TNL+ 2023/01/13,
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跟德國人談論天主教：陳日君樞機獲准出境，為何德媒十分關注？

跟德國人談論天主教：陳日君樞機獲准出境，為何德媒十分關注？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

跟德國人談論天主教，時會提到在港德國人的天主教團體。它創立於1959年，由德國神父華德中（Carl Hermann Vath）所領導。華神父年輕時是德國拜耳藥廠商人，來華推廣業務，後來棄商從道，晉鐸成為神父。1959年，他首度組織了在港的12名德語信徒，一起舉行彌撒。

多家德媒報導保釋中的陳日君樞機獲准出境，參與本篤喪禮。

德媒十分關心這位退休主教被捕的新聞，關注程度甚至比其他社運人士為高。事因德國人覺得宗教人士，尤其是天主教和基督教神職人員的言論自由，是一個地方自由的象徵。

德國傳統上是基督宗教國家，北部以新教為主，南部則是天主教大本營。因此就算沒有宗教信仰的德國人，都會關注海外主教的消息。

大多德國人都不知道，天主教在港也有這麼長久的歷史。1841年，鴉片戰爭還未完結，香港教區就已從澳門教區獨立開來，建立自己的教區，名為香港監牧區。首任主教若瑟神父（Theodor Joset）還是來自德國鄰國瑞士，可惜來港數天就病亡，終年只38歲。天主教會漸漸在香港發展，其後的主教都是意大利人，一直到1969年徐誠斌獲任香港教區首位華人主教，也見證了教會的本地化。

跟德國人談論天主教，時會提到在港德國人的天主教團體。它創立於1959年，由德國神父華德中（Carl Hermann Vath）所領導。華神父年輕時是德國拜耳藥廠商人，來華推廣業務，後來棄商從道，晉鐸成為神父。1959年，他首度組織了在港的12名德語信徒，一起舉行彌撒。

此後，每月舉行一次的德文彌撒，平均有約15人參加；而聖誕彌撒則是最受歡迎的聚會，聚集了大部分在港的德語信徒。華德中神父的繼任人翟煦神父（Theobald Diederich)，不只投入於德語團體，還參與了《聖經》翻譯成中文的工作，成為西方與華人信徒的橋樑。在翟煦神父帶領下，德語團體的人數上升至近百人，恆常望彌撒者也有30人。

德語團體一直發展下來，二千年代初曾由一位名叫Gabriele Gabriel的女士所領導。她臨危受命，接替了本來應上任卻不幸猝逝的Birtel神父。在Gabriel女士領導下，德語團體創立了自己的網頁，這還是由她兒子Tobias所創作的。現任德語天主教團體專職司鐸是Franz Herz神父，他的姓氏是德文「心」之意，甚為特別。

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