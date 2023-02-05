《守住角落的人》：江湖傳言，美眉越正折扣越低，曾大福哼說：「這是醜化我！」
我們想讓你知道的是
跳躍與跳躍之間，最後我終於摸清楚，對曾大福來說，生命中最重要的是書、電影、音樂、旅行，而書是宇宙的中心，生命燃燒的動力，本質上他是感性動物，有偏執狂的文青。
文：蘇惠昭
我的書店是土地公廟——水準書局曾大福（節錄）
存活下來的哲學
因為曾大福，水準書局創造了台灣書店絕無僅有的風格，二○一九年二月有貴客光臨，小英總統到此一口氣橫掃十九本書，曾大福「說大人者則藐之」，保持一貫強迫餵食好書之風，「我開書店四十八年，之前從來沒有一位文化長官、市長、立委、議員來買書。」他感嘆，聲線糊糊的，一團黑霧於頂上白髮飄來飄去。
總統為他帶來大約兩周的好生意，之後又掉回「SARS時期」，對實體書店來說，「SARS」的解藥從未被調製出來。
半個世紀，網路壓倒實體、臉書取代讀書、人工智慧置換人腦，遊戲規則不斷改變，舊有傳統碎了一地，但從光華商場到師大商圈，水準書局沒有變過，連重新裝潢都不曾，二十幾坪的書店自然老化，維持著七○年代的骨肉，而曾大福彷彿自願守在洞穴裡的山頂洞人，或者扮演一個單挑風車巨人的唐吉訶德。
他是怎樣存活下來的？這是一個巨大的謎。
採訪曾大福確實是艱難的事，他的答題原則是，無論你問我什麼，我只說我想說的，從地平線到外星球。
譬如問他「書店生存之道」，這是基本題，必問，水準的存在正是網路時代的某種奇蹟。
「一本書可以改變人的一生，扭轉命運，我開書店是為了教育社會大眾，書店就是社區的土地公廟，不是為了營利，」他對「生存之道」有些過敏，便忽然一個大迴轉劈哩啪啦反問我看過《班傑明的奇幻旅程》嗎？《女人香》呢？《阿根廷別為我哭泣》、《海上鋼琴師》？《辛德勒的名單》？
我一直點頭，他很滿意，告訴我《阿根廷》他看了一百次，《班傑明》五十次，瑪丹娜來台灣開演唱會，他聽了兩場，席琳狄翁也聽了兩場，「我覺得我比李嘉誠還要富有。」
低價不等於銷量
「為什麼書要賣那麼便宜？」這是第二必問題。
「書太貴，會斷了很多人買的權利。」這題的答案意外命中紅心，但他真正想解釋的是「正妹折扣大」這件事。
江湖傳言，美眉越正折扣越低，曾大福哼說：「這是醜化我！」他真正給最多折扣的是長期捐血的人、護理人員、消防隊員、弱勢團體、原住民部落，以及各種各類的義工、志工，「我都照成本賣。」
他要我幫他宣傳，弱勢團體來買書，「買一箱我送三箱五箱。」
只是低價不等於銷量，《國家地理雜誌》他用一折兩折賣，但一個月只賣出一兩本。曾野綾子的書，在曾大福看來等於「培養愛與善的能量」，他可以免費出借，不用考試不用寫心得報告，乏人問津，「又孤獨又心痛」。書局地下室堆滿他從銷毀邊緣搶救下來的書、絕版好書、雜誌和報紙，《曠野的聲音》就有一百多本，《壹週刊》從創刊號到最後一期，全部蒐藏，他深愛周刊裡的溫暖故事。
第三必問題：「為什麼要拚命推銷書？」
曾大福覺得這根本不是個問題，如果某一本書是「全世界最好看的書」，他理所當然要推銷，如果覺得老闆錯了，「我就送你歐洲來回機票，」反正話不投機半句多，不喜歡被推銷的人就不會再上門，緣深緣淺，就這樣，不成問題。
愛聽不聽無所謂，被人喜歡或討厭也無所謂，亞斯伯格人的特質之一，所以曾大福說他必須藉由採訪再澄清一件事。
兒子曾匯閎曾爆料老爸是亞斯伯格人，白紙黑字印在雜誌上，「我怎麼會是亞斯伯格呢？亞斯伯格只愛自己不愛眾生，我一輩子都愛著眾生啊！」曾大福鄭重否認。
他並沒有亂說。他捐錢拯救雛妓，多家出版社欠錢不還也不計較，「愛（書）到深處無怨尤」，因為出資義助「讀書共和國」度過難關，共和國旗下四十家出版社便由他掛發行人兼出版總監。還有，陳文茜罹癌，「我也是祝福，希望她好起來」。
曾匯閎如今也是書店一景，他學建築，留學義大利，熱愛閱讀，有一張花美男的臉配上習武人的胸肌，卻甘心情願來老爸的書店當店長，正式工作日都西裝領帶盛裝出場以「強化軟體」，採訪這一天他休息，穿T恤，怕形象歪掉堅持不肯拍照。
曾大福認為兒子繼承了他水瓶座「漫步在雲端」的基因。
幸福無關乎錢
必問題四，也是江湖傳言，曾大福擁有不少房地產，因此不必靠書店賺錢。
他怎麼回答呢？
「我跟你講一個更高層次的，」果然他又跳開，飄走了，「人生在世，所有的東西都是短暫擁有。」沒有承認也沒有否認。
幸福無關乎錢，高陽、董橋、席慕蓉、二月河、曾野綾子……他說閱讀帶給他「太多的好」，作家鄧美玲則是他的偶像，如今科學也證明大腦偏愛紙本書勝過螢幕，還有他好多年前一個人去京都旅行三十八天，搭廉航，住一晚五百元民宿，買一輛二手腳踏車代步，每天晃蕩至半夜才回到住處，「簡直太幸福了，」而那盛大的幸福只花掉他四萬多元。
跳躍與跳躍之間，最後我終於摸清楚，對曾大福來說，生命中最重要的是書、電影、音樂、旅行，而書是宇宙的中心，生命燃燒的動力，本質上他是感性動物，有偏執狂的文青。
活在電腦時代之外
「我真正沒有看過比他更孝順，更照顧家裡的男人。」牽手李寶卿證明。
但曾大福自己日子過得十分清貧，每日吃兩餐，餐費超過兩百元便有罪惡感，移動就靠走路或騎腳踏車，「我沒有手機，是真的，沒有騙人。」
李寶卿最了曾大福的個性，雖然偶爾嗆他活在電腦時代之外，「孤陋寡聞」，但也就放他「做自己」，只有在丈夫發表政見至日月無光之際，會見義勇為跳出來斥喝：「曾先生，人家要問你書店，不、要、講、政、治！」
Tags：
【一圖看懂】HCG免治馬桶：全新電解除菌水潔淨科技，全方位抗菌守護屁屁
我們想讓你知道的是
居家清潔馬桶，總是讓你覺得繁瑣又疲累嗎？每天如廁的馬桶，清潔及抗菌能力可是比任何其它家具、家電更重要。選擇有效抗菌加上舒適的體驗節能的設計，就能讓你在家放鬆解放的時候，心情也一起上天堂啦！
根據BBC報導，在2010年時，英國舉辦了一次讓民眾選出史上最偉大發明的投票，其中抽水馬桶排行第九名，比引擎還高一名。
作為史上最偉大發明第九名的抽水馬桶，前身可以追溯到西元前的羅馬時代，從只是一個有排水系統的溝槽，到現代化的獨立抽水馬桶，我們觀察到除了科技的進步，以及人們對如廁時舒適度的要求之外，近年來更進化到必須具備可以主動去除病菌、維持整體潔淨的種種設計，畢竟馬桶與生活密切相關，又是與身體親密接觸的家電，要怎麼讓人用得乾淨、舒服又健康，就是身為馬桶的使命。
電解除菌水，加碼抗菌超乾淨
每天都要和屁屁親密接觸的馬桶，清潔之餘還能主動抗菌、杜絕二次污染很重要。HCG免治馬桶的抗菌潔淨科技，與工研院產研合作全球首創電化學除氯技術可以將自來水電解之後，把氯轉化成無害氯離子形成的電解水，在清除污垢的同時，也達到除菌的作用，整個過程都無需使用任何化學藥劑或清潔劑；更棒的是，電解除菌水在一段時間之後，就會自動還原成自來水。乾淨、抗菌、安心、安全，討厭的壞菌不見了，也不會對我們生活的環境帶來更多負擔。
全然的舒適體驗，屁屁最知道
每一次使用馬桶，你都花上多少時間呢？無論時間長短，HCG希望為每一次的如廁體驗，帶來純粹的放鬆和舒適。HCG使用全球唯一可促進微循環之生物能陶瓷材料製成座墊，能放射4-14微米遠紅外線光波，促進人體血液循環，預防久坐之後腿部痠麻。還有聰明的負離子循環除臭，一入座便感應啟動，不用擔心臭味擾人或自擾。
恆溫節能不浪費，對地球好對錢包更好
寒流來襲時，突然接觸到冰冷的馬桶座墊而被嚇一跳的感覺，是許多人的共同經驗。HCG免治貼心暖座功能，一坐下就好溫暖，搭載瞬熱式溫感水洗利用陶瓷瞬間加熱技術有效節能30％，不會因持續加熱浪費能源，也不會為了節能而忽冷忽熱，使用流動活水更為乾淨衛生。讓你在使用馬桶的時候，不管是肌膚接觸到的地方，或者是心裡的感受，都是恰到好處的最佳溫度。
前一陣子，公共廁所要升級成免治馬桶的議題，讓大家紛紛討論起馬桶該有哪些先進設計，才能讓人用起來舒適又安心。其中最多人在乎的，莫過於馬桶的清潔問題，HCG免治馬桶採用抗菌樹脂材質便座，免除衛生隱憂，如座更安心舒適，第二道清潔防護，利用電解除箘水，自主清潔、抗菌，整體材質都通過SGS檢驗測試，有效抗菌程度高達99%，再加上唯一落實全機台灣在地生產製造，不混充國外代工的高保障品質，全方位提升衛生標準、滿足使用者需求的HCG免治馬桶，就是新世代家庭中，守護屁屁的最佳夥伴。