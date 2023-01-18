2023/01/18,
社會

基隆市刑警為天道盟分會長慶生，13名警察包括分局長遭連坐懲處

基隆市刑警為天道盟分會長慶生，13名警察包括分局長遭連坐懲處
Photo Credit: 中央社。首圖為刑警示意圖。

我們想讓你知道的是

次被慶生的男子綽號「檸檬」，本名林育霆，是天道盟太陽會七堵分會長，他自組中聯會吸收青少年加入幫派。7年前曾經教唆小弟犯下1起基隆PUB砸店案，當時被依殺人未遂恐嚇等罪嫌入獄被關，去年才剛出獄。

有網友日前在臉書社團「記者爆料網－公開版」上傳一段影片，內容為基隆市刑警為天道盟太陽會林姓七堵分會長「檸檬」慶生，貼文者並提到「基隆刑警小弟齊向太陽會大哥祝壽，這社會亂了」。影片曝光後引發爭議，基隆市警察局督察體系組成專案小組調查，市警局今（18）日公布相關懲處，並且一度擴大懲處範圍和對象，包括正副分局長都被記申誡。

小隊長有事先報備要「諮詢」幫派份子

《中央社》報導，根據基隆市警局的新聞稿，基隆市警察局督察科指出，13日傍晚6點多，三分局鄭姓小隊長邀約7名同仁，及該名前天道盟林姓分會長等友人，於基隆市暖暖某餐廳餐聚，鄭小隊長雖有事前報告，但申請內容寫的是「諮詢」幫派份子，並非與幫派份子餐敘，內容申報不實，餐敘行為與申報目的不符，慶生畫面又遭人錄影轉傳，引起譁然、嚴重影響警譽，記過2次，並改調制服警員。

另外，崔姓小隊長、黃姓偵查佐、呂姓員警勤務中受邀前往餐敘，並與「特定對象」接觸後，未依規定報告，違反「勤務紀律」、「特定對象接觸交往」規定，督察科指出，崔姓小隊長身為幹部，未能以身作責，核予記過一次，並改調制服員警，其他2人則是各記過一次，黃姓偵查佐改調制服警員，呂姓員警則歸建派出所。

督察科表示，盧姓警務員兼代理分隊長，為偵查隊幹部，勤餘與特定對象接觸後未依規定回報，記過一次，並免除代理分隊長職務，改調行政警務員；林姓、謝姓、盧姓偵查佐，雖是勤餘受邀前往餐敘，可同樣於接觸特定對象後未依規定報告，各記過一次。

連坐處罰主管

除參與餐會的8人被記過外，偵查隊簡姓隊長也被記1支小過，改調非主管，回任刑警大隊警務員。分局長、副分局長、偵查隊副隊長與第二組組長也被追究督導不力，內部管理不當，分別被申誡處分。

督察長徐俊生重申，對於警察風紀案件，絕對秉持「不掩飾、不庇縱、不護短」態度，斷然處置，從嚴究責，以展現端正警察風紀決心，維護警察形象。

根據《維基百科》，天道盟太陽會成立於1987年9月6日，是天道盟創立初期的六大分會之一，主要活動在台灣北部地區與中國上海、福州等地，成員人數可能在於數百人至千人之間。台灣情治單位多次施行俗稱「后羿專案」針對太陽會的掃黑行動，逮捕幹部及殺手等數十人瓦解太陽會勢力。太陽會被視為是天道盟最具代表性的分會。

《TVBS》報導，而此次被慶生的男子，綽號「檸檬」，本名林育霆，是天道盟太陽會七堵分會長，他自組中聯會吸收青少年加入幫派。7年前曾經教唆小弟犯下1起基隆PUB砸店案，當時被依殺人未遂恐嚇等罪嫌入獄被關，去年才剛出獄。

《台視新聞》報導，當時基隆市警察局第三分局偵查隊鄭姓小隊長，邀約同仁、朋友一起前往基隆暖暖區餐廳，進行年終餐敘，但裡頭包含了檸檬林育霆，一夥人吃到一半，才發現檸檬生日，於是臨時買蛋糕慶生。

《華視》報導，繼警大前校長陳檡文去88會館沒有報備，遭拔官提前退休，如今在該肅清警紀的時刻爆發敏感案件，分局長第一時間跳出來澄清，說有事前報備，而林育霆現在也只是更生人，所以沒有違紀，不過黑白兩道選在小吃店，光明正大慶生，被PO上網爆料的確讓人觀感不佳。

新聞來源

延伸閱讀

責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。