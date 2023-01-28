給精神科住院醫師的應試建議：不要因為不想當醫師，所以應徵時裝作想成為精神科醫師

文：李俊宏（衛福部嘉南療養院成癮暨司法精神科主任）

醫院趁著補假日完成了住院醫師的甄審。

由於我們是精神科住院醫師應試的尾聲（每年大概都是放在後端，放太前面呢，應徵到的如果又被其他友院選走，不來也尷尬），今天聽了不少孩子們的心聲。

你們都很優秀，是我們口袋裡面的資源不夠多，如果可以的話，我也希望多錄取幾位。

明明我們的公衛業務很多，但國家給我們的額度就是這樣（好希望再給我們多一、兩個額度啊），所以一定有一些遺憾，每間醫院都一樣，希望你們未來都能夠發展得很順利。

接下來是我的一點建議。下面吃了誠實豆沙包慎入。

你有甚麼優勢？

首先，你要明白你的特質跟想要的是甚麼，當然環境有他的限制，你可以依照環境的限制做一些調整，但你沒辦法變成另外一個人，硬要裝是不可能裝得像的。

在你面前的，是一輩子都以觀察人為職業的老師。不要因為不想當醫師，所以應徵時裝作想成為精神科醫師。

如果現今的精神醫療，不是你想像中的樣子，而且不是有辦法在幾十年內變成你想要的那個樣子，還是，精神醫療只是某個意義上的容身之處，或許，你也可以考慮其他科別。

特別是，在競爭很激烈的時候。

再來，我聽到很多孩子說，沒有應徵到是因為論文不夠、成績不好。我告訴你，每家醫院的屬性都不一樣，你已經出社會了，成為社會人，要了解社會競爭的本質，職場競爭，要展現的是你的優勢。

你想想，就算到了醫學中心要比論文，也不是有就好。

今天如果來的只有十個，中間有一個發表過論文，那可能很突出，不過很可惜的是，現在是一個論文通膨的年代。我曾經聽過來的人四分之一有論文，接著要看論文的點數、跟的是哪一個老闆。

那，你就想，白色巨塔裡面，究竟要的是那幾張紙代表的點數？還是甚麼？

到了這個程度，有可能是你實習、PGY（post-graduate year training，畢業後一般醫學訓練）才起跑就有用的嗎？除非你天生神力。而，要弄清楚這個遊戲規則裡面，說得上話的是哪些人，也不是你看共筆看得出來的。

有的孩子還說，如果今年沒應徵到，要gap一年去寫論文（我的天啊，你不如這一年努力加強像甚麼好操耐用、內外兼修的特質來精專醫院吧）。

其實，問題從來都不在於你沒有論文，或是你只有一兩篇論文。

許多孩子的起手式，常常會是我在實習、PGY的時候，照顧過的哪幾個病人讓我印象很深刻。我們目前的學制，訓練出不少說故事高手，但就如同前面所說的一樣。

坐在你面前的老師們，照顧過的病患，比起你所說的那一、兩個，那真的是多太多了，你要思考的是要透過這些個案，展現出你的哪一些跟其他應試者相比更好、更適合的特質。

要是每一個都是「用心聆聽」，說真的，那跟實習生寫的報告差不多，是沒辦法展現你的特殊性的（你已經不是實習生了，不是PGY了）。

如果你應徵的是腫瘤科，展現你「用心聆聽」，那會有醫聖的特質。很可惜，你應徵的是精神科，得展現更不一樣的特殊性。例如，你除了用心聆聽以外，有注意到病患的全人照護，在照護過程中還能協助學長姐解決內外科問題（你去apply內科會強調胸腔科看X光片比賽，你以為精神科就用不上嗎），那就會讓老師印象深刻（當然，你要應徵醫學中心可能可以有不一樣的特質說明）。

有時候要反過來想，會談技巧、精神病理、精神藥理甚麼的都是入行還可以訓練的，但是有哪些技能與態度是入行前，院方希望你帶進來的（最近國衛院成癮訓要送醫師去學超音波給大家參考）。

個別準備而非一招打天下

如果沒有學術根柢（其實這是可以訓練的，入行時有沒有一點都不重要，反而態度才是最重要的），有時候，親切和善（病患、家屬的評價，像病患家屬的要求如何處理）、好操耐用（例如照護個案、支援哪邊、急診值班量）、合群肯協調（醫療團隊的評價，像晚上call你都怎麼處理），也是很重要的特質。

一定會來，能早點來，對我們來講，也很重要。之後，則是你面對你未來就業職缺的尊重。

至少，你要稍微打聽了解一下工作環境的狀況，這就好像你今天走半導體產業，不管去台積電還是聯發科，你至少要知道是做IC製程還是設計吧。以精神科住院醫師來說的話，主要業務有哪些？照顧床數？值班數？薪資待遇？訓練歷程？教學的狀況？師長有哪些人？

如果有時間，履歷可以的話，稍微改一下。

不同的屬性的單位，不要同一份打通關，比較會讓該單位認為你鎖定這個地方排序在前面，具有相當高的動機。

面試的時候，稍微準備一下，這些內容應該都可以找得到，一問三不知，很容易變成是來碰運氣的。就好像，有些孩子老愛說我很喜歡做研究，當我反問：「那你有沒有查過這邊的老師，有在做哪一方面的研究，比較想跟哪幾位老師請益」時就在搔頭一樣。

我是做動機式晤談的。你動機停在哪一期，我是看得出來的。

最後，畢竟你應徵的是醫療的職缺，雖然你會的才藝可以成為忘年會的表演項目，或是你的文采可能會加深我們的印象，但那絕對跟這個職缺無關。

當你把作品集拿給我的時候，反而我會擔心的是，你會不會跟冨樫老師一樣，因為要取材就長期休刊了。

把評分表交出去後，其實很難割捨，希望今天看到好幾位相當優秀的年輕人，都能繼續堅持下去，精神醫療的未來在你們身上。