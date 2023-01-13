2023/01/13,
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關鍵評論網媒體集團勇奪「2022行銷傳播傑出貢獻獎」雙料金獎！喜迎2023新氣象！

關鍵評論網媒體集團勇奪「2022行銷傳播傑出貢獻獎」雙料金獎！喜迎2023新氣象！
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我們想讓你知道的是

關鍵評論網媒體集團共同創辦人暨執行長鍾子偉認為：「關鍵評論網從一個小網站開始，到現在已經是旗下具有9個媒體品牌及11間子公司的全台灣唯一跨界內容結合數據的媒體服務集團。如今能夠獲得2022行銷傳播傑出貢獻獎，顯示關鍵從內容出發拓展到多元數據來源及數據服務產品數據應用的獨立媒體裡面與經營模式，已又往華人世界數一數二的媒體藍圖又更近了一步。」

邁入第18屆的「2022行銷傳播傑出貢獻獎」，於今年1月9日晚間公布得獎名單。《關鍵評論網媒體集團》旗下的關鍵評論網以及艾迪英特 Ad2iction一舉勇奪「年度傑出新聞媒體公司」、及「年度傑出行動行銷公司」雙料金獎！這也是繼集團成為臺灣第一家被哈佛商學院列為教案教材的媒體、獲選英國金融時報評選亞太地區前五百大高成長公司、榮獲2022年三項SOPA卓越新聞獎、銀響力新聞獎首獎、2022人權貢獻及服務獎之新聞報導人權服務獎後，再一次的殊榮。

自2013年成立，迄今邁向成立十週年的《關鍵評論網》，一直以來訴求建立獨立且多元的觀點。從成立之初以多元觀點之評論內容為主軸，至今更延伸出影音節目、資訊圖表、Podcast等多元產品，企圖透過不同內容之表現手法，與讀者一同理解台灣，甚至世界所發生的各種大小事，且關鍵評論網集團亦於去年進入Comscore新聞排行前十名。

本次獲獎，除了《關鍵評論網》各位同仁的共同努力，也是評審的肯定與支持。《關鍵評論網》將持續秉持成立時的初衷，並擁抱創新的精神持續前進。去年，《關鍵評論網》更推出「TNL+」，服務內容不僅有每月獨家深度評論、分析，更包含無廣告等更舒適的閱讀體驗，讓願意付費支持我們產出更好內容的讀者，可以更沉浸在我們精心製作的內容裡。

艾迪英特也透過嶄新行動創意廣告版位－Connection，將社群媒體的使用者行為與聯播網廣告相結合，不只掌握數據，更以數據驅動創意，全面打造更有效、更精準的行銷投放策略。

關鍵評論網媒體集團共同創辦人暨執行長鍾子偉認為：「關鍵評論網從一個小網站開始，到現在已經是旗下具有9個媒體品牌及11間子公司的全台灣唯一跨界內容結合數據的媒體服務集團。如今能夠獲得2022行銷傳播傑出貢獻獎，顯示關鍵從內容出發拓展到多元數據來源及數據服務產品數據應用的獨立媒體裡面與經營模式，已又往華人世界數一數二的媒體藍圖又更近了一步。」

集團共同創辦人暨內容長楊士範說：「非常感謝評審給我們這個肯定，今年是關鍵評論網第10年，能以這個獎項作為開始真的太棒了。過去幾年也陸續有很棒很優秀的夥伴加入我們，讓我們成為一個有多元內容、多種媒體型態，以及數據分析、廣告科技的全方位媒體集團。相信有這麼多優秀的夥伴一起前行，我們可以做出更棒的內容，一起走向更遠的未來。」

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關鍵評論網媒體集團共同創辦人暨內容長楊士範。

艾迪英特共同創辦人楊玉玲表示：「現今數據與科技工具繁多，而當第三方Cookie退場，市場專注於第一方數據時，則未來擁有長期競爭優勢的就是媒體與第一方數據。因此，如何統整數據資料、並在整合分析後，精準應用於品牌客戶的數位行銷需求，進而合情、合理、合法的完全發揮媒體第一方數據的價值，是我們一直以來兢兢業業、持續耕耘的目標。」

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艾迪英特共同創辦人楊玉玲。

關鍵評論網媒體集團現在擁有近300位員工，並計劃繼續擴大讀者規模、國際影響力、戰略數據合作夥伴關係和新技術能力。集團旗下現有媒體品牌還包括關鍵評論網INSIDE運動視界Cool3cevery little d電影神搜歐搜哇商益愛料理。而集團更於2019年至2021年間相繼併購大數據市調公司EK2A、數位廣告公司AD2、士奇傳播整合行銷、以及與愛酷智能科技合資成立的DaEX達思智能科技，在每月約2,500萬國內外使用者及一億網頁瀏覽量的資源下，成為華人世界以媒體為核心，結合科技力與數據力，成為閱聽大眾與企業行銷與數位轉型最重要的信賴夥伴。

如需更多資訊，請洽
Joanna Lan
Email：joanna.lan@thenewslens.com

關於關鍵評論網媒體集團

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關鍵評論網媒體集團（TNL Media Group）為國際華人社會首創以跨界內容結合數據科技之媒體服務平台。 所服務之閱聽群眾以網路原生世代出發向上、向下延伸，提供兼容並蓄、深度多元且極具影響力的資訊。 藉著零方、一方、三方數據資料庫，透過AI人工智慧資料分析、行銷科技等跨領域核心產品，有效掌握用戶輪廓。以內容為大眾服務，以數據為品牌賦能，以科技為多方對接，是閱聽人內容獲取與企業數位轉型最重要的信賴夥伴。 集團旗下共有9個媒體品牌及11間子公司，在台北、香港、日本共有290多名員工；投資者包含North Base Media基金、Youtube共同創辦人陳士駿、矽谷創投巨擘Tim Draper之投資基金Draper Associates。

欲了解更多資訊，請至集團官網https://www.tnlmedia.com/

核稿編輯：楊士範


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TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

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