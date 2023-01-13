COVID-19疫情：日本單日增489死創歷史新高，東京確認15例XBB.1.5；美國再延長公衛緊急狀態
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日本第8波COVID-19疫情延燒，昨（12）日新增489例死亡病例創歷史新高紀錄。另外，被外界認為免疫逃脫能力較高的COVID-19最新Omicron亞型變異株XBB.1.5，東京也確認出現15例。而在高傳染力Omicron亞型變異株XBB.1.5傳播之際，美國政府昨天再將COVID-19公共衛生緊急狀態延長至4月。
日本增489死創歷史新高，東京確認15例XBB.1.5
（中央社）日本第8波COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情延燒，昨（12）日新增489例死亡病例創歷史新高紀錄。另外，被外界認為免疫逃脫能力較高的COVID-19最新Omicron亞型變異株XBB.1.5，東京也確認出現15例。
日本《富士新聞網》報導，日本政府厚生勞動省表示，日本全境昨天共新增18萬5472例COVID-19確診病例，較上週四減少4萬1644例。
昨天另新增489例死亡病例，超過先前在1月7日創下的單日463例死亡病例紀錄，再創史上新高。日本全境至今累計死亡病例數6萬1281例。
東京都昨天新增1萬3427例確診病例，較上週四減少7313例。
TBS電視台報導，東京都政府透過基因定序確認，2022年12月轄內有15例患者感染XBB.1.5。
東京都政府的專家表示，XBB.1.5在美國東北部居染疫人數7成，被認為免疫逃脫可能性高、傳染力也強。
日本內閣官房長官松野博一1月11日說，已在境內確認4例XBB.1.5確診病例。基於XBB.1.5正在美國擴散，日本政府將持續監控疫情動向。
朝日電視台報導，厚生勞動省專家會議針對日本境內疫情進行分析，認為雖然新年期間新增確診病例數一度減少，但目前持續出現再度增加傾向。
專家會議主席脇田隆字說，特別是在新增死亡病例及救護車「送醫困難」案例數，都已改寫至今創下的最高紀錄。
這場會議上，有專家提出試算，目前在美國流行的XBB.1.5的「有效再生數」（Effective reproductive number），約為BA.5的2.22倍。
XBB.1.5變異株傳播力極強，美國再延長公衛緊急狀態
（中央社）美國財經媒體CNBC報導，在高傳染力Omicron亞型變異株XBB.1.5傳播之際，美國政府昨天再將COVID-19公共衛生緊急狀態延長至4月。
CNBC及《路透社》報導，美國川普政府於2020年1月COVID-19疫情爆發時，首次宣布國內進入COVID-19公衛緊急狀態，自此之後每90天都再延長這項緊急狀態。
美國衛生及公共服務部（HHS）發言人今天指出：「COVID-19公衛緊急狀態將依然有效，誠如HHS先前承諾，我們在任何可能的終止或到期之前，將提前60天通知各州。」
美國政府再次延長公衛緊急狀態的時機，適逢XBB.1.5在全美散播之際，而XBB.1.5正快速成為當地主要流行病毒株。
科學家相信，XBB.1.5具有傳播優勢，因為它更易與人體細胞結合，且擅於躲過免疫系統。
研究：COVID-19輕症者，長新冠症狀多在一年內完全消失
（中央社）昨天公布的一份以色列大規模研究顯示，最初感染症狀輕微的COVID-19患者出現所謂的「長新冠」症狀，大多數會在一年內完全消失，這項研究發現被視為「令人安心」。
《法新社》報導，根據世界衛生組織（WHO）的估算模型，歐洲至少有1700萬人在2020至2021年間初次感染COVID-19並康復後，在數個月內仍受長新冠（long Covid）症狀所苦。
但有關長新冠的許多資訊依然不清楚，其中包括會持續多久時間。
這篇發表在《英國醫學期刊》（BMJ）的論文中，以色列研究人員分析了2020年3月至2021年10月期間，在以色列接受COVID-19檢測、來自各年齡層的近200萬人醫療紀錄，其中有近30萬人染疫輕症。
換句話說，這份研究涵蓋Delta等較早期的病毒變異株，而不包括較近期發現的Omicron。
研究人員爬梳以色列健康服務機構「馬加比醫療保健服務」（Maccabi Healthcare Services）提供的病歷，從中研究70多種被視為與長新冠有關的不同症狀。
他們排除染疫住院等較重症的患者，因為先前已有研究結果顯示，這類患者有較高機率出現長新冠的情況。
對於輕症者來說，研究發現幾種情況的風險顯著增加，包括失去嗅覺和味覺、呼吸困難、虛弱、心悸、鏈球菌性咽炎、頭暈及俗稱「腦霧」的專注力與記憶力受損，但這些症狀大多會在12個月內完全消失。
這篇研究的作者之一、以色列KI研究所（KI Research Institute）研究人員畢瓦斯-班尼塔（Maytal Bivas-Benita）補充說：「有少數人染疫一年後，仍有呼吸短促或體力虛弱等問題。」
研究還發現，患者若接種過疫苗，比起沒接種患者出現呼吸困難的機率較低。呼吸困難是最常見的長新冠症狀。
此外，兒童染疫後出現健康問題的情況比成人少，且大多數都在一年內康復。
未參與研究的小兒科醫師暨英國倫敦國王學院（King's College London）學者阿布紹德（Michael Absoud）稱這些研究結果「令人安心」，因為證實了絕大多數有長新冠症狀的孩童「康復情況非常好」。
研究首席作者米茲拉希（Barak Mizrahi）表示，他希望這份研究可幫助醫師在嘗試判斷病患症狀是否與COVID-19有關時，面臨的不確定性能降低。
新聞來源
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
【跨域生態系系列專訪 】廢材再生循環跨域生態系 — 回收大理石、蚵殼，化身珊瑚孵育器
我們想讓你知道的是
珊瑚復育是全球性的課題，不只台灣，世界各國都致力於海洋復育，例如澳洲政府與企業就投入了很多資源，一直在尋找更好的解方。
除了環境保育，生態系更長遠的願景， 是希望在海底造林，達到生態推廣與觀光旅遊的理想。
在東北角浮潛勝地龍洞，許多廢棄九孔池因池內風浪小、生態豐富，成為潛客的熱點。2022年11月的龍洞海邊，在一處被老龍洞人稱為「蚊子坑」的廢棄九孔池旁，有一群人竭力往海底張望，不是為了浮潛，而是在搜尋海中的「四葉幸運草」。
「找到了，你們上次種下的珊瑚在那邊！」人稱「珊瑚媽媽」的台灣山海天使保育協會秘書長陳映伶，呼喊金屬中心的研究人員過來觀測，在兩米深的九孔池底，一片白色的四葉幸運草基座上，有三株小珊瑚挺立生長。
這片白色四葉幸運草珊瑚基座，成分來自於廢棄大理石與牡蠣殼，透過「循環經濟」的理念與技術，再生成為復育珊瑚的搖籃。這是一群企業家、設計師、工程師與環境保育者跨域共創的結晶，讓花蓮的大理石廢料與嘉義東石的牡蠣殼不再只是廢棄物，能在大海中創造新價值。
時間倒轉一年，故事開始於一場在海邊舉行的會議。2021年年底，一群企業家與設計師為了一個因循環經濟而誕生的新材料而聚集，來到東北風冷冽的基隆，他們是擅長異質材料創新設計的澄市有限公司（簡稱澄市設計）、經營大理石原石與製品進出口的石材業者，與具備3D列印技術的瑞比德科技及台灣天馬科技等企業代表，共同來到國立海洋科技博物館，熱烈討論由大理石廢料與牡蠣殼再造的新材質，在各自的領域創新運用的可能性。
石材業者面臨每年上百噸廢料的困境，從2020 年開始和金屬中心進行再生材料開發，已成功運用廢石材料製造再生材料。
開發出來的新材料，是由成份為「生物碳酸鈣」的牡蠣殼與礦物「二氧化矽」的大理石混合而成，藉由不同比例與轉換溫度，形成多樣態轉換材（Poly-T Material）。「在應用面，這個新材料多孔隙，有過濾與耐火的特性。」金屬中心鎔鑄組組長郭信宏表示，在發想會議上，大家發現新材質與珊瑚的質地接近，都是碳酸鈣，或許可以應用於珊瑚復育。
循環經濟材料，成海洋復育尖兵
其中，海科館也提供相關的專業知識與珊瑚復育經驗，表示珊瑚復育用的基石材料多以進口活石製作，或以石膏、塑膠、壓克力等進行使用，但近年國際上也逐漸禁止活石的開採，台灣在珊瑚復育目前還沒找到理想的材質。
「珊瑚是海洋裡的熱帶雨林，其生物多樣性是海洋生態系裡最高也最豐富的，整個海洋有大約1/4生物的一輩子或一輩子中的某些時間會在珊瑚礁生態系裡度過。」在海科館長年擔任志工、也投入復育珊瑚志業超過十年的陳映伶表示，珊瑚也是一種傲嬌的動物，要在溫度、日照與無污染等條件都到位的環境才能生長，在台灣北海岸因過度開發，導致珊瑚死亡或白化，連帶破壞許多海洋生物的棲地。
眾人有了共識，對循環經濟材料應用於復育珊瑚的可能性充滿期待，但在這條還沒人走過的路上，從研發、設計、測試到場域認證，需要跨域性的技術整合，才有機會落地。此時澄市設計共同創辦人暨總經理林洧緹站出來擔起基石者角色，連結瑞比德科技與台灣天馬科技等企業利基者，共同守護「珊瑚礁生態系」，在經濟部中小企業處的支持與金屬中心的輔導下，組建「跨域生態系」，展開為期一年從循環經濟到海洋復育的創新計畫。
「關於廢材，既然我們有把它生產出來的能力，也必須要有把它回收再利用的義務。」對林洧緹來說，主導循環經濟計畫不是第一次。主修藝術的林洧緹是鈑金廠二代，2014年父親離世後與妹妹共同接手，除了以女力振興鈑金本業，更從藝術家的角度來看材質，創立Douxteel 品牌，與設計師合作，利用廢棄鈑金邊角料，製作以「峽谷」為名的藝術品與吧檯，以及像月光映照在水面的點心盤「月盤」，屢次獲得國際獎項肯定。
生態系的組隊從擬定策略藍圖開始，林洧緹以終為始，從市場行銷面回推研發與設計路徑，兼顧環境保育與市場性。「最早我們在想怎麼把這個東西賣到全世界，甚至它不只是賣產品，我們可以去做體驗、做觀光。」從珊瑚與循環經濟為主題出發，林洧緹規劃了「珊瑚復育」（CSR社會責任）、「水族造景」（to B，面向企業客戶）與「珊瑚商品與體驗」（to C，面向個人用戶）等三種不同市場的策略，與生態系夥伴共同推進。
在計畫核心「珊瑚復育」的策略裡，除了環境保育，生態系更長遠的願景，是希望在海底造林，達到生態推廣與觀光旅遊的理想。在此之前，要開發出新材質的珊瑚復育底座，生態系團隊需要通過「材料配方的研發」與「珊瑚底座型態的設計」兩大考驗。
金屬中心的工程師團隊，擔綱材料研發的角色，在實驗室裡擺進大水族箱，嘗試不同配比的大理石與牡蠣殼，試圖模擬材質在水中的耐受度。但這還不夠，畢竟珊瑚生長的環境是大海，還要找到能測試真實海流沖刷、鹽分與酸鹼度等環境考驗的場域。於是，團隊找上在龍洞九孔池復育珊瑚的陳映伶，加入生態系成為場域驗證的利基者。
材質大變身，成珊瑚再生底座
新材質要通過大海的考驗，可不容易。「我還記得拿到第一批實驗材質，放進海裡沒多久，就像發泡錠一樣的溶解在海裡了。」陳映伶回憶，當初把這個消息回報給研發團隊，整個群組瞬間陷入愁雲慘霧。
「海裡的鹽分與其他物質，會讓材料產生變化，需要找到加強材質穩定性的方法。」金屬中心鎔鑄組的工程師陸致瑋表示，找到穩定性夠又不會污染海洋的配方，是整個計畫需要突破的第一個挑戰。於是團隊不斷調整配方，進行一波又一波的修改與測試，藉由陳映伶與海科館的回饋，以及用軟體模擬材質更長時間在海水中的狀態，來進行材料調整。
但有了好的材質，底座要做成什麼形狀，才能讓珊瑚穩定生長，也讓進行復育的潛水員容易操作？於是，在肆參伍創意現場有限公司擔任設計顧問，同時也是中原大學設計系助理教授的施昌甫，帶領設計團隊加入生態系團隊，擔起珊瑚底座造型設計的任務。
於是，施昌甫為了能快速駕馭「人海介面」的設計，開始跟陳映伶學習珊瑚與海洋的知識，了解需求與使用情境。「好的珊瑚底座有三個要點：第一要堅硬，第二表面要粗糙，第三要讓潛水員可以搬得動。」研究珊瑚復育超過十年的陳映伶表示，復育珊瑚的步驟，就是把折枝下來的小珊瑚，用塑鋼土固定在底座上，讓潛水員帶到海底固定。所以「堅硬」是為了抵抗海流與鹽分侵蝕，「粗糙」則是為了讓珊瑚容易附著。
有阻浪效果的九孔池，如同珊瑚的幼兒園，在底座上的小珊瑚順利活下來、長大之後，就可以搬移到龍洞和美漁港，回到更廣闊的大海裡。此時，一片片珊瑚底座就需要彼此卡接，讓珊瑚能像在自然環境一樣的成群結隊，成為海洋生物更好的棲息地。
因此，設計師在設計底座上，多了一個「可拼接延伸」的任務。施昌甫帶領設計師團隊，一連召開數場設計工作坊，讓不同設計師來認識珊瑚與大海，共同研發，冰棒形、六角形、葉片形……眾人集思廣益，要找出最適合復育珊瑚的底座造型。
於是，整個生態系由澄市設計主控產品發想與策略規劃、石材業者提供廢棄石材與料源篩選、珊瑚媽媽提供使用情境與場域驗證、金屬中心研究材質的穩定性、肆參伍創意現場負責產品設計，但這樣還不夠，設計與研發還要兼顧製造，要符合能夠量產的條件。此時，就屬於瑞比德科技與台灣天馬科技範疇，兩家公司肩負起製造與量產的工作，以3D列印的技術，把製造面的可行性反饋給團隊，來進行設計與材質的調整。
「過去在循環經濟的材料開發上，最後常常卡在不能量產或成本控制上，廢材再生的造價高於普通材料，也會阻礙上市。」金屬中心企廣處產業化推動專案經理黃偉咸表示，為了讓產品能落地，在無前例可循的狀況下，各方憑藉專業本領與熱忱，一同去枋寮大理石切割廠了解材料、到龍洞看珊瑚生長的場域。經過無數次的研發、設計與驗證調校，「四葉幸運草」形態的珊瑚底座終於誕生。
「這是我目前用過算最好用的底座，我打80 分。」陳映伶滿意的表示，「四葉幸運草」底座材質穩定，耐衝擊與鹽分；底座上的十字溝槽，方便珊瑚礁的固定，底座之間更能以交叉方式彼此組合，在海底構築大片魚礁，提供海底生物更大片的棲息地。此外，更難得的是，其材料售價低於市售25%以上，在市場上極具競爭力。
海洋造林不是夢，藍色的開心農場
「「四葉幸運草」底座研發的成功，也打開生態系to B（面向企業客戶）的市場大門。國內不少經營海洋場館或在做海洋生物復育的企業，對新循環經濟新材料在海洋的應用深感興趣，紛紛提出各種合作的可能性。像桃園的Xpark 水族館，就希望委託生態系進行入口展示水族箱的造景。
此外，澄市設計與肆參伍創意現場，更積極運用新材質多孔隙的特性，研發出珊瑚造型的擴香石；也以珊瑚為主題，以新材質設計紙鎮、燈座等商品，希望打開2C（面向一般用戶）的市場，推廣復育珊瑚的理念。
在計畫的最初，林洧緹就提出希望發展「體驗」活動，認為這可能會成為計畫最能深入人心、最具感染力的一環。「當時我跟大家說，希望可以實現種珊瑚的『開心農場』。」林洧緹笑著表示，生態系的夢想最後終於成真。
2022 年下半年，一群群小朋友出現在和美漁港的港邊，一邊彩繪自己的幸運草底座，一邊學習循環經濟與珊瑚復育的知識，最後親手種下珊瑚，交給潛水員固定在海中。在台灣山海天使保育協會的帶領下，「種珊瑚」的過程被設計成教案，推廣海洋與環境教育。
在跨域生態系夥伴、保育人員與大小朋友們的協力下，如今，和美漁港海底下已種下兩百多棵珊瑚，欣欣向榮。「經過我們下水調查，珊瑚礁附近有60多種魚類，還有螃蟹、貝類，龍蝦也會過來。」陳映伶表示海底生態日漸豐富，珊瑚礁生態系慢慢回來了。
當海底的珊瑚花園復育起來，會帶動教育、浮潛、觀光旅遊與住宿等商機，國外已有復育珊瑚打造度假村的成功案例。「讓民眾付費來浮潛看珊瑚、種珊瑚，就可以累積保育基金，有更多資源能投入珊瑚保育。」林洧緹強調，今年種下珊瑚的民眾明年還會回來，欣賞自己去年種下的珊瑚，形成永續旅遊。
從循環經濟到珊瑚復育，是開發新材料的好奇心與對海洋復育的熱情，凝聚一群人的跨域合作，把山裡的廢材轉變成海裡的生命。以此為基礎，更多友善環境的材料創新，正在持續進行中。
【多元觀點】ESG永續議題下，開拓出新戰場
世新大學資訊管理系教授 ── 林宏遠專訪
珊瑚復育是全球性的課題，不只台灣，世界各國都致力於海洋復育，例如澳洲政府與企業就投入了很多資源，一直在尋找更好的解方。
跨域生態系之所以能聚集眾人，是因為看到一個商機，但單獨執行可能因為風險過高、跨領域能力未逮，或需要有人共同驗證等因素，集結不同領域的企業，共同往商機邁進。生態系在面對不同階段與不同成熟度的商機，適合不同的成果指標制定階段性目標。
以廢材再生循環跨域生態系來說，最大的挑戰是面對不明確的市場，以及尚未成熟的商機，然而追求永續發展、落實ESG已成為世界的必然趨勢，前景可期，就像在十年前談資安，看不到商機何在，但今日時機與市場成熟，成為炙手可熱的事業。
因此，可以試著用較長遠的眼光，來看這個生態系的發展，現階段可考慮以「服務驗證」（PoS，Prove of Service）的角度來衡量其成果。試著利用建立起來的協同合作平台，發展出新的產品或服務方案（例如：生態觀光、主題式文創商品……等），對應到特定的客群並帶來重複消費的行為，這樣就能證明這個商機在這個階段是有機會的，後面有放大及獲利的可能性。
面對尚不明確的市場，看不清楚在哪裡，但不要急著開槍。以生態系團隊文化來說，此生態系由設計師、研發製造人員與海洋保育人員組成，具備面對市場的觀察力與耐心，也有足夠的價值核心型生態系 ╳ 廢材再生循環跨域生態系回收大理石、蚵殼，化身珊瑚孵育器6熱忱與互信基礎，才能夠在一個尚且模糊並充滿灰色地帶的戰場上共同開拓。
(文/林欣婕、照片/林野)
本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團企劃編審。