2023/01/23,
文學

【書評】賴香吟《白色畫像》：刻意節制的筆法宛如一壺沒有燒開的開水，有點可惜

【書評】賴香吟《白色畫像》：刻意節制的筆法宛如一壺沒有燒開的開水，有點可惜
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

儘管作者拼命的想寫出不帶任何偏見、以客觀的角度完成的文學，但是讀者畢竟是人，我們光看組成作品的基本材料時，就已經做了價值判斷了；更不要講閱讀的過程中，必須要用自己的觀點重新詮釋、理解作品的內容，在此同時，意識形態早就無孔不入了。

文：沈溺在經典閱讀中的 John Lin

（本文中的意識形態，偏向於政治層面上的定義：「所有政治運動、利益集團、黨派乃至計畫草案各自固有的願景」的總和（維基百科））

賴香吟的《白色畫像》用三篇故事來描繪白色恐怖時代，一整代的倖存者對於統治者的壓迫與少數人的無效反抗，被迫視而不見、聽而不聞的壓仰與遺忘。用我慣用的簡單比喻，就是被殺雞儆猴之後，那群被警告過的猴子、和他們的猴子猴孫們拼命想忘掉那些慘死的雞、最後連看到肯德基炸雞廣告都會害怕到漏尿的悲慘故事。

為什麼這些猴子猴孫們到今天還會這麼害怕？因為當年執行殺雞儆猴任務的那些人的徒子徒孫，現在仍然活躍在政治圈，甚至還拒絕轉型正義的進行，所以把《白色畫像》視為過去式的人，實在是太樂觀了。

《白色畫像》用了相當寫實的筆法來重現當年的場景，和其他類似作品不同，它聚焦的對象不是那些少數挺身反抗的人，而是大多數被迫袖手旁觀的人。作者的後記提出了以下的自問自答：

…白色畫像，以白畫白，是否真能讓人看見什麼？清治先生、文惠女士、凱西小姐，人去已杳，留下故事或畫像，以靜制動，似假還真；真相凌亂而殘忍，也因為殘忍，發生當下人們往往別過頭去；故事，就當作回頭看一眼吧，畫像總在觀者與之對視當下甦醒，萬語千言，他／她們即是我們，至少我們是他／她們的延續，喚醒記憶並不是不可能的，我們要它，它就來了。

儘管作者並不希望讀者以「意識形態先行」的習慣來讀《白色畫像》（見賴香吟的訪問），但是事實上讀者如果沒有相當的意識形態，連拿起這本書都是不可能的任務，更別說要去讀它了。以我自己的觀察來分析，以下幾類人絕對不會去讀《白色畫像》：

  1. 認為二二八死傷數字太誇張，認為白色恐怖其實沒那麼恐怖，都是有心的綠營人士為了自己的政治利益而特別誇大的政治謊言。
  2. 認為白色恐怖是為了反共的不得已手段，兩蔣總統的高瞻遠矚讓台灣渡過了一個又一個難關，就算白色恐怖傷害了大部分台灣人，也是功大於過，不該再去追究。
  3. 白色恐怖早就過去了，還去談這些做什麼？

因此，到底是什麼政治立場的人，會去讀賴香吟的《白色畫像》？說來非常的弔詭，就是一直對白色恐怖耿耿於懷、支持轉型正義去釐清真象的人，也就是充滿特定意識形態的人（像我自己就是這樣的人）。這樣的人對於黨國教育、國家機器監控國外留學生等事蹟都已相當熟悉，讀《白色畫像》對這些人來說不會新增什麼資訊，甚至會有點失望於賴香吟刻意節制的筆法，讓一切只停留在重現當年的場景與境遇，宛如一壺沒有燒開的開水，有點可惜。

所以再回到作者期待的「不以意識形態先行來讀《白色畫像》」，這會是怎麼樣的讀者？在此書出版的2021年以前完全不知道什麼是白色恐怖的人？多年來因為種種原因完全不想碰白色恐怖、但是看到《白色畫像》卻會想拿起來讀的人？父執輩為白色恐怖所苦，自己卻完全不了解白色恐怖的人？在今日資訊如此流通的台灣，找得到這樣的人被「喚醒記憶」嗎？

《白色畫像》寫得非常細膩，三個故事都扣人心弦，基本上我是相當推薦的，但是作者的意圖讓我非常困惑，尤其對於「不以意識形態先行」這個閱讀的建議感到不可思議，除非是機器人，不然在每年的二二八紀念日、看電影《返校》或是《流麻溝十五號》，都會被當年的殘忍不人道嚇到腿軟，一定會開始質疑當年的政府到底濫用權力做了多少壞事？受到這樣的刺激還不會產生特定的意識形態，應該是心裡生病了吧？

余英時教授曾經寫過一篇收錄在《歷史與思想》的文章《史學、史家與時代》，這篇文章在討論一個大哉問：世界上到底有沒有完全客觀的歷史？也就是說，透過這種客觀史學，我們可以得出一個個完全客觀的金科玉律，放諸四海而皆準？結果余教授引用Mazzini的結論來打破這個迷思：

我讀任何歷史家的書，只要讀上二十頁，我馬上就可以看出他個人的觀點。這種說法，是相當有道理的。儘管你嘴裡說要客觀，你盡量地希望沒有主觀，可是，你的教育，你的背景，你的價值觀念，無形上都影響到你對於史料的選擇，對於問題的提出，甚至於問題的提法。所以，歷史學上有一個主觀的因素，解釋性的因素，這個因素，是驅除不去的。只要有史家在，就沒有辦法完全去掉……

把余教授的對客觀史學的結論，套用在更強調主觀性的文學上，我們就可以大聲的說：世界上沒有完全客觀的文學！儘管作者拼命的想寫出不帶任何偏見、以客觀的角度完成的文學，但是讀者畢竟是人，我們光看組成作品的基本材料時，就已經做了價值判斷了；更不要講閱讀的過程中，必須要用自己的觀點重新詮釋、理解作品的內容，在此同時，意識形態早就無孔不入了。

我可以理解賴香吟所受到的壓力，如果自己的作品只被台派偏激份子所喜愛，那麼以後要在華語圈出文學類的書就會很難了，必須兼顧政治光譜另一端的讀者，才不會被稱為「台獨作家」。但是兩邊想討好的情況下，卻兩面不是人，台派讀者覺得寫得不夠深入，另一派的讀者根本不想拿起來讀，與其這樣，不如一開始就不要寫這樣的題材，才不會這樣綁手綁腳，不是嗎？

但是我肯定賴香吟的勇氣，在這麼扭曲、極度去政治化導致泛政治化的文壇，光要寫這個題材就困難重重了，在突破萬難之下可以有這樣的成績，已經非常令人驚豔了。重創台灣人心靈幾十年、至今仍徘徊不去的白色恐怖，如果在解嚴後的二十一世紀還是文壇的禁語、還是作者們不敢碰的政治禁忌，會不會到我們已經化成灰的二十二世紀，我們的子孫們還在擔心白色恐怖無所不在？

與其到時候我們的幽靈在花葬區、樹葬區氣到七孔生煙，不如現在就好好的來面對台灣尚未走完的政治之路，在我們的有生之年，好好的跟白色恐怖作個了斷，並且支持願意走出那困難的一步的作者們，與他們並肩作戰。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。