奧斯卡最佳導演風向球：美國導演工會獎公布入圍名單，史蒂芬史匹柏、《捍衛戰士：獨行俠》等大導同台較勁
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奧斯卡最佳導演超級風向球「美國導演工會獎」公佈入圍名單，其中電影類別劇情片最佳導演的入圍者和外界預期大致相同，包含史蒂芬史匹柏、馬丁麥多納、《媽的多重宇宙》雙導演組合、《捍衛戰士：獨行俠》商業大導都位列其中。然而，在此類別中，清一色皆為男性，也遭到各界議論。而美國導演工會獎為何那麼重要？因為基本上拿到此獎，就等於拿到奧斯卡最佳導演，怎麼說呢？先從歷史來看。
奧斯卡最佳導演超級風向球「美國導演工會獎」（Directors Guild of America Award，DGA）今（12）日公佈入圍名單，其中電影類別劇情片最佳導演的入圍者和外界預期大致相同，有剛拿下金球獎最佳導演的《法貝爾曼》史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）、獎季奪獎氣勢極高的《伊尼舍林的女妖》馬丁麥多納（Martin McDonagh）、《媽的多重宇宙》雙導演組合關家永（Dan Kwan）、丹尼爾舒奈特（Daniel Scheinert）等人。此外，也能看見《塔爾》陶德菲爾德（Todd Field） 以及全球賣破14.88億美元的《捍衛戰士：獨行俠》喬瑟夫柯辛斯基（Joseph Kosinski）。
美國導演工會成立於1936年，於1949年開始頒發「年度最佳導演」，當年還叫「The Screen Directors Guild Awards」（銀幕導演工會獎），第一位獲獎者為約瑟夫孟威茲（Joseph L.Mankiewicz）的《三妻艷史》。
此獎項為何能夠稱作奧斯卡最佳導演超級風向球，原因是投票人為直接能投奧斯卡的業界導演們，美國導演工會獎歷來也一直神準預測奧斯卡的最佳導演得主，其得獎者迄今和最終奧斯卡的得獎者幾乎重疊，所以奧斯卡最佳導演的提名名單，甚至是得獎人，大致上就是這份名單之中的人選。
回溯影史，至今走入第75屆的美國導演工會獎，先前只有發生8次得主沒拿奧斯卡的例外，最近一次出現在2019-2020年的北美獎季，當初抱走美國導演工會獎的是《1917》的山姆曼德斯（Sam Mendes），但當年奧斯卡最佳導演則頒給《寄生上流》的奉俊昊。
以下整理導演工會獎的8次例外：
- 1969：美國導演工會頒給《冬獅》安東尼夏菲（Anthony Harvey） ；奧斯卡頒給《孤雛淚》卡羅李德（Carol Reed）
- 1973：美國導演工會頒給《教父》法蘭西斯柯波拉（Francis Coppola）；奧斯卡頒給《酒店》 鮑伯佛西（Bob Fosse）
- 1986：美國導演工會頒給《紫色姐妹花》史蒂芬史匹柏；奧斯卡頒給《遠離非洲》薛尼波拉克（Sydney Pollack）
- 1996：美國導演工會頒給《阿波羅13》朗霍華（Ron Howard）；奧斯卡頒給《梅爾吉勃遜之英雄本色》梅爾吉勃遜（Mel Gibson）
- 2001：美國導演工會頒給《臥虎藏龍》李安；奧斯卡頒給《天人交戰》 史蒂芬索德柏（Steven Soderbergh）
- 2003：美國導演工會頒給《芝加哥》羅伯馬歇爾（Rob Marshall）；奧斯卡頒給《戰地琴人》羅曼波蘭斯基（Roman Polanski）
- 2013：美國導演工會頒給《亞果出任務》班艾佛列克（Ben Affleck）；奧斯卡頒給《少年Pi的奇幻漂流》李安
- 2019：美國導演工會頒給《1917》山姆曼德斯；奧斯卡頒給《寄生上流》奉俊昊
而攤開本屆劇情片最佳導演的入圍名單，其實也與外界預期的相去不遠，《媽的多重宇宙》的關家永、丹尼爾舒奈特；《伊尼舍林的女妖》的馬丁麥多納；《法貝爾曼》的史蒂芬史匹柏原先就備受看好入圍；至於其餘兩個名額，外界也預期是從《塔爾》陶德菲爾德、《捍衛戰士：獨行俠》喬瑟夫柯辛斯基、《阿凡達：水之道》的詹姆斯卡麥隆（James Cameron）、《貓王艾維斯》巴茲魯曼（Baz Luhrmann）等名導做出選擇，而美國導演工會獎最終選擇了陶德菲爾德以及喬瑟夫柯辛斯基入圍。
不過，本屆劇情片最佳導演的5位入圍者，清一色皆是男性，也引起不小討論。本屆北美獎季也不乏多位女性導演的作品獲得好評，包含《Women Talking》的莎拉波利（Sarah Polley）、《女王》的吉娜普林斯貝瑟伍（Gina Prince-Bythewood）、《她有話要說》的瑪莉亞雪德（Maria Schrader）以及《提爾：純真之死》的Chinonye Chukwu等人，但皆未受美國導演工會獎的青睞。
然而，缺乏女性導演提名這一點，在「首部劇情片最佳導演」類別中出現逆轉，在首部劇情片最佳導演的5位提名者中，就有4位是女性導演，包含拿下威尼斯影展金獅獎《正發生》的奧黛麗迪萬（Audrey Diwan）、威尼斯影展評審團大獎《聖奧梅爾殺嬰案》的愛麗絲迪歐普（Alice Diop）、坎城影展金攝影機獎《湛藍青春海》的Antoneta Alamat Kusijanovic，以及廣受讚譽《日麗》的夏洛特威爾斯（Charlotte Wells）。
在今年之前，共有11位女性導演獲得首部劇情片最佳導演的提名，包含《我的寶貝男孩》的艾瑪哈瑞爾（Alma Har'el）、《40衝一波》的拉達布蘭克（Radha Blank）、《邁阿密的一夜》的蕾吉娜金恩（Regina King）、《女孩愛愛日記》的瑪麗艾海勒（Marielle Heller）、《最佳閨蜜》的凱莉弗萊蒙克雷格（Kelly Fremon Craig）、《大西洋》的瑪蒂迪歐普（Mati Diop）、《皇后與瘦子》的梅琳娜瑪蘇卡絲（Melina Matsoukas）、《失去的女兒》的瑪姬葛倫霍（Maggie Gyllenhaal）、《白色通行證》的蕾貝卡霍爾（Rebecca Hall）、《希瓦寶貝》的艾瑪塞利格曼（Emma Seligman）以及《Prayers for the Stolen》的Tatiana Huezo。
而對於這份入圍名單，根據《Deadline》指出，美國導演工會主席Lesli Linka Glatter表示：「今年獲得提名的作品，代表了『電影』在這些天才導演手中的驚人力量，可以講述深刻影響我們所有人的感人故事。在我們高度協助創作的過程中，同業的認可，表明了這些電影的核心精神和靈魂，我們祝賀所有提名者講述了他們的精彩故事。」
美國導演工會獎將於美國時間2月18日，在比佛利希爾頓飯店舉行頒獎典禮。
第75屆美國導演工會獎電影類入圍名單
劇情片最佳導演
- 《塔爾》陶德菲爾德（Todd Field）
- 《捍衛戰士：獨行俠》喬瑟夫柯辛斯基（Joseph Kosinski）
- 《媽的多重宇宙》關家永（Dan Kwan）、丹尼爾舒奈特（Daniel Scheinert）
- 《伊尼舍林的女妖》馬丁麥多納（Martin McDonagh）
- 《法貝爾曼》史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）
首部劇情片最佳導演
- 《聖奧梅爾殺嬰案》愛麗絲迪歐普（Alice Diop）
- 《正發生》奧黛麗迪萬（Audrey Diwan）
- 《罪犯艾米麗》約翰巴頓福特（John Patton Ford）
- 《湛藍青春海》Antoneta Alamat Kusijanovic
- 《日麗》夏洛特威爾斯（Charlotte Wells）
新聞來源
- DGA Awards Film Nominations: Steven Spielberg, Martin McDonagh, Todd Field, Joseph Kosinski & The Daniels Vying For Top Prize（DEADLINE）
延伸閱讀
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核稿編輯：翁世航
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皇家禮炮高踞超凡視野 再創新奢典範
我們想讓你知道的是
皇家禮炮帶著七十年來淬煉出的頂級製酒工藝，更以調和麥芽威士忌、罕見的調和穀物威士忌、珍稀的高年份調和威士忌等，創造出完整的威士忌風味版圖
擁抱自由多元，悠遊繁茂新境界
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自由揮灑、大膽破框，再創新奢典範
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正如皇家禮炮帶著七十年來淬煉出的頂級製酒工藝，更以調和麥芽威士忌、罕見的調和穀物威士忌、珍稀的高年份調和威士忌等，創造出完整的威士忌風味版圖，開拓了我們多元的風味視野。而唯有那樂意敞開心扉、絕不自我設限的「新奢世代」，才能在熟悉的風味之外，品嚐到不一樣的風味，以更豐富的威士忌品飲經驗，體會另一種層次的奢華與深邃。
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