立陶宛國會訪團來台分享全民防衛：公民發起準軍事組織「步槍兵聯盟」、連總理都加入

烏克蘭戰爭讓相隔8295公里的台灣與立陶宛關係更加密切。目前在台訪問的立陶宛國會友台小組副主席莎卡琳恩表示，立陶宛與台灣、烏克蘭現在形成一個「政治三角聯盟」，告訴世界安撫威權主義國家不會帶來和平，「只會讓他們更變本加厲」。立陶宛國安國防委員會主席卡斯楚那斯則表示，全民防衛非常重要，鼓勵台灣可以向立陶宛準軍事組織「步槍兵聯盟」（Riflemen's Union）取經學習。

立陶宛國會國安及國防委員會主席卡斯楚那斯（Dr. Laurynas Kasčiūnas）與國會友台小組副主席莎卡琳恩（Ms. Dovilė Šakalienė）率領跨黨派議員於本月9日至14日來台訪問，同行的訪團成員包括歐洲事務委員會副主席歐竹拔（Mr. Audronius Ažubalis）、國會議員沙普提斯（Mr. Eugenijus Sabutis）、羅德琳娜（Ms. Edita Rudelienė）及帕卡莉塔（Ms. Ieva Pakarklytė）。

本次訪台重點是國防安全，立陶宛國會國安及國防委員會主席卡斯楚那斯表示，從烏克蘭戰爭看到，國防不只是軍事的責任，而是整個社會與政府的責任。他指出，立陶宛正在推展全民防衛的機制，看到台灣也在做一樣的事，將義務役恢復為一年的決定，他覺得非常好。

卡斯楚那斯指出，這次訪台也就全民防衛交換了許多意見，他說立陶宛有個非政府組織「步槍兵聯盟」（Riflemen's Union），雖然是由國家資助，但卻是想為國家安全盡一份心力的公民主動發起加入的聯盟，他建議台灣也可以考慮這樣的做法。

步槍兵聯盟成立於1919年立陶宛脫離蘇聯獨立之際，是一個由立陶宛政府支持的準軍事非營利組織，任何年滿11歲的立陶宛公民都可以加入，俄羅斯入侵烏克蘭後，立陶宛出現一波申請加入步槍兵聯盟的人潮，立陶宛總理席莫尼特（Ingrida Šimonytė）去年3月也宣示加入。

We have just marked the 100th anniversary of #Lithuania’s 🇱🇹 Riflemen's Union. Watch this short video to find out what LRU really is! Every single citizen matters when it comes to security and defense of the state. @Lithuanian_MoD pic.twitter.com/82InMCWGMz — LT MFA StratCom | #StandWithUkraine (@LT_MFA_Stratcom) June 6, 2019

卡斯楚那斯強調，全民防衛非常重要，烏克蘭有許多醫院遭到轟炸，這也顯示戰爭不只關乎軍力武器，也需要照顧到醫療，才能在戰時正常運作，保家衛國需要整個社會一起進行。

俄烏戰爭讓台灣與立陶宛、烏克蘭形成「三角聯盟」

國會友台小組副主席莎卡琳恩表示，這次來台是她過去一年「最豐碩的一次出訪」，討論了許多計劃未來可以加強合作，包括針對網路安全、假訊息防治、增強國防的軟硬體方面等討論；她說立陶宛也向台灣學到「豪豬戰略」（讓台灣變成充滿武器、使攻擊代價高昂），這與立陶宛的全民國防未來可以加強合作。

莎卡琳恩表示，她上次訪台是13個月前，當時俄烏戰爭還未開打，不過當時的情資已顯示戰爭無可避免；她指出最近世界有很大的轉變，當初如果告訴大家要加強國防國安的合作，並把中俄當成共同威脅，全面強化全民防衛與網路安全，「當時大家可能聽不進去」，不過現在大家都了解到這一點。

莎卡琳恩強調，威權主義入侵不只是區域性問題，需要全球性合作才能達到嚇阻效果，她提到2023年為止台灣捐助給烏克蘭5600萬美元以上的援助，這是「在亞洲最大的數字」；她表示台灣幫助烏克蘭同時也幫助了自己，歐洲國家會看到台灣伸出援手也會更有動機幫助台灣；中國如果有一點常識就會知道，任何擴張行為都會付出代價。

莎卡琳恩說，立陶宛、台灣、烏克蘭現在形成一個「政治三角聯盟」，算是一個先驅以打破過去舊的思維，「安撫威權主義的國家是不會帶來和平，只會讓他們更變本加厲」。

今日適逢立陶宛「一月事件」32週年，當時《立陶宛復國法案》頒布後，蘇聯軍隊於1991年1月鎮壓獨立意識高漲的立陶宛抗議者，莎卡琳恩表示，她的祖父母50年前受到俄羅斯迫害，被流放到西伯利亞與烏克蘭人共同住在勞改營裡，「他們被判的罪名，是爭取自由」，她強調必須從這些案例學到，「討好、縱容敵人，只會讓敵人變本加厲」，她也提到近期在金門附近的中共無人機：

「蔡總統也曾經下令擊落中共干擾金門的無人機，擊落了一台後，還有中共無人機嗎？如果縱容霸凌者他們只會變本加厲，叫他們停止，他們就會停止。」莎卡琳恩說。

Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝 立陶宛國會友台小組副主席莎卡琳恩。

針對近期台灣有向美國買武器是對中國的挑釁，卡斯楚納斯表示，這樣的論述在歐洲、在立陶宛也常看到，他說2014年歐洲很多國家在討論要不要給烏克蘭武器，當時有些人覺得是挑釁，但這其實做到了嚇阻，現在這些武器幫助了烏克蘭在這場戰爭能夠撐得下去。

立、台下週將有重大簽約

本次訪台除了國安國防委員會，也有經濟與教育委員會的議員，立陶宛經濟委員會的議員帕卡莉塔表示，台立雙邊經貿關係在對的方向上，她透露下週立陶宛企業即將與台灣企業簽署合約，「是一個很大的計畫」。

帕卡莉塔說，台灣與立陶宛除了在雷射和半導體產業有合作，在教育科技也有很大的進展，特別是提升數位與媒體識讀，對於對抗假訊息、認知作戰非常重要，她也提到台灣即將投資立陶宛新創公司，提供立陶宛所有兒童受到數位與資訊科技的教育。

帕卡莉塔也提到，我國數位發展部部長唐鳳目前正於立陶宛訪問，唐鳳於立陶宛除拜會立國國會議長希米利特（Viktorija Čmilytė-Nielsen）、國會外交委員會與經濟創新部長阿爾莫奈特（Aušrinė Armonaitė），並見證台、立代表簽署「數位韌性」合作意向書，承諾共同培育數位產業人才，促進公民社會因應線上危害的能力。