2023/01/13,
醫療

COVID-19疫情：日本單日增489死創歷史新高，東京確認15例XBB.1.5；美國再延長公衛緊急狀態

COVID-19疫情：日本單日增489死創歷史新高，東京確認15例XBB.1.5；美國再延長公衛緊急狀態
2022年12月29日，許多遊客抵達抵達東京羽田國際機場，人潮絡繹不絕。Photo Credit: GettyImages

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日本第8波COVID-19疫情延燒，昨（12）日新增489例死亡病例創歷史新高紀錄。另外，被外界認為免疫逃脫能力較高的COVID-19最新Omicron亞型變異株XBB.1.5，東京也確認出現15例。而在高傳染力Omicron亞型變異株XBB.1.5傳播之際，美國政府昨天再將COVID-19公共衛生緊急狀態延長至4月。

日本增489死創歷史新高，東京確認15例XBB.1.5

（中央社）日本第8波COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情延燒，昨（12）日新增489例死亡病例創歷史新高紀錄。另外，被外界認為免疫逃脫能力較高的COVID-19最新Omicron亞型變異株XBB.1.5，東京也確認出現15例。

日本《富士新聞網》報導，日本政府厚生勞動省表示，日本全境昨天共新增18萬5472例COVID-19確診病例，較上週四減少4萬1644例。

昨天另新增489例死亡病例，超過先前在1月7日創下的單日463例死亡病例紀錄，再創史上新高。日本全境至今累計死亡病例數6萬1281例。

東京都昨天新增1萬3427例確診病例，較上週四減少7313例。

TBS電視台報導，東京都政府透過基因定序確認，2022年12月轄內有15例患者感染XBB.1.5。

東京都政府的專家表示，XBB.1.5在美國東北部居染疫人數7成，被認為免疫逃脫可能性高、傳染力也強。

日本內閣官房長官松野博一1月11日說，已在境內確認4例XBB.1.5確診病例。基於XBB.1.5正在美國擴散，日本政府將持續監控疫情動向。

朝日電視台報導，厚生勞動省專家會議針對日本境內疫情進行分析，認為雖然新年期間新增確診病例數一度減少，但目前持續出現再度增加傾向。

專家會議主席脇田隆字說，特別是在新增死亡病例及救護車「送醫困難」案例數，都已改寫至今創下的最高紀錄。

這場會議上，有專家提出試算，目前在美國流行的XBB.1.5的「有效再生數」（Effective reproductive number），約為BA.5的2.22倍。

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Photo Credit: GettyImages

XBB.1.5變異株傳播力極強，美國再延長公衛緊急狀態

（中央社）美國財經媒體CNBC報導，在高傳染力Omicron亞型變異株XBB.1.5傳播之際，美國政府昨天再將COVID-19公共衛生緊急狀態延長至4月。

CNBC及《路透社》報導，美國川普政府於2020年1月COVID-19疫情爆發時，首次宣布國內進入COVID-19公衛緊急狀態，自此之後每90天都再延長這項緊急狀態。

美國衛生及公共服務部（HHS）發言人今天指出：「COVID-19公衛緊急狀態將依然有效，誠如HHS先前承諾，我們在任何可能的終止或到期之前，將提前60天通知各州。」

美國政府再次延長公衛緊急狀態的時機，適逢XBB.1.5在全美散播之際，而XBB.1.5正快速成為當地主要流行病毒株。

科學家相信，XBB.1.5具有傳播優勢，因為它更易與人體細胞結合，且擅於躲過免疫系統。

研究：COVID-19輕症者，長新冠症狀多在一年內完全消失

（中央社）昨天公布的一份以色列大規模研究顯示，最初感染症狀輕微的COVID-19患者出現所謂的「長新冠」症狀，大多數會在一年內完全消失，這項研究發現被視為「令人安心」。

《法新社》報導，根據世界衛生組織（WHO）的估算模型，歐洲至少有1700萬人在2020至2021年間初次感染COVID-19並康復後，在數個月內仍受長新冠（long Covid）症狀所苦。

但有關長新冠的許多資訊依然不清楚，其中包括會持續多久時間。

這篇發表在《英國醫學期刊》（BMJ）的論文中，以色列研究人員分析了2020年3月至2021年10月期間，在以色列接受COVID-19檢測、來自各年齡層的近200萬人醫療紀錄，其中有近30萬人染疫輕症。

換句話說，這份研究涵蓋Delta等較早期的病毒變異株，而不包括較近期發現的Omicron。

研究人員爬梳以色列健康服務機構「馬加比醫療保健服務」（Maccabi Healthcare Services）提供的病歷，從中研究70多種被視為與長新冠有關的不同症狀。

他們排除染疫住院等較重症的患者，因為先前已有研究結果顯示，這類患者有較高機率出現長新冠的情況。

對於輕症者來說，研究發現幾種情況的風險顯著增加，包括失去嗅覺和味覺、呼吸困難、虛弱、心悸、鏈球菌性咽炎、頭暈及俗稱「腦霧」的專注力與記憶力受損，但這些症狀大多會在12個月內完全消失。

這篇研究的作者之一、以色列KI研究所（KI Research Institute）研究人員畢瓦斯-班尼塔（Maytal Bivas-Benita）補充說：「有少數人染疫一年後，仍有呼吸短促或體力虛弱等問題。」

研究還發現，患者若接種過疫苗，比起沒接種患者出現呼吸困難的機率較低。呼吸困難是最常見的長新冠症狀。

此外，兒童染疫後出現健康問題的情況比成人少，且大多數都在一年內康復。

未參與研究的小兒科醫師暨英國倫敦國王學院（King's College London）學者阿布紹德（Michael Absoud）稱這些研究結果「令人安心」，因為證實了絕大多數有長新冠症狀的孩童「康復情況非常好」。

研究首席作者米茲拉希（Barak Mizrahi）表示，他希望這份研究可幫助醫師在嘗試判斷病患症狀是否與COVID-19有關時，面臨的不確定性能降低。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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