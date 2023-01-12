2023/01/12,
動物

特生中心：2022年石虎路殺31件追平最高紀錄，野放石虎「壽司」下落不明恐凶多吉少

特生中心：2022年石虎路殺31件追平最高紀錄，野放石虎「壽司」下落不明恐凶多吉少
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

去（2022）年，全台石虎路殺事件高達31件，與2019年並列年度最高路殺紀錄。且南投首次超越苗栗，成為石虎路殺案量最高的縣市。2022年年底更發現野放石虎「壽司」的發報器疑似遭人為割斷，壽司則下落不明。石虎是台灣現存唯一的原生種貓科動物，應該備受珍視，虎年卻不虎年。

《聯合新聞網》報導，南投集集特有生物研究保育中心（下稱：特生中心）石虎研究團隊救傷統計，去（2022）年，全台石虎路殺事件高達31件，不但與2019年並列年度最高路殺紀錄，且其中只有1件存活；而特生中心更於去年底發現，於前（2021）年野放的石虎「壽司」的發報器疑似遭人割斷放入塑膠袋後就下落不明，推測凶多吉少。若壽司也遭遇不測，將是2022年以來，繼永哥秋哥後，第三起野放石虎計畫失敗。

2022年全台各縣市通報石虎路殺事件量（依案量多寡排列）：

  • 南投14件（首度超越苗栗路殺案量）。
  • 苗栗11件。
  • 彰化4件（為該地有統計以來最高案量）。
  • 台中1件。
  • 嘉義1件（首度發生路殺案件）。

造成路殺的原因？

特生中心石虎研究團隊認為，可能與石虎族群擴張有關。石虎有地域性，若棲地已有石虎族群就會向外發展。年輕的成年石虎在發展領域的過程中，很有可能因為不熟悉路線而遭到路殺。

研究團隊在勘察路殺路段時也發現許多流浪狗，研判石虎也可能是在逃離犬殺的過程中遭到路殺。呼籲民眾對於流浪狗不要一味餵養，可以透過替流浪犬絕育的方式減少石虎的路殺、犬殺威脅。

而為避免石虎路殺，讓民眾與石虎共存，容易造成路殺事件的道路也應該更加妥善規劃。如苗栗南橫公路140縣道，雖因石虎保育而實施區間測速，但就連石虎「上不去」的高架路段都實施測速，且測速路段頗長，引發當地民眾強烈反彈。

「壽司」怎麼了？

《公視新聞網》報導，2021年野放的石虎「壽司」，在2020年10月受傷被送來特生中心時，因為被毛巾包成圓筒狀，所以取名壽司。經過手術治療後雖然變成大小眼，但恢復良好，經評估後予以野放。

不料，在去年12月30日，卻接獲其發報器傳來死訊。經人員追查，發現發報器疑似遭人為割下並置入塑膠袋，壽司則下落不明。

特生中心呼籲，野放石虎如誤觸農民陷阱，通報不會有違反野保法的罰則，若有發現壽司下落，請發現民眾儘速主動通報。

新聞來源

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責任編輯：賴詩涵
核稿編輯：翁世航


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