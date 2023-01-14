2023/01/14,
醫療

請長輩繼續打不要停：研究指COVID-19二價加強疫苗，與老年人重症風險降低有關

請長輩繼續打不要停：研究指COVID-19二價加強疫苗，與老年人重症風險降低有關
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

根據研究作者的結論，在符合條件的人群當中，二價加強劑疫苗與相關住院率降低81％有關，與死亡率下降86％ 有關。這些結果表明，二價加強與老年人患重症的風險較低有關，必須「加大力度鼓勵」符合條件的人群接受二價加強。

打、再打、繼續打，不要停！之前說二價彈藥黃金週打起來，做成「彈幕」讓闔家幸福過年。現在二價在65歲以上族群預防住院和死亡的數據出爐囉。而且是與僅打單價的人相比，真的叫長輩繼續打，不要停。

《柳葉刀》這篇1月3日的預印本來自以色列，而且是針對「老年人」，使用CHS（Clalit Health Services）的電子病歷數據，符合條件者涵蓋以色列65歲及以上人口的三分之二。

時間為2022年9月24日到2022月12月12日，收案條件為65歲或以上，排除條件為收案三個月內曾感染，以及未完成至少前二劑（不是和完全未打者比，此篇研究的對照組均為「單價接受者」）。

該研究的主要和次要目標，分別是確診後的住院和死亡的患者，共62萬2701名病人符合納入標準。

其中，8萬5314人接受了二價加強，與隊列中的其他人相比，獲得效益提升的人更有可能年齡更大且為男性。

獲得二價加強者的平均年齡為77.2歲，年紀與對照組相比更大且多為男性。

研究指出，75歲以上和社會經濟地位較高的人群，打加強劑的比例明顯較高。其中6名二價接受者和297名未接受二價的人發生感染並住院治療，調整後的風險比為0.19。

根據結果，「男性」和「年齡」與較高的住院率相關，慢性阻塞性肺病（COPD）、慢性腎衰竭（CRF）、慢性心衰竭（CHF） 和中風病史則與住院風險增加顯著相關。

與感染病毒相關的死亡

研究中作者統計，和確診感染相關的死亡事件，在二價接受者族群當中僅一名，未接受二價的族群中有73名。年齡、慢性阻塞性肺病、慢性腎衰竭和中風病史與死亡風險升高亦顯著相關。

根據研究作者的結論，在符合條件的人群當中，二價加強劑疫苗與相關住院率降低81％有關，與死亡率下降86％ 有關。

值得注意的是，符合條件的受試者對二價的接受率很低（14％），這可能是由於反疫苗的假訊息、錯誤信息所致。

此研究採用的是BNT二價，但是在預印本的討論中，亦肯定莫德納的二價可能也有相同的效益，或更高效益。

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圖片來源：作者改作自《柳葉刀》論文結果圖

總之，這些結果表明，二價加強與老年人患重症的風險較低有關，必須「加大力度鼓勵」符合條件的人群接受二價加強。

之前美國另有文獻指出二價疫苗降低三分之二的長者死亡，結果以色列這篇降低更多，住院與死亡幾乎降低了五分之四，而且這是與僅接受單價者相比。

也許二價在抗感染的效益，追蹤起來不甚理想，但是對於大家幸福過著2023開放時代的生活，顯然還是超重要。

生命一定會尋找出路，病毒不變異才是新聞，你如果不想每次「天氣不好」就恐慌、又要躲起來，那就勇敢打起來吧！

本文經姜冠宇醫師 Pro'spect授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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