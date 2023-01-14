日相岸田文雄上任後首次訪美，與拜登討論中國、北韓與經濟安全等議題
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日本與美國在防止台海發生衝突方面有著共同利益，兩國均認可國際法對台灣海峽的定義。 日本東京大學東洋文化研究所教授松田康博預計，日美領導人「會再次提到台灣海峽的和平與穩定的重要性，比如會提到反對運用武力或擅自改變現狀的行為」。
日本首相岸田文雄本周五（1月13日）訪問白宮，與美國總統拜登舉行領導人峰會，這是他2021年上任以來首次訪問美國。兩國近日發布聯合聲明，稱全球進入「戰略競爭新時代」。兩位領導人將討論一系列地區和全球問題，其中多個方面涉及到中國的利益。
根據白宮早前的一份聲明，他們將討論北韓核武器和彈道導彈計劃，俄羅斯-烏克蘭戰爭，以及如何維護台灣海峽的和平與穩定。另外根據《路透社》，他們預計還將討論安全問題和全球經濟，包括在半導體等技術出口管制方面的合作。
日本東京大學東洋文化研究所教授松田康博對《BBC中文》說， 美日兩國是軍事同盟，像是一個矛和盾的組合，「以前在抗衡威脅時，美國是矛，日本是盾；現在日本也將成為一些矛的部分，那麼美國作為矛的角色負擔可以得到減輕」。
「印太地區最大的戰略挑戰」
就在元首會面之前，日美兩國外交部長和國防部長11日舉行了「2+2」 會議，會後的聯合聲明中稱：「部長們一致認為，中國的外交政策尋求重塑國際秩序，使之有利於自身，並利用中國日益增長的政治、經濟、軍事和技術力量來實現這一目標。這種行為引起了（美日）聯盟和整個國際社會的嚴重關切，是印太地區最大的戰略挑戰。」
根據聲明，駐日美軍的前沿陣勢將得到升級，「部署更多多功能、有彈性和機動的部隊，來增加情報、監視和偵察、反艦和運輸能力」。其中包括在2025年前，將駐扎在沖繩的美國海軍陸戰隊第12團，改編為海軍陸戰隊第12瀕海作戰團（Marine Littoral Regiment ）。
《法新社》記者：1月11日，美國與日本宣布大幅強化軍事關係，日本同意美國在台灣附近的沖繩部署海軍陸戰隊。中方對此有何評論？
針對這次會議，中國外交部回應稱：「美日開展雙邊軍事合作應確保不損害第三方利益，不損害地區和平穩定。」
日本內閣上個月剛剛通過了三份安全文件，包括將國防開支提升一倍，發展軍事反擊能力等，標誌著二戰以來最大規模的軍事改革。
有分析認為， 這在很大程度上是為了應對中國，以及日益增長的台海衝突的風險。
台灣海峽是日本進口天然氣和石油的重要航道，日本沖繩的與那國島距離台灣宜蘭只有約100公里，一旦該地區出現戰事，將嚴重影響日本的經濟和安全。如日本前首相安倍晉三說，「台灣有事等同於日本有事」。
隨著美中兩國在該地區的緊張局勢加劇，日本越來越擔心受到拖累。去（2022）年8月，美國眾議院議長佩洛西訪台之後，中國在台灣周邊舉行了大型軍事演習，向沖繩附近水域發射了五枚彈道導彈，日本政府通過外交渠道向中方表示強烈抗議。
日本與美國在防止台海發生衝突方面有著共同利益，兩國均認可國際法對台灣海峽的定義。 松田康博預計，日美領導人「會再次提到台灣海峽的和平與穩定的重要性，比如會提到反對運用武力或擅自改變現狀的行為」。
然而， 對於中國，台灣問題屬於內政。美日兩國就這一問題說事，必將引起中國政府強烈反感。
松田康博認為，日美元首會面期間沒有必要在台灣問題上提出新的論述來刺激中國，因為在實際行動上，兩國已經在加強同盟關係。
日本的「反擊能力」
上個月日本通過的三份安全文件中，最重要的變化是尋求擁有反擊能力，通過引進巡弋飛彈「戰斧」（Tomahawk）等先進武器來實現。過去，如果日本受到飛彈攻擊，只能被動應對，將其攔截擊落；而最新的反擊能力下，日本可以對敵方領土及領海的進行反擊。
根據《華爾街日報》所稱，美國目前只向英國出售過「戰斧」；日本正在就購買「戰斧」與美國談判。
「日本將要擁有反擊能力，其主要目的是嚇阻敵方。因為中國有意圖攻打台灣，同時要攻打在日本的美軍基地；假如日本有很強的能力，中國攻打台灣的門檻就會提高」，松田康博說。
他還說，只購買巡弋飛彈還不夠，還需要具備鎖定地面和海上目標的能力，當前日本缺乏這個系統，岸田文雄在這次會談中有可能尋求美國的幫助。
「日本希望尋求等級較高的武器，並且需要了解實際應用技能（know-how）。就像具備了攻擊潛水艇的設備，還需要能夠偵測到敵軍潛水艇的能力。」
與此同時，美國也希望日本擁有反擊能力，以減輕自身負擔， 他說。
松田教授說，美國希望日本朝這個方向發展，但「魔鬼永遠在細節裏面——高層說可以轉讓，下層官員捨不得轉讓，那就沒辦法」。所以本次領導人峰會將起到高層引領的作用，今後下層再進一步貫徹實施，日本才可以擁有整套設備和實際應用技能。
不過，日本也受到本國法律的限制，其和平憲法規定，日本的軍事能力只限於防禦。這意味著，即便北京武統台灣時美國介入，日本也不可能跟美國共同作戰。
據此，香港科技大學人文社科學院林泉忠教授分析說，日方的主張仍然是強化西南諸島，以便能夠更好的協助美國來應對台海戰事，所以，未來美日在推動軍事同盟一體化時也不會超過這一範圍。
北韓問題僵局
在日本最新的國家安全戰略中，中國取代了北韓，成為「迄今最大的戰略挑戰」，但此次日美領導人峰會，北韓問題仍將成為主議之一。
松田康博說，日本每次都對北韓導彈發射提出抗議，但幾乎所有的制裁都早就用盡了，因此只能以加強自身能力的方式來提升嚇阻的層次。同時，日本仍希望中國根據本身的利益來影響北韓的決策，尤其是不搞核試爆。
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我家毛孩有過敏怎麼辦？用這招讓毛孩擺脫過敏！
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許多毛爸媽可能都有個會過敏的毛孩子，但帶寶貝去做過敏源測試，費用不低且準確性可能也無法百分之百保證。其實你也可以利用法米納的水解蛋白飼料，幫你找出造成過敏的食物來源喔！
貓狗為何會過敏
過敏是生物體對某種物質產生的不正常反應，由身體的免疫系統產生抗體來抵抗外來物，過程中釋放組織胺等物質以導致過敏反應。而過敏的原因有可能是對動物性蛋白或植物性蛋白的食材過敏，也可能是對環境中的粉塵、花粉、塵蟎、菸味、清潔劑過敏。
食物過敏可能會引起皮膚搔癢而導致皮膚紅腫發炎、掉毛甚至造成傷口感染，或是腸胃道不適產生上吐下瀉、軟便等表徵。許多飼主會認為只有罕見的食材才會引起過敏，但實際上，普通且常見的食材會造成過敏的機率遠大於罕見食材，從美國獸醫師協會(AVMA)公布的數據來看，85%犬貓過敏原是動物性蛋白質，剩下的15%過敏原才是其他食材，像是飼料原料常見的牛肉、雞肉、羊肉及魚肉造成犬貓的過敏機率比穀類還大。
毛孩有過敏怎麼辦？吃極低敏飼料就可改善過敏？
為了改善食物引起犬貓的不良反應，市售飼料大致可分為單一動物性蛋白飼料、特殊肉源飼料及水解蛋白飼料。若已知寵物的過敏原為何，可以選擇單一動物性及特殊肉源飼料的配方；若還不確定過敏原為何，則可以選擇水解蛋白飼料進行『食物排除試驗法』，來排除是否為食物過敏或確定過敏原。
水解蛋白飼料的原理是將大分子蛋白經水解處理分解成小分子蛋白，大分子蛋白進入到體內時，容易被免疫系統誤認為是過敏原而攻擊，造成過敏反應。水解過的蛋白因分子較小，較不容易刺激免疫系統，而不會造成動物過敏，屬於完全無過敏原之配方。
如何利用水解蛋白飼料進行『食物排除試驗法』？
因過敏的原因眾多，最常見的就是食物過敏，若要較準確的知道過敏原，則可以使用完全無過敏原配方的水解蛋白飼料進行。原則上在做食物排除試驗時，僅能吃“水解蛋白飼料”及水，且要持續使用至少兩個月，期間必須嚴格控管確認沒有吃到其他食物、零食、罐頭等。如果8週後症狀有改善，用疑似會過敏的肉源做測試，症狀復發了，即代表對此肉源過敏，若想再測試第二、三種肉源，就必須再吃水解蛋白飼料8周後，進行反覆測試；症狀如果沒有復發，就表示可能不是食物引起的症狀，而食物中的營養或魚油含量豐富都可能使皮膚症狀改善。
法米納有什麼不一樣
法米納的極低敏水解蛋白配方，是選用低分子量(85%<3000道爾吞) 的優質水解魚肉蛋白及米澱粉，成分非常單純且魚油含量相當高，可以快速幫助緩解皮膚症狀。對於獸醫師與飼主而言，越快見效就會更願意配合療程或食物排除試驗；對於非食物過敏者而言，因法米納Omega3含量高，此配方亦可以幫助減緩發炎症狀，作為異位性皮膚炎患者的皮膚保健配方！
坊間水解蛋白飼料可能會有適口性較差、有些犬貓會出現滲透性下痢的疑慮，而法米納是使用北海深海的鯡魚肉，因較其他水解蛋白飼料有較高的魚油含量，所以適口性也相對較高。另因法米納水解蛋白配方成份非常好消化且魚油豐富，所以一些腸胃不好、腸胃較敏感、甚至是IBD(發炎性腸道疾病)的病患，也是有機會可以改善。
過敏問題長期困擾毛爸媽及毛孩子們，其實只要選擇極低敏飼料，低分子水蛋白又兼顧營養保健，再透過『食物排除試驗法』有效找出毛孩子過敏源，可省下進行過敏原檢測時的昂貴費用，及早了解毛孩最合適的飲食方式，讓毛孩吃的健康且快樂，也讓毛爸媽對於毛孩們的飲食更放心唷！
本文章內容由「法米納」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。