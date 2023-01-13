94％勞工年後想轉職創14年新高，最嚮往跳槽台積電、長榮、富邦金
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年關將近，根據人力銀行調查，有逾9成4上班族透露農曆年後想換工作，比例續創14年新高。人力銀行分析，綜觀三大產業最嚮往企業排行榜，其中長榮集團連兩年在「傳統產業」組取得第一，富邦金也在「金融產業」組連兩年奪冠，「護國神山」台積電更取得「高科技產業」組9連霸。
（中央社）年關將近，根據人力銀行調查，有逾9成4上班族透露農曆年後想換工作，比例續創14年新高。若分析轉職者最嚮往跳槽的企業，在三大產業中，科技業的台積電已蟬聯9年冠軍，長榮集團、富邦金則在傳產與金融業達成二連霸。
農曆兔年將近，yes123求職網昨（12）日公布「兔年新春轉職潮與海外上工計畫調查」，有94.2％受訪上班族透露有意在農曆年後換工作，比例不但高於去年與前年的93.6％、92.6％，更續創14年新高。
yes123求職網以「全體受雇就業者」914.6萬人估算，潛在「年後跳槽族」約有862萬人。
至於年後想轉職的主因，調查顯示，在可複選狀況下，前10名依序為61.2％不滿意薪水、44.2％覺得現在公司發展沒前景、43.1％沒有升遷機會、33.6％工作沒有發揮空間、32.3％公司福利不好、30.4％不喜歡現有工作內容、23.3％擔心年終獎金或分紅太少、22.3％工時太長、21.1％擔心公司倒閉或被合併、19.4％工作壓力太大。
調查指出，年後轉職首要原因為追求更滿意收入，對於新公司所開出的月薪，跳槽族平均期望能較現有薪資增加11.9％，若要接受老東家「慰留」的加薪幅度，調查顯示平均落在16.8％，兩者落差高達4.9個百分點。
轉職者心目中也有嚮往跳槽的企業名單。根據調查，在可複選狀況下，於傳統產業，上班族最嚮往進入的企業前10名為長榮集團30.8％、台灣高鐵30％、台塑集團29％、中鋼27.7％、誠品26.7％、統一集團25.9％、中華航空24.9％、遠東集團20％、王品集團19.2％及鼎泰豐18.2％。
在科技業部分，在可複選情形下，最嚮往進入的前10名為台積電47％、中華電信41.7％、鴻海33.6％、聯發科24.8％、大立光23.8％、華碩22.6％、日月光19.1％、台灣大哥大14.3％、台達電13.3％、遠傳電信12.5％。
金融產業部分，在可複選狀況下，最嚮往的前10名為富邦金30.3％、國泰金29.5％、中信金28.5％、玉山金27.2％、台灣金控20.9％、兆豐金19.9％、台新金18.5％、合庫金17.5％、第一金16.7％、元大金15.5％。
人力銀行分析，綜觀三大產業最嚮往企業排行榜，其中長榮集團連兩年在「傳統產業」組取得第一，富邦金也在「金融產業」組連兩年奪冠，「護國神山」台積電更取得「高科技產業」組9連霸。
若要年後轉職，調查顯示，在可複選情形下，上班族最想進的行業前10名，為科技資訊33.2％、餐飲住宿與休閒旅遊32.3％、批發零售與貿易29.3％、傳統製造業26.1％、金融保險與會計統計25.2％、文教業20.1％、運輸與物流倉儲18.8％、民生服務業（不含餐宿休旅）17.6％、大眾傳播與公關廣告16.6％、影音設計與時尚藝術15.6％。
此外，有意年後轉職中，有高達90.2％考慮到外商公司上班，多於去年的89.1％，連創10年新高。若在可複選情況下，有78.3％受訪者優先考慮進入美商，其次分別為日商56.1％、歐商33.6％及港商26.7％。
在雇主端，調查顯示，有高達96.4％的企業透露在農曆年後有徵才計畫，略多於2022年同期的95.7％，創下9年新高。其中有62.6％屬於「單純是填補員工離職後的空缺」，其餘33.8％則屬於「擴編」；平均每一家企業將釋出18.5個工作機會，多於去年17.2個。
「兔年新春轉職潮與海外上工計畫調查」，為yes123求職網於2022年12月28日到2023年1月9日期間以網路問卷進行抽樣，調查對象為目前有工作的會員，有效問卷共1277份，信心水準為95％，誤差值為正負2.74％；企業部分，有效問卷共992份，信心水準為95％，誤差值為正負3.11％。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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我家毛孩有過敏怎麼辦？用這招讓毛孩擺脫過敏！
我們想讓你知道的是
許多毛爸媽可能都有個會過敏的毛孩子，但帶寶貝去做過敏源測試，費用不低且準確性可能也無法百分之百保證。其實你也可以利用法米納的水解蛋白飼料，幫你找出造成過敏的食物來源喔！
貓狗為何會過敏
過敏是生物體對某種物質產生的不正常反應，由身體的免疫系統產生抗體來抵抗外來物，過程中釋放組織胺等物質以導致過敏反應。而過敏的原因有可能是對動物性蛋白或植物性蛋白的食材過敏，也可能是對環境中的粉塵、花粉、塵蟎、菸味、清潔劑過敏。
食物過敏可能會引起皮膚搔癢而導致皮膚紅腫發炎、掉毛甚至造成傷口感染，或是腸胃道不適產生上吐下瀉、軟便等表徵。許多飼主會認為只有罕見的食材才會引起過敏，但實際上，普通且常見的食材會造成過敏的機率遠大於罕見食材，從美國獸醫師協會(AVMA)公布的數據來看，85%犬貓過敏原是動物性蛋白質，剩下的15%過敏原才是其他食材，像是飼料原料常見的牛肉、雞肉、羊肉及魚肉造成犬貓的過敏機率比穀類還大。
毛孩有過敏怎麼辦？吃極低敏飼料就可改善過敏？
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水解蛋白飼料的原理是將大分子蛋白經水解處理分解成小分子蛋白，大分子蛋白進入到體內時，容易被免疫系統誤認為是過敏原而攻擊，造成過敏反應。水解過的蛋白因分子較小，較不容易刺激免疫系統，而不會造成動物過敏，屬於完全無過敏原之配方。
如何利用水解蛋白飼料進行『食物排除試驗法』？
因過敏的原因眾多，最常見的就是食物過敏，若要較準確的知道過敏原，則可以使用完全無過敏原配方的水解蛋白飼料進行。原則上在做食物排除試驗時，僅能吃“水解蛋白飼料”及水，且要持續使用至少兩個月，期間必須嚴格控管確認沒有吃到其他食物、零食、罐頭等。如果8週後症狀有改善，用疑似會過敏的肉源做測試，症狀復發了，即代表對此肉源過敏，若想再測試第二、三種肉源，就必須再吃水解蛋白飼料8周後，進行反覆測試；症狀如果沒有復發，就表示可能不是食物引起的症狀，而食物中的營養或魚油含量豐富都可能使皮膚症狀改善。
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坊間水解蛋白飼料可能會有適口性較差、有些犬貓會出現滲透性下痢的疑慮，而法米納是使用北海深海的鯡魚肉，因較其他水解蛋白飼料有較高的魚油含量，所以適口性也相對較高。另因法米納水解蛋白配方成份非常好消化且魚油豐富，所以一些腸胃不好、腸胃較敏感、甚至是IBD(發炎性腸道疾病)的病患，也是有機會可以改善。
過敏問題長期困擾毛爸媽及毛孩子們，其實只要選擇極低敏飼料，低分子水蛋白又兼顧營養保健，再透過『食物排除試驗法』有效找出毛孩子過敏源，可省下進行過敏原檢測時的昂貴費用，及早了解毛孩最合適的飲食方式，讓毛孩吃的健康且快樂，也讓毛爸媽對於毛孩們的飲食更放心唷！
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