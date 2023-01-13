2023/01/13,
美加

美國維吉尼亞州學校傳出槍擊案：6歲男童朝老師開槍

美國維吉尼亞州學校傳出槍擊案：6歲男童朝老師開槍
槍擊案發生於維吉尼亞州的Richneck國小。｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

美國維吉尼亞州紐波特紐斯市（Newport News, Virginia）9日發生校園槍擊案，涉案人為一名6歲學生。據調查，作案槍枝來自家中，為合法購入，其監護人可能因此被撤銷監護權。

美國維吉尼亞州紐波特紐斯市（Newport News, Virginia）的一所小學在當地時間9日傳出槍響，一名學生攜帶槍支到校，並蓄意朝老師開槍。該名教師目前情況穩定，也沒有其他學生受傷，但此事仍震驚各界，全因涉案人僅國小一年級。

女老師欲沒收槍枝卻中彈，目擊同學表示時常做惡夢

目擊同學格雷戈里（Brittaney Gregory）透過母親向《華盛頓郵報》表示，當時瑞奇內格（Richneck）小學的一年級正要舉行讀書會，一名同學從背包裡掏出手槍，指著老師，並在老師打算沒收槍枝時開槍。該名母親描述她的兒子自槍擊案發生以來仍感到震驚，頻繁地做噩夢。

該事件導致25歲的老師Abby Zwerner腹部中槍。《ABC News》指出，Zwerner中槍後將其餘約莫20位學生帶到另一間教室避難，是最後一位離開的人。並引述市長Phillip Jones的說法表示，Zwerner當時並無掙扎或打鬥，僅採取防禦性姿勢，但子彈穿過手肘，射中胸口。並表示其傷勢曾危及生命，但經過治療已好轉。

美50逾年來第4起由6歲兒童犯下的槍擊案，比例正上升

《ABC News》報導，警察局長Steve Drew於週一記者會上表示，這把槍為合法購買。他說這位6歲孩子是從家中取得這把9毫米的金牛座手槍，並將其帶到學校。

《衛報》指出，如此年幼的學生犯下校園槍擊案在美國十分罕見，但並非史無前例。槍支暴力專家表示，自1970年以來，共有16起由10歲以下兒童犯下的槍擊案，其中3起是由6歲學生行使。而這些事件通常涉及其他學生，而非教職員。

K-12校園槍擊資料庫創始人、研究員David Riedman告訴美聯社：「這非常罕見，而且不是傳統法律或制度能處理的範疇。」

約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的槍支暴力專家Daniel Webster教授表示，兒童在家中或其他地點無意中向自己或他人開槍的比例正在上升。

槍擊頻傳，學校擬安裝金屬探測器，並祭出更嚴格的遊客政策

根據《教育周刊》報導，自2018年以來，美國共發生了145起學校槍擊案。去（2022）年造成51人受傷和死亡，高於2021年的35人和2020年的10人。

而Richneck學區在過去17個月內發生了3起槍支暴力事件，包括2021年9月，一名16歲的男子於午餐時間在人來人往的走廊上開了數槍，導致兩名17歲孩子受傷。兩個月後，一名18歲的男子在足球比賽後射殺一名年輕學生。

該地區一名學生家長透過《衛報》表示，在學校安裝金屬探測器、僱用更多員工及心理健康領域的顧問和更嚴格的遊客政策將有助於降低上述風險。

身為3個孩子母親的Molly Hunter告訴《NBC新聞》：「身為家長，我感到學校內發生的暴力事件沒有得到充分解決。」

校長Briana Foster Newton則發聲明表示：「我為學校社群感到心痛。 週五發生的悲慘事件深深地影響了所有人。」

涉案人目前遭拘留，父母恐被撤銷監護權

槍擊案發生後，該所小學週一和週二的課程被取消。《衛報》指出，這名6歲的孩子目前仍被拘留。《CNN》引述Drew週二的說法表示，由於槍枝來自家中，監護人可能會因此面臨指控。

同時，維吉尼亞州的法律不允許未成年人的孩子受審，少年監獄的最低刑齡為11歲，因此即使被判有罪，年紀未達標也會導致無法將涉案人拘留於少年司法部。但當局有權撤銷父母的監護權。

市長Jone於週六表示，當局會確保涉案男童獲得他所需要的服務。並認為應該針對如何防止此類事情重演進行全國性的討論。

維吉尼亞州州長Glenn Youngkin推文表示，州政府因應市內小學槍擊案，將隨時提供任何形式的援助，並持續監測局勢，同時為所有學生和社區的安全祈禱。此外《紐約時報》的報導也指出，Youngkin認為維吉尼亞州已經制定了全國最嚴格的槍支法，下一步是在心理健康治療上投入更多資金，並對槍支犯罪採取更嚴厲的懲罰。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：葉冠妤
核稿編輯：楊士範


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。