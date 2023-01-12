2023/01/12,
政治

《菸害防制法》修正案三讀通過：禁止電子煙、納管加熱菸，大專校院全面禁菸「吸菸區」成絕響

《菸害防制法》修正案三讀通過：禁止電子煙、納管加熱菸，大專校院全面禁菸「吸菸區」成絕響
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我們想讓你知道的是

為了保障吸菸者權利，清華大學、中央大學、中正大學與東吳大學等大專校院，在不影響他人的情況下設置吸菸區。此次修法將校園全面納入禁菸場所，沒有任何吸菸區的排除條款，青民協直言立法過於顢頇，也壓縮吸菸者合理的吸菸空間，執行上預見將會遇到問題。

《菸害防制法》今（12）日在立法院三讀通過，未來將禁止電子煙，並納管加熱菸。原本大專校院內可設置吸菸區，但如今非「無菸校院」的72所學校將全面禁菸。對此，教育部表示確切禁菸日期將由行政院訂定，並會透過會議、諮詢小組，研擬無菸校園策略。

修正過的《菸害防制法》指出，加熱菸必須先申報並經主管機關審查，才得製造或進口，其菸品及載具都禁止促銷。另外，禁菸年齡菸品上的警示圖文比例，不得小於包裝面積50％。原本爭議極大的禁止加味菸品條文也通過，未來菸品不得使用花香、果香、巧克力、薄荷口味，或其他經中央主管機關公告禁止使用的添加物。

除此之外，吸菸年齡在此次修法中上調至20歲，且過去允許設置吸菸區的大專校院，也將全面禁菸。

原本的《菸害防制法》第16條指出，大專校院除了吸菸區以外不得吸菸，如果沒有設吸菸區就全面禁止吸菸。在這樣的情況下，許多學校會依法訂有相關規範，並設置吸菸區。然而，三讀條文的第18條將「各級學校」納入全面禁止吸菸的場所，未來就連大學校園內也要禁菸，且不得設置吸菸區。

至於為何連大專校院都要納入禁菸，當初修正草案提出時的修法理由指出，因應提高禁菸年齡到20歲，考量大專校院學生年齡涵蓋18歲以上，若校園內可設吸菸區，恐怕不易查驗年齡，導致學校管理困難。且菸品危害不分年齡，各級學校皆應建立學生拒菸反菸意識，並營造無菸學習環境。

修法三讀通過後，教育部表示，大專校院全面禁菸的規定，會由行政院訂定施行日期。

目前大專校院148所之中，有76校（51％）為無菸校園。教育部指出，因應本次《菸害防制法》修正，將配套進行相關作為如下：

  • 召開大專校院無菸校園工作會議
  • 成立學者專家輔導諮詢小組，研擬無菸校園策略
  • 修正大專校院菸害防制工作指引
  • 持續補助大專校院健康促進計畫

對此，台灣青年民主協會指出，部分國家確實將吸菸年齡訂在20歲上，但成年年齡與抽菸年齡不一致，勢必在日常生活造成混淆，呼籲衛福部必須要加強宣導，切勿造成第一線店員在販賣菸品時承受不必要的壓力或風險。

另外，為了保障吸菸者權利，清華大學、中央大學、中正大學與東吳大學等大專校院，在不影響他人的情況下設置吸菸區。此次修法將校園全面納入禁菸場所，沒有任何吸菸區的排除條款，青民協直言立法過於顢頇，也壓縮吸菸者合理的吸菸空間，執行上預見將會遇到問題。

關鍵評論網提醒您：吸菸有礙健康。

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核稿編輯：翁世航


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