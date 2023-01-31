《性愛心理師的大人親密必修課》：丈夫求愛，妻子拒絕，對方感受的是「家人」還是「戀人」？

文：朴昭鈴

你不做會死嗎？—無性婚姻

結婚第七年的熙媛憤憤地說她不想再看到丈夫了。她表示丈夫總是喜歡在她洗碗的時候從背後抱住親吻她，接著開始摸她的胸部，她不喜歡在孩子面前做這種害羞的事。但表達以後，丈夫卻生氣：「那我們何時做？」熙媛無話可說。

「這男人都不好奇我在想什麼、平時過得如何，只會窺探何時可以做愛，我還能信得過他，和他過一輩子嗎？」

熙媛從結婚之前，對於身體接觸或性關係方面就是屬於害羞、小心翼翼的人。雖然不到討厭，但連牽手都會不自在。後來遇到現在的丈夫，她能感受這個男人非常愛自己，可以守護自己，累積對他的信任與信賴後，兩人結了婚。

懷孕生產後，熙媛辭掉原本的工作，專心帶孩子，當然也是因為丈夫希望她專心當一個媽媽。雖然辭掉了工作，但在孩子進幼兒園之前，日子卻過得比上班還要辛苦。熙媛算是體力弱的女性，然而孩子是不會乖乖吃飯與睡覺的敏感體質，令她很疲倦。至於丈夫做了什麼？丈夫雖然會幫她，但真的只是「幫忙」，最終負責養育孩子的人還是熙媛。

某天，丈夫半夜將睡著的她叫醒，要求做愛。她瞬間怒氣爆發，發了脾氣。她無法理解丈夫的想法，也不想要理解，甚至說：「我覺得自己成了某種職業女性。」丈夫求愛，妻子拒絕，反覆重演幾遍後，兩人自然而然地成為無性夫妻了，熙媛也乾脆以哄孩子睡覺為由分房睡。隨時間流逝，孩子上了幼稚園，熙媛開始比較游刃有餘，但她仍然討厭丈夫，因丈夫不理解她而感到鬱悶和孤單。

做愛？世界上最簡單也最難的事

尋求諮詢的人千奇百種，其中有戀人，也有單身，但佔最多比例的還是夫妻。上述的熙媛案例就是在夫妻諮商中最常遇到的問題。熙媛一點也不好奇丈夫的想法是什麼嗎？他真的是一個不管妻子累不累，只想做愛的野獸嗎？我們來聽聽丈夫怎麼說：

「您好，我結婚七年，是一位至今仍然非常愛我妻子，覺得她很漂亮的丈夫。關於討厭做愛的妻子，我很苦惱。手一碰，她就會自動反射將手挪開。我不是問題男子，很會賺錢，在家也是家政丈夫。你問我為什麼這麼認為嗎？下班後回到家，我會幫辛苦的妻子準備晚餐和洗碗。因為自己創業，經常需要與人應酬，老實說回到家，我只想要休息，但知道妻子很辛苦，所以很努力想要幫她。 吃完晚餐後，晚上默默求愛……老實說我問的時候很看她臉色，因為不知道她今天心情好不好？會不會問了被拒絕？想了很多，慢慢靠近妻子。但妻子總把我當作只想做愛的變態，距離上次已經三 週了，我很累，甚至讓我想起前女友。看到身邊認識的有婦之夫，也有人交了小三女友，我還在想是不是也該這樣做。當然是開玩笑的！大家都說家人間不應該是這樣的，真的嗎？」

熙媛知道丈夫的想法後，受到很大的打擊，並問：「我該怎麼做才好？」她依然愛她的丈夫，想要積極改善兩人的關係。

感覺彼此之間做愛次數太少的時候，大家一開始都會先從本人年齡層的做愛平均次數開始網路搜尋，如「30歲夫妻的做愛平均次數」。雖然好奇自己想要做愛的想法是否為不正常？彼此的性關係次數少是對的嗎？但這種問題也不太能去問別人，只好網路搜尋。不過，要注意的是，夫妻關係不能以統計數據解讀，別人做幾次、用什麼方式做來獲得性滿足，都與自己的人生無關，性是屬於彼此兩人私密的特別關係。

以下說明幾個關於性慾差異的誤解：

第一、認為次數有問題，有人說「結婚了，依然孤單」。所以性慾高的一方想要以統計數字說明彼此的次數有問題（但另一半並不會因為看到統計數字後就說「天阿！這樣嗎？那我們趕緊來做？」）。

第二、不能自慰解決嗎？性慾低的一方常會憤憤不平：「我很累，不能自己解決嗎？自慰又不是壞事，就自己手射……」真的有很多女性會這樣說，但這樣的誤解都是因為她們認為「男性想要做愛的理由是想藉由射精獲得快感」。但我問了前來諮詢或聽講座的男性：「您為什麼來？」從來都沒有聽過男性的回答是「因為我想要更爽快地射精」，大部分的男性都是說「我想要帶給她更多的幸福」。

換句話說，男性想要藉由性關係確認彼此的愛。就連情感表現遲鈍的男性在床上也會說出「我愛妳」或「妳真美」這些話，所以當女性對男性說「你自己解決」其實是很殘酷的。

第三、男性無時無刻都很火熱、想做愛是誤解。我們常看到泌尿科的廣告文宣口號一致都是「強悍男子」，但世界上也存在討厭做愛的男性。性慾低的女性很常見，所以常會聽到她們說「丈夫一直煩，很累。」卻很少聽到「妻子一直煩，很累。」不過，實際上仍有不少對夫妻是因為丈夫不想做愛而產生煩惱。

做愛跟打羽毛球不一樣。我喜歡打羽毛球，但如果我的另一半不喜歡？那我自己加入同好會就好了。但在已婚狀態下，與非配偶的人發生性關係是不被允許的。而且也很難單就這個原因輕易決定離婚。

你也因為性慾差異問題和伴侶產生矛盾嗎？我想對性慾低的一方說：性慾確實不是什麼特別偉大的感受。而且，性慾不只有身體熱血沸騰、產生勃起的狀態才算是，因另一半手的觸摸而感到「心情好」這也算是一種性慾。甚至，對方穿新衣出場的那一刻，發出「喔！真帥」的聲音也是性慾。拋開偉大與令人感到負擔的性慾想法，把它想得更輕鬆一點。

最近美國市面販售一種提高性慾的女性用威而鋼（Viagra），關於「性慾」的敏感問題引發一陣爭論。無慾的女性打針或吃藥，馬上就會有想要做愛的心情嗎？不，把問題拉到更前面，有辦法說服她去接受藥物治療嗎？根據美國調查結果顯示：600名更年期女性雖然性慾減少，但其中95％的女性不認為需要接受治療。

英屬哥倫比亞大學的精神科教授羅斯瑪麗．巴森（Rosemary Basson）說：「女性的關係滿意度、情感親密與過去性經驗等錯綜複雜，影響性反應。」女性對性要展現中性的態度，故只能在另一半發出性的信號才能體現自己的欲求和衝動。女性的性是反應式，非主動式。於是。五顆星答案出爐：「性慾低的女性要提升安定感，需要更多的感性愛撫喚醒她的欲求與衝動。」

回到熙媛的案例，心情舒緩一些後，我問她：「有先試過身體接觸嗎？」她說一次都沒有。因此，我給熙媛一項作業，要她立刻嘗試。兩人一起進諮商室，並肩坐著，熙媛稍微摸了丈夫的指尖，彷彿剛見面的男女，氣氛尷尬，熙媛害羞了。