TNL+ 2023/01/13,
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使用瓦斯爐恐增加孩童氣喘機率？美國消費品安全委員會考慮禁用引發爭議

使用瓦斯爐恐增加孩童氣喘機率？美國消費品安全委員會考慮禁用引發爭議
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

共和黨聯邦眾議員羅德格斯（​​Cathy McMorris Rodgers）便提出質疑並建議，應對相關研究進行檢視與重新評估；西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽（Joe Manchin）則在Twitter上發文表示：「如果真的同意禁，那可真的是後患無窮。美國聯邦政府沒有權力去管各個家庭要怎麼樣煮他們的晚餐。」

文：Taylor Mei

因考量室內空氣污染，及為減少幼童發生氣喘的可能機率，美國聯邦機構「消費品安全委員會」（CPSC）現階段正在商討是否應發布禁令，禁止民眾使用瓦斯爐。

《福斯新聞網》（FOX）報導，家用廚具製造業協會（AHAM）副總經理諾丁尼（Jill Notini）表示，雖然在室內煮飯可能會對身體造成危害，但如果民眾可以使用抽油煙機、風扇或開窗就可以減少吸入廢氣或油煙的機率。「維持通風對維持室內空氣品質良好有一定程度的幫助，而要做到這其實很簡單。」

瓦斯爐未來恐遭禁？

《紐約時報》（New York Times）報導指出，消費品安全委員會專員小特姆卡（Richard Trumka Jr.）日前在接受《彭博社》（Bloomberg）專訪時，提到因瓦斯爐被視為「可能造成潛在傷害」的產品，未來很有可能會遭禁一說，一度引起軒然大波。

小特姆卡證實確有此事，且CPSC在幾個月前就已經有在規劃可能的執行方針。不過，小特姆卡也強調，相關禁令所規定的範圍僅限新的爐具，其他家庭及其他室內場所現有的瓦斯爐將不會受到影響。

「我們不會貿然跑到民眾的家裡，拿走本來就已經在那裡的東西，我們不會這樣做，廚房會維持它應有的樣子。」小特姆卡說，並點出消費者可以自行選擇，CPSC的目的旨在提供完整的資訊。此外，他自己在去（2022）年10月時，也已建議委員會在確定執行禁令前，應對瓦斯爐對呼吸系統可能造成的危害，先進行一輪民意調查。

在室內用明火煮飯的安全隱憂

在美有超過35％的家庭使用的是瓦斯爐，而這個數字在加州或紐澤西州則可能高達70％。去年一篇刊登在《國際環境研究與公共健康期刊》（IJERPH）的研究顯示，使用室內瓦斯爐，可能增加幼童罹患氣喘等呼吸道疾病的風險。該研究指出，美國現今約有13％的氣喘幼童的致病因，可歸咎於家中所使用的瓦斯爐。

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