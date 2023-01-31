北港發展史（二）：從河港時代進入鐵路時代，朝天宮的都市中心地位受到挑戰
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朝天宮一直是300多年來北港最熱鬧、最重要的商業中心，更是交通要道，更在糖廠轟炸與媽祖接炸彈傳說的見證下，刻下了辛酸血淚的一段歷史。但之後為什麼開始「走下坡」呢？
計畫的實現有很多種方法，都市規劃者需要有宏觀的遠景，但人們對未知的事物總是充滿恐懼；有時又是時勢造圖紙——特別是在都市規劃開始萌芽的起源，我們在摸索的過程中不斷修正，在這個過程中又產生了不同價值觀的競合、催化，在時間的推演社會的共同意識形態也會產生改變，於是都市變成了我們現在看到的樣子。
北港從河港時代轉變為鐵路時代的關鍵點在1910年代，而這也是北港鎮進入都市計畫時代的重要歷史節點，這些改變如何影響北港百年？又是什麼使北港的中心都市地位被挑戰、被追越呢？
計畫來臨之前的前夜——1898～1912
在計畫來臨之前的1898北港市鎮仍然是以放射狀為主的街道配置，當時北港朝天宮主要聯外道路由兩側通過，周圍設有學校、市場等配置。大正2年（1913），北港市區改正前的都市計畫以格子狀系統劃分北港街道，又以朝天宮為市街發展重心，再從其四周分散外擴，林立各種行政機構。
看到北港市街圖，更可以發現在都市計畫來臨之前北港市具備了方格狀的發展結構，並保留了以北港朝天宮為中心點的傳統樣貌。
計畫的來臨與糖業的興盛——1913～1930
1913年6月北港施行歷史上的第一次都市計畫，這次都市計畫個人覺得最傷的是北港街內的道路系統逐漸同質化，主要幹道與次要幹道未能獲得明確分界，於是北港朝天宮的中央性質逐漸薄弱，並且另一個交通節點也逐漸興起——「北港製糖株式會社」的新式製糖工場。
北港製糖株式會社創立於1910年7月，資本額300萬圓，在1911年6月完工。1915年5月，北港製糖被「東洋製糖株式會社」收購，1925年，北港製糖所的甘蔗壓榨能力增加至1500噸。1927年12月，東洋製糖因受經濟大恐慌之影響而破產，被「大日本製糖株式會社」收購，而北港製糖所的壓榨能力在1930年11月提升至2000噸，成為大日本製糖旗下糖廠中，壓榨能力僅次於虎尾製糖所之製糖工場。
而這些也代表了，在日治時期以鐵路為主要對外運輸方式的北港，注定成為了糖鐵的重要交通節點，在日治時期——圖紙、甘蔗、媽祖，三者對於北港發展有著舉足輕重的地位。
透過1921年的日治二萬五千分之一地形圖與1930年的北港市街改正圖，可以發現此時北港的都市發展逐漸往西邁進，糖業鐵路不僅是北港的重要邊界意象，更是通往新港、嘉義的重要通道。
從這個脈絡爬梳下去，也可以發現北港仍然維持了清治嘉義城北的第一關意象，只是起點不再是中國大陸，而是北部嘉南平原的農業生產區，終點也不再僅限於嘉義。
嘉義仍然是嘉南平原的中心，但也變成了貨物運輸的重要交通節點（特別是1906年梅山大地震後開始實行都市計畫、開採阿里山木材資源）並透過1908年4月20日通車的台鐵縱貫線，將嘉南平原盛產的蔗糖運往基隆，並將阿里山產的林業資源80%運輸到台灣各地建設、20%運往基隆經海運往日本。
在這裡可以發現很好玩的一點，北港是台南州第三個施行都市計畫的地區，在政府力量鞭長莫及的地區——北港人以自身的區位優勢與宗教的凝聚力，繼續坐穩嘉南平原沒政府地區的榜首。昭和2年（1927）北港街主要發展位在北港溪以西及糖鐵以南的區域，已具相當規模，營建密度高——仍以朝天宮為核心，北側為行政中心，西側發展至東洋製糖工場，市街以外仍為田地，沙洲等地。
市鎮的擴大與公路運輸的前導——1930～1945
史料記載上，關於北港大橋是初見於清代，當時稱為「笨港橋」，笨港橋基於交通需求，僅能利用冬季少雨時，以竹編方式架橋，待夏季豪雨時，竹橋被沖毀才改以擺渡代橋的方式通行。
1931年，全長220公尺的「北港橋」完工，為民雄北港道的橋梁之一。其路幅寬度約5公尺，另有記載是5.5公尺寬，因為此時嘉南平原的交通仍以鐵路為主力，因此自從1911年北港溪木造橋開通起（1917開辦客運）到1967年前主力的聯外系統仍是乘坐糖鐵五分車抵達位於三鐵共構（糖鐵、林鐵、台鐵）的嘉義車站——而站房稱為北港車頭。
昭和8年（1933年），北港街北邊針對北港溪興建堤防，並將附近開闢成北港公園，並於隔年完成北港神社；昭和10年（1935）行政機構由朝天宮北側往西側延伸，原本位在朝天宮後方的公學校與郡役所也轉移至西南方，公共建築多分佈在今日的中正路與民主路上。
昭和12年（1937），北港市街中心主要集中在北港溪以西與糖鐵以南的區域，由於市街南側發展受限於北港溪河道的限制，因此市街發展規劃跨過北側糖鐵，擴延至鐵道以北的區域——從1944年的日治二萬五千分之一地形圖便可窺其一二。
在昭和19年（1944），美軍測繪的北港街道圖中，北港市街持續往西北方擴張，以糖鐵作為分界，以南建築密度較高，以北為運動公園，神社等，休閒活動特質之舒張空間形成，也開始挑戰北港朝天宮的中心地位。
在美軍二萬五千分一航照圖我們也可以更清楚的看到，北港的本質是被北港溪與糖鐵包圍的堡壘，為尋求擴張的突破口而選擇了向上成長。
其實在這裡運用庄境與北港溪河道去理解或許會更佳合理，因為笨港在航道淤積前，舟楫頻繁，吸引外地商賈前來，有些外地客因此客死此地，依習俗靈柩不能進城，就只能暫奉在城外的此寺等待移靈或塵歸臺灣。漢人習俗會在重要城鎮郊外設置郊壇，接引外地人移靈返鄉，在這裡的例子就有冠為「北壇」的碧水寺與「南壇」的水月庵。
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民團緊盯菸防法公告前準備工作，籲完善健康風險評估與申報機制
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菸害防制法修正案雖三讀通過，然真正的挑戰才剛開始，民團表示將含淚監督，呼籲政府重視健康風險評估以及申報機制等配套措施，以維護國人健康。
逾十數年未修的菸害防制法，歷經5次立院朝野協商，總算在本月12日通過三讀，達成加熱菸載具嚴管、禁絕加味菸、圖文警示提升至50%、校園全面禁菸等重大變革，確立台灣朝禁止電子煙、嚴管加熱菸方向前進。為呼籲政府重視健康風險評估等各項配套措施之落實，確實維護國民健康，全國家長會長聯盟、台灣醫界菸害防制聯盟及董氏基金會等台灣拒菸聯盟團體也緊急在農曆年前召開記者會提醒政府，新法中，包括「類菸品」、「指定菸品」、「健康風險評估」等用字模糊不清，等於讓主管機關留有很大「空白授權」空間。法令正式公告前，務必審慎進行把關。
健康風險評估：一套評估安全容許濃度的健康科學
健康風險評估屬於一門攸關人體健康的系統性風險管理，目的在於決定如何管制醫藥品、食品、化粧品、農藥、生活及職場環境中存在之化學物質最大殘留濃度（Maximum Residue Level, MRL），亦即安全容許濃度，以建立危害人體健康之風險及效益分析（risk and benefit analysis）。健康風險評估的建立原因，通常是體系中出現了過去不曾經歷或不曾被發現的新有害物質，台灣過去較知名的健康風險評估建立經驗，包括塑化劑食品事件、含萊克多巴胺之美牛與美豬開放事件、日本福島食品等事件等。
訴諸科學證據，健康風險評估乃為國人把關的重要關鍵
健康風險評估之所以重要，在於講究科學證據，為爭議政策提供最核心的決策基礎。較著名的健康風險評估應用，是在2011年台灣發生的塑化劑食品安全事件，起因為部分食品上游原料供應商在常見的合法食品添加物「起雲劑」中，使用廉價的工業用塑化劑（非食用添加物）以撙節成本。最終，衛福部提出健康風險評估研究數據，由國內各領域專家於2011年6月21日達成初步共識，比照歐盟標準，依據科學證據針對5種常用塑化劑，定出每人、每日、每公斤體重容忍值〈TDI〉，例如DEHP容忍值為50微克、DBP容忍值為10微克等。
2020年8月28日，總統蔡英文宣布開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，即表明政策決定絕對不會以國民健康作為交換，而是以在科學證據累積充分的情況下，政府已經做好完整的國人風險評估及配套措施，確保食品安全及豬農生計不受影響的前提下所做出的決定。
美豬健康風險評估，涵蓋不同層面之敏感族群
含萊克多巴胺之美國豬肉進口爭議長達15年，主要爭議則在於國人飲食習慣與他國不同，畢竟豬肉在華人飲食料理中是相當廣泛使用的食材。以2019年為例，美國單人每年平均吃下近24公斤豬肉；台灣則為39公斤。此外，國人比外國人嗜吃內臟，尤其坐月子中的婦女等，專家因此呼籲應該針對國人飲食習慣，以及心血管疾病患者等高風險族群，進行健康風險評估。食藥署最終委託成大醫學院環境醫學研究所/環境微量毒物研究中心完成「108食用肉品暴露萊克多巴胺之健康風險評估報告」，特別針對不同年齡層民眾、敏感族群進行分析，包括小孩、幼兒、青少年、成年人、老人以及育齡與正在坐月子的婦女，進行針對豬萊克多巴胺的殘留容許量標準，方才消除各界疑慮。
必須重視在地證據 台灣人基因易感性也必須納入評估
除客觀環境因素，跨人種的易感性基因差異也是健康風險評估的重要環節，畢竟人種基因可能導致受化學成分影響程度產生差異。近期著名例子，在於國健署所提出近五成台灣人患有酒精不耐症（Alcohol Intolerance）基因缺陷。酒精不耐症是一種先天的基因缺陷，導致人體內缺乏乙醛去氫酶(Aldehyde Dehydrogenase, ALDH2)，無法正常代謝酒精轉化成的乙醛。前國健署署長王英偉在任時即指出，台灣人酒精代謝基因缺陷機率高居世界第一，飲酒將大幅提高罹患癌症的機率，重度飲酒者得到食道癌的風險甚至可高達50倍，因此呼籲台灣人飲酒習慣不應比照外國標準。
2018年政府針對新型庫賈氏症提出的「美國進口牛肉相關產品健康風險評估報告」，即考慮人種易感性基因型分佈的差異，並根據國家攝食資料庫公告之細項食物攝食量計算國人食用美國牛肉的潛在健康風險。而過去由國家衛生研究院、中研院領導之台灣肺癌遺傳流行病學研究團隊，也陸續找出數種肺癌的易感基因（predisposing gene），包括第10號染色體的 VTI1A、第6號染色體的ROS1-DCBLD1和HLA class II、第5號染色體的TERT、第3號染色體的TP63等都是易感的基因位點，都可能因為空污、菸害、職場環境提高罹癌機率。
加熱菸內含多種新化學物質，政府應召集跨領域專家協助審查
根據董氏基金會提供資料顯示，2020年沙烏地阿拉伯的學術機構研究發現，加熱菸產生的氣霧 (aerosol) 中，共含62種化學物質；其中丁二酮(diacetyl)、乙酰基丙酰基(2,3-pentanedione)、鄰苯二甲酸二辛酯(diethylhexyl phthalate )等。董氏基金會因此曾提出質疑，加熱菸還有多少化學物質未被揭露？如何擴散？需要更多證據予以驗證。
以歐盟為例，要求菸商必須於申請新興菸品產品上市前，提出詳盡的檢驗報告，方才能予以核准。訴諸科學證據需要體系的建立，畢竟連國健署署長吳昭軍都在菸防法協商現場都承認，確實國健署連其他國家怎麼進行健康風險評估都不清楚。
台灣醫界菸害防制聯盟祕書長郭斐然呼籲，因應加熱菸之特殊性質，必須建立指定菸品之健康影響評估，此外也應同步修正「菸品資料申報辦法」，增加應申報項目。郭斐然指出，依據國際的經驗及資料，加熱菸菸草柱的添加物一直成謎，尤其是添加物的相關毒性資料是否完備，政府是否已掌握這些資料並要求菸商要如實申報，同時政府是否具有查核的能力？專家也指出，新興菸品必須在研究上需要更多時間累積數據，除了參考國外研究外，台灣自己應該要對新興菸品進行健康風險評估，一旦有了風險評估，才能衡量這些菸品的危害加以把關。
林奕華呼籲：盼國健署勿忘為國民健康把關的初心
儘管國健署草案由原先電子煙、加熱菸雙禁改為後來一禁一開的版本，對雙禁陣營造成巨大打擊，但是林奕華委員依然想提醒各界：反制菸害對國民健康所造成的影響，才是這次修法的主要目標，也呼籲國健署、各黨立委，即便在修法完成後，也毋忘修法初衷，繼續為國民健康把關。她更進一步表示，無論結果如何，菸害防制還是要以教育為本，才能達到從源頭阻絕菸品對年輕世代的傷害，這也是她會持續努力的方向。
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