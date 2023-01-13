美國移民政策轉彎：拜登政府加速驅離非法移民，應用程式現在也能申請入境

2020年3月，美國前總統川普頒布公共衛生命令《第42條法案》（Title 42）：邊境人員能迅速驅離非法移民至墨西哥當局，目的是解決因移民造成的疫情擴散問題。

隨著疫情趨緩，美國疾病控制與預防中心（CDC）在去（2022）年4月表示，預計在5月23日讓該法失效，不過聯邦法官卻裁定，CDC無權廢除《第42條法案》，該法便繼續沿用。

《路透社》指出，11月15日，一名聯邦法官裁定《第42條法案》違反《行政程序法》，要求12月21日起停用法條內容，但就在期限前2天，美國最高法院首席大法官則發布臨時行政暫緩令，以維持法案的持續運作，隨後最高法院在27日確定沿用《第42條法案》的邊境移民限制。

拜登加緊邊境管制，美方於北美領袖峰會談移民

拜登政府起初企圖廢除移民政策管制，造成不少共和黨員認為移民政策過於寬鬆。對此，拜登在今年1月5日祭出新執法措施，其中包含加速邊境非法移民的驅離、鼓勵移民採取合法手段入境、每個月接納來自委內瑞拉、古巴、海地及尼加拉瓜4國移民共3萬人。

此外，在2022年10月針對委內瑞拉人提出的計畫，如今也適用於尼加拉瓜、海地及古巴人：只要移民合法入境、擁有符合資格的美國擔保人並通過審查就能在美國享有合法工作的機會。

1月8日，拜登也前往近期深受移民問題困擾的德州厄爾巴索市視察，並會面當地官員及援助團體，據《華盛頓郵報》報導，拜登從過程中了解「 他們（移民們）需要很多資源，我們會為了他們爭取到底。」

而拜登也在10日與墨西哥總統 羅培茲 、加拿大總理杜魯道舉行北美領袖峰會，其中對移民問題有進行深入的討論。

不過拜登政府的新政策卻也引起不少爭議，據《路透社》報導，民主黨參議員 羅伯特．梅南德茲（Bob Menendez）批評「該政策是川普不人道的種族主義遺留」，共和黨員則批評拜登邊境政策的不夠嚴實，並拒絕拜登在國會提出的移民改革及資金援助提議。

此外，隨著移民者的數量增加，美國政府的資源也開始不足以處理庇護者的相關需求，有美國官員表示，在國會批准更多資金前，處理移民的系統將會持續放緩。拜登也表示，「當前政府並沒有足夠的法官來裁定移民案件。」

應用程式申請入境，法律專家質疑：反而排擠最弱勢的移民

據《路透社》報導，為了減少非法移民的人數，美國海關與邊境保護局（CBP）在12日證實，美墨邊境尋求庇護的移民現在能透過「CBP One」應用程式來安排到達入境口岸的時間。

事實上 ，該程式在2020年就推出，作為允許合法過境人員提交訊息或非政府組織請求移民人道入境的管道，如今政府更將程式應用於允許墨西哥中部、北部移民上，移民者現在能在德州、亞利桑那州和加州共8個港口申請入境預約。

拜登政府認為，這款程式能成為更具規範性、更快速的過境替代方案。

《哥倫比亞廣播公司》也引述國土安全部部長亞歷杭德羅．馬約爾卡斯（Alejandro Mayorkas）表示，這是一個創新的解決方案，「當《第42條法案》最終解除後，該程式將以安全、有序且人道的方式為移民尋求庇護，同時也能加強美國的邊境安全。」

該程式不僅會考量移民者「是否具有身體或精神殘疾」、「是否懷孕」、「是否缺乏安全住所」等弱勢處境，同時也要求移民者提供家人的相關訊息及照片。

然而該程式的啟用卻也讓民眾擔心，是否產生排斥效應，倘若移民者沒有手機或是沒辦法使用網路，就可能被排除在外。

另外，程式中英語及西班牙語的設定，也會讓其他語言使用者難以操作，法律諮詢組織Al Otro Lado的執行董事埃里卡．皮涅羅 （Erika Pinheiro）表示，「這將把最弱勢的移民排除在外。」

不過《路透社》的報導中指出，墨西哥提華納當局在本週表示，將會加強網路建設，並培訓專業人員來協助移民者的申請。

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責任編輯：羅子恆

核稿編輯：楊士範