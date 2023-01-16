台中肇事逃逸車禍2死1重傷，駕駛曾因酒駕判刑6個月剛出獄，稱「看到警察會怕」
我們想讓你知道的是
劉男過去超過三次酒駕被捕，2020年10月才因酒駕判刑6個月剛出獄，但昨晚經抽血檢驗，劉嫌並無酒駕，因駕照被吊扣為無照，他供稱，自己因為曾入獄、且因為無照駕駛看到警察會怕。
劉姓男子昨晚開車，為躲避警方舉發逆向闖紅燈，結果接連撞上2輛機車，造成葉男死亡，另外一位連姓姐妹今（16）日凌晨妹妹送醫後不治，共釀2死1重傷；劉男在案發後棄車逃逸，警方追捕約3小時後落網，供稱自己因為曾入獄、且因為過去曾酒駕被吊銷駕照，為無照駕駛看到警察會怕。劉男經酒測後，此次車禍並未酒駕，警方訊問後移送地檢署偵辦。
重大車禍釀2死1重傷
《中央社》報導，台中市東區振興路與東光園路口，15日晚上7時26分許發生重大車禍，警方指出，劉姓男子（49歲）開車沿東光園路由北往南方向直行，行經案發路口時疑闖紅燈，與騎機車的連姓女子（38歲）發生碰撞，造成連姓女子與附載的姊姊（39歲）受傷，2人送中國醫藥大學附設醫院救治。
劉男接著又與騎機車的葉姓男子（65歲）發生碰撞，警方表示，葉男當場失去生命跡象，送往長安醫院搶救仍宣告不治，另外停放路邊的自小客車也被波及。
《自由時報》報導，現場共有2輛機車3名傷者，其中65歲的葉姓男騎士已無生命跡象，經送醫搶救因頭部變形，全身多處骨折，傷重宣告不治。另兩名傷者則是分別38歲及39歲的連姓姊妹，當時兩人騎車雙載遇飛來橫禍，兩人都是全身多處骨折，傷勢嚴重，經送醫其中妹妹意識不清插管急救，凌晨宣告不，、姊姊則是開放性骨折及血壓偏低，目前仍在觀察中。
《ETtoday》報導，肇事後，劉男棄車逃逸，一跛一跛逃到附近烤肉攤詢問「後面有警察在追我嗎？」老闆娘探頭看了看後方說「沒有啊」，接著反問「發生什麼事？」但劉一言不發就離開，全程被監視器拍下。
台中警三分局指出，警方晚間7點多巡經東區建成路與旱溪街口，發現一輛小客車沿建成路由南往北逆向行駛，立刻嗚警報器尾隨攔查，但該車沿建成路右轉復興東路後，又右轉東光路，在東光路與建成路口一路逆向，同仁考量執勤安全，決定不續追，將依車牌就違規部分逕行舉發。未料劉男後續就出車禍且肇事逃逸。
《TVBS》報導，警方獲報後展開追捕，在3個小時後將劉男逮捕到案，劉男供稱知道自己撞到人，但不知道這麼嚴重，當下因為駕照被吊扣才會遇到警方攔檢不停，後來棄車逃逸後叫計程車到烏日友人家躲藏，隨後被捕；警方初步調查，劉男為烏日人，過去超過三次酒駕被捕，2020年10月才因酒駕判刑6個月剛出獄，但昨晚經抽血檢驗，劉嫌並無酒駕，因駕照被吊扣為無照。
《中央社》報導，劉男到案後供稱，因曾經入獄，看到警方會怕，當時才會駕車逃逸。警方全案詢問後，將依過失致死、公共危險等罪嫌將劉男移送台中地檢署偵辦。
《ETtoday》報導，至於劉嫌在事發前在附近違規早就被員警盯上，員警沒有持續追查一事。警方說明，根據警政署相關律定，當下劉嫌闖紅燈、逆向為單純交通違規，並非刑事案件，依照相關規定不宜硬追，均使用科技執法開罰。
新聞來源
- 台中男開車闖紅燈撞死2騎士 竟辯稱看到警察會怕（中央社）
- 台中殺人車禍再添1死！肇逃男是酒駕累犯 剛出獄就奪2命（TVBS）
- 台中轎車撞機車1死2傷 駕駛肇事逃逸遭追緝到案（中央社）
- 快訊／台中「殺人車禍」肇逃駕駛抓到了！逃亡3小時被帶回警局（ETtoday）
- 台中轎車高速闖紅燈衝撞2機車 釀1死2傷無良駕駛逃逸（自由時報）
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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航
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我家毛孩有過敏怎麼辦？用這招讓毛孩擺脫過敏！
我們想讓你知道的是
許多毛爸媽可能都有個會過敏的毛孩子，但帶寶貝去做過敏源測試，費用不低且準確性可能也無法百分之百保證。其實你也可以利用法米納的水解蛋白飼料，幫你找出造成過敏的食物來源喔！
貓狗為何會過敏
過敏是生物體對某種物質產生的不正常反應，由身體的免疫系統產生抗體來抵抗外來物，過程中釋放組織胺等物質以導致過敏反應。而過敏的原因有可能是對動物性蛋白或植物性蛋白的食材過敏，也可能是對環境中的粉塵、花粉、塵蟎、菸味、清潔劑過敏。
食物過敏可能會引起皮膚搔癢而導致皮膚紅腫發炎、掉毛甚至造成傷口感染，或是腸胃道不適產生上吐下瀉、軟便等表徵。許多飼主會認為只有罕見的食材才會引起過敏，但實際上，普通且常見的食材會造成過敏的機率遠大於罕見食材，從美國獸醫師協會(AVMA)公布的數據來看，85%犬貓過敏原是動物性蛋白質，剩下的15%過敏原才是其他食材，像是飼料原料常見的牛肉、雞肉、羊肉及魚肉造成犬貓的過敏機率比穀類還大。
毛孩有過敏怎麼辦？吃極低敏飼料就可改善過敏？
為了改善食物引起犬貓的不良反應，市售飼料大致可分為單一動物性蛋白飼料、特殊肉源飼料及水解蛋白飼料。若已知寵物的過敏原為何，可以選擇單一動物性及特殊肉源飼料的配方；若還不確定過敏原為何，則可以選擇水解蛋白飼料進行『食物排除試驗法』，來排除是否為食物過敏或確定過敏原。
水解蛋白飼料的原理是將大分子蛋白經水解處理分解成小分子蛋白，大分子蛋白進入到體內時，容易被免疫系統誤認為是過敏原而攻擊，造成過敏反應。水解過的蛋白因分子較小，較不容易刺激免疫系統，而不會造成動物過敏，屬於完全無過敏原之配方。
如何利用水解蛋白飼料進行『食物排除試驗法』？
因過敏的原因眾多，最常見的就是食物過敏，若要較準確的知道過敏原，則可以使用完全無過敏原配方的水解蛋白飼料進行。原則上在做食物排除試驗時，僅能吃“水解蛋白飼料”及水，且要持續使用至少兩個月，期間必須嚴格控管確認沒有吃到其他食物、零食、罐頭等。如果8週後症狀有改善，用疑似會過敏的肉源做測試，症狀復發了，即代表對此肉源過敏，若想再測試第二、三種肉源，就必須再吃水解蛋白飼料8周後，進行反覆測試；症狀如果沒有復發，就表示可能不是食物引起的症狀，而食物中的營養或魚油含量豐富都可能使皮膚症狀改善。
法米納有什麼不一樣
法米納的極低敏水解蛋白配方，是選用低分子量(85%<3000道爾吞) 的優質水解魚肉蛋白及米澱粉，成分非常單純且魚油含量相當高，可以快速幫助緩解皮膚症狀。對於獸醫師與飼主而言，越快見效就會更願意配合療程或食物排除試驗；對於非食物過敏者而言，因法米納Omega3含量高，此配方亦可以幫助減緩發炎症狀，作為異位性皮膚炎患者的皮膚保健配方！
坊間水解蛋白飼料可能會有適口性較差、有些犬貓會出現滲透性下痢的疑慮，而法米納是使用北海深海的鯡魚肉，因較其他水解蛋白飼料有較高的魚油含量，所以適口性也相對較高。另因法米納水解蛋白配方成份非常好消化且魚油豐富，所以一些腸胃不好、腸胃較敏感、甚至是IBD(發炎性腸道疾病)的病患，也是有機會可以改善。
過敏問題長期困擾毛爸媽及毛孩子們，其實只要選擇極低敏飼料，低分子水蛋白又兼顧營養保健，再透過『食物排除試驗法』有效找出毛孩子過敏源，可省下進行過敏原檢測時的昂貴費用，及早了解毛孩最合適的飲食方式，讓毛孩吃的健康且快樂，也讓毛爸媽對於毛孩們的飲食更放心唷！
本文章內容由「法米納」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。