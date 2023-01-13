拜登「文件門」：私人辦公室與私宅接連發現機密文件，美國司法部長派特別檢察官調查
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拜登法律顧問索柏表示，在德拉瓦州威明頓市拜登車庫內的一個儲存空間，發現了「少數」帶有機密記號的文件，隔壁房內還有另一份文件。拜登隨後公布這間房是他的個人書庫。被揭露可能不當處理機密文件或紀錄，可能會讓拜登頭疼。拜登曾說，前總統川普把數百份這類紀錄放在自己的佛州俱樂部裡是「不負責任」。
拜登家也清出機密文件，司法部長派特別檢察官調查
（中央社）美國總統拜登（Joe Biden）今天（當地時間12日）承認，他在德拉瓦州威明頓市（Wilmington）自宅的「個人書庫」中，被找到一份他任職副總統期間的機密文件，而他的車庫中還被發現其他文件。
《美聯社》報導，拜登幾天前剛被揭露，在他之前任職的華府機構辦公室內，也發現了機密文件。
《法新社》報導，美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）已指派私人律師暨前政府檢察官赫爾（Robert Hur）作為獨立特別檢察官，以調查拜登（Joe Biden）不當處理機密文件的指控。
賈蘭德說，赫爾將調查在研究機構和拜登家裡發現機密政府文件，是否關係到拜登違反任何法律。
拜登稍早在白宮告訴記者，他正全力配合司法部調查機密資訊和政府紀錄的儲存方式。拜登未說明發現最新文件的時間點，只說他的律師昨晚已完成檢查可能的存放地點。
律師去（2022）年11月2日發現第一批文件，時值美國期中選舉即將登場，但這項消息到9日才曝光。
拜登的法律顧問索柏（Richard Sauber）說，拜登的私人律師發現最初那批文件後，又檢查了拜登2017年卸下副總統職位後，政府紀錄可能被送去的地方。
索柏表示，在威明頓市拜登車庫內的一個儲存空間，發現了「少數」帶有機密記號的文件，隔壁房內還有另一份文件。拜登隨後公布這間房是他的個人書庫。
拜登稱找到文件後就「立即知會」司法部。首批文件已轉交給國家檔案和紀錄管理局（National Archives and Records Administration）。
共和黨籍的聯邦眾議院新議長麥卡錫（Kevin McCarthy）針對最新消息回應：「我認為國會必須調查此事。」
被揭露可能不當處理機密文件或紀錄，可能會讓拜登頭疼。拜登曾說，前總統川普（Donald Trump）把數百份這類紀錄放在自己的佛州俱樂部裡是「不負責任」。
拜登版「文件門」含3國相關情資，本人回應不知情
（中央社）美國總統拜登過去擔任副總統期間的私人辦公室物品，被人發現含10件機密文件，包括美國在烏克蘭、伊朗及英國等為主旨的情報備忘錄和簡報資料。拜登10日回應說他並不知情。
《法新社》報導指出，針對自己擔任副總統期間在華府智庫所用的辦公室被人找到機密文件，當時在墨西哥參加北美領袖峰會的拜登表示，他並不清楚文件內容，發現這些文件讓他也很意外。
拜登10日告訴媒體：「大家都知道我嚴肅處理機密文件、機密資訊。」他說：「我聽取了有關這一發現的簡報，很訝異地發現有任何政府紀錄被帶進那間辦公室。」
他表示，「我們全力配合審查工作」，並補充說希望相關審查事宜能盡快完成。
此外，《美國有線電視新聞網》（CNN）獨家引述熟悉內情的執法消息來源指出，司法部長賈蘭德已經收到這起「文件門」調查的初步報告，接下來面對的是考量應採取哪些進一步行動，包括衡量是否展開全面性的刑事調查。
《CNN》報導指出，根據知情消息人士，拜登私人辦公室找到的機密文件年分介於2013至2016年之間。這些文件分落在3或4箱之中，箱內其它文件雖非機密，但都落在《總統檔案法》（Presidential Records Act）範疇之內。
知情消息人士告訴《CNN》，拜登私人辦公室找到的物品絕大多數為切身的拜登家族文件，包括拜登長子波伊（Beau Biden）喪葬資料以及哀悼信函。目前還不清楚裝有機密文件的箱子是否含有私人物品。
《CNN》先前的報導指出，賈蘭德已指派芝加哥聯邦檢察官勞許（John Lausch Jr.）調查整起事件。
這些文件是2022年11月2日被人發現，美國當時再6天就將舉行期中選舉，但事件直至1月9日才透過媒體報導曝光。
消息人士告訴《CNN》，拜登的私人律師當時準備關閉拜登與賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）合作時在華府市中心所用的一間辦公室。這位律師看到一個註明「私人」字樣的信封袋，打開一看發現內含機密文件，接著闔上信封並通知美國國家檔案和紀錄管理局（NARA）。
與NARA接洽後，拜登團隊審慎交出多個箱子，即使這些箱子裝的許多都是私人物品。
消息人士表示，司法部長選擇指派勞許負責拜登版文件門調查，因為勞許是川普指派的僅存2位聯邦檢察官之一。勞許檢察官之職並非由拜登任命，負責調查可避免利益衝突之嫌。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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