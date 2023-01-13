學者：疫情衝擊，中國社會第二階級面臨崩解危機；《紐約時報》：「清零派」與「解封派」撕裂對立，政府出手控制
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中國防疫政策急轉彎放棄「清零」後，民眾出現兩派意見對立。「清零派」暗示批評，中共取消「清零」政策讓國內和西方的惡意批評者有了主動權，甚至削弱了中共在忠實支持者心中的地位。爭論的另一方是「放開」或「解封」派，他們視解除封控為一種解脫，認為社會迫切需要中共從人們日常生活中退出。
紐時：中國放棄清零掀兩派對立，政府出手控制
（中央社）中國防疫政策急轉彎放棄「清零」後，民眾出現兩派意見對立，一方是「清零派」的民族主義意見領袖及保守派學者等，另一方是「放開」或「解封」派，兩派撕裂及謾罵連政府都要出手控制。
《紐約時報中文網》昨（12）日報導，自中國去（2022）年12月放棄「清零」後，網路上正在展開一場激烈且範圍廣泛的爭論，民眾對防控政策突然逆轉，及隨之而來的大規模感染出現意見分歧。
其中一方是「清零派」，包括網上的民族主義意見領袖、保守派學者及一些發表攻擊性言論的「噴子」，他們當中有些人將嚴格的「清零」視為在醫療服務不均衡下，為挽救生命而必須採取的政策。也有些人接受了中共的說法，認為「清零」是衡量中國優越政治模式的一個標準。
部份「清零派」已將目前的疫情和不斷上升的死亡人數，歸咎於反對封控的抗議者，稱支持結束「清零」的人是「躺匪」。
「躺匪」是從「躺平」一詞演化出來，官媒之前曾用「躺平」來批評西方與病毒共存的做法。
捍衛「清零」人顯然對防疫政策轉變感到失望，拒絕被號召要團結一致。有些「清零派」暗示批評，中共取消「清零」政策讓國內和西方的惡意批評者有了主動權，甚至削弱了中共在忠實支持者心中的地位。
民族主義者司馬南等網紅此前詆毀一些政府專家，如曾反對過度封控的上海防疫專家張文宏，用詞非常刻薄。
爭論的另一方是「放開」或「解封」派，他們視解除封控為一種解脫，認為社會迫切需要中共從人們日常生活中退出。許多自認「放開」或「解封」派的人與去年11月底抗議「清零」政策的大學生、農民工、居民和小企業主有關。
報導指出，連中共領導人習近平也罕見地承認民眾意見存在分歧，在新年致辭中說：「不同人會有不同訴求，對同一件事也會有不同看法，這很正常。」
但他強調希望中國人保持一致，「心往一處想、勁往一處使，同舟共濟、眾志成城，就沒有幹不成的事、邁不過的坎。」
報導指出，如果中國政府在壓制意見分歧上過於粗暴，可能會進一步令許多曾一直支持「清零」的人疏遠政府。但如果讓爭論升級的話，有可能會令政府想傳遞的訊息變得模糊，播下更多不確定性的種子。
而上週中國社群平台微博迅速關閉或暫停了1000多個對專家和學者人身攻擊的帳號，包括著名民族主義者孔慶東的帳號。
不過，報導指出，有一個問題是雙方看法一致，就是政府不提供感染和死亡人數的可靠數據，正在損害政府的威信。在社群媒體上，民眾大肆嘲笑官方發布的死亡人數低到荒唐。
中國養老院疫情下變孤島，全院淪陷求助無門
（中央社）中國去年12月突然大幅鬆綁防疫，疫情急劇升溫，封閉管理的養老院也失守。有養老院一週內所有員工及老人受感染，醫療擠兌求助無門，有些養老院更收到政府通知不得對外公開感染實況。
中國去年12月7日公布優化防疫新10條，變相放棄動態清零。《中國新聞周刊》採訪了多地的養老院負責人，揭露了養老院在防疫大幅鬆綁後如何變成孤獨的戰場，以及面對的困境。
報導指出，山東一家養老服務中心院長韓雨表示，去年12月27日院內開始出現感染病例，她無奈地承認，這一次確實無能為力。之後一週養老院幾乎全員感染。
今年1月7日韓雨表示，當地醫療擠兌仍然嚴重，一位定點救治醫院的負責人曾告訴她，加護病房（ICU）沒有床位，只能把老人安排在走廊，但不能輸氧，條件還不如在養老院。
截至今年1月5日，韓雨的養老院有10位老人去世，其中一位是韓雨的奶奶，在ICU搶救了9天後去世。本已因為工作而承受巨大壓力的韓雨說，「這段時間是我人生33年以來最難熬的一段時光。」
韓雨表示，從一個400多人的全國養老院院長微信群中可以估計，「新10條」發布後，微信群裡50％至60％的養老院已經破防。
長三角地區的連鎖醫養機構運營企業總經理邱楠（化名）表示，過去社會面感染人數少，現在大街上隨處可能都有感染者，養老院很難獨善其身。之前多地養老機構都是封控管理，從未遇到社會面大規模疫情，去年12月突然被推到戰場，只要有一點疏忽，就會立即崩盤。
她營運的其中一家安養院於去年12月20日出現首例感染後，3天之內最少增加25例感染，第4天她決定取消院內全員核酸檢測，當地疾控部門指疫情已防不住，要將重點從防控轉向監測老人症狀，如有發燒等症狀就原地隔離。
湖南一家縣級公辦民營養老院去年12月20日出現首例感染後，8天內幾乎所有員工和老人都「淪陷」。院長秦楓表示，12月24日和25日有大批老人發燒，最多的一天有28人需要送院。
截至今年1月8日，該養老院有8位老人去世，都是送到醫院後或被家屬接到家中後死亡。
報導指出，受訪的北京、上海、山東、浙江、湖南的一些養老機構提到，當地民政部門已能接受養老院出現感染者，知道防不住了，重點是要求提升轉運、救治能力。
不過，截至1月8日，仍有一些地方政府通知當地養老院，要求不得對外公開院內感染的實際情況。
多名養老機構從業者又提到，去年12月上旬養老院都曾出現缺藥、沒抗原、120打不通、救治通道不暢等情況，各政府部門對養老院沒有實際幫助。一位養老行業從業者形容養老院是成為「孤島」。
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