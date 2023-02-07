日本調降《民法》成年年齡後，「成人式」該辦在18歲還是20歲？
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在日本，大家18歲後就會外出工作或求學，成人式是由各地方政府舉辦的，成人式的這一天就是新成人們回家鄉的日子。不過，日本2022年將《民法》成年年齡調降為18歲，那⋯⋯1月第3個星期一的成人式，是18歲還是20歲？
每年1月第2個星期一是日本的「成人之日（成人の日）」，各地方政府（市區町村）多半會在這一天，或是提早在週末舉行成人式。
在去（2022）年4月日本《民法》調降成年年齡之前，成年年齡就是20歲，所以成人式就是當年度滿20歲的成年，回到家鄉的重要活動。一般而言，大家18歲後就會外出工作或求學，成人式是由各地方政府舉辦的，所以新成人們分別參加哪裡的成人式，就要看戶籍所在的行政區域，而多數情況下大家外出工作或求學，不會特別遷戶籍，所以成人式這一天就是新成人們回家鄉的日子。
本站過去的文章就曾提及，因為高中之後很可能會跨區求學，所以有些成人式會場會用國中畢業學校來分座位，讓成人式直接變成官方舉辦的超大型國中同學會。
不過，日本去年將《民法》成年年齡調降為18歲，那⋯⋯1月第3個星期一的成人式，是18歲還是20歲？
所以今年，也就是《民法》成年年齡調降為18歲後的第一個成人式，出現了各地分裂的狀況。再次強調，成人式是各地方政府（市區町村）層級負責的業務，所以各地方政府（市區町村）可以自己決定，不需要和其他地方協調或統一。
20歲成人式仍是主流
目前看來，最多地方採用的模式是維持「成人式＝年滿20歲」，但將活動名稱改成「20歲的集會」，寫法有「二十歳のつどい／はたちの集い／はたちのつどい／二十歳の式典」各種排列組合。雖然有一派人感嘆，「成人式」這個詞會不會成為絕響，但就算活動官方名稱改成「20歲的集會」，大家口語上還是都講「成人式」。
多數地方維持在1月舉辦20歲成人式的原因無他，不少地方政府針對18-20歲的民調都顯示，8成民新成人預備軍都希望維持在1月舉辦20歲的成人式，如果是在1月辦18歲的成人式，一定會和大學升學考試或求職撞期，會有很多人無法到場參加。
也有地方要在短期內過渡到18歲成人式
但也有地方政府配合《民法》調降成年年齡，要在2年緩衝期內接連舉辦20歲、19歲和18歲的成年式，力拚2年後（2025）的成人式，就是年滿18歲的應屆新成人們的活動。但選擇走這個路線的地方政府，也必須要調成18歲成人式的時間，勢必得要錯開4月前各種升學考試或求職的忙碌階段。
例如三重縣伊賀市就計畫，今年1月8日是20歲的成人式，緊接著在3月舉辦19歲的成人式、5月舉辦18歲成人式，從明年起都改在5月舉辦18歲成人式。選擇在5月舉辦18歲成人式的理由，不外乎正是避開高三升學考試，5月正好是18歲新成年們剛展開新生活1個月，生活稍微告一段落，可以返鄉探親一趟的時間點。
宮崎縣美鄉町則是先在去年8月舉辦過一次18歲成人式，本月3號同時舉辦19歲和20歲的成人式，從明年起只會在每年8月舉辦18歲成人式。但宮崎縣美鄉町不排除在這兩年的緩衝期，在1月舉辦町內20歲青年參加的典禮，滿足大家的需求。
至於北海道別海町在成人式緩衝期間的舉辦方式大概是最迂迴的。北海道別海町先在上個月提早舉辦20歲的成人式，在本月7號舉辦19歲成人式。明年1月因為20歲新成人們已經在今年提前舉辦過成人式，所以明年停辦一次，後年（2025）改回1月舉辦20歲成人式。
北海道別海町會弄得這麼複雜，原因是當地政府原本計畫在今後改成3月春分時舉辦18歲成人式，但民調發現有8成町民反對這麼做，所以原本要過渡到18歲成人式的部分，又變回1月舉辦成人式，讓今年19到20歲的年輕人成為過渡期的白老鼠。
參考資料
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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