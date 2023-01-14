死亡，從來都是人生大事。無論是自己或是身邊摯愛將要馬上面對死亡，就算準備多充足，當死亡到來時，總是覺得太早太過突然，而且往往帶着幾分恐懼及悲傷色彩。2022年筆者親人相繼離去，感受甚深，適逢讀到《莊子》一書，覺得書中對於死亡的哲理甚為豐富，因此希望通過本文與讀者分享，從莊子的角度思考死亡本質，讓我們在他朝需要直面死亡時能夠多一份平靜，又或對正經歷痛失摯愛的心靈帶來半點安慰。

《莊子》一書於歷史長河中演化出多過不同的版本，其中以西晉時期郭象所注的三十三篇版本於學界間較為流行。因此，筆者采用清代郭慶藩以郭象三十三篇版本而撰的《莊子集釋》[1]，作為本文的文本基礎。順帶一提，筆者希望忠於原著，避免變成假借《莊子》之名而實爲硬套自己的觀點。因此，在本文中引用《莊子》内容時在需要時會在後面加上出處，如（《莊子内篇•大宗師》），方便讀者追溯來源，慎思明辨。

常人對死亡的看法

孔子與其弟子常貴，在評價一位魯國殘缺但有德之人王駘時曾經說過：「死生亦大矣，而不得與之變」（《莊子内篇•德充符》），意思是指生死這樣大的事，也不能對這位有德之人產生絲毫影響，除了可見王駘功力深厚之餘，亦折射出在孔子眼中，生死實在是人生重大課題。而《莊子》亦曾記載鄭國曾經出現一位名爲季咸的神巫，能夠一眼看出人的生死禍福，如神一樣能準確算出對方陽壽仍有多久，然而鄭國的人一見到這位神巫，卻立即刻逃跑（《莊子内篇•應帝王》）。讀者可能覺得奇怪，既然季咸是那麽的神，爲何鄭人不一湧而上找他算命，反而要逃跑？其實，死亡不單止是人生大事，而且亦伴隨着强烈的恐懼感，害怕知道結果如果不如理想，如何能繼續有動力活下去。情況就如我們逃避身體檢查一樣，害怕萬一驗出末期癌症後晴天霹靂一樣。

「悅生惡死」就是我們常人對生死的固有認知，而這種對死亡的固有認知，就是莊子於《莊子内篇•齊物論》中所提到的「成心」。成玄英疏提到：「夫域情滯著，執一家之偏見這，謂之成心。」[2]，簡單而言，就是我們對一些事情或事物產生了一種固有偏見。「成心」是《莊子》一書中一個非常重大的課題，但礙於篇幅所限，故筆者先繼續討論死亡問題，留待下次再與讀者分享莊子對「成心」的哲理。

「悅生惡死」，顧名思義，就是無論對於自己或摯愛，都總是希望保存生命，避免死亡。或許這個看法是出於動物的求生本能，已經深深植入在我們的基因當中，只是我們平常並不察覺。其實，只要我們撫心自問，就可以注意到這個「成心」的存在，並不是什麽深奧的哲學道理。然而，筆者認爲真正困難的地方，是我們要反思爲何這個「成心」有那麽强烈的方向性。如果筆者說：「悅東惡西」或「悅左惡右」，相信讀者會覺得筆者一派胡言，而筆者也是非常認同。但這正好揭示出一些問題：爲何生一定比死好？為何死一定比生差？我們這麽認可「悅生惡死」，我們，到底又能知道了什麽？

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莊子對死亡「成心」的拆除

學者Lee Jung H. 亦曾引述希臘哲學家Epicurus於〈Letter to Menoeceus〉中所寫到的觀點指出：「如果我們存在，死亡並不與我們在一起；如果死亡來到，則我們已經不再存在」[3]，我們清楚看到，對於死亡，其實我們是無所可知。

《莊子内篇•齊物論》中記載了一個有名的「麗姬悔泣」故事，當中描述一位將領名叫麗之姬的女兒，在收到晉王要迎娶她的消息時，擔心哭得連衣領都濕透，然而去到王宮時候，發覺原來能與王同床，食美味的食物，就後悔之前竟然為這件事而哭泣。這個故事道理說得明白，也許是出自我們對安全感的追求，在不確定性的面前，我們總是擔憂害怕，但有時其實我們連自己在擔憂什麽害怕什麽，也不知道。

莊子又在《莊子内篇•大宗師》中説到：「夫大塊載我以形，勞我以生，佚我以老，息我以死。」，透過成玄英疏的解釋，意思是指我們在生的時候勞苦工作，到老的時候變得無能尚可暫時閒逸，而到死後則終於可以停下來得到歇息[4]。在莊子眼中，死亡其實可以被視為一種勞動一生後的終極歇息，不見得死一定是壞事。

想比其他先秦時期的經典，《莊子》天馬行空的比喻一直是其獨有色彩，就算在生死這個嚴肅問題上亦可以體現得到。《莊子外篇•至樂》中記載了莊子在游歷楚國時在路邊見到一堆白骨，向白骨問其是否因爲貪生背理、國破家亡、戰亂、羞愧自殺、凍餓災害、盡了陽壽的原因而死[5]，筆者認爲，莊子是刻意透過詢問白骨死亡的原因，羅列出人生在世時所需要面對的種種災難苦處，藉以令讀者反思，人生是否真如想象中的那樣美好。其後白骨向莊子報夢，指人死後對上再沒有君王，對下再沒有臣子，亦不需要再承受四季變化帶來的不適，就算成爲國王所帶來的歡樂，亦無法與之相比。最後，莊子說願意幫助白骨從返陽間，然而白骨卻以不願放棄現時死後的快樂，而斷然拒絕。由此可見，莊子借這個白骨比喻，帶出「生不一定比死好，死不一定比生差」這個道理。

讀者或會覺得，莊子是否有「悅死惡生」這個厭世的傾向？筆者答案是否定的。筆者認爲莊子是爲了拆除「悅生惡死」的這個「成心」，刻意用了與常人認知相反的作爲例子，藉以震撼讀者心靈，加深反思的力度。

面對死亡，我們又該如何自處 ？