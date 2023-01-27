【展覽】「出走！中國當代藝術中的女性身份」：這些女性又能走去何處？她們連自己的展覽開幕式都無法參加

有些事上了年紀似乎便不宜做了，比如單獨在公開場所吃午飯或單獨看美展。

別的地方怎樣不清楚，在丹麥的嘉士伯美術館（Ny Carlsberg Glyptotek）之類的地方所見則是，貌似再練達老成的女人也都呼朋引伴，看展之後一起坐在咖啡廳用手優雅地撕著牛角包閒話家常，露出一點手上的半寶石和碎鑽。竊以為這些女士專業裝腔的風姿頗值得欣賞，因為她們歷盡千帆而仍能自得其樂，不會見了私人所有的滿廳埃及木乃伊或高更原作便心虛露怯。

嘉士伯美術館雖然不是她家的，但是裡面的空氣都是聽從她們指揮調度的。這就叫做丹麥式的中產階級專政。

而地處哥本哈根城中心，克里斯蒂安宮側運河北岸的GL Strand畫廊的氣質則十分不同，恰是一個適合於「萬人如海一身藏」的空間。展廳只有三層樓，每層分出兩到三個小展廳，一個人在裡面轉半天也不覺得累。頂樓望出去是克里斯蒂安宮及運河景緻，中庭還有個別有洞天的院子，天氣好時可以坐在露天喝咖啡。

有天在哥本哈根城中臨時取消一點事情，那天又有冬日難得一見的陽光，便信步沿著運河走走，看到這幢建於1750年、風致悠然的老樓裡面竟然在展出中國當代女藝術家群展，名為「出走」。

出走！中國當代藝術中的女性身份

和SMK、Glypoteket這樣規模形制較大的美術館的組織原則迥異，GL Strand是設立於1825年的藝術協會（Kunstforeningen）的常駐地，本來是在德國模式的基礎上創立，是為在菁英丹麥皇家美術學院和大眾間起到橋樑作用。因此，在這裡所見的必定是技藝與思考兼善的翹楚，如地質學專業出身的丹麥國寶級藝術家Per Kirkeby等等。

展覽名為「出走！中國當代藝術中的女性身份」，在任何一種國際藝術語境下看來，都是當之無愧的全明星陣容。這次展出生於1960至1995年間二十六位藝術家的一百餘件作品，門類涵蓋繪畫、雕塑、攝影、影像、行為藝術和裝置等。

這部簡要的中國當代美術斷代「女史」，處處可見對於女性身份和權力的反思，既有美女繡花式的精細工藝，也有「夜夜龍泉壁上鳴」的豪放不羈，放進三層的展廳卻毫不侷促。這得感謝GL Strand主策展人Anne Hagen Kielgast的手筆，還有Pernille Fonnesbech準備的展覽計畫。

其實這次展覽最先是2022年5-10月在挪威Lillehammer美術館展出，由館長Nils Ohlsen（生於德國）和奧地利Salzburg現代美術館館長Christina Penetsdorfer任主策展人，馮博一和柳溪作為聯合策展人。

馮博一的份量不消說了，徐冰艾未未蔡國強方力鈞岳敏君張曉剛王廣義這些巨頭背後最初都是他。在丹麥展出過後，還擬移師至德國和奧地利展出。除了策展團隊之外，Luise Guest（悉尼）、Monica Merlin（多哈）、Shu-chin Tsui（美國佐治亞州Brunswick）、Sasha Su-Ling Welland（西雅圖）對展覽亦有貢獻。

在挪威展出時，出資方包括儲蓄銀行DNB的基金會，還有波傑斯基金會和言論自由基金會，也有內陸縣自治市的支持；在丹麥這部分的資助則是來自Augustinus資助，Age並Johanne Louise-Hansen基金會，哥本哈根市政府和丹麥國家藝術基金會。

這裡面當然沒有什麼諸子百家基金會的真金白銀了。一到該干正事的時候就連個影子都沒有，當年墨子沒有幹死孔子才是最大的錯誤。「打倒孔家店」錯不在思路，而在實踐。當然也沒剩什麼好打倒的，連孔家的祖墳早都給刨了。曾經有個「中國孔廟數字館」，還可以上網憑弔。

這才叫行為藝術。

「出走」的藝術家與作品

在「出走」打頭陣的是六零後大咖喻紅（1966，劉小東之妻）的油畫、尹秀珍的紡織品裝置，倍感親切。喻紅給自己的定位大概是美術史上「史官」之類的角色，很早就找到了一種簡潔而安全的方式保全自己的聲音，那就是每年創作一幅雙聯畫（diptych），一幅談國是，例如毛氏在天安門閱兵，或毛氏掛了那年，雜誌封面「永垂不朽」；一幅談家事，例如推車裡的嬰孩，初長成的少女。

她畫而優則演，與夫君劉小東一同出演的《冬春的日子》（王小帥導演，1993），很好地詮釋了一代人如何以失望之前先絕望的姿態自我保全。現在回頭看，很像對費穆《小城之春》（1948）的無厘頭致敬。那時候拍《北京雜種》、《東宮西宮》的張元，現在都不知道哪去了。

1994年之後，喻紅有了女兒，遂將雙聯畫擴展為三聯畫（triptych）。2020年度三聯畫的畫面則分別是：《中國新聞週刊》封面「新冠病毒，我們要付出多大代價」；一個在反美宣傳畫及著裝西化的人群前戴口罩站立的喻紅；一個目睹人體從冒煙起火的高樓墜地的喻紅女兒。

尹秀珍（1963）有兩部作品參展，「武器」（2003-2007）及「引擎」（2008）。前者是金屬製成的大箭頭，以藝術家本人曾經穿著的衣物包裹，意指飛速變化的中國社會中被裹挾前行而在傳統和現代夾縫中生存的女性角色。後者是一個舊紅布包裹的奇形怪狀紅色物體，上有多個孔洞，但直徑大小只可窺視，不夠任何物體穿梭而過。似乎是對同年代生人的崔健（1961）《一塊紅布》的另類解讀和延伸。會心一笑。