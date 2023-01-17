斯里蘭卡央行敦促中國和印度盡快同意減記債務，否則IMF不放款
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這個遭到經濟危機重創的印度洋國家目前面臨債務違約，並透過談判獲得了國際貨幣基金組織（IMF）29億美元（24億英鎊）的貸款援助承諾。但是，在中國和印度同意減記斯里蘭卡數十億美元的債務之前，國際貨幣基金組織不會發放這筆貸款。
斯里蘭卡央行敦促中國和印度盡快同意進行債務減記。
這個遭到經濟危機重創的印度洋國家目前面臨債務違約，並透過談判獲得了國際貨幣基金組織（IMF）29億美元（24億英鎊）的貸款援助承諾。
但是，在中國和印度同意減記斯里蘭卡數十億美元的債務之前，國際貨幣基金組織不會發放這筆貸款。
債務的減記，英文為write-down，一般用來指資產帳面價值的降低。 也就是說，一項資產的價值縮水，導致該項資產的帳面值高於其當前實際價值，按會計凖則將其帳面值減記至反映其當前實際價值的水平。減記不等於減免，目的是讓債務人獲得喘息，減輕短期償債壓力並恢復自我發展。
斯里蘭卡央行行長接受BBC《新聞之夜》欄目採訪時表示，迅速採取行動符合各方利益。
納達爾．韋拉辛哈（P. Nandalal Weerasinghe）說：「他們給我們財務保證這一點越早越好，這對雙方都好，無論是債權方還是債務方。」
「這將有助於我們開始償還他們的債務。」他補充說。
「我們不希望處於這種情況，長時間不履行義務。這對國家和我們都沒有好處。這不利於投資者對斯里蘭卡的信心。」
儘管斯里蘭卡的通貨膨脹自去（2022）年以來略有緩解，但該國上個月的食品價格同比仍然上漲了65％。
世界糧食計劃署（World Food Programme）估計，超過該國三分之一人口的800萬斯里蘭卡人處於三餐不濟的狀態，饑餓問題尤其集中在農村地區。
去年，斯里蘭卡經濟動蕩引發了大規模抗議活動，導致前總統於7月逃離該國。
世界銀行估計，斯里蘭卡經濟在2022年萎縮了9.2％，今年將進一步萎縮4.2％。
中國和印度向斯里蘭卡提供的貸款約為70億美元和10億美元。斯里蘭卡政府最初希望在2022年底前與中印達成一項新的支付計劃。
韋拉辛哈表示，協議有可能在一月晚些時候達成，但他補充稱：「這一切取決於其他各方——我們的債權人真的必須做出決定。」
他補充說，斯里蘭卡現在已經向各方提供了所需的有關該國借款的所有信息。
獨立分析人士表示，如果對斯里蘭卡大幅減記債務，中國會擔心對其通過「一帶一路」計劃向其他發展中國家提供大量貸款帶來影響。
與此同時，有報導稱，印度擔心在債務重組方面獲得比其區域競爭對手中國更差的條件。
美國駐斯里蘭卡大使鄭智允（Julie Chung）表示，作為最大的雙邊債權國，中國承擔著更大的責任。
「我們希望他們不要拖延，因為斯里蘭卡沒有時間拖延，需要立即得到這些保證。」鄭智允對BBC說。
「為了斯里蘭卡民眾，我們當然希望他們與IMF推進這份協議時，中國不要成為攪局者。」
但是，如果印度和中國最終同意減記對斯里蘭卡的貸款，另一個潛在問題就會出現，那就是佔斯里蘭卡外債總量40％的私人債權人。
在2001年阿根廷陷入經濟危機和違約後的幾年裡，一些美國對沖基金沒有接受對在公開市場上購買的主權債券進行重組的方案，而是要求阿根廷全額償還債務，並將該國政府告上了美國法庭。
1月8日，一大批國際經濟學家呼籲「取消」斯里蘭卡的債券，他們寫道：「斯里蘭卡的所有債權方必須確保取消足夠的債務，來為當前危機提供出路。」
當被問及斯里蘭卡的私人債券持有人時，韋拉辛哈表示：「我們與私人債權人進行了真誠的談判。我們看到的是他們非常積極，願意與我們合作。」
這位行長預計，一旦雙邊債權國達成協議，IMF的資金可以在「四至六周」內發放給斯里蘭卡。
傑克．加蘭（Jack Garland）和斯嘉麗．巴特（Scarlett Barter）補充報導。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
皇家禮炮帶著七十年來淬煉出的頂級製酒工藝，更以調和麥芽威士忌、罕見的調和穀物威士忌、珍稀的高年份調和威士忌等，創造出完整的威士忌風味版圖
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