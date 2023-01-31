北港發展史（二）：從河港時代進入鐵路時代，朝天宮的都市中心地位受到挑戰

計畫的實現有很多種方法，都市規劃者需要有宏觀的遠景，但人們對未知的事物總是充滿恐懼；有時又是時勢造圖紙——特別是在都市規劃開始萌芽的起源，我們在摸索的過程中不斷修正，在這個過程中又產生了不同價值觀的競合、催化，在時間的推演社會的共同意識形態也會產生改變，於是都市變成了我們現在看到的樣子。

北港從河港時代轉變為鐵路時代的關鍵點在1910年代，而這也是北港鎮進入都市計畫時代的重要歷史節點，這些改變如何影響北港百年？又是什麼使北港的中心都市地位被挑戰、被追越呢？

計畫來臨之前的前夜——1898～1912

在計畫來臨之前的1898北港市鎮仍然是以放射狀為主的街道配置，當時北港朝天宮主要聯外道路由兩側通過，周圍設有學校、市場等配置。大正2年（1913），北港市區改正前的都市計畫以格子狀系統劃分北港街道，又以朝天宮為市街發展重心，再從其四周分散外擴，林立各種行政機構。

日治二萬分之一台灣堡圖（明治版1898）|資料來源：台灣百年歷史地圖

看到北港市街圖，更可以發現在都市計畫來臨之前北港市具備了方格狀的發展結構，並保留了以北港朝天宮為中心點的傳統樣貌。

計畫的來臨與糖業的興盛——1913～1930

1913年6月北港施行歷史上的第一次都市計畫，這次都市計畫個人覺得最傷的是北港街內的道路系統逐漸同質化，主要幹道與次要幹道未能獲得明確分界，於是北港朝天宮的中央性質逐漸薄弱，並且另一個交通節點也逐漸興起——「北港製糖株式會社」的新式製糖工場。

北港製糖株式會社創立於1910年7月，資本額300萬圓，在1911年6月完工。1915年5月，北港製糖被「東洋製糖株式會社」收購，1925年，北港製糖所的甘蔗壓榨能力增加至1500噸。1927年12月，東洋製糖因受經濟大恐慌之影響而破產，被「大日本製糖株式會社」收購，而北港製糖所的壓榨能力在1930年11月提升至2000噸，成為大日本製糖旗下糖廠中，壓榨能力僅次於虎尾製糖所之製糖工場。

而這些也代表了，在日治時期以鐵路為主要對外運輸方式的北港，注定成為了糖鐵的重要交通節點，在日治時期——圖紙、甘蔗、媽祖，三者對於北港發展有著舉足輕重的地位。

日治二萬五千分之一地形圖—1921 | 資料來源：台灣百年歷史地圖

北港市街改正圖1930 | 資料來源：雲林國家文化記憶庫

透過1921年的日治二萬五千分之一地形圖與1930年的北港市街改正圖，可以發現此時北港的都市發展逐漸往西邁進，糖業鐵路不僅是北港的重要邊界意象，更是通往新港、嘉義的重要通道。

從這個脈絡爬梳下去，也可以發現北港仍然維持了清治嘉義城北的第一關意象，只是起點不再是中國大陸，而是北部嘉南平原的農業生產區，終點也不再僅限於嘉義。

嘉義仍然是嘉南平原的中心，但也變成了貨物運輸的重要交通節點（特別是1906年梅山大地震後開始實行都市計畫、開採阿里山木材資源）並透過1908年4月20日通車的台鐵縱貫線，將嘉南平原盛產的蔗糖運往基隆，並將阿里山產的林業資源80%運輸到台灣各地建設、20%運往基隆經海運往日本。

在這裡可以發現很好玩的一點，北港是台南州第三個施行都市計畫的地區，在政府力量鞭長莫及的地區——北港人以自身的區位優勢與宗教的凝聚力，繼續坐穩嘉南平原沒政府地區的榜首。昭和2年（1927）北港街主要發展位在北港溪以西及糖鐵以南的區域，已具相當規模，營建密度高——仍以朝天宮為核心，北側為行政中心，西側發展至東洋製糖工場，市街以外仍為田地，沙洲等地。

市鎮的擴大與公路運輸的前導——1930～1945

史料記載上，關於北港大橋是初見於清代，當時稱為「笨港橋」，笨港橋基於交通需求，僅能利用冬季少雨時，以竹編方式架橋，待夏季豪雨時，竹橋被沖毀才改以擺渡代橋的方式通行。

1931年，全長220公尺的「北港橋」完工，為民雄北港道的橋梁之一。其路幅寬度約5公尺，另有記載是5.5公尺寬，因為此時嘉南平原的交通仍以鐵路為主力，因此自從1911年北港溪木造橋開通起（1917開辦客運）到1967年前主力的聯外系統仍是乘坐糖鐵五分車抵達位於三鐵共構（糖鐵、林鐵、台鐵）的嘉義車站——而站房稱為北港車頭。

昭和8年（1933年），北港街北邊針對北港溪興建堤防，並將附近開闢成北港公園，並於隔年完成北港神社；昭和10年（1935）行政機構由朝天宮北側往西側延伸，原本位在朝天宮後方的公學校與郡役所也轉移至西南方，公共建築多分佈在今日的中正路與民主路上。

昭和12年（1937），北港市街中心主要集中在北港溪以西與糖鐵以南的區域，由於市街南側發展受限於北港溪河道的限制，因此市街發展規劃跨過北側糖鐵，擴延至鐵道以北的區域——從1944年的日治二萬五千分之一地形圖便可窺其一二。

日治二萬五千分之一地形圖（航照修正版）1944 | 資料來源：台灣百年歷史地圖

在昭和19年（1944），美軍測繪的北港街道圖中，北港市街持續往西北方擴張，以糖鐵作為分界，以南建築密度較高，以北為運動公園，神社等，休閒活動特質之舒張空間形成，也開始挑戰北港朝天宮的中心地位。

美軍二萬五千分一航照圖 | 資料來源：台灣百年歷史地圖

在美軍二萬五千分一航照圖我們也可以更清楚的看到，北港的本質是被北港溪與糖鐵包圍的堡壘，為尋求擴張的突破口而選擇了向上成長。

其實在這裡運用庄境與北港溪河道去理解或許會更佳合理，因為笨港在航道淤積前，舟楫頻繁，吸引外地商賈前來，有些外地客因此客死此地，依習俗靈柩不能進城，就只能暫奉在城外的此寺等待移靈或塵歸臺灣。漢人習俗會在重要城鎮郊外設置郊壇，接引外地人移靈返鄉，在這裡的例子就有冠為「北壇」的碧水寺與「南壇」的水月庵。