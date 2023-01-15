2023/01/15,
醫療

過年返鄉前我該先打「次世代疫苗」再回家嗎？現有疫苗種類有哪些？

過年返鄉前我該先打「次世代疫苗」再回家嗎？現有疫苗種類有哪些？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

近期適逢農曆新年前夕、中國官方宣布解封，再加上Omicron亞變種「XBB.1.5」來勢洶洶，重症醫學專家黃軒醫師於社群表示，過年前有4大族群應盡快施打疫苗。然而依據不同年齡分類，目前可供選擇的COVID-19次世代疫苗種類又有哪些呢？

過年返鄉前必看！哪些族群應施打「次世代疫苗」?

近期適逢農曆新年前夕、中國官方宣布解封，再加上Omicron亞變種「XBB.1.5」來勢洶洶，目前已為美國當地主要流行病毒株。不少民眾擔憂國內疫情因此加重，導致病毒傳播鏈持續擴大。重症醫學專家黃軒醫師於社群表示，過年前有四大族群應盡快施打疫苗：

  1. 家中有長者或高風險族群
  2. 尚未接種追加劑者
  3. 曾感染確診已康復滿3個月者
  4. 春節前，有親友從國外返台者

黃軒醫師表示，國內第三波疫情將再起，且農曆新年將會有不少民眾自國外返國團聚，不可不防。

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Photo Credit: 潮健康

國內有哪些次世代疫苗可選？18-49歲年輕人可以施打嗎？

至於目前可選擇的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）次世代疫苗種類為何？《潮健康》根據中央疫情指揮中心之刊載資料列舉如下（特別感謝姜冠宇醫師協助審核）。需注意的是，各縣市提供之疫苗種類可能不盡相同，本文僅供參考，疫苗詳細之供應狀況應以各縣市衛生局、以及疫情指揮中心最新公布之資訊為主：

  • 幼兒BNT（滿6個月-4歲）
  • 幼兒莫德納（滿6個月-5歲）
  • 兒童BNT（滿5-11歲）
  • 兒童莫德納（滿6-11歲）
  • BNT次世代（滿12歲以上）
  • Novavax次世代（滿12歲以上）
  • 兒童莫德納次世代BA.4/5（滿6-11歲，限追加劑）
  • 莫德納次世代BA.4/5（滿12歲以上，限追加劑）

疫情指揮中心提醒符合接種資格者（完成基礎劑接種，且與最後一劑基礎劑或前一劑追加劑間隔超過12週）可預約疫苗接種，可降低因感染造成之重症、住院及死亡等嚴重風險。

擔心疫苗副作用不敢接種？食藥署澄清：與單價疫苗不良反應類似

不少民眾擔憂次世代疫苗的嚴重副作用，進而對其敬而遠之，尤其針對莫德納疫苗而言更是如此。事實上根據衛福部食藥署刊載資訊，在安全性資料方面，次世代疫苗追加劑發生的局部或全身性不良反應頻率，與原型株疫苗相似，並以輕中度為主，常見的不良反應主要為：

  • 注射部位疼痛及腫脹
  • 疲倦
  • 頭痛
  • 肌肉痠痛

食藥署指出， BA.4/5雙價疫苗與BA.1雙價疫苗具相同的製程及相似的組成，預期也能夠誘發較優的對抗Omicron變異株的中和抗體免疫反應。

另外，指揮中心說明，考量目前仍處Omicron亞型變異株疫情流行期，依據數據顯示年輕族群感染率較高，加以國內防疫政策及邊境管制逐步開放，為保障年輕族群健康，自去年10月11日起，指揮中心已宣布擴大納入18-49歲民眾接種莫德納次世代雙價疫苗追加劑。

接種間隔為與最後一劑基礎劑／基礎加強劑或前一劑追加劑應間隔至少12週。建議年輕族群若過年期間有返鄉需求者，應盡快施打疫苗保障自己與家人的安全。

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Photo Credit: 潮健康

參考資料

本文經潮健康授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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