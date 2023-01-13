「貓王」獨生女麗莎瑪莉普里斯萊逝世享年54歲，數張專輯以及婚姻都曾是熱議焦點

美國搖滾樂天王「貓王」艾維斯普里斯萊（Elvis Presley）的獨生女麗莎瑪莉普里斯萊（Lisa Marie Presley），近日因心臟驟停緊急住院，經過搶救之後一度傳出恢復脈搏。不過，隨後她的母親普莉希拉普里斯萊（Priscilla Presley）於今（13）日證實，麗莎瑪莉普里斯萊已經逝世，享年54歲。

根據《綜藝報》指出，在麗莎瑪莉普里斯的家庭聲明中表示：「普莉希拉普里斯萊和普里斯萊一家， 對心愛的 麗莎瑪莉 的不幸去世感到震驚和悲痛，非常感謝大家的支持、愛和祈禱，同時在這個非常困難的時期，請給予隱私。」

事實上，在 麗莎瑪莉普里斯萊離世的前幾日，麗莎瑪莉普里斯萊與母親普莉希拉普里斯萊，共同出席了於10日舉辦的金球獎頒獎典禮，也親眼見證新生代演員奧斯汀巴特勒（Austin Butler）憑藉《貓王艾維斯》獲得最佳男主角的榮光，兩人也參加了《貓王艾維斯》的派對，「 我對這部電影以及其產生的影響，甚至是 奧斯汀巴特勒 所做的一切感到非常激動。我很自豪。我知道我的父親也會感到非常自豪。」當時 麗莎瑪莉普里斯如此表示對父親的欽慕，如今也離開人世，令各界不捨。

Photo Credit: GettyImages 麗莎瑪莉普里斯萊日前出席金球獎

回顧麗莎瑪莉普里斯萊的一生，橫跨了音樂、電影的娛樂事業，也是一位全方位的演藝工作者。

麗莎瑪莉普里斯萊出生於1968年的 孟菲斯 ，貓王以及普莉希拉結婚9過月後就生下麗莎瑪莉，不過在麗莎瑪莉普里斯萊5歲時，也就是1973年時，貓王以及普莉希拉就宣告離婚，而當麗莎瑪莉普里斯萊9歲，1977年時，貓王就從此長眠，父女天人永隔。

伴隨著父親的巨大鎂光燈以及驟逝，麗莎瑪莉普里斯萊的童年並不順遂，而後染上毒癮。不過，當貓王以及麗莎瑪莉的祖父、曾祖母去世之後，麗莎瑪莉順理成章地繼承了位於孟菲斯的知名豪宅雅園（Graceland），且繼承了貓王的全部遺產。

至於麗莎瑪莉到了35歲時，發行了首張創作專輯《 To Whom It May Concern》，此張專輯收錄了熱門單曲〈Lights Out〉，同時獲得超過50萬張銷量的金牌認證。而後 麗莎瑪莉在 第二張專輯《Now What》創作了10首歌曲，並翻唱了樂團Ramones的經典作品〈Here Today and Gone Tomorrow〉。 麗莎瑪莉的 這兩張專輯均由Capitol Records發行，且 都曾登上告示牌200專輯排行榜（Billboard 200）前10名。

至於 麗莎瑪莉備受讚譽的第三張專輯《 Storm & Grace》，則是由知名搖滾音樂人T Bone Burnett製作，此專輯於2012年由Republic Records與Simon Fuller的XIX Recordings合作發行。而 為了宣傳這張專輯，甚至前往孟菲斯的傳奇錄音室 太陽唱片（ Sun Studios ）演唱了主打單曲〈 You Ain't Seen Nothin' Yet〉 ，眾所皆知，貓王於1954年7月，在太陽唱片公司的錄音室錄製了〈That's All Right〉，爾後就開啟了不朽的璀璨音樂生涯。女兒對於父親的致敬，也成了後世流傳的話題。

最後，作為全世界最知名音樂人的女兒，麗莎瑪莉的私生活也不斷被放大檢視。麗莎瑪莉有過4段婚姻，第一段為音樂家丹尼克亞芙（Danny Keough），兩人育有一子一女，班傑明克亞芙（ Benjamin Keough ）以及芮莉克亞芙（Riley Keough），而芮莉克亞芙走上不同於音樂世家的影視之路，至今演出過《舞棍俱樂部》、《瘋狂麥斯：憤怒道》、《羅根好好運》等知名作品，至於班傑明克亞芙則 於2020年死於自己造成的槍傷。

而麗莎瑪莉第二段婚姻也最廣為人知，就是與流行樂天王麥可傑克森（Michael Jackson）於1994年開始的夫妻關係。但這段關係維繫不久，隨後麥可傑克森於1996年爆出猥褻兒童風波，兩人結婚兩年就離婚。

到了2002年，麗莎瑪莉就與另一位好萊塢知名影星尼可拉斯凱吉（Nicholas Cage）結婚，但這段婚姻也不長，2004年就兩人正式離婚。直至2006年，麗莎瑪莉與音樂製作人麥可洛克伍德（Michael Lockwood）結婚，在這段婚姻之中，麗莎瑪莉產下了雙胞胎女嬰，但兩人也在去（2022）年正式離婚。

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核稿編輯：楊士範