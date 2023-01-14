日相岸田文雄上任後首次訪美，與拜登討論中國、北韓與經濟安全等議題

日本首相岸田文雄本周五（1月13日）訪問白宮，與美國總統拜登舉行領導人峰會，這是他2021年上任以來首次訪問美國。兩國近日發布聯合聲明，稱全球進入「戰略競爭新時代」。兩位領導人將討論一系列地區和全球問題，其中多個方面涉及到中國的利益。

根據白宮早前的一份聲明，他們將討論北韓核武器和彈道導彈計劃，俄羅斯-烏克蘭戰爭，以及如何維護台灣海峽的和平與穩定。另外根據《路透社》，他們預計還將討論安全問題和全球經濟，包括在半導體等技術出口管制方面的合作。

日本東京大學東洋文化研究所教授松田康博對《BBC中文》說， 美日兩國是軍事同盟，像是一個矛和盾的組合，「以前在抗衡威脅時，美國是矛，日本是盾；現在日本也將成為一些矛的部分，那麼美國作為矛的角色負擔可以得到減輕」。

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「印太地區最大的戰略挑戰」

就在元首會面之前，日美兩國外交部長和國防部長11日舉行了「2+2」 會議，會後的聯合聲明中稱：「部長們一致認為，中國的外交政策尋求重塑國際秩序，使之有利於自身，並利用中國日益增長的政治、經濟、軍事和技術力量來實現這一目標。這種行為引起了（美日）聯盟和整個國際社會的嚴重關切，是印太地區最大的戰略挑戰。」

根據聲明，駐日美軍的前沿陣勢將得到升級，「部署更多多功能、有彈性和機動的部隊，來增加情報、監視和偵察、反艦和運輸能力」。其中包括在2025年前，將駐扎在沖繩的美國海軍陸戰隊第12團，改編為海軍陸戰隊第12瀕海作戰團（Marine Littoral Regiment ）。

《法新社》記者：1月11日，美國與日本宣布大幅強化軍事關係，日本同意美國在台灣附近的沖繩部署海軍陸戰隊。中方對此有何評論？

針對這次會議，中國外交部回應稱：「美日開展雙邊軍事合作應確保不損害第三方利益，不損害地區和平穩定。」

日本內閣上個月剛剛通過了三份安全文件，包括將國防開支提升一倍，發展軍事反擊能力等，標誌著二戰以來最大規模的軍事改革。

有分析認為， 這在很大程度上是為了應對中國，以及日益增長的台海衝突的風險。

台灣海峽是日本進口天然氣和石油的重要航道，日本沖繩的與那國島距離台灣宜蘭只有約100公里，一旦該地區出現戰事，將嚴重影響日本的經濟和安全。如日本前首相安倍晉三說，「台灣有事等同於日本有事」。

隨著美中兩國在該地區的緊張局勢加劇，日本越來越擔心受到拖累。去（2022）年8月，美國眾議院議長佩洛西訪台之後，中國在台灣周邊舉行了大型軍事演習，向沖繩附近水域發射了五枚彈道導彈，日本政府通過外交渠道向中方表示強烈抗議。

日本與美國在防止台海發生衝突方面有著共同利益，兩國均認可國際法對台灣海峽的定義。 松田康博預計，日美領導人「會再次提到台灣海峽的和平與穩定的重要性，比如會提到反對運用武力或擅自改變現狀的行為」。

然而， 對於中國，台灣問題屬於內政。美日兩國就這一問題說事，必將引起中國政府強烈反感。

松田康博認為，日美元首會面期間沒有必要在台灣問題上提出新的論述來刺激中國，因為在實際行動上，兩國已經在加強同盟關係。

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日本的「反擊能力」

上個月日本通過的三份安全文件中，最重要的變化是尋求擁有反擊能力，通過引進巡弋飛彈「戰斧」（Tomahawk）等先進武器來實現。過去，如果日本受到飛彈攻擊，只能被動應對，將其攔截擊落；而最新的反擊能力下，日本可以對敵方領土及領海的進行反擊。

根據《華爾街日報》所稱，美國目前只向英國出售過「戰斧」；日本正在就購買「戰斧」與美國談判。

「日本將要擁有反擊能力，其主要目的是嚇阻敵方。因為中國有意圖攻打台灣，同時要攻打在日本的美軍基地；假如日本有很強的能力，中國攻打台灣的門檻就會提高」，松田康博說。

他還說，只購買巡弋飛彈還不夠，還需要具備鎖定地面和海上目標的能力，當前日本缺乏這個系統，岸田文雄在這次會談中有可能尋求美國的幫助。

「日本希望尋求等級較高的武器，並且需要了解實際應用技能（know-how）。就像具備了攻擊潛水艇的設備，還需要能夠偵測到敵軍潛水艇的能力。」

與此同時，美國也希望日本擁有反擊能力，以減輕自身負擔， 他說。

松田教授說，美國希望日本朝這個方向發展，但「魔鬼永遠在細節裏面——高層說可以轉讓，下層官員捨不得轉讓，那就沒辦法」。所以本次領導人峰會將起到高層引領的作用，今後下層再進一步貫徹實施，日本才可以擁有整套設備和實際應用技能。

不過，日本也受到本國法律的限制，其和平憲法規定，日本的軍事能力只限於防禦。這意味著，即便北京武統台灣時美國介入，日本也不可能跟美國共同作戰。

據此，香港科技大學人文社科學院林泉忠教授分析說，日方的主張仍然是強化西南諸島，以便能夠更好的協助美國來應對台海戰事，所以，未來美日在推動軍事同盟一體化時也不會超過這一範圍。

北韓問題僵局

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在日本最新的國家安全戰略中，中國取代了北韓，成為「迄今最大的戰略挑戰」，但此次日美領導人峰會，北韓問題仍將成為主議之一。

松田康博說，日本每次都對北韓導彈發射提出抗議，但幾乎所有的制裁都早就用盡了，因此只能以加強自身能力的方式來提升嚇阻的層次。同時，日本仍希望中國根據本身的利益來影響北韓的決策，尤其是不搞核試爆。