美豬健康風險評估，涵蓋不同層面之敏感族群
含萊克多巴胺之美國豬肉進口爭議長達15年，主要爭議則在於國人飲食習慣與他國不同，畢竟豬肉在華人飲食料理中是相當廣泛使用的食材。以2019年為例，美國單人每年平均吃下近24公斤豬肉；台灣則為39公斤。此外，國人比外國人嗜吃內臟，尤其坐月子中的婦女等，專家因此呼籲應該針對國人飲食習慣，以及心血管疾病患者等高風險族群，進行健康風險評估。食藥署最終委託成大醫學院環境醫學研究所/環境微量毒物研究中心完成「108食用肉品暴露萊克多巴胺之健康風險評估報告」，特別針對不同年齡層民眾、敏感族群進行分析，包括小孩、幼兒、青少年、成年人、老人以及育齡與正在坐月子的婦女，進行針對豬萊克多巴胺的殘留容許量標準，方才消除各界疑慮。
必須重視在地證據 台灣人基因易感性也必須納入評估
除客觀環境因素，跨人種的易感性基因差異也是健康風險評估的重要環節，畢竟人種基因可能導致受化學成分影響程度產生差異。近期著名例子，在於國健署所提出近五成台灣人患有酒精不耐症（Alcohol Intolerance）基因缺陷。酒精不耐症是一種先天的基因缺陷，導致人體內缺乏乙醛去氫酶(Aldehyde Dehydrogenase, ALDH2)，無法正常代謝酒精轉化成的乙醛。前國健署署長王英偉在任時即指出，台灣人酒精代謝基因缺陷機率高居世界第一，飲酒將大幅提高罹患癌症的機率，重度飲酒者得到食道癌的風險甚至可高達50倍，因此呼籲台灣人飲酒習慣不應比照外國標準。
2018年政府針對新型庫賈氏症提出的「美國進口牛肉相關產品健康風險評估報告」，即考慮人種易感性基因型分佈的差異，並根據國家攝食資料庫公告之細項食物攝食量計算國人食用美國牛肉的潛在健康風險。而過去由國家衛生研究院、中研院領導之台灣肺癌遺傳流行病學研究團隊，也陸續找出數種肺癌的易感基因（predisposing gene），包括第10號染色體的 VTI1A、第6號染色體的ROS1-DCBLD1和HLA class II、第5號染色體的TERT、第3號染色體的TP63等都是易感的基因位點，都可能因為空污、菸害、職場環境提高罹癌機率。
加熱菸內含多種新化學物質，政府應召集跨領域專家協助審查
根據董氏基金會提供資料顯示，2020年沙烏地阿拉伯的學術機構研究發現，加熱菸產生的氣霧 (aerosol) 中，共含62種化學物質；其中丁二酮(diacetyl)、乙酰基丙酰基(2,3-pentanedione)、鄰苯二甲酸二辛酯(diethylhexyl phthalate )等。董氏基金會因此曾提出質疑，加熱菸還有多少化學物質未被揭露？如何擴散？需要更多證據予以驗證。
以歐盟為例，要求菸商必須於申請新興菸品產品上市前，提出詳盡的檢驗報告，方才能予以核准。訴諸科學證據需要體系的建立，畢竟連國健署署長吳昭軍都在菸防法協商現場都承認，確實國健署連其他國家怎麼進行健康風險評估都不清楚。
台灣醫界菸害防制聯盟祕書長郭斐然呼籲，因應加熱菸之特殊性質，必須建立指定菸品之健康影響評估，此外也應同步修正「菸品資料申報辦法」，增加應申報項目。郭斐然指出，依據國際的經驗及資料，加熱菸菸草柱的添加物一直成謎，尤其是添加物的相關毒性資料是否完備，政府是否已掌握這些資料並要求菸商要如實申報，同時政府是否具有查核的能力？專家也指出，新興菸品必須在研究上需要更多時間累積數據，除了參考國外研究外，台灣自己應該要對新興菸品進行健康風險評估，一旦有了風險評估，才能衡量這些菸品的危害加以把關。
林奕華呼籲：盼國健署勿忘為國民健康把關的初心
儘管國健署草案由原先電子煙、加熱菸雙禁改為後來一禁一開的版本，對雙禁陣營造成巨大打擊，但是林奕華委員依然想提醒各界：反制菸害對國民健康所造成的影響，才是這次修法的主要目標，也呼籲國健署、各黨立委，即便在修法完成後，也毋忘修法初衷，繼續為國民健康把關。她更進一步表示，無論結果如何，菸害防制還是要以教育為本，才能達到從源頭阻絕菸品對年輕世代的傷害，這也是她會持續努力的方向。
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