南投縣三連霸議員曾振炎涉嫌每票500元賄選，主動請辭仍遭判2年6月徒刑、褫奪公權5年
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事實上這並非曾振炎第一次捲入賄選案，2018年時曾振炎的樁腳也買票被抓到；除了賄選之外，他和妻子日前也因涉嫌詐領助理費將近200萬，目前官司仍在進行中。
於2022年9合1地方選舉順利當選已經「三連霸」的無黨籍南投縣議員曾振炎，因涉嫌以每票500元賄選，日前遭南投地檢署檢察官提起選舉無效之訴。曾振炎在偵查中坦承犯行並在農曆年前主動請辭，不過南投地方法院合議庭今（31）日上午仍依違反《公職人員選舉罷免法》重判曾振炎2年6月徒刑、褫奪公權5年，等於無法緩刑，全案仍可上訴。
一票500買8戶選民，並非第一次涉賄
無黨籍的曾振炎去年涉嫌透過許姓、劉姓樁腳等，以每票新台幣500元行賄買票，南投檢方日前指出，檢察官11月14日約談曾振炎等人到案，訊後向南投地方法院聲請羈押曾振炎，地院裁定25萬元交保。檢方並說，曾振炎坦承行賄，檢察官認為曾振炎、許姓樁腳等4人涉犯《公職人員選舉罷免法》投票行賄罪，依法提起公訴，另針對曾振炎提起當選無效之訴。
判決書指出，曾振炎為南投縣第20屆縣議員選舉第1選舉區之候選人（已當選），於去年10月下旬某日，交給許姓友人5萬元賄款，許姓友人再透過劉、林姓2民眾以每票500元之對價，為曾振炎行賄8戶選民；曾振炎也於去年10月下旬某日，自行以每票500元之對價，向吳姓選民及其吳姓同住家人買票。
判決書說明，曾振炎於偵查中自白坦承犯行，符合《公職人員選舉罷免法》第99條第5項前段減刑條件，但審酌曾振炎身為議員，卻以行賄方式圖謀勝選，嚴重妨害選舉投票之公正、公平與純潔，並危害國家發展及民主政治之健全，且本身主導本案，所為賄選層級已達縣議員層級、影響層面較廣，再審酌其智識程度、家庭經濟狀況、素行，判處有期徒刑2年6月，褫奪公權5年，並宣告沒收本案賄款。
《中央社》報導，曾振炎今天未到庭聽判，媒體電話聯訪曾振炎對於刑期看法，曾振炎表示不清楚刑期，反追問媒體「有沒有緩刑」，當得知未獲緩刑，隨即掛斷電話，媒體再多次撥號，電話有通但未接；曾振炎事後透過友人表示，收到判決書與律師研議後將上訴。
事實上這並非曾振炎第一次捲入賄選案，2018年時曾振炎的樁腳也買票被抓到，遭檢方起訴，但當時幫忙買票的曾瑞宗後來獲得緩刑5年。
根據南投地檢署的新聞稿，2022年的地方公職人員選舉，總計提起6名縣議員、8名代表、1位村長，共15人當選無效之訴。
曾振炎提前請辭，還有詐領助理費案纏身
曾振炎因賄選案請辭，《中央社》報導，辭職當天他受訪表示，主要是為不浪費司法資源，不要造成檢察官、法官等司法人員、議會及親朋好友困擾，未來會到學校社團當志工，繼續服務社會。
除了賄選之外，他和妻子日前也因涉嫌詐領助理費將近200萬，2020年6月，才被台中高分院以利用職務機會詐取財物等罪名，各判處期徒刑3年6月和1年9個月徒刑，曾振炎夫妻上訴，遭最高法院撤銷原判決發回更審，多件官司纏身。
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核稿編輯﹔翁世航
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新創Onramp Lab再下一城！看新產品ContactLoop聊天機器人，如何助金融業客戶業績提升2倍？
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談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab 究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
攤開Onramp Lab目前的解決方案版圖，Onramp Lab執行長吳鎮雄分析，目前團隊除了有以提供金融諮詢的搜尋引擎優化FinanceJar外，還有能提供從買廣告、刊登廣告等媒體採購一條龍服務的ThreeSigmaMedia，「但我們在協助企業過程中發現聯繫消費者的最後一哩路出現了斷層，」無論企業投入多少的廣告資源，若無法在黃金時間與消費者接上線，就容易錯過了可能創造產值的機會，甚至在錯誤的時間聯繫、也會影響品牌好感度。
吳鎮雄表示根據Onramp Lab內部的統計，當企業投放廣告找到消費者後，即時（realtime）聯繫與20分鐘後以及隔天聯繫所能創造的成交結果，將相差4倍到10倍之多，且消費者對與品牌的關注度與專注力也隨著時間雪崩式遞減，這讓Onramp Lab團隊試圖去思考，如何能近一步協助手中的企業客戶有效解決此一問題，因此催生出了Onramp Lab第三個解決方案：ContactLoop AI聊天機器人。
導入ContactLoop，為企業創造營收又省時省力
試想當你去參加一場聯誼獲得到心儀對象的聯繫方式時，你會怎麼做？「聯誼結束到約出來碰面，肯定會醞釀一段時間啊！」吳鎮雄笑著說。
同理，當企業透過廣告投放獲得一份潛在客戶名單，他們究竟是真的對產品有興趣，還是不小心誤按？過去企業只能照著這份名單逐一聯繫，拒絕、碰壁甚至是未果都是常態，但對於企業而言大量的人力與時間投入都是成本。如今，企業能透過Onramp Lab團隊打造的聊天機器人ContactLoop，透過AI與潛在客戶初步互動，再篩選出更精準的清單進行溝通，讓完成最後一哩交易的路變得更有效率。
吳鎮雄表示，這項服務在美國上線半年多來，就成功為金融產業企業客戶節省至少3成的客服人力，同時靠著更精準的消費者名單，衝出2倍業績成長的表現。「團隊花了大量時間了解客戶的使用場景，」如何與消費者打招呼、應該要準備哪些回應內容、避免開放式的問題不易聚焦等，當消費者被廣告吸引的那一刻起，ContactLoop就能即時的與他們聯繫，透過如同真人般一問一答的簡訊對話流程，篩選出真正含金量高的潛在消費者，協助企業最後能「一竿進洞」。
或許有所不知，由吳鎮雄領軍的Onramp Lab團隊，旗下產品皆是由在台灣的開發團隊一同協助打造，且團隊的平均年齡僅30歲，同時具備著強大的行銷DNA與產業知識背景，甚至對於銷售場景也多有著墨，相較於強調「技術」的聊天機器人，ContactLoop的產品設計上能更佳直覺與人性化，來自台灣的產品也更能解決各個市場的企業痛點。
Onramp Lab產品技術總監竇友志表示，ContactLoop不僅提供一站式服務，探索客戶需求，更隨時調整聊天機器人的參數與訓練其語言辨識模型，確保企業在使過程中能準確掌握消費者需求，更能針對問題進行AB測試、找出最佳的起手式或應答。針對美國市場區域碼眾多的特殊性，ContactLoop也能在後台依據消費者的所在地進行分類，避免用非其所在的區域碼電話聯繫，「就好像你在台北接到陌生區碼的電話也可能拒接是一樣的概念，」竇友志説。
摩拳擦掌台灣市場，瞄準保險、電商產業
如今，ContactLoop這項全新服務在美國已成功打下第一仗，「很期待接下來能帶進台灣市場，」吳鎮雄説。從他的觀察發現，諸如保險、電商、醫美這類型在台灣市場蓬勃發展，卻仍需要耗費大量人力與廣告成本進行陌生開發消費者的模式，或是高電價且資訊量大的電商零售，都是ContactLoop AI聊天機器人可以協助轉型的產業。
吳鎮雄認為Onramp Lab團隊能給予企業客戶的不只是ContactLoop而已，從協助企業找出精準消費者名單開始，整合ThreeSigmaMedia、FinanceJar等不同解決方案，以一站式的角色給予企業更完整的服務，他相信Onramp Lab能與企業客戶一同創造更好的價值。