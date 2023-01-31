《我炒的是人生，不是股票！》：「我可不可以專職交易？」，如果你會這樣問，我認為你可能還不適合

文：葛瀚中（Mgk）

我可不可以專職交易？

我時常收到一些網友來信詢問：「這是我這幾個月的對帳單，請問我是否該專職交易？」

「請問要存到多少錢才能專職交易？」

每當經歷一波市場多頭後，類似的問題就會如雨後春筍般出現。看著大家滿腔熱血的樣子，我也不好意思直接潑誰冷水，所以我多半只會以「加油」兩個字帶過。

這並不代表我否定他們的操盤能力，而是我認為，如果這樣的問題還會從你口中說出，那就代表你的內心仍有所顧慮，而「有所顧慮」正是專職交易人的致命傷。所以，我認為你可能還不適合專職交易。

以我自己為例。我從學生時期就開始接觸交易，一直到研究所準備畢業，我從來就沒有要到外面找工作的打算。我之所以能那麼篤定，原因就在於交易這件事我已持之以恆地做了好幾年，它不僅給了我該有的報償，也成為我生活上的重心。而且我很清楚，每當我在研究分析時，過程中所帶給我的樂趣是任何事都無法超越的。所以交易無庸置疑就是我的畢生之志。既然如此，我又何須再找一個朝九晚五的工作呢？

再來，若我到外面工作，以現在碩士社會新鮮人平均起薪36,000元來說，若保底14個月，一年大約可以賺到50萬左右。而當時的我，若回推過去三年的交易績效，平均每個月可以靠短線交易在股市中獲利30萬， 一年的話就是360萬，足足是我去外面上班薪資的七倍多。如此懸殊的差距，我相信任誰來選，都不會選擇到外面上班吧？因此，我從來不曾向別人詢問：「我可以專職交易嗎？」因為對我來說，這個問題的答案實在太顯而易見。

能不能專職交易從來就不是誰說了算，等到時機成熟，市場自然會給你一個堅定的答案，一個讓你義無反顧辭去工作、擁抱自由的答案。

我想成為專職交易者！不，你其實只是不想上班

「周一早上八點，鬧鐘響起，陽光透過臥室裡的大片落地窗，隔著半透明的紗簾，金沙似地灑落在你的床緣。你帶著前晚在高級私人會所狂歡後的倦意醒來，拖著沉重的步伐下床，意興闌珊地走向那台你已賴以維生多年的Expresso義式濃縮咖啡機。按下啟動鍵後，伴隨著機器運轉的嗡嗡聲，你面容呆滯，似乎尚未從幾小時前那紙醉金迷的世界中回過神來。

宿醉牽引出的頭疼，不斷地衝擊著你的腦門。於是你轉身走向浴室，試圖透過晨間盥洗讓自己清醒一點。在洗手台前，鏡子裡映射出的是那個睡眼惺忪的自己，你和鏡子裡的人對視了幾秒，心想，反正我就是自己的老闆，不如今天就給自己放個假吧！」

上述情境，應該是許多人嚮往的生活樣態。不僅不用逼自己在清晨 6點鐘下床盥洗，只為了準時到公司打卡，更可以隨心所欲地決定今日的出勤與否。

所以，很多人總下意識地認為，也許「專職交易者」就是過著這樣的生活。

畢竟對一般人來說，專職交易了不起就是一個用滑鼠在買進與賣出鍵上點一點，獲利就會滾滾而來的工作罷了。不耗體力、報酬高昂、時間自由，你說天底下究竟還有什麼工作比專職交易更令人稱羨？

好了，如果看到這裡切中你心，那我必須誠實地告訴你，專職交易者的生活真的並非大家想像中那般容易與愜意。

看似不用上班，其實是無法下班

自從2020年初接受《財訊》的專訪後，隨著媒體曝光，我開始陸陸續續收到很多朋友們的來信。大多都是想請教我：如何才能成為一名在家工作的專職交易者？

我發現這些人普遍都是這樣想的：「我在外面上班要死要活也沒賺多少錢，你在家隨便點一點就能日進斗金，不如我也來炒股看看好了！」

我一直覺得，這是非常不健康的心態。我認為，無論做什麼工作，一定要擇己所愛、愛己所擇。畢竟人生苦短，我們一輩子可能有一半的時間都在工作，如果工作做得不開心，生活又怎麼會快樂？

很多人覺得炒股能賺很多錢，所以前仆後繼地想進入這個市場試試手氣。但他們不知道的是，光鮮亮麗的背後有著多少辛酸血淚。要成為一名交易員很簡單，只要有一台電腦、一只滑鼠、一條網路線、一個券商帳號，你就是交易員；但要成為一名「穩定獲利的交易員」，絕對不是上了一堂課、看了一本書就能一蹴可及的。在金融交易的世界裡，沒有短期速成，只有經年累月的積累。

我認為想要專職交易的人大概可以分為兩種：一種是真心熱愛股市的人，另一種則是單純想逃避現實的人。

真心熱愛股市的人，大多會選擇鴨子划水，利用工作之餘的休閒時間不斷精進自己的市場閱歷。也因為如此，他們深知這個市場的山有多高、水有多深， 所以在績效尚未穩定之前，從不貿然離開自己的工作崗位。

至於那些想逃避現實的人，大多對金融交易毫無經驗。他們想從事金融交易，僅僅是因為不喜歡現在的工作。這些人往往把交易這件事想得過於簡單，總覺得不就是股票？是能有多難？趕快離職一起來炒股才是王道。

交易就是一場耐力競賽，能否有持之以恆的信念，永遠來自自己是否對它真的有愛。如果僅僅為了逃避現實而加入，最終必會因為相同的原因而離開。

我也曾經被很多人說過：「你都不用上班，在家裡點一點滑鼠就有錢賺，真爽。」

我實在不懂這些人為什麼會有如此天真的想法。

其實「專職交易」和「一般上班族」，就是「自雇者」與「受雇者」的差別而已：前者為自己負責，後者為公司裡的主管或老闆負責。而所謂的「不用上班」，正確來說應該是：「不會有人盯著你上班」。