2023/01/13,
歐洲

烏東蘇勒答爾戰況激烈死傷慘重，俄軍副指揮官訪白羅斯恐從北進攻烏克蘭

烏東蘇勒答爾戰況激烈死傷慘重，俄軍副指揮官訪白羅斯恐從北進攻烏克蘭
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烏克蘭總統澤倫斯基表示，捍衛東部巴赫姆特和蘇勒答爾的烏軍將獲得他們所需的一切武器裝備，以在俄烏戰爭最血腥的戰鬥中阻擋俄軍。澤倫斯基與高階軍官會後在聲明中說：「我要強調的是，捍衛這些城市的單位將獲得彈藥和所需一切物資，準時且不受干擾。」

烏東蘇勒答爾戰況激烈死傷慘重，烏軍稱堅守不退

（中央社）烏克蘭今天（當地時間12日）表示，烏軍現仍堅守東部鹽礦城鎮蘇勒答爾（Soledar），與俄羅斯傭兵在屍橫遍野的戰場上激戰。俄方宣稱，在當地已有半年來的首次重大斬獲。

《路透社》報導，由俄國總統普亭（Vladimir Putin）在正常軍事指揮系統外的盟友所經營俄羅斯極端民族主義傭兵組織瓦格納集團（Wagner）宣稱，經數日激烈交戰使烏軍陳屍遍地後，俄方已攻下蘇勒答爾。

烏克蘭方面則已承認，俄軍已向前推進；但今天表示，烏克蘭守軍尚未撤退。

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烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Hanna Malyar）今天在簡報中說，「戰況激烈」；並說，俄軍「踩在自己同袍的屍體上前進」。路透社無法獨力查證蘇勒答爾的戰況。

法新社報導，瓦格納集團本週稍早宣稱，旗下戰士已攻下蘇勒答爾，但俄國國防部表示，戰鬥還在進行中，烏克蘭則否認當地全面失守。

雙方都承認，蘇勒答爾及附近城鎮巴赫姆特（Bakhmut）一役死傷慘重，巴赫姆特是俄軍的重大軍事目標。

俄國政局觀察家現正設法理解俄軍戰場指揮人事最近的異動，而前一天俄軍參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）甫意外接獲攻烏作戰的直接指揮權。原本的攻烏指揮官蘇洛維金（Sergey Surovikin）則實際降職為格拉西莫夫的3名副手之一。

這是俄軍侵烏作戰11個月來至少第3次更換指揮官，俄國當局解釋，此一決定是為因應這場戰事的日益重要性。

澤倫斯基：供烏軍一切所需，捍衛東部工業重鎮

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）今天表示，捍衛東部巴赫姆特和蘇勒答爾的烏軍將獲得他們所需的一切武器裝備，以在俄烏戰爭最血腥的戰鬥中阻擋俄軍。

《法新社》報導，基輔當局稍早表示，烏軍正浴血奮戰以重新掌控東部現在飽受摧殘的工業城鎮，俄羅斯傭兵本週稍早宣稱已占領這些城鎮。

經過將近一年戰爭後，俄羅斯克里姆林宮被迫放棄攻占烏克蘭首都基輔等更具野心目標，轉而將占領巴赫姆特及蘇勒答爾等視為主要目標。

澤倫斯基與高階軍官會後在聲明中說：「我要強調的是，捍衛這些城市的單位將獲得彈藥和所需一切物資，準時且不受干擾。」

烏克蘭國防部副部長馬里亞爾稍早說，在蘇勒答爾的戰鬥是這場戰爭中「最凶猛激烈」。

她還說：「儘管情勢艱困，烏軍仍奮戰不懈。」

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團昨天宣稱麾下部隊已拿下蘇勒答爾，不過俄羅斯國防部表示戰鬥仍在進行，烏克蘭也否認遭全面攻占。

俄羅斯國防部今天公布的軍事地圖，未顯示蘇勒答爾在俄方正規軍的掌控之下。

俄侵烏副指揮官訪白羅斯，恐從北朝南再進攻烏克蘭

白羅斯國防部表示，俄羅斯地面部隊總司令薩柳科夫（Oleg Salyukov）率領的代表團今天訪問白羅斯，以視察當地的聯合部隊戰備程度。

路透社報導，薩柳科夫昨天被指派為俄軍侵略烏克蘭作戰的副指揮官之一，這是俄軍在烏克蘭作戰指揮人事連連異動下的最近一次調整。

俄羅斯與親密盟邦白羅斯已加強在白羅斯境內的聯合軍事編組，並計畫從16日開始舉行聯合空戰訓練。

這些演習和類似活動促使烏克蘭警告，俄國總統普亭可能企圖從白羅斯境內對烏克蘭發動自北朝南的新一輪地面進攻行動。

白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）去年2月即容許普亭將白羅斯用作進攻烏克蘭的攻擊發起點之一，但之後企圖攻占烏克蘭首都基輔的俄軍遭到擊退。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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