2023/01/13,
印太

中越、中緬陸路通關不同調，專家：越供應鏈將受益，緬經濟恐惡化

中越、中緬陸路通關不同調，專家：越供應鏈將受益，緬經濟恐惡化
中國雲南省紅河州河口縣城南端，是中越邊境的口岸。Photo Credit: GettyImages

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越南胡志明市國家大學人文與社會科學大學國際關係講師黃心光（Huynh Tam Sang）說：「值得關注的是，中國是越南第二大出口市場，僅次於美國。中國約佔越南農產品18%的出口市場份額，因此重新開放有助於加快農產品通關時程，還能減少在邊境間的阻塞情形。」

文：林柏宏

中國1月8日重開邊境，中國與越南邊界口岸活動逐步復甦，不過中國瑞麗與緬甸木姐的邊境口岸，則因緬甸軍政府決議暫緩開放仍未全面開通。

此外，越南有民眾擔憂，開放讓來自中國的民眾入境，恐造成新一波感染潮，但專家表示，越南疫情不至於因此再次爆發，長遠來看對當地經濟更是利大於弊，反倒是飽受重創的緬甸經濟，恐因口岸關閉而持續下滑。

中國於1月8日放鬆長達3年的封控政策，逐步恢復陸路通關，一些中國與越南的邊境口岸也出現許久不見的人潮。

中越口岸逐步開放

據台媒《中央社》引述越南網媒《越南快訊》（VnExpress）報導，在越南廣寧省芒街（Mong Cai）國際口岸於8日當天開放不到數小時，已有上千名中國人從此出境，自對應的廣西東興口岸入境返回中國。

對此，在東興口岸附近的「華美達廣場酒店」擔任櫃檯接待人員的葉女士對《美國之音》表示，她先前因受長期的嚴格封控影響，去年從3月至12月都無法工作，因此對於口岸重開感到開心，認為可以讓酒店生意更有起色。葉女士也說，現在酒店的房客有比之前多了一些，雖然還沒回復到疫情前的情況，不過她預料，在今年五一和十一黃金周，酒店房間就會全滿。

不過，東興市公安局出入境受理窗口一名人員週四（1月12日）對《美國之音》說，中國公民目前仍暫時無法藉由東興口岸入境越南。據《中新網廣西新聞》報導，東興市口岸服務中心主任陳曉表示，東興市口岸會逐步放開旅遊、商務的簽證辦理。

同樣在廣西的崇左憑祥市友誼關口岸，也與對接的越南友誼（Friendship）國際口岸於8日逐步恢復通關。中媒《人民日報》報導，憑祥市口岸經濟區管理委員會已於先前發布通知，1月8日起，中越跨境車輛可以由原車司機駕駛出入境，在當天早上7點多，已有上百輛貨車排了近3公里長隊，等待通關。

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Photo Credit: 關鍵評論網/楊士範攝
中越友誼關口

然而，在當地審批出境業務的崇左市疫情防控指揮部聯防聯控組對《美國之音》表示，目前僅限公務需求的民眾從友誼關口岸出境至越南，暫未開放欲藉此口岸前往越南求學、探親或旅遊的民眾。

此外，在中國雲南的河口口岸與隔河相望的越南老街（Lao Cai）口岸也同步於8日正式開放。據越南媒體《越通社》消息，老街省經濟區管理委員會當日會同中國雲南省河口口岸管理委員會和有關機關，舉行恢復跨境活動啟動儀式。不過據中媒《人民網》報導，目前河口南溪河口岸只設立人行過關通道，不設車輛通關通道，「側重於服務中國河口與越南老街兩地居民及經常往返兩地的勞務人員與經貿人員」。

越南民眾憂疫情再起

儘管中越口岸看似逐步重啟，但越南有民眾質疑，當地政府未要求從中國入境者提供新冠陰性證明的政策，擔憂這會連帶會讓中國的病毒感染潮蔓延至當地，導致即將到來的農曆新年假期泡湯。

綜合越南媒體消息，目前入境越南的人員，不需填寫健康申報表和接受其他新冠病毒檢測。不過，若入境人員體溫出現異常，或是發燒、咳嗽、呼吸困難等症狀，當地衛生人員將按照各項規定進行處理。

位於越南胡志明市的攤商阮文昌（音譯，Nguyen Van Chuong）對《美國之音》越南語組說：「如果我們沒有適當的遏制措施，疫情就會蔓延開來，造成更多的損害。我們必須跟隨其他國家的腳步，以防止任何的疫情爆發。 我們必須仔細對他們進行檢測，我們不能不檢測就讓他們進來。政府必須保護民眾的健康，這樣人們才能過一個安全健康的農曆新年。這就是我們的要求。如果疫情爆發，我們就無法享受假期。我們現在很擔心。」

同樣在胡志明市的民眾阮文清（音譯，Nguyen Van Thanh）也對《美國之音》表達類似的擔憂，他說：「中國人是經過這麼長時間的自我隔離後才出國，與世界其他地方相比，這是非常不正常的事情。這就是我認為越南政府需要考慮的，要制訂相對適當和充分的限制措施。」

不過，越南數名醫學專家對《自由亞洲電台》（RFA）表示，該國無須太擔心因中國遊客湧入，而造成疫情再次爆發的情況。位於胡志明市的醫生丁德龍（音譯，Dinh Duc Long）說，大部分越南人已經注射像是輝瑞（Pfizer）、阿斯利康（AstraZeneca），或是莫德納（Moderna）等三劑至四劑來自西方的疫苗，因此「越南的免疫力比中國要好」；一名化名為范氏華（音譯，Pham Thi Hoa）的醫生則說，有鑑於越南民眾已接種疫苗的情況下，即便不幸感染新冠，也是輕症。

據《越南快訊》引用越南衛生部的統計，截至去年12月31日，越南約9650萬人中已有約7770萬人完整接種、6500萬人打過三劑疫苗。 《越南通訊社》（Vietnam News Agency）稍早報導，隨著農曆新年將至，越南總理范明正（Pham Minh Chính）已下令加強該國的新冠預防和控制。

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Photo Credit: GettyImages
疫情期間的越南胡志明市

專家：中越邊境重啟有助越南經濟

對於越南民眾憂心，對中國開放邊境恐致病毒蔓延的情況，數名觀察人士不約而同對《美國之音》表示，儘管此舉可能在短期內讓越南新冠確診數攀升，但長遠來看對越南經濟是利大於弊。

越南胡志明市國家大學人文與社會科學大學國際關係講師黃心光（Huynh Tam Sang）說：「值得關注的是，中國是越南第二大出口市場，僅次於美國。中國約佔越南農產品18%的出口市場份額，因此重新開放有助於加快農產品通關時程，還能減少在邊境間的阻塞情形。」


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