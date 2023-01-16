2023/01/16,
社會

台中肇事逃逸車禍2死1重傷，駕駛曾因酒駕判刑6個月剛出獄，稱「看到警察會怕」

台中肇事逃逸車禍2死1重傷，駕駛曾因酒駕判刑6個月剛出獄，稱「看到警察會怕」
photo credit: 中央社

我們想讓你知道的是

劉男過去超過三次酒駕被捕，2020年10月才因酒駕判刑6個月剛出獄，但昨晚經抽血檢驗，劉嫌並無酒駕，因駕照被吊扣為無照，他供稱，自己因為曾入獄、且因為無照駕駛看到警察會怕。

劉姓男子昨晚開車，為躲避警方舉發逆向闖紅燈，結果接連撞上2輛機車，造成葉男死亡，另外一位連姓姐妹今（16）日凌晨妹妹送醫後不治，共釀2死1重傷；劉男在案發後棄車逃逸，警方追捕約3小時後落網，供稱自己因為曾入獄、且因為過去曾酒駕被吊銷駕照，為無照駕駛看到警察會怕。劉男經酒測後，此次車禍並未酒駕，警方訊問後移送地檢署偵辦。

重大車禍釀2死1重傷

《中央社》報導，台中市東區振興路與東光園路口，15日晚上7時26分許發生重大車禍，警方指出，劉姓男子（49歲）開車沿東光園路由北往南方向直行，行經案發路口時疑闖紅燈，與騎機車的連姓女子（38歲）發生碰撞，造成連姓女子與附載的姊姊（39歲）受傷，2人送中國醫藥大學附設醫院救治。

劉男接著又與騎機車的葉姓男子（65歲）發生碰撞，警方表示，葉男當場失去生命跡象，送往長安醫院搶救仍宣告不治，另外停放路邊的自小客車也被波及。

《自由時報》報導，現場共有2輛機車3名傷者，其中65歲的葉姓男騎士已無生命跡象，經送醫搶救因頭部變形，全身多處骨折，傷重宣告不治。另兩名傷者則是分別38歲及39歲的連姓姊妹，當時兩人騎車雙載遇飛來橫禍，兩人都是全身多處骨折，傷勢嚴重，經送醫其中妹妹意識不清插管急救，凌晨宣告不，、姊姊則是開放性骨折及血壓偏低，目前仍在觀察中。

《ETtoday》報導，肇事後，劉男棄車逃逸，一跛一跛逃到附近烤肉攤詢問「後面有警察在追我嗎？」老闆娘探頭看了看後方說「沒有啊」，接著反問「發生什麼事？」但劉一言不發就離開，全程被監視器拍下。

台中警三分局指出，警方晚間7點多巡經東區建成路與旱溪街口，發現一輛小客車沿建成路由南往北逆向行駛，立刻嗚警報器尾隨攔查，但該車沿建成路右轉復興東路後，又右轉東光路，在東光路與建成路口一路逆向，同仁考量執勤安全，決定不續追，將依車牌就違規部分逕行舉發。未料劉男後續就出車禍且肇事逃逸。

《TVBS》報導，警方獲報後展開追捕，在3個小時後將劉男逮捕到案，劉男供稱知道自己撞到人，但不知道這麼嚴重，當下因為駕照被吊扣才會遇到警方攔檢不停，後來棄車逃逸後叫計程車到烏日友人家躲藏，隨後被捕；警方初步調查，劉男為烏日人，過去超過三次酒駕被捕，2020年10月才因酒駕判刑6個月剛出獄，但昨晚經抽血檢驗，劉嫌並無酒駕，因駕照被吊扣為無照。

《中央社》報導，劉男到案後供稱，因曾經入獄，看到警方會怕，當時才會駕車逃逸。警方全案詢問後，將依過失致死、公共危險等罪嫌將劉男移送台中地檢署偵辦。

《ETtoday》報導，至於劉嫌在事發前在附近違規早就被員警盯上，員警沒有持續追查一事。警方說明，根據警政署相關律定，當下劉嫌闖紅燈、逆向為單純交通違規，並非刑事案件，依照相關規定不宜硬追，均使用科技執法開罰。

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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航


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