《蘇說心語．精算人生》：身為主管，就該當負起保護同仁之責，絕不可將大家帶至危險之處

文：蘇慶福

員工的喜事，就是公司的喜事

力誠對員工的生活福利照顧之好，有些人可能認為那是因為我們的員工數不多，所以比較有能力照料到所有同仁的福祉。但事實卻不盡如此，若企業主沒有這份用心，無論人數多寡，永遠都做不到。

我們真心把員工當成自家人關懷，有喜事時，我為之高興；若有違背我意時，我仍會以大家長的心態給予員工包容。

二○二二年四月十日，是公司某位員工的大喜之日，這位同仁早早就來邀請我當他的主婚人。而員工的喜事，就是公司的喜事，尤其力誠是「企業家族」非家族企業，照理，他的喜宴我應當出席給予祝福，但這次我沒答應，而是委請總經理代為主婚、致詞。



為什麼我不願意擔任主婚人？並非我不想當，實則有不能為之的理由。我這輩子當過三次媒人、主婚人，新人都是我的幹部，但他們後來竟做出令我難過的事情，這也讓我不禁聯想：「是不是我的問題？」

被侵占、被提告：念舊情卻換來心寒

第一位幹部是力誠當時的業務經理，某次向客戶收取貨款後，竟中飽私囊，大約過了二、三個月，財務部主管發現款項尚未入帳，一跟客戶核對後才發現此事。我找來這位業務經理質問，他卻回說：「錢，我是先放進個人戶頭，等公司要用時會再拿出來。」想不到竟還有這等「先幫公司保管錢」的奇聞！顯然這位幹部的手腳不乾淨，且已犯了業務侵占罪，但我顧念舊情，僅告知該部門主管：「這件事到此為止，等貨款全數繳回就讓他離開。」而我也不對外透露，為他保留顏面。

第二次，我當一對在公司工作五、六年員工的媒人，他倆後來雙雙離職，幾年後又想復職，我也指示該部門主管：「想一起回來沒關係，記得妥善安排適合他們的職務。」結果他們回來工作三年多後，主管評估男方不僅能力不足，也不合群，無法繼續聘用，必須立即資遣。只要涉及離職，力誠一定依法給予應有的資遣費用，但這位男員工竟一狀告到勞動部，要求除了這三年的資歷，也要將前次離職的五年多資歷併入計算。當初他倆是自請離職，並非被公司辭退，他竟蠻橫提出追溯前次任職的年資。

於是我親自到法院出庭，也是這輩子唯一的一次。法庭上，法官查明事實原委後，亦直斥這位男員工：「你的老闆看起來慈眉善目，而且到現在都沒有口出惡言，你卻這麼囂張，惡人先告狀，還在這裡大放厥詞，再講，我就判你有罪。」這官司最後當然是我打贏了，我也依法給付他應給的費用。想想當年我還當了他們的媒人，沒想到後來竟恩將仇報讓我吃上官司，著實令人心寒。

惜人才、盼重用：延遲交貨還搶客戶

第三位曾任力誠的總經理，離職後移民南非。幾年過去我得知他回到台灣，有鑑於他過去的表現不錯，找他回來重新擔任總經理。他拒絕了，因為他的新公司想上市、上櫃，特請他擔任總經理，並派給他一名司機、一輛車，待遇也很優渥，比我能給的多了一倍以上。

其實如果當初他願意談，這些條件我也都會比照辦理，只是他選擇隱瞞另謀高就，我也給予祝福。說來很巧，力誠一直是他新任職染整公司的最大客戶，一年支付高達一億元的染整工繳（委託加工所支付的費用）。各位可以想想，三十幾年前每年一億元的染整工繳是多大的數目。

沒想到他到任後卻犯了兩個大忌：其一，你要幫公司經營染整事業，就該好好完成布商委託的代工，但他卻試圖搶走「客戶的客戶」，為公司發展原本不擅長的業務；其二就是搶走訂單後，只顧著趕自家貨，把其他布商交付的訂單丟置一旁，最後延遲交貨，導致大家為了趕赴交期，只得捨棄海運改以成本較高的空運出貨，嚇得沒有一家公司敢再下訂。果然不出三年，這家北部知名的染整廠宣告倒閉 。

包禮金、送祝福：讓喜氣別具感染力

以上這三段故事都是真實發生，又剛好都是我擔任媒人的員工，所以我才說我不是合格的月下老人，不敢再做媒人。至於那位即將舉辦婚宴的員工，雖然我婉拒了擔任主婚人的邀約，但仍提供我的座車給他們當禮車，另贈三打二十一年的單一麥芽威士忌，作為我深切的祝福。

力誠有個不成文的慣例，員工結婚我都會包六萬六千元的禮金，有「六六大順」之意； 而生孩子的弄璋、弄瓦之喜， 禮金則有一萬六千八百元，有「一路發」之意。前幾年，某位幹部前來報告，一位同仁的太太剛順產，我說：「恭喜他，不論男女一 樣好，紅包一律一萬六千八！」幹部回答：「報告董事長，是雙胞胎喔！」「那是雙喜臨門，兩份紅包一定給！ 」結果我包了兩份一萬六千八百元的紅包，如果生的是三胞胎，三份「一六八」也沒問題！

員工的喜事，就是公司的喜事，讓每個人都沾點喜氣，就能「人逢喜事精神爽」，在這樣的氣氛中工作，自然可以很愉快、很有幹勁，而這也是幸福企業的幸福所在。

主管有責保護員工，勿置同仁於險境之中

領導企業發展，除了要正確的把握營運方向與目標，對員工的福利與照顧，更要列為優先考量。對於營運所下的決策與作為，必須深思熟慮，不可任意為之，否則後患無窮。

有件發生在三十多年前的事，至今我仍歷歷在目。我要在這將事情的來龍去脈娓娓道來，告訴公司的主管們：「身為主管，就該當負起保護同仁之責，絕不可將大家帶至危險之處。」

土雞城搶「麥」引風波

還記得力誠剛成立七、八年，當時很盛行去土雞城吃山產、唱卡拉OK，拿著麥克風站在小舞台上高歌一曲。那年的公司尾牙就是安排同仁到林口與五股之間的土雞城聚餐，我還記得那家餐廳位於小山坡上，視野所及就是高速公路。