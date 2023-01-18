2023/01/18,
生活

刷卡買機票就有的旅平險，為什麼還可能不夠？｜又！賈芯文S2EP12

刷卡買機票就有的旅平險，為什麼還可能不夠？｜又！賈芯文S2EP12
Photo Credit: TNL / 鄭宇軒

我們想讓你知道的是

信用卡旅平險的保險保障期間分成兩種，第一種是「全程旅遊平安險」，整趟海外旅程都是保障範圍。另一種保險的保障範圍比較小，叫做「公共運輸工具期間旅行平安保險」，這種信用卡旅平險只有保障你搭乘、上下公共運輸工具期間，還有飛機起飛前或抵達機場後5小時內、搭乘車輛往返機場、或是在機場內候機這段短短的時間，並不包含旅遊全程。

文：蕭汎如

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忍了好多年沒出國，最近機票跟飯店終於可以通通訂起來了！出國前，身邊的人可能會提醒你要買個保險，不怕一萬只怕萬一。但問題來了，明明刷卡買機票的時候，就會附贈旅平險，為什麼還要另外保險呢？

信用卡附贈的旅平險，保障範圍到哪裡？

現在，讓我們來看看一個假設狀況題：如果我們趁農曆過年，去日本滑雪，卻不小心摔一跤，需要叫救護車去日本當地的醫院看醫生、進行骨折緊急手術、接受藥物治療還有住院的話，只使用信用卡刷卡買機票就送的「信用卡旅遊平安險」，真的可以包辦我們的醫療花費嗎?

首先，請注意信用卡旅平險的保險保障期間分成兩種，第一種是「全程旅遊平安險」，換言之就是整趟海外旅程都是保障範圍。另一種保險的保障範圍比較小，叫做「公共運輸工具期間旅行平安保險」，這種信用卡旅平險只有保障你搭乘、上下公共運輸工具期間，還有飛機起飛前或抵達機場後5小時內、搭乘車輛往返機場、或是在機場內候機這段短短的時間，並不包含旅遊全程。

所以回來我們的狀況題，如果你的信用卡旅平險是第二種，那就很抱歉，在日本滑雪出意外要去看醫生，就不能申請理賠囉。在不能申請保險理賠的狀況下，我們需要支付多少錢呢?

首先，考量跌倒的地方離醫院可能有段距離，所以會需要「救護車的費用」，到了醫院看醫生之後，發現右側脛骨骨折，必須緊急進行手術治療的「手術費用」；還有療程當中搭配使用的相關「藥品費」；最後還要再加上，在醫院住院10多天的「住院費」。你知道嗎？沒有日本健保卡的我們，這些零零總總算下來，大概需要200-300萬日圓，折合台幣大概46-69萬！所以如果只單純靠信用卡旅平險，大部分只能保障搭乘公共運輸期間的意外醫療費用，保障的範圍真的很有限。

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Credit: 日本政府觀光局
日本政府觀光局提供的意外醫療例子

想得到足夠的保障，要另外保哪些範圍的旅平險項目？

那如果在國外旅行期間，不小心受傷或是有就醫需求的時候，希望可以無後顧之憂，要另外保哪些保險，才可以真正有保障呢？針對這個狀況，有二個建議解法。

第一種解法，建議購買市面上壽險或產險公司販售的「旅行平安保險」，不僅可以在海外旅遊期間全程保障，依不同產險公司的投保內容，除了可以獲得高額醫療費、住院費和救護車費用的理賠之外，部分保險甚至還提供以「母語」對應協助尋找醫院，以及和醫師、護理師等醫護人員溝通時的口譯服務。所以，如果遇到我們上面說的狀況，就醫時產生的醫療費、住院費和救護車費用，這些就可以獲得理賠。

第二種解法，就是購買日本當地的「針對訪日外國人的海外旅行平安險」。針對旅客在日本期間，因為意外導致受傷、生病的治療費用，以及醫療轉送回國的交通費，都可以獲得理賠。更厲害的是，只要事先聯絡好客服人員，就可以使用「非現金醫療服務」，由承保公司直接對醫院或藥局支付治療費用和醫藥費，而不用自己去掛號批價又事後申請，這樣就不用擔心金額太高、外幣帶不夠而付不出錢的狀況發生。

不過保險當然有一些除外的情形，像是進行登山攀岩等危險體育活動，所造成的意外傷害，還有飲酒狀態駕駛所導致的事故傷害等等，就不在這個保險的理賠範圍裡面喔。

海外就醫要申請理賠，有哪些文件當下就要申請？

除了醫療費用的收據和明細，要記得留起來之外，一定要拿到醫療院所開立的醫生診斷證明書，有住院的話也要附上出院病歷摘要。回國的時候也要記得申請出入境證明文件，或是留下來回機票的影本，來當作證明。

小小補充，在國外如果發生緊急狀況，需要自己付錢看醫生治療的話，還有幾種方法可以拿到補償：

一、只要在台灣有健保，就可以向健保署申請自墊醫療費用的核退。但是要注意，核退的時間有限制，要記得在治療當天或出院後6個月內趕快申請核退，超過時間就不能申請。

二、如果向健保署申請核退後，還是不夠支付當時在海外花費的醫療費用，這時候，可以向自己的保險公司來申請保險理賠。旅平險可以支付在國外因為突發疾病產生的住院、門診、急診及重大燒燙傷的醫療費用，但是也有最高投保天數180天的限制喔。

三、如果你在出國前，本來就有在國內加保「醫療險」，那當在國外發生意外的時候，可以用「日額型醫療險」、「實支實付」這兩個險種來理賠，住院時，可以按照「天數」給付固定金額，而萬一要升等病房或使用醫材、藥物等雜支費用，也能使用「實支實付」的方式來補足。用醫療險「雙管齊下」，這樣要是出國不小心受傷，就不會那麼有負擔啦。

最後還是那句話：「不怕一萬，只怕萬一」，刷卡買機票就送的信用卡旅平險，不一定能完全包辦旅行途中發生的緊急醫療，要出國玩的話，還是要評估情況，額外購買保險。

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影片參考資料

  1. 0+7新制引爆出國潮，沒有旅平險可保哪種險？
  2. 【海外旅遊保障1】海外旅平險重新上架 一表看懂各家差異
  3. 台灣產物保險-出國旅遊CP值推薦 「旅平險+不便險」
  4. 台灣產物保險-旅遊綜合保險｜線上投保最推薦
  5. 飛日本前先確認！旅遊保險理賠範圍＆日本看診費用案例一次整理
  6. 訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業 「訪日外国人旅行者の医療分野における受入体制整備実証事業」報告書
  7. 獻給在日遊子的你：日本看病就診指南與須知
  8. 在日本旅遊時受傷生病想看醫生怎麼辦？遇上緊急狀況時的實用應變方法
  9. 出國在外緊急就醫，可申請健保自墊醫療費用核退
  10. 讓您的日本之旅更加安心 - 身體不適之時應急指南｜日本：官方指南

責任編輯：陳韻安
核稿編輯：楊士範


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