「貓王」獨生女麗莎瑪莉普里斯萊逝世享年54歲，數張專輯以及婚姻都曾是熱議焦點

美國搖滾樂天王「貓王」艾維斯普里斯萊(Elvis Presley)的獨生女麗莎瑪莉普里斯萊(Lisa Marie Presley),近日因心臟驟停緊急住院,經過搶救之後一度傳出恢復脈搏。不過,隨後她的母親普莉希拉普里斯萊(Priscilla Presley)於今(13)日證實,麗莎瑪莉普里斯萊已經逝世,享年54歲。

根據《綜藝報》指出,在麗莎瑪莉普里斯的家庭聲明中表示:「普莉希拉普里斯萊和普里斯萊一家, 對心愛的 麗莎瑪莉 的不幸去世感到震驚和悲痛,非常感謝大家的支持、愛和祈禱,同時在這個非常困難的時期,請給予隱私。」

事實上,在 麗莎瑪莉普里斯萊離世的前幾日,麗莎瑪莉普里斯萊與母親普莉希拉普里斯萊,共同出席了於10日舉辦的金球獎頒獎典禮,也親眼見證新生代演員奧斯汀巴特勒(Austin Butler)憑藉《貓王艾維斯》獲得最佳男主角的榮光,兩人也參加了《貓王艾維斯》的派對,「 我對這部電影以及其產生的影響,甚至是 奧斯汀巴特勒 所做的一切感到非常激動。我很自豪。我知道我的父親也會感到非常自豪。」當時 麗莎瑪莉普里斯如此表示對父親的欽慕,如今也離開人世,令各界不捨。

Photo Credit: GettyImages 麗莎瑪莉普里斯萊日前出席金球獎

回顧麗莎瑪莉普里斯萊的一生,橫跨了音樂、電影的娛樂事業,也是一位全方位的演藝工作者。

麗莎瑪莉普里斯萊出生於1968年的 孟菲斯 ,貓王以及普莉希拉結婚9過月後就生下麗莎瑪莉,不過在麗莎瑪莉普里斯萊5歲時,也就是1973年時,貓王以及普莉希拉就宣告離婚,而當麗莎瑪莉普里斯萊9歲,1977年時,貓王就從此長眠,父女天人永隔。

伴隨著父親的巨大鎂光燈以及驟逝,麗莎瑪莉普里斯萊的童年並不順遂,而後染上毒癮。不過,當貓王以及麗莎瑪莉的祖父、曾祖母去世之後,麗莎瑪莉順理成章地繼承了位於孟菲斯的知名豪宅雅園(Graceland),且繼承了貓王的全部遺產。

至於麗莎瑪莉到了35歲時,發行了首張創作專輯《 To Whom It May Concern》,此張專輯收錄了熱門單曲〈Lights Out〉,同時獲得超過50萬張銷量的金牌認證。而後 麗莎瑪莉在 第二張專輯《Now What》創作了10首歌曲,並翻唱了樂團Ramones的經典作品〈Here Today and Gone Tomorrow〉。 麗莎瑪莉的 這兩張專輯均由Capitol Records發行,且 都曾登上告示牌200專輯排行榜(Billboard 200)前10名。

至於 麗莎瑪莉備受讚譽的第三張專輯《 Storm & Grace》,則是由知名搖滾音樂人T Bone Burnett製作,此專輯於2012年由Republic Records與Simon Fuller的XIX Recordings合作發行。而 為了宣傳這張專輯,甚至前往孟菲斯的傳奇錄音室 太陽唱片( Sun Studios )演唱了主打單曲〈 You Ain't Seen Nothin' Yet〉 ,眾所皆知,貓王於1954年7月,在太陽唱片公司的錄音室錄製了〈That's All Right〉,爾後就開啟了不朽的璀璨音樂生涯。女兒對於父親的致敬,也成了後世流傳的話題。

最後,作為全世界最知名音樂人的女兒,麗莎瑪莉的私生活也不斷被放大檢視。麗莎瑪莉有過4段婚姻,第一段為音樂家丹尼克亞芙(Danny Keough),兩人育有一子一女,班傑明克亞芙( Benjamin Keough )以及芮莉克亞芙(Riley Keough),而芮莉克亞芙走上不同於音樂世家的影視之路,至今演出過《舞棍俱樂部》、《瘋狂麥斯:憤怒道》、《羅根好好運》等知名作品,至於班傑明克亞芙則 於2020年死於自己造成的槍傷。

而麗莎瑪莉第二段婚姻也最廣為人知,就是與流行樂天王麥可傑克森(Michael Jackson)於1994年開始的夫妻關係。但這段關係維繫不久,隨後麥可傑克森於1996年爆出猥褻兒童風波,兩人結婚兩年就離婚。

到了2002年,麗莎瑪莉就與另一位好萊塢知名影星尼可拉斯凱吉(Nicholas Cage)結婚,但這段婚姻也不長,2004年就兩人正式離婚。直至2006年,麗莎瑪莉與音樂製作人麥可洛克伍德(Michael Lockwood)結婚,在這段婚姻之中,麗莎瑪莉產下了雙胞胎女嬰,但兩人也在去(2022)年正式離婚。

Photo Credit: GettyImages

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱,每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員!

核稿編輯:楊士範