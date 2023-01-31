南投縣三連霸議員曾振炎涉嫌每票500元賄選，主動請辭仍遭判2年6月徒刑、褫奪公權5年

於2022年9合1地方選舉順利當選已經「三連霸」的無黨籍南投縣議員曾振炎，因涉嫌以每票500元賄選，日前遭南投地檢署檢察官提起選舉無效之訴。曾振炎在偵查中坦承犯行並在農曆年前主動請辭，不過南投地方法院合議庭今（31）日上午仍依違反《公職人員選舉罷免法》重判曾振炎2年6月徒刑、褫奪公權5年，等於無法緩刑，全案仍可上訴。

一票500買8戶選民，並非第一次涉賄

無黨籍的曾振炎去年涉嫌透過許姓、劉姓樁腳等，以每票新台幣500元行賄買票，南投檢方日前指出，檢察官11月14日約談曾振炎等人到案，訊後向南投地方法院聲請羈押曾振炎，地院裁定25萬元交保。檢方並說，曾振炎坦承行賄，檢察官認為曾振炎、許姓樁腳等4人涉犯《公職人員選舉罷免法》投票行賄罪，依法提起公訴，另針對曾振炎提起當選無效之訴。

判決書指出，曾振炎為南投縣第20屆縣議員選舉第1選舉區之候選人（已當選），於去年10月下旬某日，交給許姓友人5萬元賄款，許姓友人再透過劉、林姓2民眾以每票500元之對價，為曾振炎行賄8戶選民；曾振炎也於去年10月下旬某日，自行以每票500元之對價，向吳姓選民及其吳姓同住家人買票。

判決書說明，曾振炎於偵查中自白坦承犯行，符合《公職人員選舉罷免法》第99條第5項前段減刑條件，但審酌曾振炎身為議員，卻以行賄方式圖謀勝選，嚴重妨害選舉投票之公正、公平與純潔，並危害國家發展及民主政治之健全，且本身主導本案，所為賄選層級已達縣議員層級、影響層面較廣，再審酌其智識程度、家庭經濟狀況、素行，判處有期徒刑2年6月，褫奪公權5年，並宣告沒收本案賄款。

《中央社》報導，曾振炎今天未到庭聽判，媒體電話聯訪曾振炎對於刑期看法，曾振炎表示不清楚刑期，反追問媒體「有沒有緩刑」，當得知未獲緩刑，隨即掛斷電話，媒體再多次撥號，電話有通但未接；曾振炎事後透過友人表示，收到判決書與律師研議後將上訴。

事實上這並非曾振炎第一次捲入賄選案，2018年時曾振炎的樁腳也買票被抓到，遭檢方起訴，但當時幫忙買票的曾瑞宗後來獲得緩刑5年。

根據南投地檢署的新聞稿，2022年的地方公職人員選舉，總計提起6名縣議員、8名代表、1位村長，共15人當選無效之訴。

曾振炎提前請辭，還有詐領助理費案纏身

曾振炎因賄選案請辭，《中央社》報導，辭職當天他受訪表示，主要是為不浪費司法資源，不要造成檢察官、法官等司法人員、議會及親朋好友困擾，未來會到學校社團當志工，繼續服務社會。

除了賄選之外，他和妻子日前也因涉嫌詐領助理費將近200萬，2020年6月，才被台中高分院以利用職務機會詐取財物等罪名，各判處期徒刑3年6月和1年9個月徒刑，曾振炎夫妻上訴，遭最高法院撤銷原判決發回更審，多件官司纏身。

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核稿編輯﹔翁世航