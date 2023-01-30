北港發展史（一）：號稱「台灣梵諦岡」，400年歷史重鎮「笨港」是如何發跡的？
我們想讓你知道的是
北港在台灣的開發史上佔據了重要地位，擁有一定的開發程度，並在清初時期皆已為人所熟知，之後鄭芝龍與前來的屯墾者，也共計領導笨港3年。那麼，為何1621年即遭受漢人開發的北港，在台灣史上的地位會低於安平呢？
經歷了歷史的風霜，你的家鄉還尚存多少紋理脈絡？我們留下了多少殘瓦——記得住多少殘存的記憶？還好有些記憶尚可勉強拼湊出都市發展的脈絡，讓地方保有一丁點具有特色的主體性。
接下來的四部曲文章，將會以都市發展的視角，找尋地方發展的脈絡，來看保存相對完整、擁有「台灣梵諦岡」之稱的400年歷史重鎮——北港，透過都市發展的視角，端看北港的前世今生。
十寨拓笨港．賑災顧東南——17世紀的大航海時代
北港古稱笨港，地名最早出現在17世紀荷蘭人所繪製的地圖上，在鄰近的河流有「R.Poonkan」字樣。在清初顧祖禹的《讀史方輿紀要》道：「澎湖為漳泉之門戶，而北港及澎湖之唇齒，失北港，則唇亡齒寒，不特澎湖可慮，漳泉亦可憂也。北港蓋在澎湖之東南，亦謂之台灣，天啟後皆為紅夷所據云。」可見北港在台灣的開發史上佔據了重要地位，擁有一定的開發程度，並在清初時期皆已為人所熟知。
明朝天啟元年（1621）顏思齊率眾自笨港登陸，建立「十寨」，此乃為笨港成為河港聚落之始。
天啟五年（1625）鄭芝龍歸附顏思齊，童年9月顏思齊病逝，也就是說顏思齊在笨港僅僅領導了五年，爾後由鄭芝龍繼任領眾；崇禎元年（1628），鄭芝龍受明朝招撫成為水師總兵「以台灣之笨港為基地，鎮制福建，於安海築安平鎮居守」，台灣為大名福建泉州府所管轄。數年後因福建旱災嚴重，福建巡撫求助鄭芝龍，鄭芝龍乃招饑民數萬人來台開墾——此為「外九庄」出現之始，自1625年到1628年，鄭芝龍共計領導笨港三年。
至於為何1621年即遭受漢人開發的北港，在台灣史上的地位會低於安平呢？
從一段史料來看：「1624年8月26日，荷軍撤出澎湖轉往台灣，荷蘭東印度公司乃於不受明朝政府管轄的福爾摩沙（今臺灣）大員（今臺南市安平區），建立臺灣本島信史上第一個統治政權。等到1635年起，荷蘭殖民當局對外貿易開始穩定。」
反觀北港，自從1628年鄭芝龍調回中國大陸後，幾乎進入了無政府狀態，對比一直以來作為行政中心的安平，其發展方向與速度自然不同，但是可以觀察到的是，笨港利用了自身的區位優勢（北港溪迂迴的偷渡區位、嘉南平原的中心區位）成為了繁榮的河港，且看下文。
近海最大鎮．商行經貿盛：外海大船可灣百餘隻的清領時期
2021年農曆的3月19至20日，我回到北港參加「北港迎媽祖」的金安瀾轎班會。
金字輩是台灣取名討吉利的傳統（新竹北埔金廣福公館亦同），在北港，從郊商到轎班會、從菜市仔攤販到屠戶，到了今日依然維持著大量的金字輩商號，並與媽祖廟變成了密不可分的關係。
在清朝接收台灣後曾對全島港口進行機能劃分，而笨港屬於貿易性質的港口，再加上開發甚早，故吸引許多商家、旅店匯集於此，商業盛行、郊行林立——如泉郊金和順、廈郊金正順、龍江郊金晉順、糖郊金興順、網郊金義成，此外亦有布郊、杉郊、染郊、藥郊等，可見當時笨港之商業活動已頗具規模。
康熙33年（1694年）臨濟宗三十四世僧樹壁，自湄洲祖廟奉請媽祖神像入居北港（也就是北港朝天宮的祖媽金順盛），接著就是從小就能到背如流的「坐井媽祖」故事；康熙39年（1700年），經街民捐款建廟，此為笨港地區乃至於全台媽祖信仰文化之開端，時諸羅縣志記載：「笨港街，商賈聚集，台屬近海市鎮，此為最大。」
康熙55年（1716年），居民集資合建公館，除供應往來官差休息、投宿，閒暇之際間宣講聖諭、申明條約作為教育功能；雍正元年（1723年），新設彰化、淡水二縣廳。九年各縣廳再增設縣丞一員，諸羅縣馮盡善，始將縣丞署設於笨港，而將巡檢，移設於淡水港，以稽查地方及出入船隻；乾隆6年（1741年）笨港建縣倉，可見糧產豐富甚至足以外銷，港口吞吐量一度凌駕於鹿港之上，俗稱「一府二笨三鹿港」。
溪仔出黑水．笨港做大水——從笨港到北港
康熙39年（1700年）朝天宮建成，依同碑記記載乾隆16年（1751年）朝天宮曾經過整修，之後諸羅縣笨港縣丞薛肇熿見廟貌窄小，樑桷損毀，於是捐俸倡議重修，由1894年（光緒20年）《雲林採訪冊》等文獻指出，乾隆40年（1775年）整修共完成三川殿、拜亭、聖母殿、觀音殿、東側室仔六間。1812年（嘉慶17年），住持僧浣衷，將宮名改為「朝天宮」，以紀念分靈自湄洲祖廟「朝天閣」。
1775年（乾隆40年）之後，至1851年（咸豐元年）期間，北港朝天宮可能也曾經過整修，1797年（嘉慶2年）台灣遭受颶台侵襲，北港溪氾濫成災，積水三日始退，河道南移，笨南港首當其衝，民宅、廟宇侵毀無數。根據嘉慶年間住持浣衷和尚蓮座顯示，其曾重興朝天宮兩次，但相關興修內容缺乏具體文獻記載。
看到推估1803年前後北港溪的河道位置圖——此時分隔古笨港南、北街的北港溪，漸漸向東南移動，由於北港溪向南侵蝕的特性，導致許多原居於笨港南街的居民，紛紛越過北港溪，搬移至「笨港北街」生活，商業繁盛更勝以往，而「北港」之名逐漸取代了「笨港」的舊稱。
1862年（同治初年）《臺灣府輿圖纂要》稱「笨港（即北港）：距縣治西三十里，商旅輻輳，為海口要地。」1894年（光緒二十年）《雲林縣採訪冊》則記載：「北港街即笨港，因在港之北，故名約北港。東、西、南、北共分八街，煙戶七千餘家。」「北港」已成為我們今天稱呼此地的名稱，而「笨港」則逐漸隱沒消逝在歷史之中。
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