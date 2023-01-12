中國電動車龍頭比亞迪站穩拉丁美洲，再強攻印度市場，目標2030年市占率達40％

中國電動車巨擘——比亞迪（BYD）已經在拉丁美洲掀起熱潮，包括哥倫比亞、巴西、墨西哥、智利、秘魯等國都能看見比亞迪旗下產品，而近日它們將目光放到了印度之上，並且說出豪語，2030年要在印度市場拿下市占率40%。

比亞迪目標：印度2030年電動車市占率40%

比亞迪印度子公司高級副總裁Sanjay Gopalakrishnan於印度車展接受《彭博社》訪談指出：「作為一家跨國製造車商，我們必須看得更遠⋯⋯印度是個相當好的市場，人們認識到了對電動汽車的需求，帶動充電基礎設施正在興起。」

比亞迪正把眼光放到新興市場印度，並且發下豪語，希望到2030年可以占領電動車市場達40%。Sanjay Gopalakrishnan指出，印度是一個以價格為導向的市場，但是比亞迪會「先推價格較高的電動車」，向當地展示他們優越的技術後，再逐漸轉向推出面向「大眾市場的便宜電動車」。

比亞迪強調，2022年已經在印度推出首款電動車，這是一款電動運動型多用途車（SUV）名為Atto 3 ，而第一階段的目標是在印度銷售1.5萬輛。它們透露，目前印度投資超2億美元，未來也會規劃在當地直接建設電動車工廠。

除了印度以外，比亞迪還擴大到柬埔寨市場。比亞迪表示，積極推動柬埔寨交通電動化、推廣新能源汽車，計劃在柬埔寨全國發展充電網路，並且幫助完善當地充電基礎設施。

比亞迪指出，柬埔寨公共工程與運輸部部首次向比亞迪採購了一台元PLUS，而這次採購是柬埔寨政府新的嘗試，將這台電動車作為公務車；另一方面，上月1200台混動車款也抵達哥倫比亞，同時創下了比亞迪DM-i超級混動車型單次出口量歷史新高。

比亞迪站穩拉丁美洲，再強攻印度市場

DIGITIMES研究中心指出，隨著2016年中美貿易戰開打且緊張局勢不斷升溫，再加上2019年底疫情後，陸續出現缺工、斷鏈、封控等不利於貨物生產與供應的影響，為避免生產體系過度集中於中國，亞洲新興區域中的東南亞諸國、印度等，逐漸成為分散製造風險的潛力地點。

包含比亞迪在內的中國業者也積極走出國外，其中一個市場就是印度，很大的原因在於印度總理莫迪（Shri Narendra Modi）政府推出大利多，吸引來自各地的科技製造業者，其中以手機產業最受到矚目，再來也將發展電車產業。

DIGITIMES研究中心強調，以手機業者來說，它們分別在南、北印度形成2大聚落，以及兩處特定業者布局據點。而不同國別的代工業者，搭配自身能力，以及手機品牌客戶地點位置，呈現不同的設廠選址策略。

電子時報提供

DIGITIMES研究中心分析師陳澤嘉觀察，美國對中國的禁令造成產業鏈重組，甚至對中國在科技、國際地位、軍事能力等層面帶來多重的壓力，並形成國安議題，因此美國數度出手對中國在半導體與新興科技發展施加阻力，這些原因推動各大企業出走中國。

電動車產業最需要的零組件之一就是晶片，為了防止被斷貨，各大中企積極尋找突破口。

陳澤嘉解釋，美國宣布禁售超高運算力的高效能運算（HPC）晶片給中國是一個指標，加上設備出口與人員支援限制，從製造端阻斷中國相關晶片量產能力。伴隨管控經驗持續累積，美國對中國執行的管制措施更加精準，且打擊的層面亦從過去對單一企業擴大至產業層級。

不過截至目前，比亞迪仍快速地擴張中，尤其是在拉丁美洲。他們強調，新能源產品足跡已遍布包括哥倫比亞、巴西、墨西哥、智利、秘魯、厄瓜多爾、多米尼加、哥斯達黎加、烏拉圭等在內的拉美主要國家。現今比亞迪將目光放在了東南亞和南亞後，預料將在各國建立包含晶片在內的本土供應鏈。

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核稿編輯：翁世航