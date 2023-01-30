《蘇說心語．精算人生》：身為主管，就該當負起保護同仁之責，絕不可將大家帶至危險之處
我們想讓你知道的是
自嘲年輕時是「靠爸族」，卻擅於看準商機大膽創業，躋身全國五百大公司之列；已具備上市上櫃規模，卻堅持將利潤分享給員工，打造令人稱羨的幸福企業；常說自己非念書的料，卻深知感悟反思，精算人生的重要。你沒看過的另類董事長，「益」於常人的卓越企業家，蘇慶福，他的「蘇福」哲學，值得修習，絕對勵志。
文：蘇慶福
員工的喜事，就是公司的喜事
力誠對員工的生活福利照顧之好，有些人可能認為那是因為我們的員工數不多，所以比較有能力照料到所有同仁的福祉。但事實卻不盡如此，若企業主沒有這份用心，無論人數多寡，永遠都做不到。
我們真心把員工當成自家人關懷，有喜事時，我為之高興；若有違背我意時，我仍會以大家長的心態給予員工包容。
二○二二年四月十日，是公司某位員工的大喜之日，這位同仁早早就來邀請我當他的主婚人。而員工的喜事，就是公司的喜事，尤其力誠是「企業家族」非家族企業，照理，他的喜宴我應當出席給予祝福，但這次我沒答應，而是委請總經理代為主婚、致詞。
為什麼我不願意擔任主婚人？並非我不想當，實則有不能為之的理由。我這輩子當過三次媒人、主婚人，新人都是我的幹部，但他們後來竟做出令我難過的事情，這也讓我不禁聯想：「是不是我的問題？」
被侵占、被提告：念舊情卻換來心寒
第一位幹部是力誠當時的業務經理，某次向客戶收取貨款後，竟中飽私囊，大約過了二、三個月，財務部主管發現款項尚未入帳，一跟客戶核對後才發現此事。我找來這位業務經理質問，他卻回說：「錢，我是先放進個人戶頭，等公司要用時會再拿出來。」想不到竟還有這等「先幫公司保管錢」的奇聞！顯然這位幹部的手腳不乾淨，且已犯了業務侵占罪，但我顧念舊情，僅告知該部門主管：「這件事到此為止，等貨款全數繳回就讓他離開。」而我也不對外透露，為他保留顏面。
第二次，我當一對在公司工作五、六年員工的媒人，他倆後來雙雙離職，幾年後又想復職，我也指示該部門主管：「想一起回來沒關係，記得妥善安排適合他們的職務。」結果他們回來工作三年多後，主管評估男方不僅能力不足，也不合群，無法繼續聘用，必須立即資遣。只要涉及離職，力誠一定依法給予應有的資遣費用，但這位男員工竟一狀告到勞動部，要求除了這三年的資歷，也要將前次離職的五年多資歷併入計算。當初他倆是自請離職，並非被公司辭退，他竟蠻橫提出追溯前次任職的年資。
於是我親自到法院出庭，也是這輩子唯一的一次。法庭上，法官查明事實原委後，亦直斥這位男員工：「你的老闆看起來慈眉善目，而且到現在都沒有口出惡言，你卻這麼囂張，惡人先告狀，還在這裡大放厥詞，再講，我就判你有罪。」這官司最後當然是我打贏了，我也依法給付他應給的費用。想想當年我還當了他們的媒人，沒想到後來竟恩將仇報讓我吃上官司，著實令人心寒。
惜人才、盼重用：延遲交貨還搶客戶
第三位曾任力誠的總經理，離職後移民南非。幾年過去我得知他回到台灣，有鑑於他過去的表現不錯，找他回來重新擔任總經理。他拒絕了，因為他的新公司想上市、上櫃，特請他擔任總經理，並派給他一名司機、一輛車，待遇也很優渥，比我能給的多了一倍以上。
其實如果當初他願意談，這些條件我也都會比照辦理，只是他選擇隱瞞另謀高就，我也給予祝福。說來很巧，力誠一直是他新任職染整公司的最大客戶，一年支付高達一億元的染整工繳（委託加工所支付的費用）。各位可以想想，三十幾年前每年一億元的染整工繳是多大的數目。
沒想到他到任後卻犯了兩個大忌：其一，你要幫公司經營染整事業，就該好好完成布商委託的代工，但他卻試圖搶走「客戶的客戶」，為公司發展原本不擅長的業務；其二就是搶走訂單後，只顧著趕自家貨，把其他布商交付的訂單丟置一旁，最後延遲交貨，導致大家為了趕赴交期，只得捨棄海運改以成本較高的空運出貨，嚇得沒有一家公司敢再下訂。果然不出三年，這家北部知名的染整廠宣告倒閉 。
包禮金、送祝福：讓喜氣別具感染力
以上這三段故事都是真實發生，又剛好都是我擔任媒人的員工，所以我才說我不是合格的月下老人，不敢再做媒人。至於那位即將舉辦婚宴的員工，雖然我婉拒了擔任主婚人的邀約，但仍提供我的座車給他們當禮車，另贈三打二十一年的單一麥芽威士忌，作為我深切的祝福。
力誠有個不成文的慣例，員工結婚我都會包六萬六千元的禮金，有「六六大順」之意； 而生孩子的弄璋、弄瓦之喜， 禮金則有一萬六千八百元，有「一路發」之意。前幾年，某位幹部前來報告，一位同仁的太太剛順產，我說：「恭喜他，不論男女一 樣好，紅包一律一萬六千八！」幹部回答：「報告董事長，是雙胞胎喔！」「那是雙喜臨門，兩份紅包一定給！ 」結果我包了兩份一萬六千八百元的紅包，如果生的是三胞胎，三份「一六八」也沒問題！
員工的喜事，就是公司的喜事，讓每個人都沾點喜氣，就能「人逢喜事精神爽」，在這樣的氣氛中工作，自然可以很愉快、很有幹勁，而這也是幸福企業的幸福所在。
主管有責保護員工，勿置同仁於險境之中
領導企業發展，除了要正確的把握營運方向與目標，對員工的福利與照顧，更要列為優先考量。對於營運所下的決策與作為，必須深思熟慮，不可任意為之，否則後患無窮。
有件發生在三十多年前的事，至今我仍歷歷在目。我要在這將事情的來龍去脈娓娓道來，告訴公司的主管們：「身為主管，就該當負起保護同仁之責，絕不可將大家帶至危險之處。」
土雞城搶「麥」引風波
還記得力誠剛成立七、八年，當時很盛行去土雞城吃山產、唱卡拉OK，拿著麥克風站在小舞台上高歌一曲。那年的公司尾牙就是安排同仁到林口與五股之間的土雞城聚餐，我還記得那家餐廳位於小山坡上，視野所及就是高速公路。
Tags：
新創Onramp Lab再下一城！看新產品ContactLoop聊天機器人，如何助金融業客戶業績提升2倍？
我們想讓你知道的是
談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab 究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
攤開Onramp Lab目前的解決方案版圖，Onramp Lab執行長吳鎮雄分析，目前團隊除了有以提供金融諮詢的搜尋引擎優化FinanceJar外，還有能提供從買廣告、刊登廣告等媒體採購一條龍服務的ThreeSigmaMedia，「但我們在協助企業過程中發現聯繫消費者的最後一哩路出現了斷層，」無論企業投入多少的廣告資源，若無法在黃金時間與消費者接上線，就容易錯過了可能創造產值的機會，甚至在錯誤的時間聯繫、也會影響品牌好感度。
吳鎮雄表示根據Onramp Lab內部的統計，當企業投放廣告找到消費者後，即時（realtime）聯繫與20分鐘後以及隔天聯繫所能創造的成交結果，將相差4倍到10倍之多，且消費者對與品牌的關注度與專注力也隨著時間雪崩式遞減，這讓Onramp Lab團隊試圖去思考，如何能近一步協助手中的企業客戶有效解決此一問題，因此催生出了Onramp Lab第三個解決方案：ContactLoop AI聊天機器人。
導入ContactLoop，為企業創造營收又省時省力
試想當你去參加一場聯誼獲得到心儀對象的聯繫方式時，你會怎麼做？「聯誼結束到約出來碰面，肯定會醞釀一段時間啊！」吳鎮雄笑著說。
同理，當企業透過廣告投放獲得一份潛在客戶名單，他們究竟是真的對產品有興趣，還是不小心誤按？過去企業只能照著這份名單逐一聯繫，拒絕、碰壁甚至是未果都是常態，但對於企業而言大量的人力與時間投入都是成本。如今，企業能透過Onramp Lab團隊打造的聊天機器人ContactLoop，透過AI與潛在客戶初步互動，再篩選出更精準的清單進行溝通，讓完成最後一哩交易的路變得更有效率。
吳鎮雄表示，這項服務在美國上線半年多來，就成功為金融產業企業客戶節省至少3成的客服人力，同時靠著更精準的消費者名單，衝出2倍業績成長的表現。「團隊花了大量時間了解客戶的使用場景，」如何與消費者打招呼、應該要準備哪些回應內容、避免開放式的問題不易聚焦等，當消費者被廣告吸引的那一刻起，ContactLoop就能即時的與他們聯繫，透過如同真人般一問一答的簡訊對話流程，篩選出真正含金量高的潛在消費者，協助企業最後能「一竿進洞」。
或許有所不知，由吳鎮雄領軍的Onramp Lab團隊，旗下產品皆是由在台灣的開發團隊一同協助打造，且團隊的平均年齡僅30歲，同時具備著強大的行銷DNA與產業知識背景，甚至對於銷售場景也多有著墨，相較於強調「技術」的聊天機器人，ContactLoop的產品設計上能更佳直覺與人性化，來自台灣的產品也更能解決各個市場的企業痛點。
Onramp Lab產品技術總監竇友志表示，ContactLoop不僅提供一站式服務，探索客戶需求，更隨時調整聊天機器人的參數與訓練其語言辨識模型，確保企業在使過程中能準確掌握消費者需求，更能針對問題進行AB測試、找出最佳的起手式或應答。針對美國市場區域碼眾多的特殊性，ContactLoop也能在後台依據消費者的所在地進行分類，避免用非其所在的區域碼電話聯繫，「就好像你在台北接到陌生區碼的電話也可能拒接是一樣的概念，」竇友志説。
摩拳擦掌台灣市場，瞄準保險、電商產業
如今，ContactLoop這項全新服務在美國已成功打下第一仗，「很期待接下來能帶進台灣市場，」吳鎮雄説。從他的觀察發現，諸如保險、電商、醫美這類型在台灣市場蓬勃發展，卻仍需要耗費大量人力與廣告成本進行陌生開發消費者的模式，或是高電價且資訊量大的電商零售，都是ContactLoop AI聊天機器人可以協助轉型的產業。
吳鎮雄認為Onramp Lab團隊能給予企業客戶的不只是ContactLoop而已，從協助企業找出精準消費者名單開始，整合ThreeSigmaMedia、FinanceJar等不同解決方案，以一站式的角色給予企業更完整的服務，他相信Onramp Lab能與企業客戶一同創造更好的價值。